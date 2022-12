Wil News: Alte Turnhalle in Ganterschwil wieder geöffnet

10:58 Uhr SONNTAG, 27. nOvember

Noch ein Unfall in Bütschwil

Zweiter Unfall mit Verletzungsfolgen binnen weniger Stunden in Bütschwil. Am Samstagmittag um 12.30 Uhr ist ein Auto nach einem Ausweichmanöver in Bütschwil an der Libingerstrasse verunfallt. Der 19-jährige Lenker war mit seinem Auto von Libingen in Richtung Bütschwil unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Auto in die Gegenrichtung. Auf Höhe der Heui lenkte der 19-Jährige sein Auto abrupt nach rechts, da er gemäss eigenen Aussagen eine Kollision mit dem entgegenkommenden Auto verhindern wollte.

Der 19-jährige Unfalllenker verletzte sich leicht. Bild: Kapo

Daraufhin kam sein Auto von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet ins Schleudern und rutschte über die Fahrbahn. Es geriet erneut ab der Fahrbahn und prallte in einen Stromleitungsmasten. Daraufhin überschlug sich das Auto im abfallenden Wiesenbord und prallte in einen Telefonleitungsmasten. Durch den Unfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Bereits in der Nacht auf Samstag war es in Bütschwil zu einem Unfall gekommen (siehe übernächste Meldung). Nach dem Selbstunfall lenkte die Lenkerin das Fahrzeug noch bis Wattwil weiter, wo das Gefährt den Geist aufgab. (kapo/sdu)