Montag, 20. September, 18:04 Uhr

Hinterthurgauer Schüler erhalten Leuchtwesten zum Thema Handzeichen

Montag, 20. September, 18:04 Uhr

Hinterthurgauer Schüler erhalten Leuchtwesten zum Thema Handzeichen

Auch dieses Jahr werden über 6000 Gratis-Leuchtwesten an Thurgauer Schülerinnen und Schüler verteilt. Bild: PD/Kapo TG

Dieses Jahr ziert eine Hand die Leuchtwesten von «Verkehrssicherheit Thurgau». Es ist der zweite Teil einer Serie, die in den nächsten Jahren das Thema «Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr» fokussiert. Das aktuelle Sujet richtet sich an Velo-, Mofa- oder E-Bike-Fahrende. Der Schriftzug «Gib Zeichen» weist darauf hin, dass jede Richtungsänderung durch ein deutliches Handzeichen angezeigt werden muss. Nur so können die anderen Verkehrsteilnehmer die Absicht rechtzeitig erkennen. Die Leuchtwesten sind mit mehreren reflektierenden Elementen ergänzt.

Seit mehr als zehn Jahren können die Leuchtwesten der Kantonspolizei durch die Schulen bestellt werden. Auch in diesem Jahr stehen wieder über 6000 Stück gratis zur Verfügung. Mit dieser Aktion wird die Sicherheit der Kinder durch bessere Sichtbarkeit vor allem bei schlechtem Wetter und Dunkelheit verbessert. Die Leuchtweste wurde erneut durch den Künstler Bruno Nadler aus Thundorf gestaltet. Finanziert wird die Aktion, die bis Ende März 2022 dauert, aus dem Fonds der Kontrollschilderauktion des Strassenverkehrsamtes des Kantons Thurgau.

Wettbewerb als Anreiz

Um einen zusätzlichen Anreiz zum Tragen der Leuchtwesten zu schaffen, sind diese mit einem Talon bestückt. Wer die Weste trägt und auf der Strasse einer Polizistin oder einem Polizisten der Kantonspolizei Thurgau begegnet, kann diesen abgeben und nimmt so automatisch an der Verlosung von 50 Tablets teil. Talons für alle Leuchtwestenträger können unter hier heruntergeladen werden. Die Verlosung findet im Frühjahr 2022 statt.

Unter dem Titel «Verkehrssicherheit Thurgau» arbeiten das Tiefbauamt des Kantons Thurgau, das Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau, das Thurgauer Amt für Volksschule sowie die Kantonspolizei Thurgau zusammen. Ziel ist es, mit diversen Aktivitäten und Aktionen die Verkehrssicherheit im Kanton zu erhöhen. (red/kapo)

Montag, 20. September, 16:36 Uhr

Viehschauen in Zuckenriet und Oberbüren abgesagt

Dieses Jahr wird es in Zuckenriet und Oberbüren keine Viehschau geben. Bild: Michel Canonica

Die Viehschau in Zuckenriet wird aufgrund den aktuell geltenden Coronavorschriften nicht durchgeführt. Dies schreibt der Braunviehzuchtverein Niederhelfenschwil im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Auch die Gemeindeviehschau in Oberbüren, die traditionell am ersten Samstag im Oktober hätte stattfinden sollen, ist abgesagt. «Die auffahrenden Landwirte wollen nicht nur eine Viehschau für sich selbst, sondern auch für die nicht-bäuerliche Bevölkerung mit Festwirtschaft, Kinderprogramm, etc. durchführen», heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Dies sei wegen der Corona-Vorschriften praktisch unmöglich und die Motivation des Braunviehzuchtvereins Oberbüren-Niederwil, eine «halbbatzige» Viehschau durchzuführen, halte sich in engen Grenzen. (red)

Montag, 20. September, 10:05 Uhr

Bütschwil: Auffahrunfall mit Verletzten

Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: PD/Kapo SG

Am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr, ist es in Bütschwil an der Verzweigung Wilerstrasse zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos gekommen. Eine 42-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto und drei Mitfahrenden und auf der Umfahrung Bütschwil von Wattwil Richtung Bazenheid. Hinter ihr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto und einer Mitfahrenden in dieselbe Richtung.

Bei einem Lichtsignal nach dem Tunnel Engi, Höhe Verzweigung Wilerstrasse, musste die 42-Jährige ihr Auto aufgrund einer Rotlichtphase bis zum Stillstand abbremsen. Der 26-Jährige bemerkte dies zu spät. Folglich kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Dabei wurde die 42-jährige Frau sowie eine 63-jährige Mitfahrende des 26-Jährigen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (red)

Sonntag, 19. September, 13:08 Uhr

U12 der Wiler Devils holt 3. Platz an Schweizer Meisterschaften

Die Juveniles der Wiler Devils mit ihren beiden Coaches. Bild: PD

Im Baseball wurden dieses Wochenende die Playoffs der Schweizermeisterschafen der Juveniles (U12) abgeschlossen. Das Final und das Spiel um Platz 3 standen noch an. Letzteres bestritten die Juveniles der Wiler Devils gegen das Team der Flyers. Die Wiler hatten sich in den vergangenen Wochen nochmals konzentriert darauf vorbereitet, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Alle Positionen – Pitching, Infield, Outfield und im speziellen das Schlagen – wurden intensiv geübt.

Die Vorbereitung zahlte sich aus: Die Devils gewannen das erste Spiel 12:0 und das zweite Spiel mit 11:0. In beiden Spielen gestanden sie den Gegnern keinen Run zu. Das Team – bestehend aus den Outfieldern Alain Deteindre, Gabriel Lendi, David Jugovic, Benjamin Geissler und den Infieldern Caelan Patton, Timon Wild, Alessio Ferilli, Janic Fillinger, Alexander Friedli und Alessandro Leva – zeigte eine einwandfrei Leistung. (red)

Sonntag, 19. September, 11:26 Uhr

Züberwangen: Vortritt missachtet - Kollision

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall verletzt und musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Bild: Kantonspolizei

(kapo/mkn) Am Samstag, kurz nach 20 Uhr, kam es auf der St. Gallerstrasse in Züberwangen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde dabei verletzt und durch die Rettung ins Spital gebracht.

Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto von der Schulstrasse in Richtung St. Gallerstrasse und beabsichtige nach links in Richtung Wil zu fahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden 18-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Unklar ist, wie schwer die Verletzungen des 18-Jährigen sind. Es entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Samstag, 18. September, 11:14 Uhr

Grüne fordern Nachbesserungen zu Wil West

Wil West hat den Anspruch, ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität zu werden. In einer gemeinsamen Medienmitteilung der Grünen Thurgau und der Grünen St.Gallen zur kantonalen Nutzungszone decken sie Schwachstellen auf und fordern Nachbesserungen, damit Wil West zukunftstauglich wird.

Die Grünen der Kantone Thurgau und St.Gallen fordern Nachbesserungen, damit Wil West zukunftstauglich wird. Bild: PD

Die Grünen der beiden Kantone haben ihre Stellungnahmen in zehn Forderungen für ein nachhaltiges Wil West zusammengefasst. Eine Auswahl: So sollen etwa die Dächer und Fassaden konsequent für die Produktion von erneuerbarem Strom, und das Regenwasser für den Bedarf an Brauchwasser genutzt werden. Zudem sollen die Grün- und Freiflächen innerhalb des Perimeters der KNZ biodivers und klimagerecht bepflanzt werden. Die geplanten Neubauten im Zentrumsgebiet Gloten müssen laut Communiqué eine hohe ortsbauliche Qualität aufweisen, damit das Gebiet an Attraktivität gewinnt. Ausserdem sollen nahe bei den Arbeitsplätzen zeitgemässe Velostationen in ausreichender Zahl erstellt werden und Angestellte und Besucherinnen und Besucher sollen primär das Velo und den ÖV nutzen. Frei zugängliche Parkplätze seien zu bewirtschaften.

Abschliessend heisst es in der Mitteilung, dass Wil West mit den geforderten Nachbesserungen ein attraktiver und zukunftsweisender Wirtschaftsstandort mit hoher Lebens- und Aufenthaltsqualität werden kann. (pd/evw)