Region Wil: 2. Bauetappe bei der Sanierung in Niederhelfenschwil

16:55 Uhr Mittwoch, 10. August

Zweite Bauetappe bei der Sanierung Neudorf in Niederhelfenschwil ist gestartet

Der Knotenpunkt «Bildstöckli» in Niederhelfenschwil wird saniert und neuen Gegebenheiten angepasst. Bild: Zita Meienhofer

Die Arbeiten der ersten Bauphase der Sanierung Neudorf in Niederhelfenschwil wurden per 22. Juli abgeschlossen. Am 8. August sind die Arbeiten der zweiten Etappe gestartet, in der auch das Einbahnsystem in Betrieb genommen wurde. Die Durchfahrt von Bischofszell her kommend ist seit Montag nur noch in Fahrtrichtung Dorfzentrum möglich, für jene, die in die Gegenrichtung fahren nur noch bis zum Mehrzweckgebäude, später dann bis vor die Raiffeisenbank. Dies schreibt die Gemeinde im Mitteilungsblatt.

Das Postauto wird in den ersten Wochen nach den Sommerferien weiterhin beim Feuerwehrdepot wenden. Sobald die Bauarbeiten im unteren Teil des Neudorfs abgeschlossen sind, wird der Wartebereich des Postautos wieder beim Bildstöckli sein. Aufgrund des Einbahnregimes wird ab dann eine Lichtsignalanlage für den Busbetrieb notwendig.

Während verschiedener Arbeitsabläufe sind die Zu- und Wegfahrten zu unmittelbar an den Baubereich angrenzenden Liegenschaften eingeschränkt. Der Polier auf der Baustelle informiert die betroffenen Grundstückeigentümerinnen und -eigentümer über die laufenden Arbeitsschritte. (pd/mas)