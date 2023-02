Wil-News: IG Wiler Sportvereine auf Präsidentensuche

23:36 Uhr Montag, 30. Januar

Überraschungserfolg: Dem EHC Uzwil gelingt das Break

In der 2. Liga ist dem EHC Uzwil der Start ins Playoff-Achtelfinal nach Mass geglückt. Der Tabellen-Achte der Qualifikationsphase setzte sich am Montagabend beim SC Küsnacht, der seine Qualifikationsgruppe gewonnen hatte, mit 2:1 durch. Schon nach gut 150 Sekunden lag die Mannschaft des Trainerduos Don McLaren/Willi Moser dank eines Treffers von Renato Locher in Führung. Zwar gelang den Gastgebern kurz nach Spielmitte in Überzahl der Ausgleich. Doch Jan Vogel brachte die Uzwiler mit seinem Tor in einer frühen Phase des Schlussdrittels auf die Siegesstrasse. Der neuerliche Ausgleich fiel nicht mehr, auch wegen gleich dreier Strafen de Küsnachter in der Schlussphase.

Jubelnde Uzwiler. Auch am Mittwoch in Spiel zwei des Playoff-Achtelfinals? Bild: PD

Somit hat der EHC Uzwil überraschend das «Break» geschafft und führt in der Best-Of-Three-Serie mit 1:0. Schon am Mittwochabend (1. Februar) ab 20 Uhr kann mit einem weiteren Sieg in der heimischen Uzehalle die Viertelfinal-Qualifikation sichergestellt werden. Falls nicht, kommt es am Freitagabend (3. Februar) in Küsnacht zu einem Entscheidungsspiel. (sdu)