News Wil: Biber in Sicht

09:46 Uhr Dienstag, 24. Mai

Flawiler holt Gold an Informatik-Olympiade

Linus Lüchinger aus Flawil. Bild: PD/Swiss Olympiad in Informatics

Die Resultate der diesjährigen Schweizer Informatik-Olympiade sind da. Über 200 Jugendliche hatten an der ersten Runde der Informatik-Olympiade im Herbst teilgenommen. Die besten 4 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten schafften es bis ins Finale, das an vier Tagen im Mai stattfand.

Es wurden je vier Gold-, Silber- und Bronzemedaillen verliehen. Unter den Goldmedaillengewinnern ist auch der Flawiler Linus Lüchinger, der die Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen besucht.

Wettbewerbe in Kroatien und Indonesien

Er wird somit die Schweiz im Juli an der Zentraleuropäischen Informatik-Olympiade in Kroatien und im August an der Internationalen Informatik-Olympiade in Indonesien vertreten dürfen. Linus Lüchinger sagt gemäss einer Medienmitteilung: «Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause von der Informatik.» Danach werde er sich in die Vorbereitungen für die internationalen Wettbewerbe stürzen.

Bei der Informatik-Olympiade geht es gemäss Mitteilung in erster Linie darum, kreative und effiziente Algorithmen zu entwickeln, mit denen sich knifflige Probleme lösen lassen. Beispielsweise mussten die Teilnehmenden in einer Aufgabe einen Algorithmus für einen Evakuierungsplan bei Überschwemmungen in Indonesien finden.

Am Schweizer Finale wurde jeden Tag fünf Stunden lang um die Wette programmiert, wobei neben den Prüfungen auch Zeit für gegenseitiges Kennenlernen blieb. «Man denkt, Informatiker seien nicht so sozial, aber ich wurde sehr positiv überrascht», wird Linus Lüchinger in der Medienmitteilung zitiert. «Wir haben uns super verstanden und hatten es sehr lustig miteinander.» (red)