Wil News: Neuer Leiter für das Grundbuchamt in Wil

09:28 Uhr Dienstag, 15. November

Francesca Hutter gewinnt Bronze an der Getu-SM Mannschaften

Francesca Hutter, Stadtturnverein Wil. Bild: PD

Die besten Geräteturnerinnen traten am vergangenen Wochenende für ihren Kanton in Olten an. Mit dabei im Team St.Gallen war in der Kategorie 6 auch Francesca Hutter vom Stadtturnverein Wil.

Mit einer sauberen Ringübung (9.35) gelang ihr der Start hervorragend, wie ihr Verein in einer Medienmitteilung schreibt. Auch am Boden erreichte sie die Note 9.35 und trug so viel zum guten Resultat der St.Gallerinnen bei. An allen Geräten zeigte sie sich nervenstark und konnte ihr ganzes Können abrufen. Die Freude über den Bronzeplatz war denn auch riesig. (pd)