WIL-TICKER: Jonschwiler Schulklassen gewinnen Fahnenwettbewerb +++ Onlinemagazin für Fussballnachwuchs wird eingestellt +++ Gare de Lion sagt alle Veranstaltungen ab

Jonschwiler Schulklassen gewinnen Fahnenwettbewerb +++ Onlinemagazin für Fussballnachwuchs wird eingestellt +++ Gare de Lion sagt alle Veranstaltungen ab

Mittwoch, 21. Oktober, 15:13 Uhr

Jonschwiler Fahnen auf dem Bielersee

(pd/dh) Der Lions Club Büren, zusammen mit dem Motorschiff Jura, riefen im März 2020 schweizweit zu einem Fahnenwettbewerb auf, wer die kreativste Fahne gestaltet. Zugelassen waren Schulklassen ab der 5. Klasse.

Die Klasse 2c holte den ersten Platz mit dieser Fahnengestaltung. Bild: PD

Den ersten Platz durfte die Jonschwiler Klasse 2c mit der Fahne «Rettungsring» in Anspruch nehmen, während die Klasse 2b mit der Fahne «Brüllender Löwe» den zweiten Platz gewann.

Die Klasse 2a erhielt ebenfalls für das Mitmachen einen Preis. Den Siegern winkt eine Lagerwoche auf der MS Jura. Die Siegerfahnen bleiben nun mindestens ein Jahr auf der MS Jura und werden dort im Wind wehen beziehungsweise auf dem Schiff ausgestellt werden.

Die MS Jura ist unterwegs auf den drei Juraseen. Der Oldtimer – es ist das erste dieselbetriebene Kursschiff auf dem Bielersee aus dem Jahr 1932 – steht für Seeschulwochen, Kinder- und Jugendlager zu Verfügung sowie Ferien für Institutionen und Familien und Tages- oder Wochenendfahrten.

Mittwoch, 21. Oktober, 14:58 Uhr

Nach Zusammenbruch des Werbemarktes wegen der Coronakrise: Onlinemagazin für den Fussballnachwuchs wird eingestellt

(rus) Anfang des Jahres lancierten die Wiler Kanawai Medien AG und Future Champs Ostschweiz (FCO) gemeinsam das Newsportal «hallochamps.ch». Gedacht war es als Plattform für den Fussballnachwuchs in der ganzen Ostschweiz. Nun wird das Angebot per Ende Monat eingestellt.

Das Onlinemagazin Hallochamps.ch. Screenshot: hallochamps.ch

Als Grund nennt der FC St.Gallen, der bedeutendste Beteiligte bei FCO, in einer Mitteilung den eingebrochenen Werbemarkt in Folge der Covid-19-Pandemie. Ein solches Onlinemagazin liesse sich so nicht betreiben.

Die Wiler Kanawai Medien AG betreibt auch die Plattform «hallowil.ch». Auch diese wird derzeit einer vertieften Prüfung unterzogen, wie Anfang des Monats bekannt wurde.

Mittwoch, 21. Oktober, 13:18 Uhr

Keine Feier in Flawil: Trägerverein sagt Anlass zu 20 Jahren Jungunternehmerförderung ab

Am 27. Oktober 2000 wurde der Trägerverein Tedi-Zentrum (Technologie- und Dienstleistungszentrum) Flawil gegründet. In den kommenden Jahren sollte aus diesen ersten Bemühungen, Jungunternehmer zu fördern, ein Netzwerk von Jungunternehmerzentren im Raum Gossau-Flawil-Wil-Toggenburg werden. Exakt 20 Jahre später hätte das gefeiert werden sollen. Doch die für nächsten Dienstag angesetzte Feier wird abgesagt, wie der Trägerverein am Mittwochmittag mitteilte.

Mittwoch, 21. Oktober, 09:31 Uhr

Jonschwiler Jahrbuch: Vernissage abgesagt – Buch wird aber trotzdem verkauft

(dh) Das 30. Jonschwiler Jahrbuch in Folge seit 1991 ist zugleich das letzte und ein spezielles Jahrbuch in einer besonderen Zeit. So wird das diesjährige Jonschwiler Jahrbuch angepriesen. Eigentlich hätte es bei einer Vernissage am 30. Oktober gefeiert werden sollen. «Die neusten Vorgaben zur Eindämmung der Coronapandemie verunmöglichen eine Durchführung des Anlasses», schreibt die Gemeinde aber am Mittwoch in einer Mitteilung. Da es sich um die letzte Jahrbuch-Ausgabe handelt, will die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt einen Abschlussanlass organisieren. Der Zeitpunkt dieses Anlasses sei derzeit völlig offen.

Sieht so das neue Jahrbuch aus? Mit diesem Bild wird die Publikation in einem Inserat beworben. Screenshot: PD

Das Jahrbuch soll jedoch trotzdem in den Verkauf gelangen. Es erscheint trotzdem wie geplant am 30. Oktober und kostet 20 Franken. Zudem kann das Buch auch an ausgewählten Daten in Restaurants zusammen mit einem Kaffee oder Mineral vor 23 Franken in Empfang genommen werden: am Samstag, 31. Oktober, 9 bis 11 Uhr, im Restaurant Krone, Jonschwil und am Samstag, 14. November, 9 bis 11 Uhr, bei Möbel Svoboda, Schwarzenbach. Am Samstag, 7. November, 9 bis 11 Uhr, wird es auf dem Vorplatz beim Dorfbeck und Volg mit einem Gratis-Punch ausgehändigt.

Das Jahrbuch kann auch direkt beim Thur-Verlag an der Wildbergstrasse 14 bezogen werden (Voranmeldung erwünscht). Dieser bringt das Jahrbuch auch gerne nach Hause. Weitere Verkaufsstellen sind die Raiffeisenbank Schwarzenbach, der Dorfbeck Kobelt in Jonschwil sowie die Gemeindeverwaltung.

Weitere Informationen: Telefon 071 923 57 05 oder E-Mail info@thur-verlag.ch

Mittwoch, 21. Oktober, 08:30 Uhr

Oberuzwiler wird Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen

Johannes Gunzenreiner, neuer Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

(pd/rus) An der gestrigen Jahresversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen wurde Johannes Gunzenreiner zum Präsidenten gewählt. Er übernimmt von Hubertus Schmid, der das Amt 14 Jahre innehatte. Der Oberuzwiler Gunzenreiner ist Prorektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen.

Neben einem neuen Präsidenten wählte die Versammlung mit Dr. Thomas Riklin, Markus Meli, Prof. Dr. Larissa Schuler drei neue Vorstandsmitglieder und mit Rolf Huber und Daniel Jordan zwei neue Revisoren.

Mittwoch, 21. Oktober, 08:23 Uhr

Alle geplanten Veranstaltungen bis Jahresende im Gare de Lion abgesagt

(pd/rus) Nachdem der Kanton St.Gallen letzten Freitag beschlossen hat, ein Tanzverbot einzuführen und die Konsumation nur noch im Sitzen zu erlauben, sagt das Wiler Kulturlokal Gare de Lion alle Veranstaltungen bis Jahresende ab. «An einen ausgelassenen Party-, Tanz- oder Konzertabend ist derzeit nicht zu denken», schreiben die Verantwortlichen. Man habe Verständnis für die getroffenen Massnahmen, die dem Schutz aller dienen. Aber der Betrieb liesse sich so nicht aufrecht erhalten.

Im Gare de Lion wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Bild: PD

Zwei Veranstaltungen gibt es dennoch, als Livestream unter www.garedelion.ch. Es sind dies die BandXost-Qualifikation am 24. Oktober und die OJK Jazz Jam Session am 30. Oktober.

Dienstag, 20. Oktober, 19:39 Uhr

Informationsveranstaltung zur Sanierung und Erweiterung des Bütschwiler Hallenbads zum zweiten Mal abgesagt

(pd/rus) Das Coronavirus führt erneut zu zahlreichen Absagen. Nun trifft es auch den Informationsabend zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil, der für morgen Mittwoch angesetzt gewesen wäre. Und das schon zum zweiten Mal. Bereits am 16. April hätte dieser Informationsabend stattfinden sollen und musste verschoben werden.

Das Hallenbad Bütschwil soll saniert und erweitert werden. Bild: Beat Lanzendorfer (Bütschwil, 5. März 2020)

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands schreibt am Dienstag in einer Mitteilung: «Es ist fraglich, wie repräsentativ die Veranstaltung wäre, wenn verschiedene Personen aus Vorsicht vor Ansteckung oder wegen der Maskenpflicht den Anlass nicht besuchen.» Nun würde nach einer Möglichkeit gesucht, die Informationen zeitnah auf andere Weise an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen.

Die Sanierung wird nötig, weil nach über 40 Betriebsjahren die Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen nicht mehr den Anforderungen genügen. Der Sanierungsbedarf wurde im März dieses Jahres auf etwa 1,2 Millionen Franken geschätzt. Gleichzeitig mit der Sanierung soll das Angebot erweitert werden und die Wasserfläche vergrössert werden. Hier werden die Kosten auf 2,6 Millionen Franken geschätzt. Auch weitere Optionen wie zum Beispiel drei Becken mit unterschiedlichen Temperaturen stehen zur Debatte.

Gegen die Erweiterung gab es Widerstand aus Lütisburg. Die Gemeinde sprach sich nur für eine Sanierung aus.