Wil News: Zweiter Firmeneinbruch in Oberbüren

16:03 Uhr Montag, 3. Oktober

Zweiter Firmeneinbruch in Oberbüren

Symbolbild der Kantonspolizei für einen Einbruch. Bild: Kapo

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5.40 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in eine Firma am Buchental eingebrochen. Sie verschaffte sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Innern stahl sie elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Franken.

Im gleichen Quartier gab es bereits am Samstagabend einen Einbruch in eine Firma. Auch damals stahlen Unbekannte elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Franken. Dies hatte die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitgeteilt. (kapo/lsf)