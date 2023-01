Wil-News: Jonschwil bereit für mehr Asylsuchende

10:18 Uhr Dienstag, 3. Januar

Stadt Wil: Neue Schalteröffnungszeiten

Die Stadt Wil hat bei verschiedenen Verwaltungsabteilungen die Öffnungszeiten angepasst. Bild: PD

Ab dem 1. Januar 2023 gelten bei den verschiedenen Verwaltungsabteilungen der Stadt Wil angepasste Schalteröffnungszeiten. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Schalter des Departements Gesellschaft und Sicherheit (Poststrasse 10) sind künftig nur noch nachmittags geöffnet. Im Departement Bau, Umwelt und Verkehr (Hauptstrasse 20, Bronschhofen) wird aufgrund der geringen Kundenfrequenz neu auf eine längere Öffnungszeit am Montagabend verzichtet. Ebenso fällt die verlängerte Öffnungszeit am Dienstagabend im Departement Versorgung und Energie (Speerstrasse 10) weg. Der Thurcom-Shop schliesst neu am Freitag bereits um 17 Uhr statt wie bisher um 18 Uhr.

Termine nach Vereinbarung sind in allen Verwaltungsabteilungen auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Die detaillierten Schalteröffnungszeiten sind unter www.stadtwil.ch/oeffnungszeiten zu finden. (pd)