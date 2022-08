Wil News: Wil: Pumptrack-Show mit Stadtpräsident und BMX-Profi

13:57 Uhr Donnerstag, 28. Juli

Einbruchserie bei Baustellen und Firmen in Niederuzwil – Polizei verhaftet fünf Personen

Die Polizei hielt in Sonnental fünf Personen an, die anschliessend verhaftet wurden. Bild: Kapo

Zwischen vergangenem Freitagabend und Mittwochmorgen ist es in Niederuzwil zu mehreren Einbruchdiebstählen in Firmenarealen und Baustellen gekommen. Die Täterschaft flüchtete anschliessend mit gestohlenen Geräten und Baumaschinen im Wert von weit über 10'000 Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte am Mittwochmorgen in Sonnental fünf rumänische Staatsangehörige anhalten, welche mit diesen Einbrüchen in Verbindung gebracht werden. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Täterschaft verschaffte sich bei zwei Firmen und zwei Baustellen unbefugten Zutritt zum jeweiligen Areal. Dort brach sie insgesamt sechs Baucontainer bzw. -magazine sowie einen Lieferwagen gewaltsam auf. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Im Innern dieser Objekte stahl sie Baumaschinen sowie andere Geräte.

Polizeihund spürt Diebesgut auf

Kurz nach 8 Uhr am Mittwochmorgen konnte die Kantonspolizei St.Gallen in Sonnental fünf Personen anhalten. In der unmittelbaren Nähe des Anhalteorts wurde ein gestohlenes Gerät festgestellt. Die 41-jährige Rumänin und die vier Rumänen im Alter zwischen 27 und 37 Jahren wurden anschliessend festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Dank des Beizugs eines Diensthundeführers mit seinem Diensthund konnte in einem nahegelegenen Versteck weiteres Deliktsgut aufgefunden werden. Die fünf Festgenommen werden verdächtigt, die Einbrüche in Niederuzwil verübt zu haben. Die Kantonspolizei wird nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen tätigen. (kapo)