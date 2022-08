Region Wil: Uzwil: Bambolo im Rüteliwald war ein voller Erfolg

14:42 Uhr MOntag, 15. August

Umbauarbeiten in der Postfiliale in Uzwil sind fertig

Die umgebaute Postfiliale in Uzwil. Bild: PD

Nach drei Wochen sind die Umbauarbeiten in der Postfiliale in Uzwil fertig, wie es in einer Mitteilung heisst. Viel Holz und helle Farben prägen das Design der Räumlichkeiten. Die Filiale in Uzwil bietet weiterhin die gesamte Palette an Dienstleistungen an. Dazu gehört auch der separate Paketeinwurf, bei dem Kundinnen und Kunden bereits vorfrankierte Pakete selbständig versenden können. Im Mittelpunkt stehe die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden, heisst es weiter. Die Filiale in Uzwil verfügt weiterhin über einen Postomaten und eine Postfachanlage. Die Öffnungszeiten der Filiale bleiben unverändert.

Die Post setzt ihre neue Strategie «Post von morgen» auch in Uzwil um und öffnet ihre Filialräume künftig für andere Dienstleister. Mit der neuen Strategie will die Post auch in Zukunft für Menschen da sein, die eine persönliche Beratung bevorzugen, ist weiter zu lesen. Deshalb investiere die Post schweizweit 40 Millionen Franken in rund 300 eigenbetriebene Filialen, so wie in Uzwil.

Die Post öffnet ihre eigenbetriebenen Filialen für Dienstleister aus den Branchen Banken, Versicherungen, Krankenkasse oder auch für Behörden. Die Post habe vor kurzem mit der Krankenversicherung Sympany eine strategische Partnerschaft beschlossen und werde in den kommenden Wochen und Monaten weitere Partnerschaften verkünden können. In Zukunft sollen Privatkunden in ausgewählten Postfilialen gleichzeitig mehrere Geschäfte unter einem Dach erledigen können. Mit der neuen Strategie und der damit verbundenen Öffnung des Netzes will die Post sicherstellen, dass ihre Filialen trotz rückläufiger Schaltergeschäfte weiterhin gut frequentiert bleiben. (pd/mas)