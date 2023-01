Wil-News: Jonschwil braucht mehr Schutzräume

Evakuierung «Zum Inhalt der Drohung gibt es keine Auskunft»: Polizei-Grosseinsatz bei den Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten

Am Mittwoch hat die Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 7 Uhr Kenntnis von einem anonymen Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten erhalten. Ein Grossaufgebot an Polizeikräften steht laut Mitteilung im Einsatz. Die Schulen wurden evakuiert und kontrolliert. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen eingeleitet.