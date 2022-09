Wil News: Kirchberg stimmt bald über neue Schulorganisation ab

14:29 Uhr Samstag, 3. September

Flawil/Aadorf: Zwei Autos landen auf dem Dach

Fast zeitgleich haben sich am Freitagnachmittag bei Flawil und in Aadorf ähnlich Unfälle ereignet. Um 16.40 Uhr ist es auf der Flawilerstrasse zwischen Gossau und Flawil zu einem Selbstunfall einer Autofahrerin gekommen. Die 58-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto Richtung Flawil. Gemäss eigenen Aussagen sei sie am Steuer kurz eingeschlafen und kam in der Linkskurve von der Strasse ab. Sie befuhr die Wiese und prallte gegen einen Baum, wobei sich das Auto überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Die Autofahrerin musste laut Angaben der Kantonspolizei St.Gallen durch die Rettung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Dieses Auto war gegen einen Baum geprallt. Bild: Kapo

Auch im Hinterthurgau ereignete sich ein Selbstunfall, bei welchem ein Auto auf dem Dach landete. Eine 74-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto kurz nach 16.45 Uhr den Morgentalkreisel in Aadorf und wollte diesen in Richtung Winterthur verlassen. Vor der Ausfahrt verlor sie nach Angaben der Kantonspolizei Thurgau aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Strasse ab. In der Folge überschlug sich das Auto und kam in der Wiese auf dem Dach zum Stillstand.

Dieses Auto gehört definitiv nicht in diesen Aadorfer Garten. Bild: Kapo

Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo)