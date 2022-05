News Wil: Holzzaun zerstört und Feuer gemacht

09:46 Uhr Mittwoch, 4. Mai

Niederuzwil: Velo prallt in Lieferwagen

Eine 14-jährige Velofahrerin prallte in einen Lieferwagen. Bild: Kapo

Am Dienstag kurz nach 13:00 Uhr ist an der Henauerstrasse in Niederuzwil ein Velo mit einem stehenden Lieferwagen zusammengeprallt. Eine 14-jährige Velofahrerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Lieferwagen auf der Henauerstrasse, von Algetshausen herkommend in Richtung Uzwil. Er fuhr rechtsseitig auf das Trottoir und stoppte dort seinen Lieferwagen. Gleichzeitig fuhr eine 14-Jährige mit ihrem Velo auf dem Trottoir in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 11 prallte das Velo in den stehenden Lieferwagen. Die 14-Jährige wurde über den Lenker abgeworfen und prallte gegen die Heckscheibe. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2’500 Franken. (kapo/mas)