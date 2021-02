WIL-TICKER Marcel Wildi soll Pfarrer in Zuzwil werden +++ Unbekannte versuchen Bankomaten in Zuzwil zu sprengen und flüchten +++ Energie AG Thurgau Süd heisst neu Thurgie AG Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 16.02.2021, 12.05 Uhr

Dienstag, 16. Februar, 11:56 Uhr

Marcel Wildi wird als Pfarrer für Zuzwil vorgeschlagen

Marcel Wildi soll die Nachfolge von Pfarrerin Greet Egli im Kirchkreis Zuzwil-Züberwangen-Weieren antreten. Bild: PD

(pd/bro) Als Nachfolger von Pfarrerin Greet Egli wird den Mitgliedern der Evangelischen Kirchgemeinde Wil Pfarrer Marcel Wildi aus Buchs vorgeschlagen, schreibt die Evangelische Kirchgemeinde Wil in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Wahl erfolgt an der Kirchgemeindeversammlung vom 24. März 2021.

Im Sommer 2021 wird Pfarrerin Greet Egli pensioniert. Sie war während 13 Jahren für den Kirchkreis Zuzwil-Züberwangen-Weieren zuständig. Für ihre Nachfolge wurde eine Pfarrwahlkommission eingesetzt, welche eine Person für die 50-Prozent-Stelle suchte.

Marcel Wildi ist 53 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und ihren beiden Teenagern in Buchs. Er ist in der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs mit einem Pensum von 50 Prozent als Pfarrer angestellt. Aufgewachsen ist er in einem christlichen Elternhaus im Kanton Aargau und hat in Basel Theologie studiert. Nach seiner ersten Stelle in Weiningen (ZH) kam er 2003 nach Buchs. Dort arbeitete er zuerst im Vollpensum und ab 2014 in einem Teilpensum. Als Pfarrstellvertreter hatte er seitdem Einblick in verschiedene Kirchgemeinden im St. Galler Rheintal und im benachbarten Liechtenstein. Somit ist er sich gewohnt, gleichzeitig in verschiedenen Kirchgemeinden zu arbeiten. Zudem engagierte er sich als Redaktor beim Bibellesebund und beim St. Galler Kirchenboten. Er ist aktuell Präsident der Synode der St.Galler Kantonalkirche.

Marcel Wildi hält gemäss Communiqué gerne Gottesdienste und es ist ihm ein Anliegen, dass der Glaube an den dreieinigen Gott im Alltag relevant wird. Er ist teamfähig, ihm liegt das Organisieren und er ist ein geduldiger, guter Zuhörer. Zum Abschalten sieht er sich gerne Sitcoms und Science-Fiction Filme im Fernsehen an oder macht Puzzles, heisst es weiter.

Im Rahmen des Gottesdienstes vom Sonntag, 7. März, wird Wildi eine Predigt halten. Der Gottesdienst findet um 10 Uhr im Triangel Zuzwil statt.

Die Pfarrwahlkommission und die Kirchenvorsteherschaft sind überzeugt, mit Marcel Wildi eine geeignete Person für die Pfarrstelle in Zuzwil gefunden zu haben und schlagen ihn deshalb zur Wahl an der Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 24. März vor. Bei erfolgter Wahl kann er sein Amt anfangs 2022 antreten.

Dienstag, 16. Februar, 10 Uhr

Versuchter Bankomatenaufbruch an der St.Gallerstrasse in Zuzwil

Die unbekannten Täter versuchten, diesen Bankomaten an der Zuzwiler St.Gallerstrase zu sprengen. Sie flüchteten ohne Diebesgut.

Bild: Kapo SG

(kapo/bro) Am Dienstagmorgen, kurz vor 05.30 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft an der St.Gallerstrasse versucht, einen Bankomaten gewaltsam zu öffnen. Die Täterschaft flüchtete ohne Deliktsgut in unbekannte Richtung, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Bild: BRK News

Die ausrückenden Einsatzkräfte stellten fest, dass die unbekannte Täterschaft mutmasslich versucht hatte, den Bankomaten zu sprengen.

Bild: BRK News

Am Bankomaten entstand geringer Sachschaden. Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme musste die St.Gallerstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr signalisierte eine Umleitung.

Dienstag, 16. Februar, 9:13 Uhr

Energieversorgung im Hinterthurgau hat neuen Namen

Bild: PD

(pd/bro) Die im Jahr 2000 gegründete Energie AG Thurgau Süd wurde per 2021 auf Thurgie AG umbenannt, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Thurgie AG ist der Zusammenschluss der Energieversorger der Gemeinden Aadorf, Eschlikon, Münchwilen, Sirnach und Wängi. Die fünf Gemeinden bieten gemeinsam Stromprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Naturstrom, Energieberatung, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) und Elektromobilität an. Mehr dazu unter www.thurgie.ch.

Montag, 15. Februar, 17:15 Uhr

Hochwasser schwemmte Müll in Niederhelfenschwiler Brübach

(gk/lsf) Im Rahmen des jährlich stattfindenden Fisch-Monitorings im Brübach bei Niederhelfenschwil wurde im Herbst 2020 festgestellt, dass in Folge eines Hochwasserereignisses der Deponiefuss am Bachufer angrenzend an die Huebstrasse freigelegt wurde. Alte Ofenkacheln, Mauerreste, Glasteile, Alteisen und so weiter wurden dadurch bachabwärts verfrachtet, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst. Dabei handelt es sich um eine potenzielle Gewässerverschmutzung, die möglichst rasch behoben werden muss.

Altlastenrechtlich besteht aufgrund der fortschreitenden Ufererosion ebenfalls ein Sanierungsbedarf. Für eine entsprechende Voruntersuchung wurden drei Unternehmungen zur Offertstellung eingeladen. Nach der Auswertung der Offerten, wurde der Auftrag an die Grundbauberatung-Geoconsulting AG, St.Gallen, erteilt. Damit die Voruntersuchung getätigt werden kann, sind gewisse Rodungen am Deponiefuss notwendig. Der Auftrag für diese Arbeiten wurde an den Forstbetrieb Staatswald vergeben. Im Nachgang zur Voruntersuchung wird die Sanierungsstrategie durch den Gemeinderat festgelegt.

Montag, 15. Februar, 14:54 Uhr

Fasnachtsweg statt Hexenbeiz

Diese Wildberghäx wartet in Bettenau auf die Fasnacht. Bild: PD

(lsf) Normalerweise betreiben die Jonschwiler Wildberghexen während der Fasnacht eine Hexenbeiz. Doch in diesem Jahr ist nichts normal, die Hexenbeiz gibt es nicht. Stattdessen haben sich die Hexen eine Alternative ausgedacht: einen Fasnachtsweg. An den Wohnorten der Wildberghexen erfreuen Dekorationen die Spaziergänger.

Montag, 15. Februar, 11:42 Uhr

Hundeschlitten beim Drive-in

Bild: PD

(lsf) Darfs ein Würstchen sein? Dieses Hundeschlittengespann wurde am Wochenende beim McDrive an der Raststätte Thurau gesichtet.

Montag, 15. Februar, 09:40 Uhr

Jonschwil mit gutem Jahresabschluss – Steuerfuss soll sinken

Stefan Frei, Gemeindepräsident. Bild: PD

(gk/lsf) Die Gemeinde Jonschwil schliesst die Jahresrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 1,086 Millionen Franken ab. Für 2021 beantragt der Gemeinderat eine Steuerfuss-Senkung von 127 auf 125 Prozent, wie er in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Steuerfuss der Gemeinde Jonschwil ist in den vergangenen Jahren mehrmals gesunken. Bild: PD

Im laufenden Jahr rechnet der Gemeinderat mit einem Einwohnerzuwachs. Die Zunahme der Steuerpflichtigen dürfte den Corona-bedingten Rückgang bei den Einkommen einiger Einwohner etwa ausgleichen. Im Budget 2021 ist deshalb eine gleichbleibende einfache Steuer eingerechnet. Aufgrund der soliden Reserven soll der Steuerfuss trotzdem um weitere zwei Prozent gesenkt werden.

Der Gemeinderat will zudem die Liegenschaftssteuer, die sogenannte Grundsteuer die im Kanton St.Gallen erhoben wird, senken. Der maximale Steuersatz beträgt gemäss Gesetz 0,8 Promille des Liegenschaftswertes. In der Gemeinde Jonschwil kommt dieser Maximalansatz seit vielen Jahren zur Anwendung. Durch die Baulandverknappung haben auch in Jonschwil die Immobilienpreise und somit die amtlichen Verkehrswerte in den letzten Jahren überproportional zugenommen, was zu stark steigenden Grundsteuern führte. Um diesem Trend entgegenzuwirken und die Grundstücke zu entlasten, beantragt der Gemeinderat eine Senkung auf 0,6 Promille.

Sonntag, 14. Februar, 18:59 Uhr

Spass in der Kälte

Winterplausch auf dem zugefrorenen Ägelsee bei Busswil. Bild: Jörg Roth (14.Februar 2021)

(lsf) Sternenklar, dafür sehr kalt: Wegen der trockenen und kalten Kontinentalluft sackten die Temperaturen in der Schweiz in der Nacht auf Sonntag ordentlich in den Keller. Die Kälte sorgte dafür, dass der Schnee trotz Sonnenschein liegen blieb und auch der Ägelsee bei Busswil zufror. Der strahlende Sonnenschein lockte dann am Wochenende die Bevölkerung nach draussen. Ob Schlittelspass am Wiberg-Hang in Wil oder Hockeyplausch auf dem Ägelsee: Der Andrang war gross. Die Eisfläche bei Busswil war am Sonntagnachmittag rege besucht.

Thomas Neumann mit Tochter Paula (8) am Wiberg-Hang in Wil. Bild: Jörg Roth (13.Februar 2021)

Sonntag, 14. Februar, 12:20 Uhr

Witterung ermöglicht weitere Aufwertungsmassnahme

Dunkel heben sich die Haufen mit dem ausgebaggerten und zwischengelagerten Material von der verschneiten Landschaft ab. Bild: Andrea Häusler

(red) Es ist trocken und eisig kalt. Ideale Bedingungen für Baggerarbeiten im Zuzwiler Riet. Im Rahmen des laufenden Aufwertungsprojekts wurde am Samstag der Hauptweiher von wucherndem Schilf und Verlandungen befreit. Bereits im Spätsommer war, beim bestehenden Stauwehr, ein Ablass erstellt worden, welche eine Entleerung des Weihers und damit eine einfachere Pflege ermöglicht.

Samstag, 13. Februar, 14:44 Uhr

Unfall auf A1: Autofahrerin verletzt

Auf der A1 bei Sirnach krachte es am frühene Samstagmorgen doppelt. Bild: kapo

(kapo) Bei einer Kollision auf der Autobahn A1 bei Sirnach wurde am Samstagmorgen eine Autofahrerin verletzt. Die 26-Jährige war gegen 6.15 Uhr in Richtung Zürich unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor sie bei Sirnach wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Kurz nachdem sie sich hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht hatte, kollidierte eine nachfolgende Autofahrerin mit dem stehenden Unfallfahrzeug. Die 42-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist laut Polizeiangaben mehrere tausend Franken hoch.

Freitag, 12. Februar 19:15 Uhr

Der Liveticker FC Wil - FC Stade-Lausanne-Ouchy

Matchwinner: Tucian Tushi traf gegen Stade Lausanne-Ouchy doppelt. Bild: Gianluca Lombardi

So das wars von meiner Seite aus dem Stadion Bergholz. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Freitag, 20 Uhr. Dann kommt es aus Wiler Sicht zum Knaller gegen GC. Ein schönes Wochenende und bis bald.

Schlussfazit: Nach einer mageren ersten Hälfte und einer glücklichen Halbzeitführung gewinnen die Wiler nach 90 Minuten nicht unverdient. Die Gäste aus Lausanne haben in der zweiten Halbzeit zu wenig gemacht, um das Spiel zu drehen. 13 von 15 möglichen Punkten stehen nun auf dem Konto des FC Wil seit dem Start ins Fussballjahr 2021. Die Äbtestädter haben momentan eine starke Phase. Diese können sie nächste Woche bestätigen, wenn es zum Heimspiel gegen die Grasshoppers kommt.

Schlusspfiff im Bergholz: Der FC Wil gewinnt gegen Stade-Lausanne-Ouchy nach zwei Toren von Tician Tushi mit 2:0 und bleibt im Jahr 2021 ungeschlagen.

90. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Das dürfte zu schaffen sein.

85. Minute: Es geht in die Schlussphase in diesem Spiel. Können die Wiler den Vorsprung über die Zeit bringen oder kann Stade-Lausanne-Ouchy hier noch zurückkommen? Wir werden die Antwort in wenigen Minuten haben.

76. Minute: Riesenchance auf das 3:0 für den FC Wil. Der eingewechselte Brahimi sprintet alleine auf das Tor der Gäste los, kann den Ball aber nicht an Torhüter Hammer vorbeischieben.

70. Minute: Stade Lausanne reagiert auf diesen Rückstand mit einem Doppelwechsel: Wie vorhin erwähnt kommen Topskorer Lahiouel und Neuzugang Schneuwly ins Spiel. Mal sehen, ob hier noch was geht.

66. Minute: TOOOOOOOR für den FC Wil. Valon Fazliu nützt die Verwirrung bei den Gästen aus und lupft den Ball von links in den Strafraum. Tushi grätscht in den Ball und markiert seinen zweiten Treffer an diesem Abend.

56. Minute: Wil ist besser in die zweite Halbzeit gestartet als die Lausanner. Trotzdem lassen die grossen Chancen in den ersten zehn Minuten noch auf sich warten.

46. Minute: Weiter gehts im Stadion Bergholz. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen.

Zwischenfazit: Eine glückliche Führung des FC Wil. Anders kann man das nicht sagen. Stade Lausanne-Ouchy war über 45 Minuten die bessere Mannschaft und kam zu ein paar Chancen. Die Wiler können ihre magere Halbzeit stark beenden und kommen mit dem ersten Schuss aufs Tor zum ersten Tor. Das nennt man Effizienz. Mal sehen, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht.

Halbzeitpfiff: Und mit diesem Zwischenstand geht es dann auch in die Pause. Der FC Wil kommt mit dem einzigen Schuss aufs Tor direkt zum 1:0. Eine Flanke von Kronig knallt Silvio an die Latte. Tushi reagiert schneller als die Hintermannschaft der Gäste und macht die Wiler Pausenführung perfekt.

45. + 1. Minute: TOOOOOOR für den FC Wil. Tician Tushi schiesst kurz vor Schluss der ersten Halbzeit den Führungstreffer für die Wiler.

35. Minute: Eine typische erste Halbzeit der Wiler. Wie schon in den letzten Spielen immer mal wieder können sie zu wenig Druck aufbauen, um gefährlich vors Tor zu kommen. Wir werden sehen, ob die Äbtestädter in den nächsten zehn Minuten dies noch ändern können.

23. Minute: Ein Viertel ist rum. Lausanne-Ouchy hat das Zepter des Spiels langsam aber sicher an sich gerissen. Sie kommen zu Chancen und sollten eigentlich schon 1:0 in Führung sein.

12. Minute: Beide Teams gehen die Anfangsphase eher ruhig an. Weder Stade Lausanne noch der FC Wil können sich klare Vorteile erspielen. Interessant auf der Seite der Gäste: Ihr Topskorer Yanis Lahiouel und Neuzugang Christian Schneuwly sitzen auf der Ersatzbank.

1. Minute: Das Spiel geht los. Viel Spass beim Liveticker der Partie FC Wil - FC Stade Lausanne-Ouchy.

Freitagabend ist Fussballabend. Ein herzliches Willkommen aus dem Stadion Bergholz. Lukas Tanno wird heute für Sie durch den Abend tickern. Können die Wiler ihre starke Form gegen den Viertplatzierten Stade Lausanne-Ouchy bestätigen?

Freitag, 12. Februar, 13:15 Uhr

Brand womöglich durch Gasbrenner verursacht

Personen sind bei dem Brand in Niederhelfenschwil keine zu Schaden gekommen. Bild: Anita Keller

(kapo) In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag ist es in Niederhelfenschwil zu einem Mottbrand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses gekommen. Kurz nach 23 Uhr meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale den Brand. Der Brand in dem unbewohnten Neubau konnte durch die zuständige Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Am Gebäude entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken. Im Einsatz standen rund 45 Angehörige der zuständigen Feuerwehr und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie der Rettungsdienst. Auslöser für den Brand dürfte der unvorsichtige Einsatz eines Gasbrenners bei Arbeiten am Dach gewesen sein. Die genaue Brandursache wird durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Freitag, 12. Februar, 08:39 Uhr

Skifahren ist in Gähwil und Oberhelfenschwil wieder möglich

Der Zauberteppich in Gähwil erfreut speziell den Nachwuchs. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl/pd) Gemäss Mitteilung der Betreiber sei nach den Schneefällen unter der Woche am Samstag und Sonntag der Ponylift sowie der Zauberteppich in Gähwil wieder in Betrieb.

Betriebsleiter Theo Messmer würde die Anlagen jeweils ab 13.15 Uhr laufen lassen.

Anlage in Oberhelfenschwil läuft auch

In Oberhelfenschwil hat die gute Schneedecke sogar dazu geführt, dass der Skilift bereits ab sofort wieder läuft. Unter der Woche von 13.15 bis 16.45 Uhr, am Wochenende von 10 bis 12.30 Uhr sowie 13.15 bis 16.45 Uhr.

Und weil die tiefen Temperaturen noch eine Weile anhalten, sei auch das Nachtskifahren jeweils am Freitag und Samstag möglich.

Donnerstag, 11. Februar, 16:51 Uhr

Degersheim erwirtschaftet fast eine Million Franken Ertragsüberschuss

Die Gemeinde Degersheim blickt aus finanzieller Sicht auf ein gutes Jahr 2020 zurück. Bild: PD

(gk) Die Jahresrechnung der Gemeinde Degersheim schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp einer Million Franken deutlich besser ab als budgetiert. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Gemeinde hervor.

Der Überschuss soll zu einem Teil für die Vorfinanzierung des geplanten Heizungsersatzes in der Mehrzweckanlage Steinegg verwendet werden. Trotz einer Steuerfusssenkung von weiteren drei Prozentpunkten könne ein ausgeglichenes Budget 2021 präsentiert werden.

Der gute Abschluss der Jahresrechnung 2020 sei deshalb bemerkenswert, weil dieser nicht durch zusätzliche, nicht planbare Erträge zustande kam. Die Steuererträge im Jahr 2020 hätten nämlich mit 70'000 Franken nur unwesentlich über dem Budget gelegen. Der Ertragsüberschuss könne demzufolge als «erspart» bezeichnet werden.

Trotz unvorhersehbaren Mehrausgaben, beispielsweise im Zusammenhang mit der Pandemie über die Ortsplanungsrevision, habe die Gemeindeverwaltung deutlich weniger Geld ausgegeben, als budgetiert. Einsparungen in fast allen Bereichen hätten diesen Rechnungsabschluss ermöglicht. Bei der Budgetierung für das laufende Jahr sei dennoch Vorsicht geboten.

Wie sich die Folgen der Coronapandemie auf die Gemeindefinanzen auswirken, sei nicht absehbar. Fakt sei, dass als Folge der kantonalen Steuerreform bei den juristischen Personen Mindereinnahmen von rund einer Viertelmillion Franken erwartet werden.

Dennoch halte der Gemeinderat am beschrittenen Weg fest und senke den Steuerfuss auch in diesem Jahr um drei Prozentpunkte auf 153 Steuerprozente.

Abstimmung an der Urne

Über die Anträge des Gemeinderates, nämlich die Genehmigung der Jahresrechnung 2020, des Budget 2021, der Steuerfusssenkung und des Heizungsersatzes werde dieses Jahr nicht an der Bürgerversammlung, sondern an der Urne abgestimmt. Diese fände am 11. April statt.

Donnerstag, 11. Februar, 16:38 Uhr

In Degersheim findet die Vorversammlung wie geplant statt

(gk) Laut Medienmitteilung werde der Gemeinderat von Degersheim die Vorversammlung wie geplant am Mittwoch, 24. März, um 20.00 Uhr, durchführen. Sie könne auch via Livestream verfolgt werden.

Der Gemeinderat erachte die Vorversammlung als wichtiges Instrument für die Meinungsbildung und als gute Möglichkeit für den Austausch mit der Bevölkerung. Obwohl aktuell nur 50 Personen zugelassen seien, möchte er die Vorversammlung wie geplant am 24. März durchführen.

Mittels Livestream und Chat soll sichergestellt werden, dass trotz der Teilnahmebeschränkung möglichst viele Interessierte den Anlass verfolgen und ihre Fragen stellen können. An der Vorversammlung würden die Jahresrechnung 2020, das Budget 2021 sowie die Vorlage zum Heizungsersatz in der MZA erläutert.

Auch werde Gelegenheit geboten, nebst den Bürgerversammlungstraktanden Wünsche, Bedürfnisse und Anregungen zur Tätigkeit des Rates und der Verwaltung in der allgemeinen Umfrage zu behandeln.

Die Informationen sowie der Link zum Livestream können ab dem 24. März unter www.degersheim.ch/vorversammlung abgerufen werden. Der Versammlungsort werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Donnerstag, 11. Februar, 15:51 Uhr

Wil: Autofahrer prallt gegen Signalisationsanhänger

Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. Bild: Kapo

(kapo/uh) Am Mittwoch, kurz nach 12.15 Uhr, ist das Auto eines 41-jährigen Mannes auf der Autobahn A1 in einen Signalisationsanhänger des Unterhaltsdienstes geprallt. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von rund 50'000 Franken, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der 41-Jährige fuhr mit seinem Auto in Wil auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich ein. Kurz nach dem Einfahren wechselte er auf den Überholstreifen. Dabei übersah er laut Mitteilung den signalisierten Spurabbau auf den Normalstreifen.

In der Folge prallte er mit seinem Auto in den auf der Überholspur stehenden Anhänger des Unterhaltsdienstes. Bei der Kollision verletzte sich der 41-Jährige leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 50'000 Franken.

Donnerstag, 11. Februar, 15:21 Uhr

Bazenheider Fasnachtsfreaks trotzen mit Mini-Fasnachts-Gruppen dem Fasnachtsfrust

Familie Winteler-Meile startete ihre Fasnachtstour beim Bazenheider Bahnhof. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) «Ächli Läbesfreud – jetzt erscht recht!» hiess das Motto einiger Bazenheider Familien, die sich vom Fasnachtsverbot nicht aufhalten liessen und am Donnerstagnachmittag in Fünfergruppen durch das Dorf zogen.

«Wir möchten im Rahmen des Möglichen das Beste aus der Situation machen und trotz schwieriger Lage doch noch so etwas wie Fasnachtsstimmung aufkommen lassen», sagte Manuela Winteler.

Ihre Familie traf sich am Ende des Miniumzuges mit den anderen Gruppen zum gemütlichen Picknick im Dorf – selbstverständlich immer mit dem verordneten Abstand.

Donnerstag, 11. Februar, 11:45 Uhr

Am Gümpelimittwoch haben 3 Wiler «Teufelinnen» die Fasnacht beerdigt

Fasnacht 2021 unter Coronabedingungen in Wil. Bild: PD

Hier wurde die Fasnacht offiziell zu Grabe getragen. Bild: PD

Donnerstag, 11. Februar, 10:31 Uhr

Reformierte Kirchgemeinde Flawil führt Urnenabstimmung durch

(gk/uh) Die Vorsteherschaft der reformierten Kirchgemeinde Flawil informiert, dass anstelle der geplanten Kirchgemeindeversammlung am Sonntag, 11. April eine Urnenabstimmung zu den Geschäften Rechnung 2020, Budget 2021 sowie Wahlen durchgeführt wird.

Zur Meinungsbildung findet am Donnerstag, 18. März, um 19.30 Uhr eine Vorversammlung in der Kirche Feld statt. Am Dienstag, 23. März, besteht die Möglichkeit, um 19.30 Uhr online die Geschäfte erläutert zu bekommen und Fragen zu stellen. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite www.ref-flawil.ch.

Die Kirchenvorsteherschaft braucht Verstärkung

Gesucht sind Kirchgemeindemitglieder, die Freude an der strategischen Weiterentwicklung der Gemeinde haben und sich zum Wohl der Allgemeinheit sinnvoll engagieren wollen. Auskunft erteilt gerne daniela.zillig@ref-flawil.ch.

Donnerstag, 11. Februar, 09:25 Uhr

Die Gemeinde Oberuzwil erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von 141'000 Franken

(gk) Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Oberuzwil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 141'000 Franken und damit etwa 800'000 Franken besser ab als budgetiert. Dies ist dem Mitteilungsblatt der Gemeinde zu entnehmen. Erfreulich sei zudem, dass auf die budgetierte Auflösung der Steuerfussreserve von 488'000 Franken verzichtet werden konnte.

Die Besserstellung sei insbesondere auf Nachzahlungen bei den Gemeindesteuern natürlicher Personen sowie auf deutlich tiefere Nettoausgaben im Sozialbereich zurückzuführen.

Verwendung des Jahresgewinns

Der Gemeinderat habe – unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerschaft – beschlossen, den Ertragsüberschuss vollumfänglich in das freie Eigenkapital zu legen. Dieses erhöhe sich damit auf gut 7,26 Millionen Franken.

Für die Berechnung des Nettovermögens der Gemeinde sei vom freien Eigenkapital das ordentliche Verwaltungsvermögen von 9,18 Millionen Franken in Abzug zu bringen. Daraus ergebe sich rechnerisch erstmals seit vielen Jahren in Oberuzwil wieder eine Nettoverschuldung. Mit rund 1,92 Millionen Franken, was rund 300 Franken pro Einwohner entspreche, dürfe diese aber als gering bezeichnet werden.

Budget 2021 sieht ein Defizit vor

Nicht zu vergessen sei, dass Oberuzwil nach wie vor über Reserven, Spezialfinanzierungen und Fonds verfüge. Ziehe man diese hinzu, was der Kanton in seinen Statistiken mache, verfüge Oberuzwil nach wie vor über ein Nettovermögen.

Das Budget 2021 sehe bei einem unveränderten Steuerfuss von 125 Prozent aufgrund der unsicheren Entwicklung und wegen namhafter Investitionen ein Defizit von rund 1.217 Millionen Franken vor.

Donnerstag, 11. Februar, 08:25 Uhr

Oberuzwil muss wie im Vorjahr auf die Gemeindeversammlung verzichten

In der Gemeinde Oberuzwil kann erneut keine Bürgerversammlung stattfinden. Bild: PD

(gk) Gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberuzwil habe der Gemeinderat entschieden, wie schon im Vorjahr von der Durchführung der ordentlichen Bürgerversammlung Ende März abzusehen. Die Stimmberechtigten erhielten nun die Gelegenheit, über die Rechnungs- und Budgetgeschäfte an der Urnenabstimmung vom 11. April zu befinden.

Gegenwärtig seien Veranstaltungen aufgrund der Pandemie grundsätzlich verboten. Von diesem Verbot seien Bürgerversammlungen der Gemeinden ausgenommen, sofern sie über ein Schutzkonzept verfügen. An der Bürgerversammlung der Gemeinde Oberuzwil, die traditionellerweise am letzten Dienstag im März stattfinde, würden jeweils rund 300 bis 400 Stimmberechtigte teilnehmen.

Aufgrund des Corona-Ansteckungsrisikos sei aber davon auszugehen, dass insbesondere Angehörige von Risikogruppen in den nächsten Monaten aus gesundheitlichen Gründen auf einen Versammlungsbesuch verzichten würden. Deshalb habe sich der Gemeinderat für den Weg der Urnenabstimmung entschieden.

Die Abstimmungsunterlagen mit dem Stimmausweis und einem Kurzbericht zu den beiden Vorlagen würden nun ab dem 11. März versandt. Den Stimmberechtigten der Gemeinde Oberuzwil werde beantragt, einerseits die Jahresrechnung 2020 und andererseits das Budget 2021 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 125 Prozent zu genehmigen.

Donnerstag, 11. Februar, 06:43 Uhr

Die SP Flawil hat die Parolen zu den Gemeindeabstimmungen gefasst

Die Flawiler SP hat sich zu den Abstimmungen vom 7. März bereits geäussert. Bild: PD

(pd) Anlässlich ihrer per Videokonferenz durchgeführten Mitgliederversammlung hätten sich die Mitglieder der SP Flawil mit den kommunalen Abstimmungen vom 7. März 2021 befasst und die Parolen beschlossen. Die Mitglieder sprachen sich dabei für ein Ja für den Neubau der Turnhalle Feld aus.

Eine klare Zustimmung fand auch die Neugestaltung des Marktplatzes mit der neuen Kulturhalle. Unentschlossen waren sich die vor ihren Bildschirmen Versammelten beim Hochwasserschutzprojekt Dorf-Tüfibach, für welches sie Stimmfreigabe beschlossen.

Das vorliegende Projekt vermöge zwar nicht vollends zu überzeugen, aber ohne Kenntnis eines Alternativvorschlages sei es schwierig eine Entscheidung zu treffen, geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Mittwoch, 10. Februar, 19:22 Uhr

Gemeinde Uzwil hat höhere Steuereinnahmen als erwartet

Symbolbild Steuererkärung. Bild: Nicole Nars-Zimmer

(red/lsf) «Die Gründe sind interessant», heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Uzwil. Die Steuererträge des letzten Jahres liegen deutlich über den budgetierten Erwartungen. Insgesamt 3 Millionen Franken Mehrerträge verbuchte die Gemeinde.

Das lag einerseits an den Grundstückgewinnsteuern. Rosmarie Baettig, Leiterin Grundbuch der Uzwiler Gemeindeverwaltung, erklärt im Mitteilungsblatt: «Das Handelsvolumen im letzten Jahr war beträchtlich. Die hohen Grundstückpreise liessen die Gewinne und damit auch die Grundstückgewinnsteuern in die Höhe schnellen.» Der Handel von Baulandreserven im Privatbesitz habe zum ausserordentlichen Ertrag beigetragen. Diese seien nun praktisch aufgebraucht, weshalb sich dieses Ergebnis kaum wiederholen dürfte.

Der zweite Grund für die Mehrerträge der Gemeinde waren die Einkommens- und Vermögenssteuern. Sie tragen fast 80 Prozent zu den gesamten Steuereinnahmen bei. Im vergangenen Jahr lagen sie mit von 33,5 Millionen Franken etwa 1,4 Millionen Franken über dem Budget. Pius Stössel, Leiter Steuern der Uzwiler Gemeindeverwaltung, sagt im Mitteilungsblatt: «Beim überwiegenden Teil der Mehrerträge handelt es sich um Nachzahlungen früherer Jahre, vor allem aus dem Jahr 2019. Die definitive Rechnung war oft höher als die vorläufige Steuerrechnung.» Ein weiterer Aspekt für die Mehrerträge: «Positiv wirkt sich auch aus, dass Uzwil aus den Zu- und Wegzügen im 2020 an Steuerkraft gewonnen hat.» Das hat auch damit zu tun, dass die Einwohnerzahl gestiegen ist.

Mittwoch, 10. Februar, 15:09 Uhr

Niederhelfenschwil sagt Bürgerversammlung ab

(red) Die Bürgerversammlung der Gemeinde Niederhelfenschwil vom 31.März findet nicht statt. Stattdessen definierte der Gemeinderat den Sonntag, 11.April 2021, als Abstimmungssonntag, wie dem aktuellen Mitteilungsblatt zu entnehmen ist. Der Geschäftsbericht bezüglich Rechnung 2020 sowie Budget 2021 wird am 18.März 2021 in den Haushalten erscheinen.

Mittwoch, 10. Februar, 13:48 Uhr

Spatenstich für Mehrfamilienhaus in Jonschwil

Blick an die Westfassade. Bild: PD

(red) An der Lütisburgerstrasse 8 in Jonschwil wird ein Mehrfamilienhaus mit zehn Mietwohnungen gebaut. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich, wie die Bauherrin Straightline Investment AG in einer Medienmitteilung schreibt. Gebaut werden drei Wohngeschosse, die über die Tiefgarage mit einem Lift erschlossen sind. Zur Aussenraumgestaltung gehören ein Kinderspielplatz sowie eine Grillstelle. Das Gebäude wird nach den neusten Energiewerten mit Erdsonden-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage erstellt.

Mittwoch, 10. Februar, 11:50 Uhr

«De Tüüfel verbüted me nöd!»

Der Ur-Tüüfel zeigt dem Grünschnabel die Höhle der Tüüfelsgilde. Bild: Screenshot

(lsf) Auf ihrer Website hat die Wiler Teufelsgilde pünktlich um 11.11 Uhr am heutigen Gümpelimittwoch ein Video veröffentlicht. Es ist eine interaktive Tour durch Wil, auf den Fersen des Ur-Tüüfels. Er erzählt von der Geschichte und der Tradition der Wiler Tüüfel, zwischendurch kann der Betrachter per Klick selber entscheiden, über welches Thema er mehr erfahren will. Der Ur-Tüüfel verrät dem Grünschnabel, der in seiner Höhle gelandet ist, unter anderem, wie er selber ein Tüüfel werden kann. Auch wenn er mit kritischem Blick sagt: «Nein, ich glaube nicht, dass es für dich reicht.»

Dass auch der Ur-Tüüfel seine Höhle heute lieber verlassen und auf dem Hofplatz gümpelen würde, zeigt dieser Satz:

«Wiler Tüüfel und Fastnacht, das muss man einfach erlebt haben. Das geht nicht einfach am Bildschirm. »

Das Video ist unter diesem Link zu finden.

Mittwoch, 10. Februar, 11:55 Uhr

Neue Verträge für zwei Leistungsträger und ein Eigengewächs

Philipp Muntwiler. Bild: Ralph Ribi

(red) Der 33-Jährige Captain Philipp Muntwiler erhält beim FC Wil einen Vertrag bis zum 30.Juni 2022 mit einer Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison. Der ehemalige Wiler Juniorenspieler kehrte im Juli 2019 nach über 220 Super League-Spielen für den FC Vaduz, den FC Luzern und den FC St.Gallen als Captain zu seinem Stammverein zurück.

Mergim Brahimi. Bild: PD

Auch Mergim Brahimi (28-jährig) erhält einen neuen Vertrag und bleibt dem FC Wil 1900 bis mindestens zum 30.Juni 2023 erhalten. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler kam im Juli 2019 nach Wil. «Mit seiner Erfahrung aus fast 90 Super League-Partien für GC und den FC Aarau ist auch er sehr wertvoll für das junge Team», schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Oliver Mayer. Bild: PD

Ebenfalls einen neuen Vertrag bis zum 30.Juni 2022 mit Option auf eine Verlängerung erhält der 20-jährige Stürmer Oliver Mayer. Vor einem Jahr wurde das Eigengewächs von der U20 ins Profikader berufen. Zur Zeit und noch bis zum 30.Juni 2021 ist er an die U21 des FC St.Gallen ausgeliehen.

Mittwoch, 10. Februar, 11:12 Uhr

Stadt Wil teilt Erinnerungen an Gümpelimittwoch

(lsf) Der heutige Gümpelimittwoch ist normalerweise ein fester Bestandteil im Terminkalender vieler Wilerinnen und Wiler. Und auch der Stadtrat und die Mitarbeitenden im Rathaus freuen sich jeweils auf diesen besonderen Tag, wie die Stadt auf Facebook schreibt. Weil die Tradition dieses Jahr aus bekannten Gründen ausfällt, hat die Stadt als kleines Trostpflaster einen Fotoreigen mit Bildern aus den vergangenen Jahre zusammengestellt.

Mittwoch, 10. Februar, 08:59 Uhr

9-Jähriger bei Verkehrsunfall in Bazenheid verletzt

Der Unfall geschah mitten in Bazenheid. Bild: PD/Kantonspolizei St.Gallen

(kapo) Auf der Wilerstrasse in Bazenheid wurde am Dienstagmittag, kurz vor 12 Uhr, ein 9-Jähriger bei einem Verkehrsunfall unbestimmt verletzt. Er wurde von einem Auto angefahren. Der Junge wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Eine 50-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Rickenbach in allgemeine Richtung Lütisburg. Zeitgleich ging der 9-Jährige auf dem Gehweg neben der Fahrbahn. Auf Höhe der Liegenschaft Wilerstrasse 27 beabsichtigte er, von rechts die Strasse zu überqueren. Dabei wurde er vom Auto der 50-Jährigen erfasst und zu Boden geworfen. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1000 Franken.

Bild: PD/Kantonspolizei St.Gallen

Dienstag, 9. Februar, 15:49 Uhr

Niederwil: Auffahrkollision mit drei Autos auf der A1

Nur zwei der drei in den Unfall verwickelten Fahrzeuge waren beim Eintreffen der Polizei noch vor Ort. Der Fahrer des dritten Wagens entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu hinterlassen. Bild: Kapo

(kapo) Am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, fuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 von Oberbüren in Richtung Gossau. Hinter ihr fuhr eine ebenfalls 35-Jährige mit ihrem Auto auf dem selben Fahrstreifen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Auf dem Gemeindegebiet Niederwil musste ein grauer Kleinwagen vor dem Auto der ersten Fahrerin verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. In der Folge kam es zur Auffahrkollision zwischen den drei Autos.

Der Fahrer dieses Autos stieg nach dem Aufprall aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der beiden Frauen. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet den beteiligten Fahrer deshalb, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden. Weitere Personen, welche Angaben zum grauen Kleinwagen machen können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von über 10'000 Franken.

Dienstag, 9. Februar, 14:49 Uhr

Zwei Personen bei Kollision verletzt

Bei einem Unfall in Wängi wurden zwei Personen leicht verletzt. Bild: Kapo TG

(kapo) Bei der Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen wurden am Dienstagmorgen im Thurgauer Rosental zwei Personen verletzt. Eine 21-jährige Autofahrerin war kurz vor 7 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Münchwilen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam sie in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen eines 31-Jährigen. Die beiden Lenker wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig geführt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Dienstag, 9. Februar, 13:18 Uhr

Luchs tappt bei Libingen in eine Fotofalle

Das Foto des Luchses wurde am Donnerstag in Libingen aufgenommen. Ob sich die Raubkatze schon länger in der Schweiz aufhält, ist nicht bekannt. Bild: PD

Dienstag, 9. Februar, 11:14 Uhr

Uzwil: Einbruch mit Auto als Rammbock

Die Glastüre zum Vorraum konnten die Diebe problemlos überwinden, der Bankomat stellte sich jedoch als zu robust heraus. Bild: Kapo

(kapo) Kurz vor 3 Uhr fuhr eine unbekannte Täterschaft mit einem dunklen Auto zur Clientis Bank. Dort durchschlug dieses die Glastüre zum Vorraum und prallte in den dortigen Bancomaten. Dies teilt die Kantonspolizei mit. Die unbekannte Täterschaft fuhr mit dem Auto in der Folge mehrere Male gegen den Bancomaten, um an das darin befindliche Bargeld zu kommen. Als dies misslang, fuhr sie ohne Deliktsgut in unbekannte Richtung davon. Es wurde eine grossangelegte Fahndung eingeleitet. Das zur Tat verwendete Auto konnte inzwischen in Flawil beim Schwimmbad aufgefunden werden. Am Bankomaten sowie dem Gebäude entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Dienstag, 9. Februar, 10:41 Uhr

Stadt Wil schreibt Atelierstipendium in Genua aus

Genua hat einiges zu bieten. Bild: Fotolia

(gk) Die Stadt Wil schreibt zum zweiten Mal ein Atelierstipendium für das Atelier der Städtekonferenz Kultur aus, diesmal in Genua. Sie beteiligt sich ausserdem mit 4'500 Franken an den Lebenskosten vor Ort. Angesprochen sind Kulturschaffende der Bereiche Kunst, Fotografie, Video, Film, Theater, Tanz, Literatur und Musik mit Wohnsitz, Wirkungsort oder starkem Bezug zur Stadt Wil. Der Aufenthalt in Genua dauert vom 1. September bis 30. November 2021. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum

22. Februar.

Montag, 8. Februar, 20:40 Uhr

SVP-Plakat überlebte nur zwei Stunden

Ob für oder gegen das Burkaverbot: Solche Aktionen müssen nicht sein. Bild: PD

(sdu) Das landesweite Burkaverbot, über welches am 7. März abgestimmt wird, sorgt für Emotionen. Die Plakate, welche die SVP aufgestellt hat, polarisieren - und sorgten für Reaktionen. Jenes an der Toggenburgerstrasse in Wil wurde am Montagnachmittag aufgestellt, und war rund zwei Stunden später bereits kaputt gemacht worden. Das riecht nach einem unrühmlichen Rekord.

Wir finden: Jeder soll und darf seine Meinung und Haltung haben. Plakat-Vandalismus geht aber definitiv zu weit. Egal, welche Partei es trifft.

Montag, 8. Februar, 18:08 Uhr

Lenggenwiler Fasnacht schwelgt in Erinnerungen

(lsf) Am Wochenende hätte in Lenggenwil eigentlich die Hölle los sein sollen. Es wäre Fasnacht gewesen. Doch aus bekannten Gründen fiel sie dieses Jahr ins Wasser. «Leider mussten wir wehmütig unsere Impressionen von den letzten Jahren anschauen», schreibt das Fasnachtskomitee Lenggenwil auf Facebook. Und bleibt optimistisch: «See you vom 18. bis 20.Februar 2022 in Lenggenwil.»

Auch wir schwelgen in Erinnerungen an 2020:

«Pinocchio» der Hobbyleutswiler Bischofszell. «Chli stinke muess es» fanden die Hülsnerbuebe aus Dietschwil. Die Henauer Gugger. Im Konfettiregen. Ihre «Unterwasserwelt» zeigte die Hangover-Group aus Niederhelfenschwil. Guugewörger aus Bazenheid. Das Fako Schönengrund mit ihrem Feuerwehrmann Sam. Gräppäläschränzer aus Bichwil-Oberuzwil. Bei den Pharaonen waren «Jung und Stark» aus Nassen. Klimaneutral unterwegs waren die Wildberghexen aus Jonschwil. Auch die Kleinsten sind dabei bei den Schnäggägugern aus Bronschhofen. Der Obergugger der Wolfs-Hüüler aus Wolfhalden. Sie liessen es rauchen, die Fasnachsclique Hölsner aus Niederwil. Bunt waren die Ruckzuck-Schränzer aus Degersheim. Konfetti begeistern, «Dicki Poscht» bei den Thuurvögel aus Schwarzenbach. Die Töfflibuebe Engwilen hatten auch andere Gefährt dabei. Mit der «Bio Airline» am Fasnachtsumzug. Voll konzentriert, der Uzepatscher-Schlagzeuger. So bunt darf Fasnacht sein – die Möttelisounders aus Untereggen. Der Turnverein Bischofszell als Lokomotivführer. Schön geschminkt waren die Izi bizi tini wini aus Herisau. «Rettung der Erde» war das Motto der Seilzieher aus Waldkirch. Die Semphoniker aus Wil. Sauknapp aus Herisau machte den Schluss und wurde vom vielen Publikum begleitet.

Montag, 8. Februar, 10:06 Uhr

In Jonschwil wurde am Agathatag Brot gesegnet

Brotsegnung am Agathatag bei der Bäckerei Svenia und Silvan Kobelt in Jonschwil. Bild: PD

(pd/sas) Am Gedenktag der Heiligen Agatha von Catania am 5. Februar wird in vielen Pfarreien Brot gesegnet. Im Gottesdienst segnet der Priester jene Brote, die von den Gläubigen in die Kirche gebracht werden.

In Jonschwil gibt es noch die schöne Tradition, dass das ofenfrische Brot in der Dorfbäckerei von Svenja und Silvan Kobelt gesegnet werden darf, sodass die Menschen auch so ihr Agathabrot bekommen können.

Agathabrot wurde als Schutz vor Fieber und Krankheiten der Brust angesehen und sollte gegen Heimweh helfen, das ja oft wie Feuer brennt. Bei den Bauern wurde in den Ställen ein Stück dieses Brotes deponiert als Schutz- und Heilmittel für das Vieh. Oftmals werden die Brotlaibe mit einem Agathazettel – das sind gesegnete Zettel mit einer Heilsformel wie «Heilige Agatha, bewahre uns vor Verletzung durch Feuer» – versehen. Zudem ist die heilige Agatha auch Patronin der Feuerwehr.

Die Verantwortlichen der Pfarrei Jonschwil sind dankbar, dass dieser schöne Brauch auch in unserer Zeit lebendig ist und dass viele Menschen im Glauben Kraft und Halt für Ihr Leben finden können.

Montag, 8. Februar, 09:57 Uhr

Leicht mehr Stellensuchende im Januar 2021 als im Dezember 2020 in der Region Wil

Die Arbeitssuche beschäftigt in der Region Wil über 2000 Personen. Bild: Manuela Jans-Koch | LZ

(pd/sas) Im Januar 2021 hat sich die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Verglichen mit dem Vorjahr sind jedoch weiterhin 4'000 Personen mehr bei einem RAV gemeldet. Das teilt das kantonale Volkswirtschaftsdepartement in einer Medienmitteilung mit. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit haben sich erneut erhöht, weil viele Betriebe bestehende Anmeldungen verlängert haben und neue dazu gekommen sind.

Ende Januar waren im Kanton St.Gallen 14'251 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Dies ist ein Rückgang um 83 Personen oder 0,6 Prozent gegenüber Ende Dezember, was – auf weiterhin hohem Niveau – dem saisonalen Muster entspricht. Im Vergleich zum Januar 2020 sind 3'844 oder 36,9 Prozent mehr Stellensuchende auf einem RAV gemeldet. Dieser Anstieg ist etwas höher als in der Gesamtschweiz (34,6%) und im Kanton Thurgau (30,8%).

Im Wahlkreis Wil waren im vergangenen Monat 2'082 Stellensuchende registriert. Das sind elf Personen mehr als im Vormonat. Die Zunahme im Vergleich zum Januar 2020 ist hingegen gross. Damals waren 1'562 Stellensuchende registriert. Dieses Plus von 33,3% entspricht jedoch der kleinsten Zunahme innerhalb Jahresfrist von allen St.Galler Wahlkreisen. Im Toggenburg ist die Zunahme mit 33,6 Prozent nur unwesentlich höher.

Wie das Volkswirtschaftsdepartement weiter schreibt, ist der Anstieg im Vorjahresvergleich bei den Dienstleistungen mit 40 Prozent nach wie vor höher als im produzierenden Sektor (+33,0%). Hier spielt die hohe Zahl an Stellensuchenden aus dem Gastgewerbe (+74,2%) und dem Detailhandel (+39,5%) eine wichtige Rolle, während auf der anderen Seite der Anstieg im Baugewerbe nach wie vor viel geringer ausfällt (+23,6%).

Samstag, 6. Februar 13:11 Uhr

Saharastaub sorgt für malerische Morgenstimmung

(red) Was für ein schöner Start in den Samstag. Roland Hof fotografierte am Samstagmorgen beim Sonnenaufgang diesen temporären See bei Nutenwil in der Gemeinde Kirchberg. Auch der reichlich vorhandene Saharastaub in der Luft dürfte seinen Teil zu diesem malerischen Bild beigetragen haben.

Freitag, 5. Februar 21:58 Uhr

Der Liveticker FC Schaffhausen - FC Wil

Trotz diesem Penalty-Gegentreffer punkten die Wiler in Schaffhausen. Bild: Freshfocus

Weiter geht es für die Wiler am nächsten Freitag mit dem Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy. Das soll es gewesen sein aus Schaffhausen. Ein schönes Wochenende allerseits.

Schlussfazit: Das ist ein guter Punkt für den FC Wil. 25:7-Abschlüsse für Schaffhausen sprechen eine klare Sprache. Trotzdem ist das Remis nicht gestohlen. Den Wilern war anzumerken, dass sie dieser Tage eine breite Brust haben. So liessen sich auch von einem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und sind im Jahr 2021 nach vier Spielen unbesiegt.

Schlusspfiff in Schaffhausen: Der FC Wil holt ein 1:1. «Yes», ruft Wils Trainer Alex Frei.

92. Minute: Nein, werden sie nicht. Die Chipp-Flanke in den Strafraum bringt nichts.

92. Minute: Freistoss für Wil aus rund 25 Metern Distanz. Die werden doch nicht ...

91. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Spannung total. Schaffhausen ist am Drücker.

86. Minute: Und da war sie, die Wiler Konterchance. Brahimi hat nach einem langen Sprint mit Ball die Kraft nicht mehr. Der Schuss fällt zu schwach aus. Da wäre der Pass zur Mitte auf Tushi besser gewesen.

84. Minute: Die Schaffhauser sind ja Spezialisten für späte Tore. Der aufgerückte Verteidiger Neitzke versucht es nach einem Corner. Aber Köhn ist da.

82. Minute: Riesenchance für Schaffhausen: Da war das Tor weit offen. Rodriguez schiesst, doch Izmirlioglu klärt auf der Linie. Ui, ui, ui.

78. Minute: Das gibt eine heisse Schlussphase an einem milden Winterabend. Gibt es hier noch einen Sieger?

72. Minute: Beinahe das 2:1 für die Wiler. Silvio mit einem Kopfball aus rund fünf Metern. Er bringt aber zu wenig Druck hinter den Ball. Saipi hat seine erste Szene.

69. Minute: Für Schaffhausens Goalie Da Costa geht es doch nicht weiter. Saipi ersetzt ihn.

66. Minute: Und siehe da: Plötzlich haben die Wileer die zweite Luft. Auch vor Wochenfrist in Kriens lagen sie ja 0:1 hinten - und gewannen 2:1. Ein gutes Omen?

61. Minute: TOOOOOOOOOOR für den FC Wil zum 1:1-Ausgleich. Der eingewechselte Fazliu trifft nach schöner Vorarbeit von Krasniqi. Ganz fein gemacht. Und plötzlich ist alles wieder offen, Goalie Da Costa bleibt verletzt liegen, kann aber weiterspielen.

57. Minute: In Sachen Corner führen die Wiler 4:1. Die vierte Ecke hat zwar den zweiten Abschluss der Gäste in diesem Spiel zur Folge. Doch Krasniqis Abschluss geht weit drüber.

52. Minute: Muntwiler ist seit der Pause eine Reihe nach vorne gerückt ins defensive Mittelfeld. An der Grundausrichtung des Spiels hat sich aber, trotz taktischer Wiler Anpassung, nichts geändert. Schaffhausen ist besser und hatte schon zwei Chancen nach dem Seitenwechsel.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Alex Frei reagiert mit einem Dreifach-Wechsel. Fazliu, Kronig und Silvio kommen. Also doch Silvio. Damit haben die Wiler schon vier von fünf möglichen Wechseln vorgenommen. Kommt jetzt die Reaktion?

Pausenfazit: Die Führung der Munotstädter ist verdient. 12:1-Schüsse wurden in der ersten Halbzeit gezählt. Die Wiler standen zwar defensiv gut, bis zu dieser Penalty-Szene. Da hat es richtig geknallt. Ndau, der das Foul beging, musste dann verletzt raus. Können die Wiler nun ihr Konzept ändern und offensiv zulegen? Mit Silvio? Der läuft sich mal noch nicht ein in der Pause. Kurz Durchschnaufen.

Pausenpfiff: Der FC Schaffhausen führt gegen den FC Wil durch einen Penaltytreffer mit 1:0.

45. Minute: In der Nachspielzeit fällt das 1:0 für Schaffhausen. Zwar nicht platziert. Aber doch sicher drin. Goalie Köhn in der falschen Ecke. Mujicic lässt sich als Torschütze feiern. Und bei Ndau geht es nicht weiter. Krasniqi ersetzt ihn. Wie bitter ist das denn.

43. Minute: Ndau fällt den Ex-Wiler Hamdiu: Penalty für Schaffhausen. Besonders bitter: Ndau bleibt verletzt am Boden liegen. Hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Der kam ja mehr oder weniger frisch zurück nach einer langen Verletzung.

39. Minute: Ein gutes, temporeiches Spiel. Es fehlen eigentlich nur die Tore.

31. Minute: Es geht hin und her in dieser Phase. Die Wiler wollen einen Penalty haben. Tushi war nach einem Schaffhauser Abwehrfehler alleine vor dem Tor - und zu Fall gekommen. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Schärer bleibt zurecht stumm. Da Costa hatte da den Ball.

25. Minute: Hier ist die erste Wiler Top-Chance: Dickenmann flankt von rechts zur Mitte. Tushi dann direkt aus rund zehn Metern. Aber Goalie Da Costa bringt gerade noch die Fäuste hoch.

20. Minute: Schaffhausen drückt dem Spiel den Stempel auf, die Wiler verlegen sich aufs Kontern. Bisher stehen die Äbtestädter hinten sicher.

10 Minute: Schaffhausen nimmt das Heft in die Hand. Mazzone jagt einen Ball über die Latte.

7. Minute: Kampfbetonter Beginn. Ndau, der zum ersten Mal nach seiner langen Verletzung in der Stammformation steht, sieht schon früh Gelb nach einem rüden Einsteigen.

1. Minute: Das Spiel ist freigegeben. Auf geht's.

Alex Frei hat zum Ende der Englischen Woche ordentlich gewirbelt. Silvio, Krasniqi und Kronig sind vorerst nur Ersatz.

Herzlich willkommen aus dem schmucken und leeren Schaffhauser Stadion. Zwei formstarke Teams treffen aufeinander. Der FC Wil gastiert beim FC Schaffhausen. Oder in Trainern formuliert: Murat Yakin gegen Alex Frei. Wer gewinnt? Simon Dudle beantwortet die Frage in den nächsten knapp zwei Stunden.

Freitag, 5. Februar, 18:15 Uhr

Toggenburg ist wieder Coronahotspot: Zahlen im Kanton rückläufig

Im Toggenburg wurden in den vergangenen zwei Wochen 153 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Bild: Gaetan Bally / Keystone

(sdu) Im vergangenen Jahr waren zuerst der Wahlkreis Wil, dann das Toggenburg, später wieder der Wahlkreis Wil Coronahotspot im Kanton St.Gallen und phasenweise gar im ganzen Land. Danach wurde diese ungeliebte Leaderposition abgegeben.

Doch nun gibt es wieder am meisten Neuansteckungen im Wahlkreis Toggenburg – auf allerdings deutlich tieferem Niveau als auch schon. In der gut vergleichbaren Statistik «Anzahl laborbestätigter Covid-19-Fälle der letzten 14 Tage pro 100'000 Einwohner» wurden im Toggenburg 329 Neuansteckungen registriert. Zum Vergleich: Im Wahlkreis Wil waren es 269 Fälle, kantonsweit 280. In nackten Zahlen formuliert heisst das: 153 Personen haben in den vergangenen beiden Wochen im Toggenburg einen positiven Coronabefund bekommen, 204 waren es im Wahlkreis Wil. Das ergeben Zahlen, welche der Kanton am Freitag publiziert hat.

Über den ganzen Kanton betrachtet, sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig – trotz Zunahme von Fällen mit mutiertem Virus. Am kommenden Dienstag informiert die St. Galler Regierung an einer nächsten Medienkonferenz im Pfalzkeller detailliert über den aktuellen Coronastand.

Freitag, 5. Februar, 16:33 Uhr

Bazenheid: Alkoholisiert mit Schranke kollidiert – weggefahren

Weit kam er nicht: Der Fahrer, der in Bazenheid mit einer Bahnschranke kollidierte, konnte von der Polizei ermittelt werden. Bild: Kapo

(kapo) Am Freitagmorgen kurz nach 11 Uhr ist das Auto eines 78-jährigen Mannes auf der Toggenburgerstrasse mit einer Bahnschranke kollidiert. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen hervor. Der Mann fuhr mit seinem Auto vom Bahnhof Bazenheid herkommend auf der Bahnhofstrasse. Bei der Verzweigung Toggenburgerstrasse beabsichtigte er, rechts in diese einzubiegen. Dabei übersah er die sich senkende Schranke des dortigen Bahnübergangs.

Die Schranke prallte daraufhin mit dem Auto zusammen, wodurch diese beschädigt wurde. Der Autofahrer setzte nach Öffnung der Schranke seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Wenige Zeit später führten Angehörige der Kantonspolizei St.Gallen bei ihm eine Atemalkoholmessung durch, welche positiv ausfiel. Der Führerausweis wurde ihm vor Ort abgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Am Auto und der Bahnschranke entstand Sachschaden von über 1000 Franken.

Freitag, 5. Februar, 13:41 Uhr

Ab 20 Uhr im Liveticker: Siegt der FC Wil auch in Schaffhausen?

(sdu) Zum Ende des vergangenen Jahres haben die Wiler Fussballer vier Spiele hintereinander verloren. Nun bietet sich ihnen die Möglichkeit, mit einem Vollerfolg das vierte Spiel in Folge zu gewinnen. Vier Siege hintereinander? Wann gab es denn das zum letzten Mal? Man muss das Rad der Zeit schon ein gutes Stück zurückdrehen und lange in der Statistik blättern, um fündig zu werden. Im Herbst 2016 war es, als binnen etwas mehr als einem Monat gar fünf Spiele hintereinander gewonnen werden konnten. Türkische Investoren hatten zu jenem Zeitpunkt noch das Sagen auf dem Bergholz.

Um den vierten Wiler Sieg im Jahr 2021 Tatsache werden zu lassen, muss allerdings ein erstarkter FC Schaffhausen auswärts besiegt werden. Die Munotstädter haben nur eine der letzten zwölf Partien verloren und liegen auf Platz zwei. Holen die Wiler Zählbares im schmucken Schaffhauser Stadion? Die Antwort gibt es heute ab 20 Uhr im Liveticker, zu finden hier im «Wil Ticker».

Freitag, 5. Februar, 14:05 Uhr

Nach dem grossen Schneefall kommt die Flut

Wie bereits in Wilen hat der geschmolzene Schnee auch im Zuzwiler Weiler Weieren zur Bildung eines kleinen Weihers geführt. Festgehalten von der Leserin Sylvia Ehret. Bild: Sylvia Ehret

Freitag, 5. Februar, 12:22 Uhr

Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg rückte im vergangenen Jahr 91 Mal aus

Die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg leistete im vergangenen Jahr 1'243 Einsatzstunden. Bild: PD

(gk) Im vergangenen Jahr lag die Anzahl Alarmierungen mit 91 deutlich höher als im Vorjahr (67). Insgesamt wurden im Jahr 2020 von der Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg 1’243 Einsatzsstunden geleistet, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um rund 64 Prozent entspricht, heisst es im Kirchberger Gemeindeblatt. Die grösste Zunahme hat sich bei den Elementarereignissen und beim Schadendienst ergeben.



Freitag, 5. Februar, 09:40 Uhr

Schnee zur Freude der Kinder bei Schulhaus Sennrüti deponiert

Aufräumarbeiten müssen nicht immer ein Ärgernis sein: Die Kinder der Schule Sennrüti waren jedenfalls begeistert über die Arbeit des Degersheimer Bauamts nach dem starken Schneefall in den vergangenen Wochen. Bild: PD

(gk) Nach den heftigen Schneefällen hatte das Bauamt alle Hände voll zu tun. Ein grosser Teil des Schnees wurde auf dem Kiesplatz des Schulhauses Sennrüti deponiert. Dies zur grossen Freude der Schulkinder.

Donnerstag, 4. Februar, 18:32 Uhr

Keine Bürgerversammlung in Degersheim

In diesem Frühjahr wohl eher nicht möglich und deshalb abgesagt: Bürgerversammlung in Degersheim. Bild: PD

(gk/lsf) Der Gemeinderat von Degersheim hat entschieden, auch in diesem Jahr auf eine Bürgerversammlung zu verzichten. In der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus sei es schwierig abzuschätzen, ob und unter welchen Bedingungen eine Versammlung durchgeführt werden könnte, schreibt er im aktuellen Mitteilungsblatt. Damit das Budget 2021 dennoch rechtzeitig genehmigt werden kann und niemand an der Ausübung seiner politischen Rechte gehindert wird, hat sich der Gemeinderat für eine Urnenabstimmung am 11.April ausgesprochen. Ob und unter welchen Umständen eine Vorversammlung durchgeführt wird, wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Donnerstag, 4. Februar, 16:13 Uhr

Wilen hat neu einen See

Bild: Jörg Roth

(lsf) Dank starkem Regen und Schneeschmelze hat Wilen seit heute einen See. Das Bild zeigt die morgendliche Stimmung beim Vogelherd-Hügel mit Blick auf das Langwiesen-Quartier.

Donnerstag, 4. Februar, 14:34 Uhr

Mann in Auto ausgeraubt – Zeugenaufruf

Symbolbild.

(kapo/lsf) Am Mittwochmorgen, zwischen 08.45 Uhr und 9.15 Uhr, ist an der Hubstrasse in Wil ein Mann in seinem Auto ausgeraubt worden. Der Räuber bedrohte ihn mit einem Messer und erbeutete unter anderem Schmuck und Bargeld. Der Deliktsbetrag beträgt rund 8000 Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Der Mann stand mit seinem Auto auf dem Kiesparkplatz an der Hubstrasse 32. Der unbekannte Täter trat an das Auto heran und setzte sich auf den Beifahrersitz. Den auf dem Fahrersitz befindlichen Mann bedrohte er dabei mit einem schwarzen Messer. Nachdem der Täter von ihm eine Halskette, Bargeld sowie ein Tablet erbeutet hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als männlich, dunkelhäutig, 35 bis 45 Jahre alt, 165 bis 175 cm gross und schlank beschrieben. Seine Haare waren schwarz und gekraust. Er trug eine weinrote Wollmütze, einen roten Pullover, eine blaue Jeans sowie eine schwarze Bomberjacke. Zudem hatte er eine hellblaue Hygienemaske über Mund und Nase gezogen.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Vorfall machen können, sich bei der Polizeistation Wil, 058'229'79'79, zu melden.

Donnerstag, 4. Februar, 13:39 Uhr

Volksabstimmung über die Kompetenzen zur Energiebeschaffung

(sk/lsf) Am 7.März stimmt die Wiler Bevölkerung an der Urne über eine Änderung der Gemeindeordnung ab. Damit soll die Energie- und Kommunikationssignalbeschaffung für die Technischen Betriebe vereinfacht werden. Die Anpassung ist aufgrund des veränderten Marktumfelds nötig, wie die Stadt mitteilt.

Es geht darum, dass der Stadtrat bei der Energiebeschaffung zusätzliche finanzielle Kompetenzen erhält, die er an die Technischen Betriebe weiter delegieren kann. Heute verfügt der Stadtrat über eine Ausgabekompetenz von 100‘000 Franken; das Stadtparlament entscheidet bis 1 Million Franken abschliessend, für Beträge bis 6 Millionen Franken unter Vorbehalt des fakultativen, für höhere Beträge unter Vorbehalt des obligatorischen Referendums. Für einen beispielhaften Zweijahresvertrag für Gaslieferungen an einen Grosskunden kann es sich um mehrere Millionen Franken handeln. Gemäss der Medienmitteilung wäre es ohne weiteres einsichtig, dass der Gasliefervertrag unter diesen Umständen nicht zustande kommen könnte, da das Prozedere zur Einholung des Kredits viel zu lange dauern würde.

Donnerstag, 4. Februar, 09:30 Uhr

Wiler Fastnacht findet im Wohnzimmer statt

(lsf) Nächsten Mittwoch wären in der Stadt Wil die Narren los. Am Abend des Gümpelimittwoch würden die Teufel und der Herold die Fastnacht eröffnen – doch dieses Jahr ist alles anders. Schweren Herzens hat der Neunerrat Ende Oktober die Wiler Fastnacht abgesagt. Aber ganz ausfallen wird sie trotzdem nicht.

Auf Facebook gibt die Fastnacht-Gesellschaft Wil (FGW) bekannt, dass «etwas grossartiges passiert». Ein Blick auf die Website der FGW zeigt, dass die Wiler Fastnacht per Video ins Wohnzimmer übertragen wird. Und zwar am Abend des Gümpelimittwoch via den Infokanal der Thurcom, die Website und die Facebookseite der FGW sowie über Youtube. Am Sonntag, 14.Februar, wird zudem um 14 Uhr eine Wiederholung auf Tele Top ausgestrahlt. Inhalt des Videos: «Bulle, Schnitzelbank und viele weitere Highlights.»

Donnerstag, 4. Februar, 08:59 Uhr

Urnenabstimmung statt Versammlung in Oberbüren

Abstimmungszettel. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(gk/lsf) Am Sonntag, 11.April, wird die Gemeinde Oberbüren eine Urnenabstimmung durchführen. Zwar wäre eine Bürgerversammlung vom Veranstaltungsverbot ausgenommen, allerdings muss wohl davon ausgegangen werden, dass insbesondere Angehörige von Risikogruppen aus gesundheitlichen Gründen von der Teilnahme absehen, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt. Aus Sicht des Gemeinderats, der Schulräte sowie des Verwaltungsrats der Wasserversorgung sei es aber wichtig, dass Klarheit über die verschiedenen Kreditpositionen geschaffen wird, welche in den verschiedenen Budgets 2021 enthalten sind.

Die Primarschulgemeinde Niederwil hätte zudem im Februar gerne über den aktuellen Stand und die Planungsvorbereitungen Schulraumplanung Niederwil informiert. An der ordentlichen Schulbürgerversammlung vom 23.März wäre der Baukredit zur Abstimmung gekommen. Aus aktuellem Anlass ist es im Moment nicht möglich, wunschgemäss über das Projekt zu informieren, heisst es im Mitteilungsblatt. «Gleichzeitig ist unsere Planung in einigen Punkten noch nicht ganz abgeschlossen.» Aktuell ist eine Informationsveranstaltung im Mai und eine ausserordentliche Schulbürgerversammlung im Juni geplant. Über die genauen Termine wird frühzeitig informiert.

Mittwoch, 3. Februar, 16:37 Uhr

Wer als Fasnachtsbutz einkauft, wird überrascht

Das war einmal: Einen Umzug wie in den vergangenen Jahren wird es dieses Jahr nicht geben. Bild: Andrea Häusler/Februar 2020

(pd/ahi) Am Samstag, 13. Februar, werden Mitglieder der „Tegerscher Plaudertäschä“ auf den Strassen Degersheims unterwegs sein und ihr Wissen über Taten und Untaten der Degersheimer Bevölkerung in ihrer Zeitung – zusammen mit einer kleinen Überraschung unter die Leute bringen (äs hät solang’s hät). In der Fasnachtszeitung ist auch der wichtige Talon zu finden für die Prämierung der närrischsten Fasnachtsdeko in Degersheim und Wolfertswil. Unter allen Teilnehmenden wird ein kleiner Preis verlost.

Einige Restaurants «feiern» mit und passen am Fasnachtssamstag ihr Take-Away-Angebote dem Motto an. Und auch einige Fachgeschäfte in Degersheim treiben es am Fasnachtssamstag bunt: Wer als Fasnachtsbutz einkaufen geht, wird überrascht.

Mittwoch, 3. Februar, 13:28 Uhr

Ersatz für gut 35-jähriges Rüstfahrzeug

Das Occasions-Fahrzeug stammt aus dem Fahrzeugbestand des Sicherheitsverbunds Region Wil. Bild: PD

(gk/ahi) Für die Feuerwehr Niederbüren ergibt sich die Möglichkeit, einen Occasions-Rüstwagen des Sicherheitsverbunds Region Wil zu erwerben. Das Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz, Typ Actros 1840 befindet sich laut Mitteilung des Gemeinderats in tadellosem Zustand. Es kann zum Bruttopreis von 25000 Franken gekauft werden. Mit der Ersatzbeschaffung kann der bisherige Rüstwagen Mercedes 1428 aus dem Jahre 1985 abgelöst werden.

Mittwoch, 3. Februar 11:44 Uhr

Nach 35 Dienstjahren ist Schluss

Für Walter Frick hat nach 35 Dienstjahren ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Bild: PD

(gk/ahi) Für den Niederhelfenschwiler Bauamts-/Werkhofsmitarbeiter Walter Frick beginnt ein neuer Lebensabschnitt, denn am Freitag 29. Januar hat er den letzten Arbeitstag für die Gemeinde Niederhelfenschwil geleistet.

Frick wurde am 4. Dezember 1985 durch den Gemeinderat als «Strassenwärter» gewählt und hat seinen Dienst am 1. Februar 1986 angetreten. In diesen 35 Dienstjahren hat Walter unzählige Stunden für den Werkbetrieb gearbeitet und unterschiedliche Projekte begleitet und realisiert.

Mittwoch, 3. Februar, 08:32 Uhr

Keine Überflutungen im Gebiet Hori

Das Retentionsbecken im Gebiet Hori hat seinen Zweck erfüllt.

(gk/ahi) Der starke Regen am 28. und 29. Januar , verbunden mit einer raschen Schneeschmelze ergab grosse Wasserabflüsse. In der Gemeinde Jonschwil kam es in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar zu zwei Feuerwehr-Einsätzen (Wingarten und Sonnenhaldenstrasse). Es zeigte sich, dass das grosse Retentionsbecken im Gebiet Hori seine Funktion gut erfüllte. Viel Wasser wurde zurückgehalten, so dass es nach den der Gemeinde vorliegenden Informationen zu keinen Überflutungen in den tiefer gelegenen Gebieten kam.

Dienstag, 2. Februar, 21:55 Uhr

Der Liveticker vom FC Wil gegen Xamax

Traf im dritten Spiel erstmals für Wil: Basel-Leihgabe Tician Tushi. Bild: Freshfocus

Schlussfazit: Der FC Wil gewinnt gegen Xamax mit 1:0 und bleibt im Jahr 2021 ohne Verlustpunkte. Alles in allem war es ein verdienter Sieg der Äbtestädter. Nach dem Führungstreffer von Tushi hatten die Neuenburger lange keine wirklich gefährliche Chance. Die Beste Möglichkeit war ein Freistoss aus 18 Meternvon Nuzzolo tief in der Nachspielzeit. Da er aber den Ball über das Tor setzte, haben die Wiler nun schon 10 Punkte Vorsprung auf das letztplatzierte Chiasso.

Da ist der Schlusspfiff. Der FC Wil gewinnt sein drittes Spiel im Jahr 2021. 1:0-Heimerfolg gegen Xamax.

93. Minute: Da war sie die Ausgleichschance für die Neuenburger: Der eingewechselte Nuzzolo setzt aber den Freistoss aus 18 Metern über das Tor.

83. Minute: Xamax versucht es weiterhin mit langen Bällen. Die Wiler stehen in der Defensive aber gut und so geht von den Gästen keine Gefahr aus.

73. Minute: Xamax hat und gibt sich Mühe. Und Wil hat Silvio, der in seiner stoischen Ruhe die Bälle vorne festmacht.

62. Minute: Die Wiler versuchen weiterhin, das Spiel zu machen und das Skore zu erhöhen. Xamax probiert es in dieser Phase vor allem mit Kontern, die aber von der Wiler Verteidigung gut unterbunden werden.

51. Minute: TOOOOOOOR für den FC Wil durch Tushi zum 1:0. Der Winter-Neuzuzug erzielt seinen ersten Treffer im Dress des FC Wil. Dies nach feinem Zuspiel von Haile-Selassie.

46. Minute: Auf gehts zur zweiten Halbzeit.

Pausenfazit: Nach einem eher gemächlichen Start von beiden Mannschaften hatten zunächst die Gäste aus Neuenburg mehr vom Spiel. Nach gut 35 Minuten erspielten sich dann die Wiler ebenfalls einige Aktionen. Weil aber beide Mannschaften im Abschluss zu wenig genau waren, steht es gerechterweise 0:0.

Pausenpfiff: Es geht mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabine.

34. Minute: Die Druckphase der Xamaxien ist vorüber. Nun sind es die Wiler, die das Spieldiktat an sich nehmen. Sie nutzen ihre Überlegenheit aber nicht aus und bringen praktisch keine Abschlüsse zustande.

25. Minute: Weiterhin wenig Zwingendes von beiden Mannschaften. Die Neuenburger haben etwas mehr offensive Aktionen, ohne dass jedoch für das Wiler Tor Gefahr bestünde.

13. Minute: Weil es sonst noch nichts zu schreiben gibt, vermelden wir noch dies: Es ist die Rückkehr von Nikolaj Hänni. Das Pflichtspiel, welches der Unparteiische nach seiner Darmkrebs-Erkrankung vor 16 Monaten leitet.

1. Minute: Schiedsrichter Hänni pfeift das Spiel an. Der Ball rollt.

Herzlich willkommen aus dem Bergholz zum heutigen Challenge-League-Spiel des FC Wil gegen Xamax. Mit einem Sieg kann der sich der FC Wil einen Grossteil seiner Abstiegssorgen entledigen.

Dienstag, 2. Februar, 16:02 Uhr

Grosses Interesse: In Jonschwil gibt es am Sonntag zwei Gottesdienste

Die Gottesdienste am kommenden Sonntag in Jonschwil werden gut besucht sein. Bild: PD

(pd/sas) In Jonschwil sind am kommenden Sonntag, 7. Februar, wegen grosser Nachfrage zwei Gottesdienste in der Pfarrkirche im Angebot. Wie die Kirchgemeinde mitteilt, findet um 9 Uhr und 10.30 Uhr je eine Eucharistiefeier mit Kerzensegnung und anschliessendem Blasiussegen statt. Predigt hält Pfarrer Leo Tanner. Für 9 Uhr stehen noch überwiegend Plätze zur Verfügung.

Die Verantworlichen der Kirchgemeinde bitten nach Möglichkeit um Anmeldung im Sekretariat, T 071 923 42 23 bis Freitagmittag, per Mail: pfarramt.jonschwil@kath-uzwil.ch, oder einschreiben in der aufliegenden Mappe in der Kirche Jonschwil.

Dienstag, 2. Februar, 15:36 Uhr

Schulfussball-Saison wird geplant, Anmeldefrist ist angelaufen

Die Organisatoren der Schullfussball-SAison hoffen, dass die Spiele erstmals seit 2019 wieder durchgeführt werden können. Bild: PD

(pd/sas) Im kommenden April/Mai soll wieder Schulfussball gespielt werden. Die Verantwortlichen planen im ganzen Kanton St.Gallen insgesamt 20 Regionalturniere und zwei Finalturniere. Schülerinnen und Schüler der Mittel- und der Oberstufen aus der Region Wil und Umgebung sind Anfang Mai zum Spielen eingeladen.

In den Jahren zuvor – die letztjährige Saison musste komplett abgesagt werden – nahmen über 10'000 Jugendliche von der 4. bis 9. Klasse an diesen Turnieren teil. Auch wenn es derzeit noch ungewiss ist, ob die Spiele unter den geltenden Coronaregeln durchgeführt werden können, wird die Schulfussball-Saison geplant und die Ausschreibung gestartet.

Spiele finden in Oberbüren und Bazenheid statt

Die Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, ihre Klassenteams anmelden, ohne Planungssicherheit für den April und Mai. Für sie sei es einfacher, alle Anmeldetalons in den berühmten Kübel zu leeren als nachträgliche Teilnehmer noch in einen bestehenden Spielplan zu integrieren.

Die Spiele für die Mittelstufen aus der Region Wil und Umgebung sind am Mittwoch, 5. Mai, in Oberbüren geplant. Die Oberstufenklassen aus dem Toggenburg tragen ihr Turnier am gleichen Tag in Bazenheid aus. Die Schulen erhalten alle Anmeldeunterlagen direkt von den Organisatoren.

Dienstag, 2. Februar, 14:24 Uhr

Heute ab 20 Uhr im Liveticker: Gewinnt der FC Wil auch gegen Xamax?

(sdu) Es geht Schlag auf Schlag in der Challenge League. Der FC Wil steht mitten in einer «Englischen Woche» mit drei Spielen binnen sieben Tagen. Heute kommt es ab 20 Uhr im letzten Spiel der Vorrunde zum Vergleich mit dem Super-League-Absteiger Xamax, der sich neuerlich mit Abstiegssorgen herumschlägt. Während die Neuenburger seit genau vier Monaten auswärts auf Punktezuwachs warten und das schlechteste Gast-Team der Liga sind, wollen die Wiler zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege aneinanderreihen.

Gelingt dies? Und trifft Stürmer Silvio einen Tag nach seinem 36. Geburtstag auch im dritten Spiel nach seiner Rückkehr aus Rapperswil-Jona? Beim «Geisterspiel» sind keine Zuschauer zugelassen. Wir berichten heute ab 20 Uhr hier im «Wil Ticker» live aus dem Bergholz.

Dienstag, 2. Februar, 10:09 Uhr

Das Café TrotzDem in Wil findet nicht statt

(pd/sas) Das für den Freitag, 5. Februar, im Peter Kafi in Wil angesagte Café TrotzDem wird abgesagt. Wie die Organisatoren mitteilen, ist dies eine Folge der geltenden Coronamassnahmen.

Trotzdem wünschen die Organisatoren ihren Gästen weiterhin alles Gute und beste Gesundheit. Sie sind zuversichtlich, dass sie und ihre Gäste bald wieder in gemütlicher Runde zusammen zu sitzen können.

Montag, 1. Februar, 15:16 Uhr

Wil: Verabschiedung von Diakonin Ursula Möck Zuber

Pfarrer Christoph Casty, Ursula Möck Zuber sowie Kirchgemeindepräsident Peter Burkhart (von links). Bild: PD

(pd/uh) Die Evangelische Kirchgemeinde Wil verabschiedete Ende Januar ihre langjährige Diakonin Ursula Möck Zuber. Sie wurde nach 31-jähriger Tätigkeit pensioniert.

Ursula Möck Zuber begann im Sommer 1989 ihre Tätigkeit in Wil als Religionslehrperson. Nach einigen Jahren verlagerte sich ihre Tätigkeit immer mehr in den diakonischen Bereich. Als Diakonin war es ihr ein grosses Anliegen, für diejenigen Menschen präsent zu sein welche nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

In einem von Pfarrer Christoph Casty gestalteten Gottesdienst wurde Ursula Möck Zuber von Kirchgemeindepräsident Peter Burkhart, Konventsleiterin Brigitte Witzig sowie von Diakon Franz Wagner von der katholischen Kirchgemeinde Wil verabschiedet.

Montag, 1. Februar, 11:45 Uhr

Lütisburg: Zufahrt zum Schulhaus Neudorf ab sofort für Eltern gesperrt

Die Zufahrt zum Schulhaus Neudorf in Lütisburg ist für Eltern ab sofort gesperrt. Bild: Beat Lanzendorfer

(gk/uh) Nach den Sportferien wird der Holzelementbau der Schulraumerweiterung erstellt. Dann ist mit grossem Lastwagenverkehr zu rechnen. Deshalb ist es den Erziehungsberechtigten ab sofort untersagt, beim Schulhaus Neudorf ihre Kinder auszuladen oder abzuholen. Falls Eltern ihre Kinder in die Schule bringen oder abholen ist das Ein- und Ausladen nur noch beim Mehrzweckgebäude erlaubt. Die Kinder laufen dann über den Pausenplatz zum Schulhaus. Die Grundstücke der Nachbargebäude sind privat und die Schulgemeinde bittet, diese nicht zum Ein- und Ausladen zu benutzen.

Neue Schulbushaltestellen in Tufertschwil wegen Baustelle

Aufgrund der Baustelle beim Restaurant und Hotel Rössli und des damit verbundenen Mehrverkehrs durch Lastwagen, wurden die Schulgemeinde gebeten, die beiden Haltestellen Parkplatz Rössli und gegenüber vom Rössli vorübergehend zu verlegen. Der Aufenthalt der Schulkinder bei diesen Haltestellen ist während der Bauzeit zu gefährlich.

Die Schulgemeinde bedankt sich ganz herzlich bei Willi Bürge, welcher den Platz bei den drei Garagentoren vor seiner Liegenschaft als Ein- und Ausstiegsort zur Verfügung stellt. Es wird darum gebeten, dass die Kinder den Platz nach Abfahrt des Busses zügig zu verlassen. Ein weiterer Einstiegsort ist bei der Einfahrt in die Chapfstrasse vorgesehen. Die Schulgemeinde bittet die Anwohner des Quartiers Chapf langsam in die Ein-, respektive Ausfahrt der Chapfstrasse zu fahren, da in Zukunft dort Kinder auf den Bus warten werden.

Montag, 1. Februar, 10:47 Uhr

Verein «IG Nachhaltige Zukunft Flawil» gegründet

Die Gründungsmitglieder IG Nachhaltige Zukunft Flawil (von links) : Roman Stüdli, Pascal Gmür, Christoph Diem, Hans Osterwalder sen., Roman Gschwend, Werner Iten und Marco Lüchinger (es fehlt Hans Osterwalder jun.). Bild: PD

Die «Generationenprojekte» Turnhalle Feld und der Marktplatz in Flawil sollen in nachhaltiger Holzbauweise erstellt werden. Jeder Kubikmeter Holz speichert eine Tonne CO2. Um den Einsatz des nachwachsenden Rohstoffes Schweizer Holz zu unterstützen, ist ein Verein gegründet worden.

Der Verein setzt sich für regionales «Schweizer Holz» als Baustoff und Energieträger ein. Dazu werden die Leistungen des Flawiler Waldes bekannter gemacht, um das Verständnis für den Kreislauf und die lokale Wertschöpfung zu erhöhen. Zusätzlich wird ein nachhaltiger Umgang mit dem knappen und nicht erneuerbaren Gut «Boden» angestrebt. Die IG empfiehlt daher, die Turnhalle Feld in Holzbauweise und den einladenden «hölzigen» Marktplatz mit Tiefgarage anzunehmen.

Interessierte und Gönner können sich an Präsident Roman Stüdli, 079 766 62 02, stuedli@landberg.ch wenden.

Montag, 1. Februar, 10:12 Uhr

Stadt Wil: Öffnungszeiten an der Poststrasse 10 vorübergehend angepasst

Die Sozialen Dienste der Stadt Wil schränken ihre Öffnungszeiten ein. Bild: PD

(gk/uh) Die Schalter der Sozialen Dienste der Stadt Wil bleiben bis auf weiteres an den Vormittagen geschlossen. Da ein Teamsplitting mit den üblichen Öffnungszeiten nicht möglich ist und relativ enge Verhältnisse herrschen, kann nur so der Betrieb sichergestellt werden.

Die Schalter an der Poststrasse 10 sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die telefonische Erreichbarkeit unter Telefon 071 913 52 36 und die Online-Dienste auf der Website der Stadt Wil sind uneingeschränkt gewährleistet. Es gilt weiterhin, dass die Sozialen Dienste und die Stadtverwaltung im Allgemeinen nur in dringenden und unvermeidbaren Fällen aufgesucht werden sollen.