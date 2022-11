Wil News: FDP reicht Postulat zu Finanzen der Stadt ein

08:28 Uhr Montag, 14. November

Die Wiler Futsaler holen ein 3:6 auf und retten beim 6:6 einen Punkt

Andi Qerfozi (rechts) schoss bei seinem Comeback nach wochenlanger Verletzungspause zwei Tore. Bild: PD

Es war dramatisch, was sich am Sonntag zwischen den Friends United und dem FC Wil 1900 Futsal im solothurnischen Schönenwerd abgespielt hat. Das Heimteam nutzte eine Schwäche der Ostschweizer nach dem Seitenwechsel gnadenlos aus und zog scheinbar uneinholbar auf 6:3 davon. In der Schlussphase mobilisierten die Gäste aus der Äbtestadt dann noch einmal alle Kräfte und holten sich in extremis einen Punkt. Zuerst schoss Luca Lanzendorfer das 6:4, dann gelang Tolga Cakir das 6:5.

Bevor die turbulenten letzten Minuten begannen, mussten die Wiler eine zweiminütige Unterzahl überstehen. Torhüter Edis Pilica kassierte für ein umstrittenes Handspiel ausserhalb des Strafraums die rote Karte. Als diese Druckphase überstanden war, setzten die Wiler zum Endspurt an, der 42 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 6:6 durch Luca Lanzendorfer belohnt wurde.

Dabei hatte die Partie so begonnen, wie sich die Wiler dies vorgestellt hatten. Zwar kassierten sie vorerst das 0:1, dann aber wendete der nach wochenlanger Verletzungspause wiedergenesene Andi Qerfozi das Blatt mit zwei Toren. Mit Fortdauer des Spiels war dann aber zu spüren, dass Friends United mit drei Punkten aus fünf Spielen bisher klar hinter den Erwartungen geblieben war. Die Mannschaft spielte stark auf. Zuerst glichen sie zum 2:2 aus, dann gelang ihnen die erneute Führung. Immerhin konnte Luca Lanzendorfer mit seinem Tor noch vor Ablauf der ersten zwanzig Minuten zum 3:3 ausgleichen.

Nun kommt es am kommenden Sonntag um 14 Uhr in der Wiler Lindenhofhalle zum Gipfeltreffen FC Wil 1900 Futsal – Futsal Minerva. Die Berner, amtierender Schweizermeister, führen die Tabelle nach sechs Runden zusammen mit Wil mit jeweils 16 Punkten an. Wie gut sie zurzeit drauf sind, bewiesen sie am Sonntagnachmittag beim 19:3-Sieg im innerkantonalen Duell gegen Uetendorf. (pd)