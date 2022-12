Wil News: Flawil: Bau von Tempo-30-Zone hat endlich begonnen

15:30 Uhr Mittwoch, 7. Dezember

Zuzwil/Niederhelfenschwil: Shuttleservice für Jugendliche

Jugendliche können im Januar kostenlos vom «MidnightSports» in Zuzwil zurück nach Hause fahren. Bild: PD

Am Freitagabend, von 19 bis 22 Uhr, finden jeweils Events im Jugendtreff Tremix in Niederhelfenschwil statt. Diese richten sich an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse und stehen auch Jugendlichen aus der Gemeinde Zuzwil offen. Sportlichen steht, jeweils am Samstagabend, das Jugendprojekt «MidnightSports» in der Zuzwiler Turnhalle offen.

Die Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil bieten nun im Januar probeweise kostenlose Shuttelbusse für beide Veranstaltungsangebote an. Der Jugendtreff Tremix wird an folgenden Daten angefahren: 13. Januar, 20. Januar und 27. Januar. Jugendliche aus Zuzwil, Züberwangen, Niederhelfenschwil und der näheren Umgebung können am 14. / 21. / 28. Januar kostenlos vom «MidnightSports» nach Hause fahren.

Die Jugendarbeiterin von Niederhelfenschwil, beziehungsweise die Jugendkommission von Zuzwil nehmen die Rückmeldungen der Jugendlichen bezüglich der Nutzung des Angebots entgegen und werten diese aus. (pd)