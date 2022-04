News Wil: Sirnach: Alkoholisiert verunfallt

17:13 Uhr Donnerstag, 14. April

Züberwangen: Fürs Finale des Forschungswettbewerbs qualifiziert

Ein Arbeitsplatz in der Bibliothek der Università della Svizzera Italiana. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Das Finale des 56. Nationalen Wettbewerbs von Schweizer Jugend forscht findet dieses Jahr am 23. April an der Università della Svizzera Italiana in Lugano statt. Das teilen die Organisatoren mit. Mehr als 100 Jugendliche haben sich qualifiziert.

Um beim offiziellen Jungforscherwettbewerb der Schweiz dabei zu sein, hätten die Jugendlichen zeitintensiv und mit Hochdruck gearbeitet, heisst es weiter. Neben der Bewertung der Expertenjury sind Sonderpreise zu gewinnen, die eine Teilnahme an internationalen Wissenschaftswettbewerben und Veranstaltungen ermöglichen.

Aus dem Toggenburg qualifizierte sich die 19-jährigen Bütschwilerin Eliane Brägger mit der Arbeit «Luzides Träumen: Eine Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Lernfähigkeit und von möglichen Konsequenzen» fürs Finale. Aus der Region Wil gelang das gleiche Kunststück der 18-jährigen Soraya Schwensow aus Züberwangen mit der Arbeit «Mía pólis, dýo ópseis. Encounters in Late Antique Alexandria: The Two Worlds of the Female Philosopher Hypatia and Bishop Cyril». (pd/mkn)