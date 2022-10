Wil News: Keramikschalen in der Wiler Lokremise gebrannt

10:09 Uhr Dienstag, 4. Oktober

EHC Uzwil trifft im National Cup auf die GDT Bellinzona

Der EHC Uzwil trifft im National Cup auf die GDT Bellinzona. Bild: PD

Erstmals seit der Wiedereinführung des Cup-Wettbewerbs im Jahr 2014 ist der EHC Uzwil in der Hauptrunde des National Cup vertreten, heisst es in einer Mitteilung. Denn die Losfee habe es mit ihnen gut gemeint.

Die Achtelfinal-Paarungen des National Cup 2022/2023 wurden auf der SIHF-Geschäftsstelle in Glattbrugg ausgelost. Aus den Vorrunden, die in den drei Regionen ausgetragen wurden, resultierten je fünf Mannschaften, die sich für die Hauptrunde des National Cup qualifizieren konnten. Die 15 qualifizierten Mannschaften wurden mit einem Lucky Loser, der per Losentscheid gezogen wurde, komplettiert. Dieser Lucky Loser ist nun der EHC Uzwil.

Somit trifft der EHC Uwzil am Samstag, 22. Oktober um 19.45 Uhr zuhause auf die GDT Bellinzona aus der 1. Liga. Gegen Bellinzona spielte der EHC Uzwil in der letzten Qualifikationsrunde, als er dann ausschied. Der EHC Uzwil ist auf diese Saison hin in die 2. Liga aufgestiegen, die GDT Bellinzona spielt seit geraumer Zeit in der 1. Liga.

Die beiden höchsten Ligen nehmen diese Saison nicht beim National Cup teil. (pd/mas)