News Wil: Strassenlärm: Uzwil setzt auf Flüsterbelag

09:15 Uhr Dienstag, 17. Mai

Hilfsgüter von Uzwil nach Rumänien

Das Team in Aiud in Rumänien nimmt die gespendeten Sachen mit Freude entgegen. Bild: PD

Seit Jahren liefert der Verein «Rumänienhilfe Guido Oberwiler» Hilfsgüter an verschiedene Institutionen in Siebenbürgen. Siebenbürgen ist ein ärmerer, ländlich geprägter Teil in Rumänien. Im Polybau-Zentrum in Uzwil werden die von Privaten gespendeten Hilfsgüter gesammelt, sortiert und transportfertig gemacht. Erwünscht sind warme Kleider und Schuhe – vor allem für Ältere, daneben Bettwäsche, Spiel- und andere Kindersachen, Malutensilien und Schreibpapier, Pampers.

Nachdem vor einigen Wochen Güter an die ukrainische Grenze gefahren worden waren, sammelte sich bald wieder genügend an, um zwei Kleinbusse für Siebenbürgen zu füllen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Busse wurden von Franz Brülisauer, Godi und Ludwig Bergamin sowie August Holenstein nach Ludus und an zwei weitere Orte in der weiteren Umgebung zu örtlichen Hilfsorganisationen gefahren. In zwei Tagen mussten rund 1500 Kilometer zurückgelegt werden, dasselbe auf der Rückfahrt.

In Aiud wurden unter anderem Kinder- und Schreibsachen abgeladen. In Ludus nahm der neue Pfarrer, Kelemen (Klemens) Hegyi, den Grossteil des Materials entgegen. Am nächsten Tag wurde die Vertrauensperson in Crasna beliefert.

Seit Jahren beteiligten sich nebst der Seelsorgeeinheit Oberbüren-Niederbüren-Niederwil der Kiwanis Clubs Gossau-Flawil und das Polybau-Zentrum Uzwil materiell und finanziell an der Aktion. (pd/mas)