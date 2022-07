Wil News: Stadt Wil verhängt ein Feuerwerksverbot

14:12 Uhr MONTAG, 25. JULI

Wil: Gastgeberfamilien für Besuch der Partnergemeinde gesucht

Die Wappen von Dobrzen Wielki und von Wil (von links). Bild: PD

Vom 30. September bis zum 3. Oktober besucht eine 26-köpfige Delegation aus der polnischen Partnergemeinde Dobrzen Wielki die Stadt Wil. Die Besucherinnen und Besucher werden für die drei Nächte bei Gastfamilien untergebracht. Die Stadt Wil sucht dafür noch Unterkünfte. Das teilt die Stadtkanzlei mit. Seit 1992 pflegen die Stadt Wil und die polnische Gemeinde Dobrzen Wielki eine Städtepartnerschaft. Delegationen treffen sich alle zwei Jahre, alternierend in Polen und in der Schweiz.

Die Gäste kommen am Freitagabend, 30. September, in Wil an, heisst es weiter. Nach einem Begrüssungsapéro übernachten sie bei ihrer Gastfamilie. Am Samstag und Sonntag finden verschiedene Aktivitäten und Besichtigungen statt. Am Sonntagabend ist ein gemeinsames Nachtessen in der Tonhalle mit Abendprogramm geplant. Die Teilnahme an den einzelnen Programmpunkten ist für die Gastgeber fakultativ. Am Montagmorgen reisen die Gäste zurück nach Polen. (pd)

Interessierte Gastgeber können sich an den Delegierten des Stadtrats, Rolf Benz, Quellenstrasse 17, 9500 Wil, oder per E-Mail an benzro@tbwil.ch wenden.