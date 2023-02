Wil-News: Wil: Offiziere simulieren in Wil Grossereignisse

11:06 Uhr Montag, 27. Februar

Verlosung: Gratis-Tickets für Wiler Multimediashow

Der Winterthurer Fotograf Corrado Filipponi dokumentierte seine Fernwanderung. Bild: PD

Nach seiner Fernwanderung quer durch die ganze Schweiz auf der Via Alpina und dem Jura Höhenweg hat es der Winterthurer Fotograf erneut gewagt: Corrado Filipponi lief erneut beinahe 1000 Kilometer zu Fuss quer durch die Schweiz, diesmal von Norden nach Süden. Als Wege dienten ihm dabei die Wanderland-Schweiz-Routen Trans Swiss Trail und Via Gottardo. Der Abenteurer überquerte unter anderem den Gotthardpass und überwand insgesamt knapp 25'000 Höhenmeter.

Die zwei Routen schlängeln sich auf verschiedenen Wegen in den Süden des Tessins. Während der Trans Swiss Trail in Mendrisio endet, führt die Via Gottardo noch ganz in den Süden bis zur Landesgrenze in Chiasso. In seiner neuen Multivision Wanderland Schweiz 2 berichtet Corrado Filipponi in einer Film- und Fotoreportage – auch in Wil.

Für die Show vom Freitag, 10. März, um 20 Uhr im Stadtsaal Wil verlost die «Wiler Zeitung» 2 mal 2 Tickets. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie ein E-Mail mit dem Betreff «Wanderland» an sekretariat-wilerzeitung@chmedia.ch – mit Angabe von Vorname, Nachname, Wohnort und Handynummer. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 1. März, um 23.59 Uhr. Die Gewinnenden werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (red)