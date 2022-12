Wil News: SP Oberuzwil-Jonschwil empfiehlt Philipp Egger zur Wahl

09:26 Uhr Montag, 5. Dezember

Jugend der Geräteriege Eschlikon holt drei Schweizer Meistertitel

Die Eschlikerinnen bei ihrer Vorführung am Schulstufenbarren. Bild: PD

Die Vereinsgruppe Jugend der Geräteriege Eschlikon reiste am vergangenen Wochenende nach Lausanne an die Schweizer Meisterschaften. Sie holte dort in allen drei geturnten Disziplinen den Schweizer Meistertitel.

Zuerst zeigten die Eschlikerinnen ihre Schulstufenbarren-Vorführung. Ein nahezu perfektes Programm gelang, was mit der Note von 9.55 belohnt wurde. Nur kurze Zeit später standen die Jugendlichen wieder bereit für das Reckprogramm, das mit der Note 9.38 bewertet wurde. Bei der Rangverkündigung flossen Freudentränen, als der Sieger in der Kategorie Reck U13 bekannt gegeben wurde: Geräteriege Eschlikon. Und gleich darauf durften die Eschlikerinnen erneut zuoberst auf das Podest steigen: Mit dem Schulstufenbarren in der Kategorie U13 verteidigen sie den Titel ein weiteres Mal.

Auch am Reck überzeugten die Jugendlichen. Bild: PD

Nach einer Nacht in der Jugendherberge galt es am Sonntag, die Gerätekombination zu präsentieren. Mit einer ausgezeichneten Vorführung, die sauber und synchron vorgetragen wurde, rissen die Eschlikerinnen nicht nur die Zuschauer aus ihren Sitzen, sie überzeugten auch das Wertungsgericht und erturnten sich Note von 9.20 Punkten. Bei der Rangverkündigung war die Freude gross: Der Schweizermeistertitel in der Gerätekombination U13 geht ebenfalls nach Eschlikon.

Viele Vereins- und Familienmitglieder, Vertreter des Turnvereins und Damenriege empfingen die erfolgreichen Turnerinnen sowie die Leiterinnen Manuela Süess, Barbara Schmid, Dylan Trochsler und Anina Meier am Sonntagabend. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, schritten die 40 Mädchen sichtlich gerührt durch den von den Wartenden gebildeten Spalier. (pd)