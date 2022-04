News Wil: Bei Einbruch in Metzgerei Fleisch gestohlen

Wil-Ticker Zuzwilerin im Finale des Wettbewerbs Schweizer Jugend forscht +++ Busswil: E-Bike-Fahrer schwer verletzt +++ St. Margarethen: Hanfplantage gefunden Was passiert gerade in Wil und den umliegenden Gemeinden? In unserem Ticker finden Sie aktuelle News aus der Region. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der für Schlagzeilen sorgt: Hier lesen Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus der Region Wil. Jetzt kommentieren 14.04.2022, 17.15 Uhr

Züberwangen: Fürs Finale des Forschungswettbewerbs qualifiziert

Ein Arbeitsplatz in der Bibliothek der Università della Svizzera Italiana. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Das Finale des 56. Nationalen Wettbewerbs von Schweizer Jugend forscht findet dieses Jahr am 23. April an der Università della Svizzera Italiana in Lugano statt. Das teilen die Organisatoren mit. Mehr als 100 Jugendliche haben sich qualifiziert.

Um beim offiziellen Jungforscherwettbewerb der Schweiz dabei zu sein, hätten die Jugendlichen zeitintensiv und mit Hochdruck gearbeitet, heisst es weiter. Neben der Bewertung der Expertenjury sind Sonderpreise zu gewinnen, die eine Teilnahme an internationalen Wissenschaftswettbewerben und Veranstaltungen ermöglichen.

Aus dem Toggenburg qualifizierte sich die 19-jährigen Bütschwilerin Eliane Brägger mit der Arbeit «Luzides Träumen: Eine Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Lernfähigkeit und von möglichen Konsequenzen» fürs Finale. Aus der Region Wil gelang das gleiche Kunststück der 18-jährigen Soraya Schwensow aus Züberwangen mit der Arbeit «Mía pólis, dýo ópseis. Encounters in Late Antique Alexandria: The Two Worlds of the Female Philosopher Hypatia and Bishop Cyril». (pd/mkn)

16:30 Uhr DONNERSTAG, 15. APRIL Busswil: E-Bike-Fahrer schwer verletzt Rega-Helikopter in seiner Basis. Der verunfallte E-Bike-Fahrer musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. Bild: Raphael Rohner In Busswil stürzte am Donnerstag ein E-Bike-Fahrer ohne Fremdeinwirkung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der 74-Jährige kurz vor 14.30 Uhr auf der Hochwachtstrasse in Richtung Hueb unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Zur Spurensicherung kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Die Feuerwehr Sirnach sperrte die Hochwachtstrasse während der Unfallaufnahme ab und leitete den Verkehr um. (kapo)

15:52 Uhr DONNERSTAG, 15. APRIL St. Margarethen: Hanfplantage gefunden Ein kleiner Teil der entdeckten Hanfpflanzen. Bild: Kantonspolizei Thurgau Am Mittwoch haben Fahnder der Kantonspolizei Thurgau in St. Margarethen in der Gemeinde Münchwilen eine Hanf-Indooranlage ausgehoben und eine umfassende technische Einrichtung sowie 950 Hanfpflanzen und 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein 29-jähriger Schweizer wurde festgenommen. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Umfangreiche Ermittlungen führten zur Liegenschaft in einem Einfamilienhausquartier in St. Margarethen. Der Betreiber, der 29-jährige Schweizer, ist geständig. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung. (kapo)

10:28 Uhr DONNERSTAG, 15. APRIL Bronzemedaille für Kantonsschülerin aus Wil Eine der Bronzemedaillen ging an Mara Stolz aus der Stadt Wil. Bild: PD Am 26. März fand das Finale der ersten Schweizer Linguistik-Olympiade an der Universität Bern statt. Über 50 Jugendliche analysierten die Struktur verschiedener Sprachen. Das teilten die Veranstalter vor kurzem mit. Unter den zwölf Medaillengewinnern aus dem Kanton ist auch eine Wilerin. Mara Stolz, die an ihrem Wohnort die Kantonsschule besucht, errang Bronze. Der neue Wettbewerb erregte schon in seinem ersten Jahr die Aufmerksamkeit von über 100 Jugendlichen. Während der vierstündigen Prüfung mussten die Teilnehmenden unter anderem den Genitiv einer eher unbekannten nordostkaukasischen Sprache ableiten, koreanische Schriftzeichen entschlüsseln und finnische Verben konjugieren. Das erfordert Kombinationsgabe, Kreativität und ein Gespür für den Aufbau von Sprachen. (pd)

16:27 Uhr Mittwoch, 13. April Einbruch in Ganterschwil: Fleisch aus Metzgerei gestohlen Die Täterschaft stahl Fleisch im Wert von rund 230 Franken. Bild: Tobias Garcia In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in eine Metzgerei an der Aewilerstrasse in Ganterschwil eingebrochen. Die Täterschaft schlug ein Fenster ein, öffnete dieses von innen und gelangte dadurch in den Schlachtraum. Dort stahl sie Fleisch im Wert von rund 230 Franken. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 1000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. (red)

12:14 Uhr Mittwoch, 13. April Neuer Chefarzt Gynäkologie & Geburtshilfe am Spital Wil Henrik Lutz. Bild: PD Anfang April hat Henrik Lutz die Stelle des Chefarztes der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Wil angetreten. Nebst langjähriger Führungserfahrung in einer Geburtsklinik bringt er spezialisierte Fähigkeiten in der operativen Gynäkologie mit. Nachdem Henrik Lutz über zehn Jahre als Chefarzt im Spital Waldshut tätig gewesen war, hatte er sich 2018 entschieden, als Leitender Arzt ins Spital Zollikerberg zu wechseln und sich dort innerhalb des Fachbereichs auf die Gynäkologie zu spezialisieren. Diese Zeit als Spezialist sei gut gewesen, er habe seine operativen Erfahrungen ausbauen können. Er verfügt nun über spezialisierte Fähigkeiten in der operativen Gynäkologie, insbesondere im Bereich der Beckenbodenchirurgie. Grossen Wert legt er bei allen Eingriffen auf möglichst schonende Operationsmethoden, die auch eine rasche Rekonvaleszenz der Patientin ermöglichen. Seine gynäkologischen Erfahrungen wird er nun auch in Wil einbringen, wo der das Angebot entsprechend den Bedürfnissen in der Region weiterentwickeln will, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das gesamte Spektrum der frauenärztlichen Betreuung wird Henrik Lutz auch in der Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Wil abdecken, wo er ebenso wie die Leitenden Ärztinnen Irene Graf und Irene Trummer regelmässig Sprechstunden durchführen wird. (pd)

09:35 Uhr Mittwoch, 13. April 13-jähriger Töfflifahrer bei Unfall in Ganterschwil verletzt Der Töfflifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bild: Kapo SG Am Dienstagmorgen, um 7.55 Uhr, ist es an der Aewilerstrasse in Ganterschwil zu einer Kollision zwischen einem Töffli und einem Auto gekommen. Ein 78-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Lütisburg herkommend in Richtung Oberhelfenschwil. Bei der Verzweigung in Richtung Stocken beabsichtigte der Mann, nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und einem entgegenkommenden Mofa. Der 13-jährige Töfflifahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2000 Franken. (red)

17:45 Uhr Dienstag, 12. April «Büetzer Buebe» bei der Feuerwehr Region Wil Gölä und Trauffer treffen auf die Wiler Feuerwehr. Bild: PD Am Freitagabend, 22. April, übernimmt die Feuerwehr Region Wil ihr neues Rüstfahrzeug «Gustav 3». Für diesen symbolischen Akt konnten zwei Göttis gewonnen werden: Die Büetzer Buebe Gölä und Trauffer, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser spezielle Anlass ist für die Feuerwehr Region Wil Grund genug, auch die Tore des Depots an der Bronschhoferstrasse 71 in Wil für die Öffentlichkeit zu öffnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab 17 Uhr steht die Fahrzeughalle für alle zur Besichtigung offen. Ebenso sind die Büetzer Buebe mit ihrem Showtruck vor Ort und unterhalten die Gäste. Um 18.30 Uhr findet die offizielle Übergabe statt. Der Feuerwehrverein Wil sorgt in der Festwirtschaft bis 22 Uhr für das leibliche Wohl. (pd/mas) Weitere Infos unter: www.svrw.ch

17:35 Uhr Dienstag, 12. April Unternehmen können sich beim WPO mit ihrer Innovation bewerben Innovative Produkte und Prozesse werden vom WPO ausgezeichnet. Bild: PD Das Wirtschaftsportal Ost (WPO) geht in die zweite Runde: Am 8. September krönt WPO wiederum im Cubic der Firma Bühler die beste Innovation der Region. Firmen und Gemeinden aus dem Perimeter der Regio Wil können sich ab sofort mit ihrer Innovation bewerben, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die diesjährige Ausgabe werden sechs Unternehmen gesucht. Unternehmen und Gemeinden aus dem Perimeter der Region Wil können ab sofort anmelden, die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Mai. Eine Mitgliedschaft bei WPO ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme, erhöht aber die Chancen, in die Endauswahl zu gelangen. Die Innovationen können verschiedener Natur sein: Von speziellen Verfahren, über einzigartige Dienstleistungen bis hin zu Produkt- oder Prozessinnovationen ist bei WPO-Impuls alles willkommen. Auch beim zweiten WPO-Impuls soll jungen Fachkräften und Studierenden die Innovationskraft der Region vor Augen geführt und der Austausch mit Unternehmen gefördert werden. Daher sollten die Teilnehmenden, die nach den Sommerferien intensiv gesucht werden, idealerweise nicht älter als 40 Jahre sein. (pd/mas)

16:19 Uhr Dienstag, 12. April Neue Waldräte für die Waldregion 1 St.Gallen Caroline Bartholet, Gemeindepräsidentin Niederbüren, Waldrätin Waldregion 1. Bild: PD Die fünf Waldregionen im Kanton St.Gallen werden von den jeweiligen Waldräten geführt. In der Waldregion 1 kommt es zu zwei Mutationen. Die Gemeindevertreter Caroline Bartholet und Roland Hardegger ersetzen die zurücktretenden Waldräte Roman Habrik und Monika Scherrer, wie es in einer Mitteilung heisst. Roland Hardegger, Gemeindepräsident Zuzwil, Waldrat Waldregion 1. Bild: PD Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg, tritt per 31. März 2022 aus dem Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen zurück. Als Nachfolgerin hat das Volkswirtschaftsdepartement die Gemeindepräsidentin von Niederbüren, Caroline Bartholet, gewählt. Ebenso gewählt wurde Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil, der per 1. Juli 2022 auf Monika Scherrer folgt, die als Gemeindepräsidentin von Degersheim zurücktreten wird. Damit ist die Vertretung der Politischen Gemeinden im Waldrat durchgehend sichergestellt. Strategisches Führungsorgan Der Waldrat ist das strategische Führungsorgan der Waldregion. Das siebenköpfige Gremium besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von öffentlichen und privaten Waldeigentümern sowie von Politischen Gemeinden. Der Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen, welche rund 9’500 Hektaren Wald und 10 Forstreviere von Rorschach bis Wil umfasst, wird präsidiert von Katrin Meier, Bürgerratspräsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Auf der operativen Ebene zeichnet der Regionalförster zusammen mit den Revierförstern verantwortlich für die hoheitlichen und betrieblichen Belange der Waldbewirtschaftung und -planung. (pd/mas)

15:17 Uhr Dienstag, 12. April Zwei Einbrüche in Lütisburg In Lütisburg kam es zu einem Einbruch Bild: Kapo In Lütsiburg Station suchte eine unbekannte Täterschaft gleich zwei Firmen in der Sägenbachstrasse heim, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Im ersten Fall brach sie mehrere Türen und Fenster sowie im Inneren der Räume eine Kaffeemaschine auf und nahm das darin befindliche Münzgeld an sich. Beim zweiten Einbruch wurden drei Funkgeräte im Wert von rund 2'000 Franken gestohlen. Der Sachschaden bei den beiden Einbrüchen beläuft sich auf über 8'000 Franken. Ebenfalls in Lütsiburg Station, jedoch im Lerchenfeld, brach eine unbekannte Täterschaft die Tür einer Lagerhalle auf. Zum allfälligen Deliktsgut können noch keine Angaben gemacht werden. (kapo/mas)

14:58 Uhr dienstag, 12. April Das «Landhaus» ist bald komplett abgerissen Bald ist nichts mehr zu sehen: Stück für Stück wird das «Landhaus» am Bahnhof Wil abgerissen. Bild: Pablo Rohner

12:50 Uhr DIENSTAG, 12. APRIL Vollbrand in abgelegenem Bauernhaus in Niederglatt – Feuerwehr mit Problemen bei Wasserversorgung Bild: BRK News Am Dienstagmorgen um 7.15 Uhr ist es in einem Bauernhaus in Niederglatt zu einem Brand gekommen. Zwei Bewohnende mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf einen angrenzenden Stall verhindern. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar – die Brandursache ist zurzeit unklar. Neben der Kantonspolizei St.Gallen standen die Feuerwehr Region Uzwil mit 40 Feuerwehrleuten sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Aufgrund der knappen Wasserversorgung an der Örtlichkeit, musste die Feuerwehr der Region Uzwil das Wasser über zwei mehrere hundert Meter lange Transportleitungen zuführen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich vier Personen im Haus, vermeldet die Kantonspolizei. Die Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein 62-jähriger Bewohner sowie eine 64-jährige Bewohnerin mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Zwei Besucher blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzende Stall verhindern. Das Haus erlitt Totalschaden und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnenden konnten selbstständig eine Unterkunft organisieren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. «Die Brandursache ist zurzeit noch unklar», schreibt die Kantonspolizei. Die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurden mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Neben der Kantonspolizei St.Gallen mit mehreren Patrouillen und Spezialisten standen die Feuerwehr Region Uzwil mit 40 Feuerwehrleuten sowie zwei Rettungswagen mit einem Einsatzleiter Sanität im Einsatz. (kapo/ok)

11:33 Uhr dienstag, 12. April Erneute Vandalenakte in der Stadt Wil Bei der öffentlichen Toilettenanlage beim Stadtweier ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Sprayereien gekommen. Bild: PD In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es rund um den Stadtweier erneut zu einem grösseren Vandalenakt mit Sprayereien gekommen. Die Stadt Wil duldet derartiges Verhalten nicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sprayereien betreffen nebst der öffentlichen Toilettenanlage und dem öffentlichen Spielplatz diverse weitere Orte rund um den Stadtweier. Der Sachschaden beläuft sich dabei auf mehrere Tausend Franken. Die Stadt Wil weist erneut darauf hin, dass dieses Verhalten nicht akzeptiert wird. Jede Straftat wird konsequent zur Anzeige gebracht und der entstandene finanzielle Schaden ist von der Täterschaft vollumfänglich zu begleichen. Die Stadt Wil bittet, Hinweise dazu direkt der Polizeistation Wil unter 058 229 79 79 zu melden. (pd/mas)

10:09 Uhr Dienstag, 12. April Wallenwil: Rega-Einsatz nach Sturz eines 9-monatigen Bubs In Wallenwil wurde ein 9-monatiger Bub nach einem Sturz mit der Rega ins Spital gebracht. Bild: Kapo Am Montag musste ein Kleinkind nach einem Sturz in einem Einfamilienhaus in Wallenwil durch die Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen stürzte der 9-monatige Bub kurz nach 18 Uhr aus noch ungeklärten Gründen im Treppenbereich eines Einfamilienhauses. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo/mas)

16:32 Uhr Montag, 11. April Züger Frischkäse plant Windrad auf dem Dach Blick auf das Gebäude der Züger Frischkäse AG in Oberbüren. Bild: PD Bei den amtlichen Publikationen der Gemeinde Oberbüren ist eine Bauanzeige für den Neubau eines Windrads zu finden. Gesuchstellerin ist die Züger Frischkäse AG, die im Industriegebiet Haslen gleich neben der Autobahn beheimatet ist. Einem mit der Bauanzeige veröffentlichten Plan ist zu entnehmen, dass das Windrad auf dem Dach des Unternehmens erstellt werden soll. Es wird elf Meter hoch sein, wie die Züger Frischkäse AG auf Anfrage mitteilt. Die Firma erklärt: «Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie möchten wir gerne ein Windrad zur Stromerzeugung montieren.» Noch läuft das Bewilligungsverfahren, weshalb das Unternehmen für Antworten auf weitere Fragen – etwa wie viel Strom das Windrad erzeugen soll – auf einen späteren Zeitpunkt verweist. Die Einsprachefrist läuft am 14. April ab, bis dann können die Pläne im Gemeindehaus eingesehen werden. Die Züger Frischkäse AG hat sich das Thema Nachhaltigkeit schon länger auf die Fahne geschrieben. Das Unternehmen hat bereits Solarkollektoren auf dem Dach und seit 2011 auch eine Holzschnitzelheizung. Erst im vergangenen Jahr hat die Firma zudem im westlichen Teil ihrer Anlage in Oberbüren einen Erweiterungsbau realisiert. (lsf)

14:25 Uhr Montag, 11. April Sanierung Frohsinnstrasse in Dussnang startet Ab Dienstag nächster Woche wird an der Frohsinnstrasse in Dussnang gebaut. Bild: Sabine Camedda Ab dem Dienstag nach Ostern, 19. April, bis voraussichtlich Freitag, 30. September, ist die Frohsinnstrasse in Dussnang wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Projekt umfasst die Sanierung der Frohsinnstrasse ab der Kreuzung Kurhausstrasse bis Fischingerstrasse.Der motorisierte Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Der bestehende Fussweg über die Tanneggerbachbrücke wird im Baustellenbereich jeweils provisorisch verlegt. Im Zuge der Bauarbeiten werden zudem die bestehenden Bushaltestellen nach geltenden gesetzlichen Vorgaben ausgebaut. Die Linienführung der Linie 734 wird über die Fischingerstrasse umgeleitet. Für die Haltestellen «Dussnang, Scheidweg» und «Dussnang, Frohsinn» werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltestellen «Dussnang, Rehaklinik» und «Oberwangen, Sonnenhof» werden regulär bedient. (pd)

10:08 Uhr Montag, 11. April Präsidentenwechsel beim Panathlon Club Region Wil Harry Stehrenberger (li), der neue und Walter Baumann der abtretende Präsident des Panathlon Clubs Region Wil. Bild: PD Harry Stehrenberger, Rickenbach, wurde an der Generalversammlung des Panathlon-Club Region Wil turnusgemäss als Nachfolger von Walter Baumann, Bazenheid zum neuen Vereinspräsidenten gewählt. Als neue Vizepräsidentin nimmt Jutta Röösli, Rossrüti Einsitz im Vorstand. Die drei weiteren Vorstandsmitglieder sind Walter Baumann, Bazenheid als Past-Präsident, Thomas Müller, Oberuzwil (Sekretariat/Aktuar), sowie Romy Manser Lettow, Oberuzwil als Verantwortliche für die Finanzen. Die finanzielle Lage des Serviceclubs ist stabil und gesund ist, so wurde der Jahresbeitrag für ein Jahr gesenkt. Ausserdem will man mehr Geld in den Fonds der Nachwuchsförderung transferieren und diese zweckgebunden investieren. Der Vorstand prüft auf Antrag eines Mitglieds, diesen Fond mit zusätzlichen Gnnern und Donatoren zu äufnen. Die Abstimmung im Kreise der Mitglieder ergab, dass man in den kommenden Jahren mit Joschi Schmid (OL/LA), Rossrüti und Pascal Tappeiner (Radsport), Züberwangen zwei Talente im Juniorenalter unterstützen wird. Ausserdem ist der Panthlon Club Region Wil im OK der «Nacht des Wiler Sports» vertreten. Dafür entrichtet er nicht nur einen grösseren finanziellen Beitrag, sondern kann bei der Vergabe des Sportfördererpreises mitbestimmen. (pd/sas)

