Wil News: Schneespass am Wochenende beim Weinberg in Wil

18:06 Uhr Sonntag, 11. Dezember

EC Wil gewinnt Cupquali-Spiel gegen Uri klar

Alec Jäppinen (rechts) war der erste Wiler Torschütze gegen Uri. Bild: Donato Caspari

Am Sonntagnachmittag gastierte der EC Wil für die dritte Runde der Qualifikation des National Cup auswärts bei Viertligist Uri. Die Wiler, welche drei Ligen höher spielen, waren die klaren Favoriten. Und genau so spielten sie auch.

Im ersten Drittel liessen es die Äbtestädter noch gemütlich angehen. In der 15. Minute konnte Alec Jäppinen das Skore eröffnen und nur rund eine Minute später stellte Lukas Klopfer auf 2:0. Danach ging es in die erste Drittelpause. Wil-Trainer Ivo Frischknecht fand in der Pause die richtigen Worte, denn sein Team startet furios ins zweite Drittel. Bereits nach 25 Sekunden stand es 3:0. Und nur 15 Sekunden später 4:0. Danach machte Wil im Zwei-Minuten-Takt weiter. Nach dem zweiten Drittel stand es 13:0 für den 1.-Liga-Tabellendritten.

Wil erzielt fast 20 Tore

Für den EHC Uri, welcher in der 4. Liga auf dem zweitletzten Platz ist, wurde es aber noch bitterer. Denn Wil hatte immer noch nicht genug. Der EC Wil schoss im Schlussdrittel nochmals sechs Tore und gewann gegen die Innerschweizer klar mit 19:0. Joel Moser, Emory Marbach und Captain Lukas Klopfer konnten sich als dreifache Torschützen feiern lassen.

Am kommenden Wochenende geht es dann für die Wiler wieder weiter mit dem Ligabetrieb. Am Samstag um 17.30 Uhr empfängt man den EHC Burgdorf in der Wiler Eishalle. Am Dienstag darauf kommt es auswärts zum Spitzenspiel gegen Leader Luzern. Danach geht es für den EC Wil in die Weihnachtsferien, bevor man am 7. Januar auf die Pikes Oberthurgau trifft. (lto)