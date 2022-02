Mittagessen an Wiler Schulen kommen weiterhin aus Basel

Wil Trotz Kritik: Die Mittagessen an den Wiler Schulen kommen weiterhin aus dem Kanton Basel-Landschaft Der Stadtrat Wil erteilt für drei weitere Jahre der Firma SV (Schweiz) AG in Dübendorf den Auftrag für den Catering-Service an den Tagesstrukturen in der Höhe von jährlich knapp 190’000 Franken. Für die Grünen Prowil ist das ein Hohn. Zita Meienhofer 18.02.2022, 09.36 Uhr

Der Catering-Service für die Tagesstrukturen der Stadt Wil verbleibt beim bisherigen Anbieter. Sandra Ardizzone / LTA

Das Mittagstisch-Catering an den Wiler Schulen organisierte bislang die SV (Service) AG aus Dübendorf. Denn die Standorte der Tagesstrukturen in der Stadt Wil verfügen nicht über die erforderliche Infrastruktur, um Mahlzeiten vor Ort selber kochen zu können. Den Auftrag der Dübendorfer Firma übernahm Produktionspartnerin Le Patron Orior Menu AG, die in Böckten (BL) beheimatet ist. Dass die wöchentlich 784 Mahlzeiten (Stand: Herbst 2021) ein- bis zweimal pro Woche mit dem Lastwagen von Baselland nach Wil geliefert wurden, stiess den Grünen Prowil sauer auf.

Bereits im 2019, bei der letzten Vergabe des Auftrages, intervenierten die Grünen Prowil. Vergebens. Der Auftrag ging wieder an die SV (Service) AG. Nun hatte der Stadtrat wiederum über die Vergabe zu befinden. Nach regen Debatten im Wiler Parlament und nach einem Vorstoss der Grünen Prowil willigte der Stadtrat ein, den Preis weniger, die Umweltverträglichkeit sowie soziale Aspekte dafür stärker zu gewichten.

Vier andere ausgestochen

Die Bewertungskriterien gegenüber der letzten Ausschreibung wurden angepasst. Die Gewichtung des Preises wurde von 50 Prozent auf 30 Prozent gesenkt. Neu wurde das Kriterium Nachhaltigkeit mit 20 Prozent in die Bewertung aufgenommen und die Sicherung der Lehrlingsausbildung bewertet. Um auch kleineren Anbietern die Einreichung eines Angebots zu ermöglichen, wurde die Ausschreibung auf drei Lose (Regionen) aufgeteilt.

Jigme Shitsetsang, Vorsteher des Departements Bildung und Sport der Stadt Wil Bild: PD

Ein Fachgremium hat die Offerten von fünf Anbietern nach der öffentlichen Ausschreibung gesichtet und benotet. Gemäss Stadtrat Jigme Shitsetsang, Vorsteher des Departements Bildung und Sport, werden die Namen der Bewerbenden nicht genannt. Den Zuschlag erhielt wiederum die SV (Schweiz) AG, die gemäss Mitteilung der Stadt Wil das beste Ergebnis erreichte und zudem auch das günstigste Angebot einreichte. Gepunktet habe das Dübendorfer Unternehmen vor allem bei der Qualität der Lebensmittel und der Nachhaltigkeit, heisst es in der Medienmitteilung. Der Auftrag wird ab dem 1. August 2022 für die Dauer von drei Jahren vergeben.

Kritik auch an der Qualität

Guido Wick von den Grünen Prowil ist empört über den Entscheid des Stadtrates: «Das ist überhaupt nicht in unserem Sinn.» Die Grünen Prowil wollten eine Lösung vor Ort und ein Angebot aus lokaler Produktion mit biologischen und veganen Produkten. Aus seiner Sicht karrt die SV (Service) AG das Essen nicht nur durch die halbe Schweiz, sondern liefert auch eine 0815-Qualität.

Guido Wick, Stadtparlamentarier, Grüne Prowil. Bild: Barbara Hauschel

Was gedenken die Grünen Prowil nun zu unternehmen? Gemäss Guido Wick ist der Auftrag für die nächsten drei Jahre vergeben, da kann die Partei nichts mehr umkrempeln. Was er jedoch will: Detaillierte Informationen über die Vergabe und über die Anbieter. Er kann sich nicht vorstellen, dass eine lokale Versorgung der Mittagstische in der Stadt St. Gallen möglich ist und in Wil nicht.

Mit Blick auf die Klimaziele - in Wil wurde 2019 der Klimanotstand ausgerufen - bezeichnet er diesen Entscheid als Hohn. Wick sagt:

«Der Stadtrat will die Leute dazu bewegen, mit dem ÖV, dem Velo oder zu Fuss unterwegs zu sein. Da ist dieser Entscheid unsensibel und nicht kongruent mit den Klimaaussagen des Stadtrates.»

Regionale Anbieter erfüllten Kriterien nicht

Stadtrat Jigme Shitsetsang, der nicht zum Fachgremium gehörte, welches die Kriterien prüfte, sagt, dass sich unter den Anbietern auch regionale Unternehmen befunden hätten. Diese hätten bei einzelnen Zuschlagskriterien deutlich tiefere Ergebnisse erzielt. Zudem, so Shitsetsang, sei der Preis im Vergleich zu der letzten Ausschreibung weniger stark gewichtet worden. Und letztlich sei das Ergebnis des Fachgremiums transparent.