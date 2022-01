Wil News: Rückgang Arbeitslosigkeit im Wahlkreis Wil

WIL-TICKER Rückgang Arbeitslosigkeit im Wahlkreis Wil +++ Strecke zwischen Wil und Wattwil ist wieder in Betrieb +++ TTC Wil kämpft und den Anschluss an die Playoff-Plätze Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 07.01.2022, 12.02 Uhr

Freitag, 7. Januar, 12:00 Uhr

Rückgang Arbeitslosigkeit im Wahlkreis Wil

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Stellensuchenden abgenommen. Bild: Severin Bigler

Im Wahlkreis Wil wurden im Dezember 1'762 Stellensuchende gemeldet. Das sind im Vergleich zu Vorjahr 14.9 Prozent weniger. Im Dezember 2020 waren insgesamt 2'071 Personen gemeldet. Im ganzen Kanton St.Gallen ist Zahl noch weiter zurückgegangen. Im Dezember waren im Vergleich zum Vorjahr 18 Prozent weniger Personen zur Stellensuche auf einem RAV gemeldet.

Zurück zu Wil: Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Stellensuchenden im Dezember leicht angestiegen. Im November 2021 wurden 1’746 Stellensuchende, 16 Personen weniger, registriert. Wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst, ist dieser Anstieg saisonalbedingt, er fällt jedoch schwächer aus als in anderen Jahren.

Der Bestand an Voranmeldungen zur Kurzarbeit im Kanton St.Gallen ist zudem weiterhin leicht rückläufig. (pd/mas)

Freitag, 7. Januar, 09:57 Uhr

Strecke zwischen Wil und Wattwil ist wieder in Betrieb

Am Freitagmorgen verkehrte der Thurbo nicht durchgehend von Wil nach Wattwil. Symbolbild: Larissa Flammer

Schon zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Tagen ist die Bahnstrecke von Wil nach Wattwil (S9) unterbrochen worden. Ein Zug blockierte am Freitagmorgen die Strecke zwischen Bütschwil und Lichtensteig. Die Strecke ist seit 9.15 Uhr nun wieder in Betrieb.

Der Zug, der 7.02 Uhr ab Wil in Richtung Wattwil fuhr, konnte in Lichtensteig wegen eines Fahrzeugdefekts nicht mehr weiterfahren, wie es bei Thurbo auf Anfrage heisst. Der Zug musste abgeschleppt werden. Die Reisenden sind kurze später mit der S2 (St.Gallen bis Nesslau) von Lichtensteig aus weitergefahren. Da die Strecke an diesem Ort nur ein Geleise hat, war die Linien Bütschwil bis Lichtensteig unterbrochen, heisst es weiter. Zwischen Bütschwil und Wattwil verkehrten Ersatzbusse.

Erst am Mittwochabend war die Strecke rund zwei Stunden lang unterbrochen gewesen, weil in Bazenheid bei einem Unfall ein Auto die Schienen behinderte. (sdu/mas)

Donnerstag, 6. Januar, 18:52 Uhr

TTC Wil kämpft und den Anschluss an die Playoff-Plätze

TTC-Wil-Kapitän Elia Schmid. Bild: Hanspeter Schiess (Dezember 2019)

Nach zwei knappen Niederlagen vor Weihnachten gegen Neuhausen steht der Tischtennisclub (TTC) Wil vor einer schwierigen Herausforderung. Will die erste Mannschaft sich für die Playoffs in Stellung bringen, müssen in den kommenden Spielen Punkte her. Zurzeit liegt das Team von Elia Schmid auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auf die Wiler warten am Wochenende mit Rapid Luzern und Lugano keine einfachen Aufgaben.

Am Samstag spielt der TTC Wil auswärts gegen Luzern, der in der aktuellen Tabelle einen Platz vor Wil liegt. Die beiden Teams trennten sich beim Vorrundenspiel mit einem Unentschieden. Ein Sieg liegt für die Wiler also sicherlich in Reichweite.

Am Sonntag empfängt Wil zu Hause (um 14 Uhr) in der Lindenhofsporthalle das Team aus Lugano, das hinter Rio-Star Muttenz und ZZ-Lancy aktuell den dritten Tabellenrang belegt. An der Seite von Csaba Molnar und Simone Spinicchia, die beide schon sehr lange für Lugano spielen, kämpft Szilard Gyorgy um Punkte. Mit gleich drei A20-klassierten Spielern gehören die Ticinesi sicherlich zu den Titelanwärtern. Wenn die Wiler ihre 3:6-Niederlage der Vorrunde in einen Sieg umwandeln wollen, dann darf sich Mannschaftskapitän Elia Schmid wohl keinen Patzer erlauben und seine Teamkollegen müssen an diesem Tag über sich hinauswachsen.

Schmid war nicht nur gegen beide Teams in der Vorrunde mit seinen sechs Siegen im Einzel der beeindruckendste Spieler, sondern mit seiner 15:0-Einzelbilanz auch der beste Einzelspieler der gesamten Vorrunde. (pd)

Donnerstag, 6. Januar, 15:49 Uhr

Äbtissin des Klosters Magenau tritt 75-jährige zurück

Schwester M. Raphaela Pfluger legt ihr Leitungsamt nieder. Bild: PD

Am 19.Dezember 2021 durfte Schwester M. Raphaela Pfluger, Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, ihren 75. Geburtstag feiern. Fast gleichzeitig legte sie nach drei bewegten Jahrzehnten ihr Leitungsamt nieder.

Sie erblickte am 19. Dezember 1946 in Oensingen das Licht der Welt und wuchs zusammen mit neun Geschwistern auf einem Bauernhof auf. 1968 trat sie ins Kloster Magdenau ein. Am 14. September 1970 legte Schwester M. Raphaela Pfluger in der Klosterkirche Magdenau ihr Gelübde ab und feierte demzufolge im vergangenen Jahr ihr goldenes Jubiläum. Im Juli 1987 wurde sie zur Äbtissin der Magdenau gewählt. Nun, nach mehr als dreissig Jahren, legte sie am 8. September 2021 ihr Leitungsamt nieder, wie die Gemeinde Degenau im aktuellen «Flade-Blatt» schreibt. In seiner Festpredigt würdigte Abt Vinzenz von Mehrerau ihr engagiertes Eintreten für jede einzelne Schwester, für die Klosterbetriebe und für die ganze Ordensgemeinschaft.

Der Entscheid zum Rücktritt fällte Schwester M. Raphaela Pfluger im Advent 2020, nachdem sie diesen gründlich mit ihrem Gewissen und im Gebet erwogen hatte. Sie freut sich nun, ins zweite Glied zurücktreten zu dürfen, den jungen Schwestern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und von den vielfältigen Aufgaben einer Äbtissin befreit zu sein. (red)

Donnerstag, 6. Januar, 16:22 Uhr

Degersheimerin feiert 100. Geburtstag

Adelia Müller und Gemeinderätin Vreni Roth. Bild: PD

67 Jahre lang war Adelia Müller in Degersheim wohnhaft, bevor sie vor gut zwei Jahren ins Seniorenheim nach Brunnadern zog. Am 29. Dezember 202 hat durfte sie ihren 100. Geburtstag feiern.

Aufgewachsen im Engadin, zog es Adelia Müller für eine Lehre im Verkauf ins Unterland, wo sie an verschiedenen Orten Wohnsitz nahm, bevor sie 1952 in Degersheim sesshaft wurde. Gemeinderätin Vreni Roth überbrachte ihr einen bunten Blumenstrauss und die Glückwünsche des Gemeinderates. (gk)

Donnerstag, 6. Januar, 11:59 Uhr

Bazenheid: Unterbruch des Zugverkehrs wegen eines Verkehrsunfalls

Wegen des Unfalls musste die SBB-Strecke während zwei Stunden gesperrt werden. Bild: Kapo

Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, ist es auf der Wilerstrasse, Höhe Einmündung Industriestrasse, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Eines der Autos behinderte laut Mitteilung der Kantonspolizei nach dem Unfall die Gleise der SBB, weshalb die Zugstrecke für rund zwei Stunden nicht befahren werden konnte. An den Autos entstand Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der Industriestrasse Richtung Einmündung der Toggenburgerstrasse. Sie beabsichtigte nach rechts in die Toggenburgerstrasse in allgemeine Richtung Wil abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 43-jähriger Autofahrer auf der Toggenburgerstrasse in allgemeine Richtung Wil. Dabei kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zur Kollision zwischen dem einbiegenden Auto der 19-jährigen und dem auf der Toggenburgerstrasse fahrenden Auto des 43-jährigen.

Das Auto der 19-jährigen Autofahrerin kam im Bereich der Gleise zum Stillstand und konnte erst durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschliessenden Fahrzeugbergung war der Zugverkehr für rund zwei Stunden unterbrochen. Mitarbeitende der SBB befanden sich vor Ort. Es wurden keine Personen verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von rund 15’000 Franken. (kapo/uh)

Donnerstag, 6. Januar, 09:23 Uhr

Uzwil: 1500 Franken für einen guten Zweck gesammelt

In Uzwil wurden 1500 Franken für das Frauenhaus St.Gallen gesammelt. Bild: PD

In der Adventszeit säumten 60 Laternen den Laternenweg im Kobelwald. Diese wurden von den Schülerinnen und Schülern der zweiten Klasse von Sandra Düring und den Kindern des Kindergartens Sonnenhügel von Mariann Krampen und Ursina Strübi weihnachtlich dekoriert.

Der Laternenweg erfreute sich grosser Beliebtheit. Bei einem heissen Punsch konnten sich die Besucher aufwärmen. Der Ertrag des Getränkestandes und die zahlreichen Spenden gingen ans Frauenhaus St.Gallen. (pd)

Donnerstag, 6. Januar, 09:01 Uhr

Oberbüren: Dreikönigs-Apéro 2022 abgesagt

Aufgrund der aktuell geltenden Massnahmen findet der Dreikönigsapéro vom Samstag, 8. Januar 2022 leider nicht statt. Der Gemeinderat und Kulturkommission Oberbüren hoffen sehr, anfangs 2023 wieder ohne Einschränkungen mit Ihnen auf das neue Jahr anstossen zu können. (pd)

Mittwoch, 5. Januar, 18:06 Uhr

Die Wiler SVP sieht in ihrer Initiative den grösseren Nutzen als im Stadtfonds

In Wil gehen die Meinungen betreffend Parkplatzreglement auseinander. Bild: PD

Der Wiler Stadtpräsident erklärte an einer Medienkonferenz am 4. Januar, dass sich der Stadtrat und das Parlament für den Gegenvorschlag einsetzen und deshalb die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» ablehnen. Die SVP sieht hingegen in ihrer Initiative den grösseren Nutzen als im Stadtfonds, wie sie in einer Stellungnahme klar macht.

Welche Vorhaben genau mit dem als Gegenvorschlag bezeichneten Stadtfonds finanziert werden sollen, ist für die SVP Stadt Wil auch nach der Medienkonferenz nicht klar, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. «Klar ist aber, dass für den Stadtfonds jedes Jahr 200'000 Franken Steuergelder vorgesehen sind und ein Reglement geschaffen wurde, das sehr bürokratisch daherkommt», heisst es weiter.

So sollen neben der Fondsverwaltung und der Geschäftsführung die geplanten Projekte auch den Vertretungen des Detailhandels, der Altstadt, der Kultur, der Freizeit und des Sports unterbreitet werden, schreibt die SVP in ihrer Mitteilung. Und weiter: Projekte werden bevorzugt, die zur Erreichung der Klimaziele beitragen, die digitale Transformation und die Biodiversität fördern.

Damit solle gemäss dem Stadtfondsreglement der drohenden Entleerung der Wiler Innenstadt entgegengewirkt werden. «In Tat und Wahrheit kann ein Gegenvorschlag vom ursprünglichen Ziel einer Initiative wohl kaum weiter entfernt sein, als das beim Stadtfonds der Fall ist.»

SVP empfiehlt ein Ja zur Initiative

Mit der SVP-Initiative leiste man einen konkreten Beitrag zur Unterstützung des Gewerbes und der Gastronomiebetriebe in der Stadt, schreiben die Initianten. Das sei umso wichtiger, weil diese Bereiche von den einschränkenden Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders betroffen seien.

Die SVP empfiehlt daher ein Ja zur Initiative und ein Nein zum Gegenvorschlag. Die Abstimmung ist am 13. Februar. (pd/mas)

Mittwoch, 5. Januar, 16:53 Uhr

Kehricht wird in Uzwil und im Stolzenberg neu am Mittwoch eingesammelt

Auch in der Gemeinde Uzwil entstehen immer mehr Unterflurbehälter. Bild: PD

Gemäss einer Mitteilung im «Uzwiler Blatt» würden in der Region zunehmend Unterflurbehälter entstehen. Dies habe Auswirkun­gen auf die Abfalltouren. Statt am Don­nerstag wird ab diesem Jahr in Uzwil und im Stolzenberg der Kehricht am Mittwoch eingesammelt. In den anderen Dörfern würden die Abfuhrtage unverändert bleiben. (gek)

Mittwoch, 5. Januar, 15:57 Uhr

In höheren Lagen ist eine ansehnliche Menge Schnee gefallen

Der Weiler Moos an der Grenze zwischen den Gemeinden Degersheim und Neckertal. Bild: Martin Knoepfel

Der Schneefall der letzten Stunden verwandelte die zuvor dunkelgrünen Wiesen beim Weiler Moos an der Grenze von Degersheim zum Neckertal in eine zauberhafte Winterlandschaft.

Für die Degersheimer Langlaufloipe liegt allerdings noch zu wenig Schnee, doch einige Mütter vergnügten sich mit ihren Kindern im Schnee.

Auch in anderen Regionen freute man sich über den langersehnten Schnee. So fielen am Mittwoch in den höheren Lagen rund 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee. (mkn)

Dienstag, 4. Januar, 18:13 Uhr

Vier Coronafälle bei Trainingsstart des FC Wil

Nach etwas mehr als zwei Wochen Pause begann der FC Wil am Dienstagnachmittag die Vorbereitungsphase für die Rückrunde. Kurz vor der Zusammenkunft der ersten Mannschaft wurden alle 36 Spieler und Staffmitglieder auf Covid durchgetestet. Dabei war der Test bei vier Spielern positiv, wie der FC Wil via Facebook mitteilt. Das Quartett begab sich umgehend in Isolation und wartet nun auf den definitiven PCR-Test. Keiner der Spieler zeigte Symptome und keiner hatte Kontakt zu anderen Teamkollegen. Um welche Spieler es sich handelt, gibt der Verein aus Persönlichkeitsschutz nicht bekannt.

Das Trainergespann Iacopetta/Kukeli nahm am Nachmittag mit der restlichen Mannschaft die Vorbereitung wie geplant auf. Die erste Trainingswoche startet mit sieben Trainingseinheiten bis Samstagmittag. Kommende Woche stehen die ersten beiden Testspiele an: Am Dienstag gegen GC, am Samstag gegen Dornbirn und übernächste Woche am 22. Januar gegen den FC Zürich. Am Sonntag, 30. Januar, startet die Rückrunde zu Hause gegen den FC Vaduz. (red)

Dienstag, 4. Januar, 13:26 Uhr

Stadt Wil gratuliert zu Dienstjubiläen

Ernst Weibel tritt als Entenvater ab und zu an die Öffentlichkeit. Bild: Adrian Zeller

Fünf Mitarbeitende der Stadt Wil können aktuell ein Dienstjubiläum feiern: Waltraud Hohl, Sachbearbeiterin Energieverrechnung, ist seit 25 Jahren bei der Stadt Wil tätig. Ihr 20-jähriges Dienstjubiläum feiern können Christine Hug, stv. Hauswartin Rayon Mitte, Bibliothekarin Ursula Rietberger, Werkhof-Mitarbeiter Anton Bernet und

«Entenvater» Ernst Weibel, der sich um die Tiere des Stadtweiers kümmert. Der Stadtrat dankt diesen Mitarbeitenden in einer Mitteilung für ihre Diensttreue. (red)

Dienstag, 4. Januar, 08:22 Uhr

32. Regiomasters des FC Fortuna St.Gallen abgesagt

Zum zweiten Mal in Folge wird das Regiomasters in St.Gallen abgesagt. Das Archivbild zeigt eine Turniersequenz aus dem Jahr 2019. In der Bildmitte der damalige Uzwil-Akteur Andrin Holenstein. Bild: Urs Bucher

Nach 2021 ist auch das diesjährige Allianz Regiomasters, an dem unter anderem der FC Uzwil (1. Liga), der FC Bazenheid (2. Liga interregional), der FC Wil U20 (2. Liga interregional) und der FC Henau (2. Liga) teilgenommen hätten, abgesagt worden. Dies, obwohl der Anlass gemäss den aktuellen Auflagen des Bundes (noch) hätte durchgeführt werden können.

Der Entscheid der Organisatoren fiel nach Rücksprache mit dem Kantonsarztamt, welches eine Absage empfiehlt, da mit der hoch ansteckenden Omikronvariante Ansteckungen nicht zu vermeiden sind. Das Regiomasters möchte mit den ca. 600 Sportlern und den entsprechenden Zuschauern nicht dazu beitragen, dass sich das Virus in dieser akuten Phase weiterverbreitet. Es geht dem Organisationskomitee des Regiomasters bei diesem Entscheid auch um die Solidarität gegenüber der Bevölkerung und dem Gesundheitswesen. (red)

Montag, 3. Januar, 17:14 Uhr

Neue Fastnachtsbar in Wil

Bild: PD

Im Januar 2015 hat der Verein In-Wyl sein traditionelles Fastnachtszelt am Rudenzburgplatz nach 18 Jahren zum letzten Mal veranstaltet. Nun gibt es ein Comeback an der Wiler Fasnacht. Gemäss einer Medienmitteilung öffnet der Verein In-Wyl den Boxenstopp – Klub, Bar & Diskothek – im alten Feuerwehrdepot an der Tonhallenstrasse 17. Dies zwischen Freitag, 18. Februar, und Samstag, 26. Februar. Die Lokalität mit dem Motto «Autogarage der 80er Jahre» hat eine Livebühne und eine Bar mit 30 Meter Länge.

«Die Unglaubliche Manta Gang». Bild: PD

An vier der sechs Veranstaltungstage kommt «Die Unglaubliche Manta Gang» für ihre ersten Schweizer Auftritte in die Schweiz. Die fünf Autofans Manni, Mücke, Matze, Mike D und Momo kommen aus dem Sauerland in Deutschland. Sie sind immer «on the road» von Tuningmessen über Landdiskotheken bis zu Festzelten und dabei selbsterklärend mit ihren getunten Mantas unterwegs. «Die Unglaubliche Manta Gang» spricht kein Englisch und spielt deshalb deutsche Rockmusik pur - mehrheitlich aus den 80ern, teilweise aber auch Perlen aus den 90er und 2000er Jahren.

Der Eintritt zum Boxenstopp ist gratis und erst ab 20 Jahren möglich. Die Events unterstehen den aktuellen Covid-19 Schutzmassnahmen von Bund und Kanton, es gilt die 2G+ Regel. (red)

Montag, 3. Januar, 11:38 Uhr

Treppe zu Gleis 2 und 3 sowie Unterführung Hubstrasse gesperrt

Die Unterführung am Bahnhof Wil wird ausgebaut. Visualisierung: PD

Nach der Weihnachtspause gehen die Bauarbeiten der SBB für den Ausbau des Bahnhofs Wil weiter. Das Perron für die Gleise 2 und 3 ist vom 10.Januar bis Anfang Mai 2022 nur via Personenunterführung West (Richtung Zürich) zugänglich. Für alle anderen Perrons können bis auf Weiteres wie gewohnt beide Unterführungen benutzt werden.

Auch im Strassenverkehr gibt es Einschränkungen: Derzeit werden Arbeiten an der Unterführung Hubstrasse ausgeführt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der SBB und der Stadt Wil heisst. Aus diesem Grund wird die Hubstrasse zwischen Kreisel Hub-/Glärnischstrasse bis Abzweiger Hub-/Churfirstenstrasse ab dem 16.Januar bis 4.Februar in der Nacht jeweils zwischen Mitternacht und 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zudem kommt es zur Sperrung am Wochenende vom 4. bis 7. Februar (Freitag, 21 Uhr bis Montag, 5 Uhr). Weitere Wochenenden folgen im Sommer und Winter 2022. Die Umleitungen und temporären Anpassungen beim Busverkehr sind vor Ort signalisiert.

Damit die Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleistet werden kann und um den regulären Zugverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, sind weiterhin Nachtarbeiten im Gleisbereich nötig. Eine detaillierte Auflistung der Nachtarbeiten gibt es auf der Website: www.sbb.ch/ausbauwil. (red)

Montag, 3. Januar, 09:13 Uhr

Warmer und sportlicher Silvester

Fussball in Wilen. Bild: Jörg Roth

Vier Jungs nutzten am Silvester das fast frühlingshafte Wetter, um Fussball zu spielen. Auf dem Fussballplatz beim Oberstufen-Schulhaus Ägelsee in Wilen zeigten Malika (11-jährig), Nicola (11), Cesare (11) und Tiago (9) sehenswerte Fallrückziehern. (red)

Samstag, 1. Januar, 17:48 Uhr

Unterbazenheider Silvestersänger leiten gesammeltes Geld an OhO weiter

Die Unterbazenheider Silvestersänger spenden ihre Einnahmen der Sammelaktion OhO. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Tradition geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die Unterbazenheider Silvestersänger erstmals für Bedürftige sammelten. Jeweils in der letzten Nacht des Jahres ziehen die Knaben im Alter zwischen acht und sechzehn ab etwa 5 Uhr morgens von Haus zu Haus und wecken die Einwohnerinnen und Einwohner in Unterbazenheid mit den Liedern «Das alte Jahr vergangen ist», «Mit der Freude zieht der Schmerz» und «Üb immer Treu und Redlichkeit» aus dem Schlaf.

Das gesammelte Geld kommt dann einer Hilfsorganisation zu Gute. In jüngster Vergangenheit wurde jeweils die Sammelaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» berücksichtigt. Auch dieses Mal wird dies wieder der Fall sein. 912 Franken werden an die vom St.Galler Tagblatt initiierte Weihnachts-Sammelaktion überwiesen. (bl)

Samstag, 1. Januar, 14:46 Uhr

Stadtpräsident Hans Mäder mit Neujahrswünschen via Video

Die Stadt Wil teilt das Video via YouTube.

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder richtet sich via Video mit Neujahrsgrüssen an die Bevölkerung. Der Stadtrat habe die Legislaturziele überschrieben mit der Prämisse «Wir sehen das Positive». Auch der Bevölkerung wünscht er: «Bleiben Sie positiv.» (lsf)

Samstag, 1. Januar, 14:38 Uhr

Fischingen: E-Bike-Fahrer verstirbt auf Unfallstelle

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und eine Rega-Besatzung vor Ort. Bild: Kapo TG

In Fischingen stürzte am Freitagnachmittag ein E-Bike-Fahrer ohne Fremdeinwirkung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Thurgauer Kantonspolizei war der 73-jährige Schweizer kurz nach 15.30 Uhr auf der Murgstrasse in Richtung Dorfzentrum unterwegs gewesen. Nach einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte auf die Strasse. Der Verunfallte verstarb trotz Reanimationsmassnahmen eines zufällig anwesenden Arztes, des Rettungsdienstes und einer Rega-Besatzung noch auf der Unfallstelle.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an den Unfallort aufgeboten. Die Feuerwehr Fischingen sperrte die Murgstrasse während der Unfallaufnahme ab und leitete den Verkehr um. (kapo/lex)