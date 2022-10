Wil News: Bahn im Lindenhof bald fertig saniert

10:05 Uhr Montag, 24. Oktober

In zwei Wochen startet die Stivai-Fonduestube im Hof zu Wil

Die Stivai-Fonduestube ist in diesem Jahr nicht auf dem Parkplatz der Rudenzburg, sondern als Pop-up im Hof zu Wil. Bild: PD

Die Stivai-Fonduestube ist in diesem Jahr einmalig im Hof zu Wil. Das Pop-up öffnet in zwei Wochen, am 4. November, wie es in einer Mitteilung heisst. Vom 20. November bis 18. Dezember werden in der Hof-Bar zudem die WM-Spiele live übertragen. Draussen auf der Winterterrasse zwischen Skigondeln und Lichterketten kann angestossen werden. Am Eröffnungssamstag, 5. November, wird der Abend von der Streichmusik Alder begleitet.

Die Veranstalter organisieren zudem eine Stivai Winterschenke an der Oberen Bahnhofstrasse 80 in Wil. Diese ist vom 11. November bis 31. Dezember jeweils von Dienstag bis Samstag sowie an Sonntags- und Abendverkaufen geöffnet. (pd/mas)