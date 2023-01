Wil-News: Niederwil: Musikgesellschaft mit Rap und Talerschwingen

15:55 Uhr Samstag, 7. Januar

Niederwil: Musikgesellschaft mit Rap und Talerschwingen

Die Musikgesellschaft Niederwil Bild: Zita Meienhofer

«Über Berg und Tal» mit einem «Trompeten-Echo» oder «den Flintstones» begab sich Musikgesellschaft Niederwil «Walking on Sunshine» auf die Tour rund um den Säntis. Dort begegenten sich nicht nur dem Gleitschrimpilot Thomas Schmid aus Oberbüren sondern auch den beiden Bündner Steinböcken Gian und Giachen (Stefan und Bernhard Wick), die dafür sorgten, dass die Musikantinnen und Musikanten, aber auch das Publikum stets wusste, was das nächste Stück im Programm ist.

Doch im Alpstein scheint sich auch ein Rapper aufgehalten zu haben. Denn es erklang «Legändä und Heldä» von Bliss. Die Musikgesellschaft hat allerdings nicht den bekannten Schweizer Rapper ins Säntisgebiet bestellt, sondern wurde in den eigenen Reihen fündig. Daniel H.C. Stricker übernahm diesen Part – das Publikum war begeistert.

«Legendä und Heldä» von Daniel H.C. Stricker interpretiert. Bild: Zita Meienhofer

In den Reihen der Musikgesellschaft Niederwil gibt es auch immer wieder verdiente Mitglieder, sogenannte Legenden oder Helden. Einer davon ist Karl Schönenberger. Er trat vor 52 Jahren dem Verein bei und ist ihm bis heute treu geblieben.

Ein ebenfalls treuer Musikant ist Dirigent Christian Sutter. Der dirigiert die MG Niederwil zwar erst seit einigen Jahren, hat sich aber vor 35 Jahren der Musik verschrieben. Während dieser Zeit war er aktiver Musikant und Dirigent in etliche Vereinen in der Region. Ebenfalls auf 35 Jahre aktives Musizieren in Niederwil brachte es Urs Karrer.

Was darf in den Bergen nicht fehlen: ein volkstümliches Stück mit Talerschwingen und Sennenrufen. In «Vor de Sennhötte» bewiesen Jara Bücher, Svenja Breitenmoser und Sonja Wick, dass Musikantinnen auch das Talerschwingen beherrschen.

Sonja Wick kann es: das Talerschwingen. Bild: Zita Meienhofer

Heute Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr, im MZH Rössliwis in Niederwil, gibt es nochmals eine Möglichkeit die Musikgesellschaft Niederwil live zu erleben. (zi)