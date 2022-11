Wil News: Oberbüren: Wechsel im GPK-Präsidium

11:20 Uhr Mittwoch, 9. November

Ober- und Niederbüren: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Dienstag wurde in Einfamilienhäuser in Oberbüren und Niederbüren eingebrochen. Ob es sich um die gleiche Täterschaft handelt, wird untersucht. Symbolbild: Kapo

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 19.30 Uhr, ist sowohl in Oberbüren in der Juchwissstrasse als auch in Niederbüren in der Ebnetstrasse in Einfamilienhäuser eingebrochen worden.

In Oberbüren ist in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Juchwisstrasse eingebrochen. Sie verschaffte sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt ins Gebäude. Im Innern durchsuchte sie sämtliche Räumlichkeiten sowie Schränke und Behältnisse. Was genau gestohlen wurde ist noch unklar. Anschliessend flüchtete die unbekannte Täterschaft in Richtung Oberstufenzentrum Thurzelg.

Am selben Tag ist am Nachmittag in Niederbüren ebenfalls in ein Einfamilienhaus an der Ebnetstrasse eingebrochen worden. Auch hier ist das Deliktsgut derzeit noch unbekannt.

Der Sachschaden an den Häusern beläuft sich laut Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen auf mehrere tausend Franken. Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Täterschaft handelt, wird spurenmässig noch abgeklärt. (kapo)