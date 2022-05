Trotz Ärger der Grünen: Ulrich-Hilber-Weg wird noch nicht saniert

wil Nicht nur zum Schutz der Anwohner: Die Mauern des Ulrich-Hilber-Wegs werden erst im Winter saniert – so beantwortet der Stadtrat die Interpellation der Grünen Seit vergangenem Herbst ist ein Teil des Gehwegs auf dem Ulrich-Hilber-Weg gesperrt. Die Grünen wollten vom Stadtrat wissen, warum mit der Sanierung der Mauern nicht schon im Sommer begonnen wird. Die Antwort dürfte sie kaum zufriedenstellen. Pablo Rohner 11.05.2022, 17.00 Uhr

Weil der Gehweg gesperrt ist, müssen Rollstuhlfahrende auf dem Ulrich-Hilber-Weg derzeit auf die Velofahrbahn ausweichen. Die sanierungsbedürftige Mauer weist Risse auf (rechts im Bild). Bild: Pablo Rohner

Bei einem grossen Strassenprojekt auf Wiler Stadtgebiet geht es vorwärts. Seit Montag wird die Toggenburgerstrasse zwischen Rösslikreisel und Autobahnüberführung saniert. Die Strasse weist in diesem Abschnitt Löcher und Risse auf. Risse hat es auch in den Mauern entlang des Ulrich-Hilber-Wegs, der vom Alterszentrum am Oberstufenschulhaus Sonnenhof vorbei auf den Rebhofweg führt.

Ersetzt werden die Mauern, die die Gartenterrassen der angrenzenden Wohnhäuser stützen, jedoch frühestens im nächsten Winter. Dies teilte die Stadt Wil Ende März mit, nachdem zunächst ein Baustart im Sommer 2022 im Raum stand. Begründet wurde die Verschiebung mit der geringeren Belastung der Anwohnenden durch die Bauarbeiten im Winter. Die Grünen Prowil zeigten dafür wenig Verständnis und fragten in einer Interpellation, warum nicht schon im Sommer gebaut werden könne. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Rollstuhlfahrende müssen auf den Veloweg ausweichen

Der Gehweg auf dem Ulrich-Hilber-Weg ist seit vergangenem Herbst teilweise gesperrt, die Mauern werden mit Schrägstützen fixiert. Die dazu aufgestellten Abschrankungen würden den Fuss- und Veloverkehr behindern und stellten ein Sicherheitsrisiko dar, hiess es in der Interpellation. Dies, weil manche Fussgängerinnen und Fussgänger dadurch auf den Radweg ausweichen müssten. Aufgrund der Nähe des Alterszentrums seien darunter auch Betagte, die mit Rollator oder einem Rollstuhl unterwegs sind.

Bei einem Augenschein am Mittwochmorgen ist tatsächlich einiger Verkehr auf dem Veloweg. Wer alleine und zu Fuss unterwegs ist, schlängelt sich der Absperrung entlang auf dem halbierten Gehweg. Ein betagter Mann im Rollstuhl wird auf dem Veloweg gestossen, Velofahrer bremsen ab und überholen vorsichtig. So stellt sich das der Stadtrat vor. Mit «gegenseitigem Respekt» sei die Sicherheit auch mit halbiertem Gehweg gewährleistet, schreibt er in der Antwort auf die Interpellation.

In dieser wurde die Verschiebung der Sanierung als Zeichen dafür gesehen, dass das Departement Bau, Umwelt und Verkehr die Interessen von Velofahrenden und Fussgängerinnen und Fussgängern nicht genügend berücksichtige. Zumal die Sanierung der Mauer «weder planerisch noch technisch besonders anspruchsvoll» sei.

Dringliche Ausgabe oder ordentlicher Budgetposten?

Die Antwort des Stadtrats zeigt auch: Dass die Mauern frühestens im Winter saniert werden, hat nicht nur mit der Schonung der Anwohnenden zu tun. Auch die städtische Budgetplanung spielt eine Rolle. Als sich der Stadtrat im April mit der Sanierung befasste, ginge es auch um die Frage, ob die Mittel für die Sanierung als «dringliche und gebundene Ausgabe» gesprochen, oder ordentlich in das Budget 2023 aufgenommen werden sollen.

Als frühestmöglichen Termin für den Start der Bauarbeiten nennt der Stadtrat in der Antwort den Spätherbst 2022. Im März war noch vom Sommer die Rede. Der Zeitgewinn im Vergleich zum Baustart im Winter rechtfertige keine dringliche Ausgabe. Zudem seien die Baukosten so hoch, dass der Weg über das ordentliche Budget angezeigt sei.

Ebenfalls aus Kostengründen sei geplant, die bestehenden Mauern durch Betonmauern zu ersetzen und nicht, wie in der Interpellation angeregt, durch bepflanzte Trockensteinmauern zur Förderung der Biodiversität. Wie hoch die Baukosten genau sind, schreibt der Stadtrat nicht.

Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt Sebastian Koller, Erstunterzeichner der Interpellation:

«Die Stellungnahme des Stadtrats wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet.»

Näher wolle er sich nicht äussern, bevor das weitere Vorgehen in der Fraktion besprochen worden sei.