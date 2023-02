Wil-News: SP und Grüne kritisieren Wil-West

11:45 Uhr Dienstag, 7. Februar

Lichterkette als Zeichen für den Frieden rund um Bettenauer Weiher

Möglichst viele Kerzen, gehalten von Teilnehmenden, sollen am Bettenauer Weiher ein Zeichen für den Frieden setzen. Bild: PD

Die Katholischen Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung organisiert am Abend des 23. Februars, ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine, eine Lichterkette rund um den Bettenauer Weiher als Zeichen für den Frieden in der Welt. Die Teilnahme an der Aktion ist für alle offen.

Ab 19 Uhr werden an beiden Enden des Bettenauer Weihers kostenlos gesegnete Kerzen abgegeben und die Kerzenträger verteilen sich rund um den Weiher, so dass ab etwa 19.30 Uhr eine möglichst vielköpfige Lichterkette entsteht, die ein leuchtendes Zeichen für den Frieden ausstrahlen wird. Nach einem Moment der Besinnung und des stillen Gebets begibt man sich ab 19.50 Uhr wieder auf den Heimweg und erhält dafür – wieder an beiden Enden des Bettenauer Weihers – ein Friedensbrot zur Stärkung, wie es in einer Medienmitteilung der Seelsorgeeinheit heisst.

Ein Zeichen für den Frieden. Bild: PD/GrauMedia

Die Organisatoren bitten darum, die Teilnahme mit einem Spaziergang oder einer kleinen Wanderung zum Bettenauer Weiher zu verbinden. Für Fahrzeuge steht nur eine begrenzte Zahl von Parkplätzen zur Verfügung. Die Hin- und Rückfahrt mit dem Postauto aus beiden Himmelsrichtungen ist zwischen 18.30 und 21 Uhr für die Teilnehmenden aus Uzwil, Oberuzwil und Jonschwil kostenlos. Ein Teil der Postautokurse wird doppelt geführt. (pd)