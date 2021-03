WIL-TICKER FC Winterthur verlängert auf dem Bergholz +++ Philipp Bowald bleibt in Wil +++ Verspätungen zwischen Sirnach und Wil Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 24.03.2021, 17.21 Uhr

Mittwoch, 24. März, 17:07 Uhr

Winterthur-Heimspiele bis auf weiteres in Wil

Das Wiler Bergholz wird dem FC Winterthur für weitere Meisterschaftsspiele als Ausweichquartier dienen. Bild:PD

(pd/mkn) Der FC Winterthur (FCW) wird ab April seine Heimspiele bis auf Weiteres im Stadion Bergholz in Wil austragen — mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder auf die heimische Schützenwiese zurückzukehren. Am Ostersamstag, 3. April, mit Anpfiff um 18.15h, steht das nächste Heimspiel des FC Winterthur in der Challenge League im Bergholz auf dem Programm. Der Gegner ist Chiasso. Am 10. April folgt das Spiel gegen den FC Wil. Das ist einer Pressemitteilung zu entnehmen.

Die Lizenzkommission der Swiss Football League hat demnach dem FCW die Erlaubnis erteilt, die Heimspiele des Fanionteams in der Meisterschaft und im Schweizer Cup bis längstens Ende Saison 2020/21 im Bergholz durchzuführen. Der FCW sah sich dazu gezwungen, weil der Rasen in der Schützenwiese unbespielbar ist. Im Vorfeld habe der FCW diverse Stadien in der weiteren Region evaluiert, prioritär mit Naturrasen.

Spätestens für das letzte Saisonspiel müsse der FCW auf die Schützenwiese zurückkehren oder eine andere Lösung finden, weil gemäss Reglement alle Spiele gleichzeitig stattfinden müssten und bei einer Doppelbelegung der FC Wil 1900 im Bergholz Vorrang geniesse, heisst es zum Schluss.

Mittwoch, 24. März, 15:12 Uhr

Torhütertrainer Bowald bleibt ein Wiler

Am 20. März spielte der FC Wil, hier Marcin Dickenmann, in der Meisterschaft gegen SC Kriens, hier Burim Kukeli. Bild: Marc Schumacher

(tm) Nicht einmal 48 Stunden nach dem 4:1-Heimsieg gegen die U21 des FC St. Gallen steht für den FC Wil das zweite Testspiel in der Nationalmannschaftspause an. Am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr empfängt der Siebte der Challenge League den FC Vaduz, den Letzten der Super League. Das Testspiel kann auf www.fcwil.ch im Livestream verfolgt werden.

Am Mittwoch gab der FC Wil bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Torhütertrainer Philipp Bowald um ein Jahr verlängert wird. Der 32-Jährige stiess im Juli 2020 zu den Wilern. Zuvor hatte er die Torhüterausbildung im Nachwuchs der Grasshoppers geleitet.

Mittwoch, 24. März, 13:55 Uhr

SBB: Verspätungen zwischen Sirnach und Wil

Zwischen Sirnach und Wil (Bild) ist der Zugsverkehr momentan behindert. Bild: Tobias Garcia

(mkn/rbo) Ein Zug blockiert Eisenbahnstrecke Zürich-St. Gallen zwischen Sirnach und Wil. Das kann man den Bahnverkehrsinformationen im Internet-Auftritt der SBB entnehmen. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Wie lange die Störung daure, sei unbestimmt, schreiben die SBB, nennen aber auch 16.15 Uhr als Zeitpunkt für das Ende der Behinderung. Mittlerweile findet man sie nicht mehr unter den Bahnverkehrsinformationen.

Die Anzeigetafel im Bahnhof St. Gallen weist auf die Störung hin. Ein IC5 ist wegen der Störung ausgefallen. Bild: Rossella Blattmann

Mittwoch, 24. März, 13:04 Uhr

Zwei Stürmer mit Swiss-League-Erfahrung: EC Wil verpflichtet Joel Moser und Lars Kellenberger

Sollen künftig für Musik in der Wiler Offensive sorgen: Joel Moser (links) und Lars Kellenberger. Bild: PD

(tm) Der EC Wil hatte in der kurzen und schliesslich wegen der Pandemie abgesagten Saison 2020/21 Mühe mit dem Toreschiessen. Um dieses Manko zu beheben, waren die Wiler offensichtlich auf der Suche nach torgefährlichen Stürmern. Mit Erfolg: Joel Moser und Lars Kellenberger wechseln aus Swiss League respektive MySports League in die 1. Liga zum EC Wil, wie dieser am Mittwochmittag auf seiner Facebookseite bekanntgab.

Mit der Verpflichtung dieser beiden Stürmer ist den Wilern zweifellos ein Transfercoup gelungen. Moser, zuletzt beim HC Thurgau unter Vertrag, bestritt 114 Swiss-League-Spiele und kam dabei auf zehn Skorerpunkte. Dass er ein richtiger Torgarant ist, bewies der 23-Jährige bei seinem ersten Engagement beim EC Wil: In der Saison 2017/2018 sammelte er in 11 Spielen 16 Skorerpunkte (9 Tore, 7 Assists).

Rückkehr zu Stammverein für gebürtigen Wiler

Für den gebürtigen Wiler Kellenberger ist es die Rückkehr zu seinem Stammverein. Der 23-Jährige, der auch als Verteidiger einsetzbar ist, spielte zuletzt für den EHC Basel in der MySports-League (MSL), der dritthöchsten Schweizer Liga. Auch er kommt mit den Thurgauern auf über 100 Partien in der zweithöchsten Liga: In 106 SL-Partien sammelte er drei Assists. Dass auch Kellenberger ein Skorer ist, zeigt sich an seinen Werten in tiefern Ligen: In der MSL sammelte er in 18 Spielen 12 Punkte, in der 1. Liga waren es in 25 Partien 13.

Stürmer Silvan Schmuckli wird den EC Wil dagegen verlassen. Dies aus beruflichen Gründern.

Mittwoch, 24. März, 11:54 Uhr

Untertoggenburg: Bäume mit schön gestalteten Buchzeichen geschmückt

Am Bettenauer Weiher. Bild: PD

In Uzwil. Bild: PD

Auch eine Sitzbank wurde geschmückt. Bild: PD

Die bunten Bänder kommen an den noch kahlen Bäumen gut zur Geltung. Bild: PD

(pd/mkn) Farbtupfer überraschen seit kurzem in den Dörfern der Gemeinden Jonschwil, Oberuzwil und Uzwil aufmerksame Passanten. Unter dem Motto «Wir blühen anders» wurde einzelne Bäume einzelne bäume an ausgewählten zentralen oder dezentralen Plätzen und Orten mit bunten Stoffbändern geschmückt.

An den Stoffbändern hängen schön gestaltete Buchzeichen mit Sinnsprüchen. Die Passanten sind eingeladen, einen Spruch auszuwählen und mitzunehmen.

Mittwoch, 24. März, 10:16 Uhr

Auszeichnungen für fortschrittliche Gebäudehüllen

Arbeiter der Firma Brändle und Schulkinder auf dem Schulhausdach in Balterswil. Bild: PD

(pd/mkn) Verschiedene Organisationen der Baubranche zeichnen regelmässig Schweizer Firmen für vorbildlichen Bausinn aus. Beispiele sind etwa die Renovation des Bundeshauses, wobei Aspekte sowohl des Denkmal- als auch des Brandschutzes und der Sicherheit vor Eindringlingen beachtet werden mussten oder der Umbau eines Eishockeystadions während der Spielzeit.

Durch ihr Engagement stellten sich die ausgezeichneten Firmen dem gesellschaftlichen Wandel, heisst es in der Medienmitteilung. Auch mit dem Trend zur Ökologisierung setze sich die Baubranche auseinander. Unter den jetzt ausgezeichneten Firmen befinden sich auch zwei Unternehmen aus dem Hinterthurgau.

Es sind die Brändle AG aus Sirnach und die Scheiwiller AG aus Niederbüren. Beide erhielten ihre Auszeichnungen in der Kategorie «Gebäudehülle». Die Firma Brändle bezieht Solarenergieprojekten auf dem Dach von Schulanlagen Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen mit ein. die Firma Scheiwiller wurde prämiert für schöne und intelligente Indach-Photovoltaikanlagen, die die Akzeptanz und Verbreitung von Solartechnologie verstärken.

Von der Firma Scheiwiller montiertres Solardach. Bild: PD

Dienstag, 23. März, 21:18 Uhr

FC Wil siegt nach Rückstand

Auch Ilan Sauter mischte sich unter die Wiler Torschützen. Bild: Freshfocus

(sdu) Um die Länderspielpause zu überbrücken und wenig eingesetzten Spielern «Auslauf» zu geben, hat der FC Wil am Dienstagabend ein Testspiel bestritten. Auf dem heimischen Bergholz-Kunstrasen kam er gegen die U21-Auswahl des FC St.Gallen (1. Liga) nach einem frühen Rückstand zu einem 4:1-Sieg. Nachdem der deutsche Testspieler Josiah Daniel Mitte erster Halbzeit ausgeglichen hatte, brachte Valon Fazliu die Wiler nach einer halben Stunde mittels Foulpenalty in Führung. Noch vor der Pause stellte Ilan Sauter nach einem Corner auf 3:1. Kurz nach dem Seitenwechsel setzte Testspieler Amel Rustemoski mit dem 4:1 bereits den Schlusspunkt.

Bemerkenswert war das Comeback von Malik Talabidi, der für die letzten 20 Minuten eingewechselt wurde und nach einer langen Verletzungspause erstmals wieder zu einem Einsatz kam.

Am Donnerstag (25. März) tragen die Wiler ein nächstes Testspiel aus. Um 14 Uhr treffen sie im Bergholz auf den Super-League-Klub FC Vaduz. Das Spiel findet Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dienstag, 23. März, 17:17 Uhr

Impfung ermöglicht Lockerungen in den Heimen der Thurvita

70 Prozent aller Bewohnenden der Thurvita-Heime liessen sich impfen. Bild: Urs Flueeler / Keystone

(pd) Für die Bewohnenden der Thurvita-Heime kehrt wieder mehr Normalität im Heimalltag ein: Dank der Impfung gelten ab heute Lockerungen. Dies teilt die Thurvita mit. Zusammen mit den Genesenen sind bei Thurvita 85 Prozent der Bewohnenden immun gegen Covid-19. Seit dem zweiten «Piks» gegen das Coronavirus sind bei Thurvita fast zwei Wochen vergangen. Der Impfschutz ist nun aufgebaut und das Zusammensein im Heim ist wieder sicherer.

Durch die Lockerungen seien gemeinsame Aktivitäten unter Bewohnenden aber auch ausserhalb der Heime einfacher möglich, heisst es in der Mitteilung. Ein Beispiel: Wer möchte, geniesst die Hauptmahlzeiten wieder zusammen mit vielen anderen Bewohnenden im Speisesaal.

Ungefähr 70 Prozent der Bewohnenden in allen Thurvita-Heimen haben sich gegen Covid-19 impfen lassen. Zusammen mit den genesenen Personen können bei Thurvita somit etwa 85 Prozent der Bewohnenden mit der Corona-Immunität rechnen.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verzichtet Thurvita nun auf mehrere Schutzmassnahmen, die in den vergangenen Monaten die Lebensqualität der Bewohnenden eingeschränkt haben. Fürs Personal gibt es aber weiterhin regelmässige Covid-19-Tests mittels Speichelproben. Thurvita hatte die PCR-Screenings bereits am 1. Dezember 2020 eingeführt. Zum Wohl der Bewohnenden bleibt damit eine sehr wirksame Schutzmassnahme bestehen, die den Alltag in den Heimen nicht einschränkt.

Dienstag, 23. März, 17:01 Uhr

Auf Youtube live dabei: FC Wil gegen FC St.Gallen U21

(red) Die Challenge League pausiert aufgrund der Länderspiele. Der FC Wil nutzt diesen Unterbruch der Meisterschaft, um gegen die U21 des FC St.Gallen zu testen. Das Spiel kann auf Youtube oder direkt über die Seite des FC Wil live verfolgt werden.

Dienstag, 23. März, 10:01 Uhr

Nach Brand im Schulhaus Schwarzenbach: Reinigungsarbeiten abgeschlossen

Experten besprechen bei einer Begehung am 5. Januar, wie die Schäden am besten zu beheben sind. Bild: PD

(gk) Der Brandfall vom 19. Dezember 2020 beim Schulhaus Schwarzenbach sei ein Schock gewesen, heisst es in einer Mitteilung des Jonschwiler Gemeinderats. In den darauf folgenden Wochen haben der verantwortliche Architekt sowie die Gemeinde als Bauherrin unter Beizug von ausgewiesenen Fachfirmen die betroffenen Gebäudeteile minutiös gereinigt, instandgesetzt und laufende Untersuchungen gemacht. Die fachliche Begleitung der Arbeiten erfolgte unter Aufsicht der eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (Empa). Die Empa verfasste mehrere Berichte zu thermischen Schädigungen, zu brandbedingten Kontaminationen sowie zur Atemluft.

In ihrem Schlussbericht kommt die EMPA zum Fazit: «Die Berichte zeigen, dass auf den Oberflächen und in der Raumluft keine relevanten Mengen an brandtypischen Substanzen mehr nachweisbar sind. Die sehr professionell durchgeführten Dekontaminationsmassnahmen haben zu einem hervorragend guten Ergebnis geführt. Die in repräsentativen Referenzräumlichkeiten des Schultraktes, in den Technikbereichen und in der Sporthalle stichprobenartig überprüfte Qualität kann als sehr gut bewertet werden.»

Für die Erledigung des Brandfalls sei ein zeitintensives, ausserordentliches, ja teilweise auch nervenaufreibendes Engagement von vielen Beteiligten notwendig gewesen. Im Namen der Bevölkerung und des Gemeinderates sei an dieser Stelle allen Beteiligten für ihren Einsatz herzlich gedankt, heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats.

Dienstag, 23. März, 09:30 Uhr

Wilener Kulturverein läutet den Frühling ein

Der Vorstand des Kulturvereins Verwilen (von links): Karin Scherrer, Karin Tobia, Martina Böni, Stephanie Cissokho, Rebekka Bannwart und Robin Bannwart. Bild: PD

(pd) Nachdem der Wilener Kulturverein Verwilen vergangen Dezember bereits mit seiner Wichtelaktion im Dorf für Freude gesorgt hatte, verteilten die Vereinsmitglieder zum Frühlingsanfang am 21. März Jungnarzissen. Die Blumen konnten von Wilenern an Wilener geschickt werden. Anmelden konnte sich die Bevölkerung im Dorfladen oder per Website des Vereins.

Das Echo hat die Erwartungen des Vorstandes bei weitem übertroffen. 278 Blumentöpfe durften verteilt werden und sorgten gemäss Angaben des Vereins im Dorf für glückliche Gesichter an diesem kalten Sonntag. Die Idee des Vorstandsmitgliedes Karin Tobia kam auch beim restlichen Vorstand sofort gut an.

«In dieser für viele schwierigen Zeit, wollten wir ein kleines Lächeln verbreiten, auch wenn man sich vielleicht nicht persönlich besuchen kann», wird der Vorstand zitiert. So ist es dann auch schon fast beschlossene Sache, dass die Aktion im nächsten Jahr wiederholt wird. Und wer weiss, vielleicht wird dann sogar die 300er-Grenze geknackt.

Montag, 22. März, 17:43 Uhr

Pablo Brägger hofft auf eine Medaille

Giulia Steingruber und Pablo Brägger werden die Schweizer Delegation an der Heim-EM anführen. Bild: Pius Amrein

(pd/ahi) Vom 21. bis 25. April finden in der Schweiz zum fünften Mal Kunstturn-Europameisterschaften statt – für die Stadt Basel ist es eine Premiere. In der St. Jakobshalle kämpfen dieses Jahr rund 270 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen um eine Medaille in den Einzel- und Mehrkämpfen. Dafür wird der Schweizerische Turnverband (STV) insgesamt vier Athletinnen und sechs Athleten aus dem Nationalkader entsenden. Dabei sind die beiden Aushängeschilder Pablo Brägger und Giulia Steingruber.

Giulia Steingruber wird denn auch die Damen Elite-Kunstturn-Delegation in Basel anführen und hat sich hohe Ziele gesteckt: «Das Minimalziel ist der Final und dann ist Vieles möglich».

Bei der Kunstturn-Elite der Männer werden sechs Athleten an den Start gehen. Angeführt wird die Equipe von Pablo Brägger. Der St. Galler hofft, sein Comeback nach einer Wettkampfpause von über einem Jahr mit einer Medaille zu krönen. «Es wäre ein Traum, an den Heim-Europameisterschaften Edelmetall zu erringen.» Pablo Brägger strebt den Final-Einzug am Reck an und hofft, den Mehrkampf bestreiten zu können.

Montag, 22. März, 17:14 Uhr

Gratis an die Heimspiele des FC Wil

Bezugsberechtigt sind Fusballerinnen und Fussballer der 18 Stützpunktvereine bis und mit Jahrgang 2006. Bild: PD

(pd/ahi) Der FC Wil 1900 schenkt zusammen mit acht Raiffeisenbanken der Umgebung rund 3000 fussballbegeisterten Mädchen und Jungen die neue Raiffeisen-Saisonkarte. In den Genuss dieser personalisierten Saisonkarten kommen alle Fussballerinnen und Fussballer der 18 Stützpunktvereine bis und mit Jahrgang 2006.

Die Saisonkarte berechtigt zum kostenlosen Eintritt zu allen Heimspielen des FC Wil 1900 in der Saison 2021/22, sofern die Pandemie wieder eine volle Stadionkapazität zulässt. Alle registrierten Fussballerinnen und Fussballer der 18 Stützpunktvereine bis und mit Jahrgang 2006 können die Karte beantragen, wobei alle Kinder von ihren Vereinen separat informiert werden. Das Bestellformular ist unter www.fcwil.ch/saisonkarten aufgeschaltet.

Montag, 22. März, 16:31 Uhr

Umbau trotz Pandemie

Das Hotel Münchwilen der Belvedere-Gruppe aus Scuol wurde in den vergangenen 365 Tagen umgebaut. Bild: PD

(pd/ahi) Am 1. März 2020 hiess es «Willkommen im Hotel Münchwilen.» Das Business-Hotel ging in den Besitz von Kurt und Julia Baumgartner aus Scuol über und gehört nun zur Belvedere Hotel-Familie. Die vergangenen 365 Tage waren herausfordernd. Kurz nach der Übernahme kam der Lockdown, nationale und internationale Gäste blieben aus. Trotzdem gelang es, sich im Sommer als Fahrradhotel zu etablieren und die Gäste kamen wieder in den Thurgau. Hinter den Kulissen wurde die erste Renovationsetappe geplant. Die Arbeiten waren ab Januar 2021 vorgesehen. In dieser ersten Etappe wurden der Frühstücks-, Bar-, und Rezeptionsbereich erneuert. In rund sieben Wochen wurden der mittlerweile 21-jährige Frühstücksraum, die Bar, die Rezeption und der Eingangsbereich in eine moderne Frühstücks- und Begegnungszone verwandelt. In der gleichen Zeit wurden auch zwei Zimmer umgestaltet.

Montag, 22. März, 15:40 Uhr

Bütschwil-Ganterschwil: Straftaten um 84 Prozent gestiegen

Trotz eines Anstiegs strafbarer Delikte um lediglich ein Prozent hat Wil Rapperswil-Jona als zweikriminellste Stadt im Kanton abgelöst. Symbolbild: PD

Auch die Kantonspolizei St. Gallen legte heute ihre Kriminalstatistik für das vergangene Jahr offen. Die Gesamtkriminalität lag mit 25'474 erfassten Straftaten knapp 2 Prozent über derjenigen des Vorjahres (25'013). Die Straftaten gegen das Strafgesetzbuch haben um 3 Prozent zugenommen (insbesondere Betrugsfälle, Pornografie und Fahrzeugeinbruchdiebstähle), während Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz um 2 Prozent abgenommen haben. Die schweren Gewaltdelikte haben insgesamt um 12 Prozent zugenommen, wobei die Tötungsdelikte sowie Vergewaltigungen zurückgingen, während sich die Anzahl der schweren Körperverletzungen fast verdoppelte.

Die Vermögensdelikte haben um 2 Prozent auf 12‘416 zugenommen. Insbesondere die Betrugsfälle haben sich um satte 34 Prozent erhöht, während die Raubüberfälle um 13 Prozent abgenommen haben. Massiv abgenommen haben - gleich wie im Nachbarkanton Thurgau - die Einbruchdiebstähle: um 28 Prozent.

Die Sexualdelikte sind von 423 auf 493 oder um rund 17 Prozent gestiegen. Wie bei den Vermögensdelikten handelt es sich auch hier vielfach um Cyberdelikte. Im Bereich Sexualdelikte waren 237 von 251 angezeigten Pornografie-Fällen Cyberdelikte. Die Aufklärungsquote aller 2020 begangenen Straftaten betrug 63 Prozent (Vorjahr 58 Prozent).

In den einzelnen Regionen war im Jahr 2020 keine einheitliche Entwicklung erkennbar. Nur in der Stadt St.Gallen (2 Prozent) und im Gebiet Fürstenland-Neckertal (19 Prozent) nahmen die StGB-Straftaten zu. Im Fürstenland-Neckertal auf 5049 Fälle. In den übrigen Regionen sind die Straftaten gesunken.

Nachdem die Kriminalität in Rapperswil-Jona um 23 Prozent gesunken ist, wird Wil - nach St. Gallen - wieder die zweitkriminellste Stadt im Kanton. Obwohl die Zahl der Straftaten nur um 1 Prozent oder 15 Fälle auf 1326 gestiegen ist. Die höchste Zunahme der Kriminalität hatte Gossau (+ 89 Prozent), gefolgt von Bütschwil-Ganterschwil, wo sich die Zahl der Straftaten von 83 auf 153 erhöht hat (+ 84 Prozent), wobei dieser Anstieg auf Einbruchdiebstähle einer lokale Täterschaft zurück zu führen ist. Zugleich sind in dieser Gemeinde auch die Tätlichkeiten angestiegen.

Bei den Betäubungsmitteldelikte legte die Region Fürstenland-Neckertal um satte 48 Prozent auf 450 Straftaten zu. Spitzenreiterin im Vergleich des prozentualen Anstiegs der Gemeinden ist Wattwil mit einem Plus von 309 Prozent, allerdings nur 45 Fällen. Bei den Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz hatte die Region als einzige im Kanton einen Anstieg zu verzeichnen: plus 5 Prozent auf 176 Fälle. Den prozentuale grössten Anstieg hatte Ebnat-Kappel mit einem Anstieg um 300 Prozent.

Montag, 22. März, 14:18 Uhr

Alle Tötungsdelikte aufgeklärt

Laut Statistik der Kantonspolizei Thurgau ist die Region Hinterthurgau im vergangenen Jahr über alle Straftaten-Kategorien hinweg sicherer geworden. Themenbild: Susann Basler

(kapo/ahi) Die Gesamtzahl der Straftaten nach Strafgesetzbuch im Kanton Thurgau sank 2020 auf 8‘527 (2019: 9‘419) Delikte, dies ist ein Rückgang um 9,5 Prozent. 2013 waren noch 11‘822 Delikte registriert worden. Die Aufklärungsrate über alle Delikte stieg auf 43,3 Prozent (41,6). Diese zahlen weist die eben publizierte Kriminalstatistik 2020 aus.

2 602 Straftaten ereigneten im Süd- oder Hinterthurgau. Das sind 11 Prozent weniger als im Vorjahr und entspricht prozentual der grössten Abnahme im Kanton. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es noch 4046.

Im Gleichschritt mit der Gesamtzahl der Straftaten hat die Zahl der Vermögensdelikte im Kanton um 9 Prozent abgenommen: Mit 5439 machten sie, wie im Jahr zuvor, 64,4 Prozent der Delikte aus. 13,8 Prozent (14,3 Prozent) waren Delikte gegen die Freiheit; 7,4 Prozent (6,3 Prozent) Delikte gegen Leib und Leben; 5,1 Prozent (6,0 Prozent) Delikte gegen die öffentliche Gewalt; 2,5 Prozent (2,1 Prozent) Delikte gegen die sexuelle Integrität und 6,8 Prozent (6,8 Prozent) übrige Straftaten.

Während 2019 noch 53 Prozent der Straftaten von Personen mit Schweizer Pass und 47 Prozent von Personen ausländischer Nationalität begangen wurden, waren die Beschuldigten im Berichtsjahr je zur Hälfte schweizerischer und ausländischer Nationalität.

Bei den Gewaltstraftaten wurden im vergangenen Jahr 994 (2019: 974) Delikte registriert: plus zwei Prozent. Die schwere Gewalt hat um 10 Prozent zugenommen. Dabei konnten alle drei vollendeten und alle vier versuchten Tötungsdelikte aufgeklärt werden. Die Zahl der schweren Körperverletzungen stieg von 12 auf 16. Erneut angestiegen sind die Fallzahlen bei der Drohung/Gewalt gegen Beamte, von 56 auf 62.

Die Zahl der Straftaten gegen das Vermögen ging 2020 um 9 Prozent auf 5493 (2019: 6064) zurück. Die Zahl der Raubdelikte nahm von 27 auf 19 ab und die Zahl der Einbrüche nahm um 24 Prozent auf den historischen Tiefststand von 487 Delikten ab. Abgenommen haben auch die Taschendiebstähle, hingegen die die Zahl der Ladendiebstähle gestiegen.

Die Zahl der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz ging um 17 Prozent auf 949 (1141) zurück. Mit einem Minus von 24 Prozent (372 im Jahr 2019/284 im Jahr 2020) war die Abnahme über die Thurgauer Regionen gesehen im Hinterthurgau am stärksten. Der Rückgang der Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz um 15 auf 90 (- 14 Prozent) war prozentual nur im Ostthurgau (- 44 Prozent) höher als im Hinterthurgau.

Montag, 23. März, 10:40 Uhr

Sachschaden von 23'000 Franken

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde eines der beteiligten Fahrzeuge in ein parkiertes Auto geschoben. Bild: Kapo/SG

(kapo/ahi) Am Sonntag, um 16.55 Uhr, ist es auf der Degersheimerstrasse zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Autos gekommen. Eine 21-jährige Autofahrerin und deren Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in der Höhe von rund 26'000 Franken.

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr auf der Gehrenstrasse und wollte links auf die Degersheimerstrasse einbiegen. Zur selben Zeit fuhr die 21-Jährige mit ihrem Auto auf der Degersheimerstrasse Richtung Degersheim. Es kam zum Zusammenstoss der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 21-Jährigen abgewiesen und kollidierte mit einem korrekt parkierten Auto. Die 21-Jährige und deren Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

Sonntag, 21. März, 20:12 Uhr

Aline Studach im 1. Rang platziert

(pd/ahi) Vom 19. bis 21. März haben in Arbon, Baar, Bern, Genf, Lugano, Neuchâtel, Sissach und Winterthur unter strengen Schutzmassnahmen die Entrada des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs (SJMW) stattgefunden. Dies, nachdem der Anlass 2020 coronabedingt abgesagt worden war.

Weit über 1‘000 musikbegeisterte Jugendliche haben als Solisteninnen/Solisten, im Duo oder in Kammermusikensembles vor einer Fachjury gespielt. Insgesamt wurden 775 Preise verliehen, davon 76 erste Preise mit Auszeichnung und 289 erste Preise. Damit werden 186 Solistinnen und 179 KandidatInnen in 69 Kammermusikformationen am Finale vom 6. bis 9. Mai 2021 im Südpol in Luzern zu hören sein. Unter ihnen ist auch die Niederwilerin Aline Studach (Violine IV-E). Die 17-Jährige wurden von der Jury mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Sonntag, 21. März, 13:51 Uhr

Ausweisentzug wegen Fahrunfähigkeit

An der Sonnmattstrasse in Rickenbach wurde einem jungen Automobilisten wegen Fahrunfähigkeit der Führerschein abgenommen. Bild: PD

(kapo/ahi) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstagnachmittag in Rickenbach bei Wil einen fahrunfähigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 16 Uhr an der Sonnmattstrasse einen Autofahrer. Weil die Polizisten den 19-jährigen Schweizer als nicht fahrfähig beurteilten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Samstag, 20. März, 20:09 Uhr

Der Liveticker aus dem Bergholz:

Der Wiler Offensivabteilung um Silvio mangelte es an Ideen. Bild: Freshfocus

Das solls gewesen sein hier aus dem Wiler Südquartier. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche ein schönes Rest-Wochenende.

Weiter geht es für die Wiler Nach der nun anstehenden Länderspiel-Pause mit drei Auswärtsspielen in Folge gegen Thun, Winterthur und die Grasshoppers.

Schlussfazit: Der FC Wil bezieht mit diesem 0:2 die erste Heimniederlage im Jahr 2021. Das Verdikt geht in Ordnung. Die Wiler waren trotz knapp 70 Prozent Ballbesitz nicht in der Lage, viele gefährliche Chancen zu kreieren. Auch in Überzahl vermochten die Äbtestädter keine Gefahr aufzubauen. Die Krienser Ihrerseits nutzten die wenigen Gelegenheiten effizient..

Schlusspfiff im Bergholz: Der FC Wil verliert gegen den SC Kriens mit 0:2.

92. Minute: TOOOOR für den SC Kriens durch Marleku zum 0:2. Er zieht aus spitzem Winkel ab und trifft in die weite Ecke. Der Deckel ist drauf.

90. Minute: Schiedsrichter Hänni lässt mindestens drei Minuten nachspielen.

88. Minute: Die Wiler kommen auch in Überzahl nicht zu klaren Torchancen. Die Krienser ihrerseits vergeben den zweiten Treffer in Person von Sessolo, der völlig frei vor dem Wiler Tor den Ball aus fünf Metern daneben setzt. Das hätte ein Tor sein müssen.

81. Minute: Platzverweis für die Krienser. Luan startet aus dem Offside und wird zurückgepfiffen. Er schlägt danach den Ball frustriert weg und erhält die zweite gelbe Karte. Er muss vorzeitig unter die Dusche. Wie unnötig ist denn das? Die Wiler nun in Überzahl.

78. Minute: Marleku kommt nach einem Konter aus drei Metern zum Abschluss, Köhn ist aber rechtzeitig unten und kann den Ball halten.

73. Minute: Die Wiler mit gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Die Krienser warten auf Kontermöglichkeiten. Die Gastgeber laden die Innerschweizer jeweils mit Fehlpässen zu Kontern ein, welche aber nicht genau genug zu Ende gespielt werden. Die Wiler können aus ihrer Feldüberlegenheit keine gefährliche Chance kreieren.

64. Minute: Ein Kopfball von Tushi geht weit am Tor vorbei. Das ist doch das Gefährlichste, was wir bislang in der zweiten Halbzeit gesehen haben.

54. Minute: Viel ist bisher nicht passiert in der zweiten Halbzeit. Die Wiler zwar mit 64 Prozent Ballbesitz. Daraus resultiert aber nicht eine gefährliche Aktion. Da Kriens nichts fürs Spiel macht, herrscht momentan vollkommene Ideenlosigkeit.

46. Minute: Auf gehts zur zweiten Halbzeit im Bergholz.

Pausenfazit: Die Wiler liegen verdient in Rückstand. Die Gäste aus Kriens waren offensiv gefährlicher. Die Wiler konnten sich selten offensiv bemerkbar machen. Wollen die Äbtestädter noch etwas Zählbares aus diesem Spiel mitnehmen, bedarf es vor allem offensiv einer deutlichen Leistungssteigerung.

Pausenpfiff im Bergholz: Der FC Wil liegt gegen den SC Kriensmit 0:1 im Rückstand.

45. Minute: Es wird noch mindestens eine Minute nachgespielt. Man mag sich fragen, wofür. So wenig, wie hier passiert ist.

40. Minute: Die Wiler schaffen es einfach nicht in die gefährliche Zone der Krienser. Spätestens im letzten Drittel kommt der Fehlpass und die ganze Arbeit ist wieder dahin.

32. Minute: Die Wiler versuchen das Heft in die Hand zu nehmen. Wegen einer zu hohen Fehlpassquote können sie aber keine gefährlichen Aktionen kreieren.

25. Minute: Was für eine Parade von Köhn. Nach einem Freistoss köpft Urtic aufs Tor. Der Wiler Torhüter nutzt jeden Zentimeter um den Ball noch abwehren können. Der wäre sonst im Tor gelandet.

19. Minute: Erster Torschuss der Wiler. Zumberi fasst sich aus 20 Metern ein Herz. Brügger kann den Ball aber noch um den Pfosten drehen. Die Ecke bringt dann keine Gefahr ein. Das Licht ist übrigens wieder da.

17. Minute: Eine Szene mit Symbolcharakter? Lichterlöschen im Bergholz. Die Flutlichtanlage hat gerade ihren Betrieb teilweise eingestellt. Noch sieht man genug, damit weitergespielt werden kann.

14. Minute: Die Krienser haben mehr vom Spiel, aber bis auf den Führungstreffer haben sie keine gefährlichen Aktionen.

9. Minute: TOOOOOR für den SC Kriens durch Aliu zum 0:1. Die Gäste spielen sich durch den Strafraum der Wiler, bis Aliu an den Ball kommt. Er trifft völlig frei zum Führungstreffer der Innerschweizer. Da waren die Wiler allesamt zu weit vom Gegner entfernt.

6. Minute: Wils Captain Muntwiler lässt sich den Ball etwas gar einfach von Luan abluchsen. Dessen Versucht geht aber deutlich am Tor vorbei.

1. Minute: Schiedsrichter Nikolaj Hänni pfeift an, der Ball rollt.

Guten Fussballabend geschätzte Freunde des runden Leders. Am heutigen Abend regiert wieder König Fussball im Bergholz, wenn der FC Wil gegen den SC Kriens spielt. Pascal Ibig tickert für Sie durch den Abend.

Freitag, 19. März, 17:41 Uhr

Ortsgemeinde Wil: Urnenabstimmung statt Bürgerversammlung

Die Bürgerversammlung der Ortsgemeinde findet in diesem Jahr nicht statt. Bild: PD

(pd) Die auf den 12. April 2021 angesetzte Bürgerversammlung der Ortsgemeinde Wil ist aufgrund des nach wie vor grassierenden Coronavirus abgesagt. Der Ortsbürgerrat der Ortsgemeinde Wil hat, gestützt auf die Verordnung der St. Galler Regierung zur Beschlussfassung über Geschäfte der Bürgerversammlung während der Covid-19-Epidemie, beschlossen, eine Urnenabstimmung durchzuführen. Die Urnenabstimmung findet statt am Sonntag, 16. Mai 2021. Abgestimmt wird über den Jahresbericht 2020, die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021.

Die neue Naturschutzverordnung der Gemeinde Kirchberg liegt zur Anhörung und Mitwirkung vor

Die überarbeitete Schutzverordnung umfasst eine kleinere Fläche, weil Nicht-Schutzobjekte wie Wäder ausgeschieden wurden. Bild: PD

(gk) Die geltende Schutzverordnung umfasst insgesamt 175 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von rund 7’500 Aren. Mit der Überarbeitung werden insbesondere bei den bisherigen «Bach- und Weiherbiotopen» Änderungen vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Kirchberg. 24 solcher Biotope sollen neu als «Hecke, Feld- und Ufergehölz» oder als «Naturschutzgebiet trocken A» eingestuft werden.

Insgesamt weist die überarbeitete Schutzverordnung noch 157 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von rund 6’960 Aren auf. Die Reduktion der Gesamtfläche lässt sich mehrheitlich damit begründen, dass einzelne Objekte bisher zu grob ausgeschieden waren und beispielsweise Nicht-Schutzflächen wie Wald umfassten, was nun bereinigt wurde.

Die Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, im Rahmen der Anhörung und Mitwirkung zur Naturschutzverordnung Stellung zu nehmen. Parallel zur Mitwirkung wird die überarbeitete Naturschutzverordnung den kantonalen Amtsstellen zur Vorprüfung unterbreitet.

Nach Eingang der Rückmeldungen erfolgen die Bereinigung der Naturschutzverordnung sowie die weiteren Schritte bis zur Genehmigung durch den Kanton. Die Naturschutzverordnung wird nach Abschluss der Bereinigung und nach dem Erlass durch den Gemeinderat während 30 Tagen öffentlich aufgelegt.

Freitag, 19. März, 13:47 Uhr

Felicitas Zehnder vom Cinewil als Morgengast bei Radio SRF 1

Geschäftsführerin Felicitas Zehnder ist wenig optimistisch, dass das Kino bereits am Montag wieder für grössere Gruppen öffnen kann. Bild: PD

(gia) In der SRF-Radiosendung Morgengast gab Felicitas Zehnder, Geschäftsführerin des Wiler Kinos Cinewil Einblick in die derzeitige Lage. «Die Reserven sind bald aufgebraucht», erklärte sie. Durch Kurzarbeit, Ausfallentschädigungen und geringe Fixkosten habe man die Coronasituation bisher aber doch verkraften können. Mit Blick auf mögliche Öffnungsschritte sagte sie: «Ich bin nicht so optimistisch. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass man Kinosäle nicht öffnet, da diese mit einer beschränkten Personenzahl sehr sicher wären.»

Das ganze Interview gibt es auf srf.ch

Freitag, 19. März, 11:12 Uhr

Stimmbeteiligung bei den 18- bis 24-Jährigen steigt in Uzwil

Am 7. März gaben in acht der neun untersuchten Gemeinden im Kanton St. Gallen mehr 18- bis 24-Jährige als 25- bis 39-Jährige ihr Stimmcouvert ab . Bild: Fotolia

(red) Die von der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen produzierte Stimmbeteiligungsstatistik zeigt in neun St.Galler Gemeinden die Stimmbeteiligung nach Altersgruppen und Geschlecht. Unter den untersuchten Gemeinden ist auch Alt St.Johann zu finden. Die Stimmbeteiligung betrug am 7. März in allen beteiligten Gemeinden über 45 Prozent und war damit vergleichsweise hoch.

Bei den 18-24-Jährigen, die in der Regel die Gruppe mit der tiefsten Stimmbeteiligung sind, hat die Beteiligung am stärksten zugenommen. In Uzwil war sie mit rund 40 Prozent gar leicht höher als jene der 25- bis 39-Jährigen. Mit über 60 Prozent war die Stimmbeteiligung der 60- bis 80-Jährigen in Uzwil – wie auch bei den anderen acht untersuchten Gemeinden –nach wie vor am höchsten.

Freitag, 19. März, 09:38 Uhr

Oberuzwil: 74-jährige wird nach Selbstunfall mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht

Das Auto überschlug sich beim Unfall, die Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. Bild: Kapo

(kapo) Am Donnerstag ist es um 12.45 Uhr auf der Wilerstrasse in Oberuzwil zu einem Selbstunfall gekommen. Eine 74-Jährige lenkte ihr Auto von Schwarzenbach Richtung Oberuzwil. Eine Auskunftsperson konnte beobachten, wie das Auto Schlangenlinien und in einer Linkskurve geradeaus fuhr, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Danach kam es zum Zusammenstoss mit einem Stein und das Auto überschlug sich. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Stein wurde durch den Zusammenstoss zirka einen Meter nach vorne in einen parkierten Lieferwagen geschoben. Die 74-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungswagen ins Spital gebracht. Der genaue Grund für den Unfall ist in Abklärung. Es besteht der Verdacht auf ein medizinisches Problem. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Freitag, 19. März, 09:01 Uhr

EC Wil präsentiert illustres Teilnehmerfeld für Turnier «Weltklasse Eishockey»

ZSC-Stürmer Simon Bodenmann (in Weiss) und seine Teamkollegen dürften im August in Wil genauso wie die Davoser (in Blau) für ein Hockeyfest sorgen. Bild: Juergen Staiger/ Keystone (Davos, 2. Februar 2021)

(tm) Das Teilnehmerfeld des traditionellen Vorsaisonturniers «Weltklasse Eishockey» ist bekannt. Wie der EC Wil auf seiner Homepage mitteilt, sind im August 2021 die ZSC Lions, der HC Davos, die Schwenninger Wild Wings und die Dornbirn Bulldogs im Bergholz dabei. Der Spielplan ist ebenfalls bereits klar:

Weltklasse 2021 18. August, 20 Uhr: Schwenninger Wild Wings - ZSC Lions

19. August, 20 Uhr: HC Davos - Dornbrin Bulldogs

20. August, 20 Uhr: ZSC Lions - Dornbirn Bulldogs

21. August, 18 Uhr: HC Davos - Schwenninger Wild Wings

Mit den ZSC Lions und Davos ist es dem Organisationskomittee gelungen, zwei Spitzenklubs aus der National League für das Vorsaisonturnier zu gewinnen. Zwei Vereine auch, die über eine breite Fanbasis verfügen, so dass im Bergholz wie in der Vergangenheit eine tolle Stimmung und gut besuchte Spiele erwartet werden dürfen. Mit den Schwenninger Wild Wings (Deutschland) und den Dornbirn Bulldogs (Österreich) sind wie alle Jahre auch zwei ausländische Teams dabei. Ein durchaus vielversprechendes Teilnehmerfeld in diesem für den EC Wil speziellen Jahr, feiert er doch sein 140-Jahr-Jubiläum.

Das alljährlich stattfindende Turnier «Weltklasse Eishockey» hatte im August 2020 wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Bereits damals hätten die ZSC Lions, Davos und die Schwenninger Wild Wings zum Teilnehmerfeld gehört. Anstatt dem KHL-Team Bars Kasan aus Russland wird nun mit den Bulldogs aus Dornbirn als zweites ausländisches Team ein Vertreter unweit der Schweizer Grenze dabei sein.

Donnerstag, 18. März, 18:05 Uhr

Kindernachmittage finden im April in Wil statt

Bei den Kindernachmittagen kommt die Bewegung nicht zu kurz. Bild: PD

Die Kindertage der Evangelischen Kirchgemeinde Wil finden vom Dienstag 13. April bis zum Freitag 16. April jeweils von 13.30 Uhr bis 17 Uhr im Evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Eingeladen sind Kinder jeglicher Konfession von fünf bis elf Jahren. Die Kindertage stehen unter dem Motto «Mit Schlunz, da ist was los». Das teilt die evangelische Kirchgemeinde Wil mit.

Die Kinder würden an den Nachmittagen in Kleingruppen Geschichten hören, Rätsel lösen, basteln und spielen. An einem schönen Nachmittag, voraussichtlich am Donnerstag, würden sich die Kinder draussen bewegen, heisst es weiter. Die Kinder würden nach dem Alter in Gruppen eingeteilt und blieben die ganze Zeit in der gleichen Gruppe. Die Kosten pro Nachmittag betragen fünf Franken.

Der Junge hat sein Gedächtnis verloren

In dieser Woche wird laut Medienmitteilung die Geschichte von Schlunz und seiner Familie erlebt. Die Familie Schmidtsteiner entdeckt im Wald einen verwahrlosten und einsamen Jungen, der sein Gedächtnis verloren hat. Er erinnert sich nur noch daran, dass man ihn Schlunz genannt hat. Er freundet sich mit dem zehnjährigen Lukas an und darf bei der Schmidtsteiner bleiben, bis seine richtigen Eltern gefunden sind.

Weitere Informationen findet man auf www.ref-wil.ch. Die Anmeldung nimmt Brigitte Witzig gerne entgegen: brigitte.witzig@ref-wil.ch.

Donnerstag, 18. März, 17:36 Uhr

Wieder Midnight-Sports in Zuzwil

Die Coaches für Midnight-Sport hoffen auf 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bild: PD

Seit dem Saisonbeginn im letzten Oktober musste das Midnight-Sports wegen der aktuellen Lage vorübergehend eingestellt werden. Umso grösser ist die Freude, dass das Programm auf Saisonende hin wieder aufgenommen werden kann.

In Absprache mit der Gemeinde darf Midnight-Sports wieder stattfinden. Idée-Sport ist bemüht, den Kindern und Jugendlichen ein Stück Normalität im Corona-Alltag zu bieten, denn sie leiden besonders unter den Einschränkungen im Alltag. Midnight-Sports findet am Samstagabend in der Sporthalle statt. Alle Oberstufenschülerinnen und -schüler der Gemeinde Zuzwil und Umgebung sind eingeladen, ohne Anmeldung und kostenlos am Programm teilzunehmen, das nächste Mal im 20. März von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr.

Es sind maximal 50 Jugendliche zugelassen, ausserdem tragen das Coachteam sowie alle Teilnehmer während der ganzen Veranstaltung eine Maske. Alle Jugendlichen müssen einen Ausweis mitbringen und ihre Telefonnummer angeben.

Donnerstag, 18. März, 15:55 Uhr

Sonderwoche der Schule Zuzwil mit Beteiligung der Mittelstufe

Die Schule Zuzwil führte wiederum eine Sonderwoche durch. Bild: PD

Aufgrund der Coronapandemie konnten in diesem Jahr keine Skilager durchgeführt werden. Daher haben auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe an der Sonderwoche teilgenommen. «Wer chunnt mit go reise, wer zieht los?» Mit diesem Lied starteten die Kindergartenkinder jeden Morgen.

Gemeinsam mit der ganzen Klasse reisten sie an spezielle Orte dieser Erde und erfuhren mehr über die Tiere, die dort leben und deren Lebensraum wie die Wüste, der Dschungel oder die Pole. Die Erst- und Zweitklässler profitierten von einem abwechslungsreichen Programm. Sie genossen beispielsweise selbstgemachtes Schlangenbrot beim neuen Waldsofa. Abgerundet wurde die Sonderwoche am Freitag mit einer Spielstunde in der Sporthalle.

«Chügelibahnen» bauen, Windräder gestalten, «Stop-Motion-Filme» aufnehmen oder selbstgewählte Projekte umsetzen. Ganz im Zeichen der Kreativität stand die Sonderwoche auf der Stufe der dritten und vierten Klassen. Daneben wurde besonders den sozialen Komponenten ein grosser Stellenwert beigemessen.

Auch für die Grössten wurde ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Die Lehrpersonen organisierten zusammen mit verschiedenen Vereinen aus der Region ein polysportives Morgenprogramm. Nebst Biathlon, Baseball, Badminton und Orientierungslauf durfte natürlich auch das Fussballspiel nicht fehlen. Am Freitag sprachen alle von einer rundum gelungenen Woche.

Donnerstag, 18. März, 13:55 Uhr

Im Schulhaus Alterswil gibt es ein zusätzliches Klassenzimmer

Das Schulhaus Alterswil wird eine weitere Klasse beherbergen. Bild: PD

(gk/mkn) Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 wird im Schulhaus Alterschwil eine zusätzliche Primarschulklasse geführt. Dafür wird ein weiteres Klassenzimmer benötigt. Das ist den Mitteilungen von Flawil zu entnehmen.

Im Schulgebäude stehe zwar noch Raum zur Verfügung, doch dieser sei nicht für die Bedürfnisse der Schule ausgebaut. Dies solle nun erfolgen, begründet die Gemeinde den Kreditbeschluss. Der Gemeinderat hat Flawil für demnach den Ausbau des Schulgebäudes einen Nachtragskredit von 180'000 Franken genehmigt. Das Baugesuch für den Umbau des Schulhauses Alterschwil liege vom 22. März bis 6. April öffentlich auf, heissat es zum Schluss.

Donnerstag, 18. März, 10:35 Uhr

Gemeinderechnung Flawil schliesst mit einem Plus von 4,54 Millionen Franken

Ein Teil des Rechnungsüberschusses wird für die Vorfinanzierung der vom Volk bewilligten Dreifachhalle mit Musischulzentrum verwendet. Bild: PD

(gk/mkn) Die Jahresrechnung der Gemeinde Flawil schliesst wiederum sehr erfreulich ab. Der Abschluss 2020 weist einen Ertragsüberschuss von 4,54 Millionen Franken aus. Im Budget war ein Verlust von 172'800 Franken vorgesehen. Das teilt die Gemeinde heute mit.

Die Besserstellung von mehr als 4,7 Millionen Franken sei vor allem auf Mehreinnahmen bei den Steuern zurückzuführen, heisst es weiter. Das gelte für die Steuern, die die Einwohner bezahlt haben, für Steuern der Unternehmen sowie für die Grundstückgewinnsteuern. Mehreinnahmen bei den Sondersteuern und den Finanzausgleichsbeiträgen beliefen sich auf rund eine Million Franken. Auf der Aufwandseite gab es laut Mitteilung der Gemeinde jedoch Mehraufwendungen für die Soziale Sicherheit und in der Bildung von fast eineinhalb Millionen Franken .

Eineinhalb Millionen Franken sollten als zusätzliche Vorfinanzierung für die von den Stimmberechtigten am 7. März bewilligte Dreifachhalle mit Musikschulzentrum Feld eingesetzt werden. Der Rest solle der Ausgleichsreserve zugewiesen werden und für Steuerfusssenkungen der kommenden Jahre zur Verfügung stehen, teilt die Gemeinde mit.

Mittwoch, 17. März, 18:52 Uhr

Donnerstag, 18. März, 10:06 Uhr

Gemeindeverwaltung Oberbüren muss ausziehen

Das Gemeindehaus Oberbüren soll umgebaut werden. Bild: PD

(gk/mkn) Anfangs April 2021 beginnen die Umbauarbeiten im Gemeindehaus. Infolge der Immissionen des Umbaus muss die Gemeindeverwaltung in der Bauphase in ein Provisorium im Mehrzweckgebäude Neudorf 13 umziehen. Zügeltage sind der 31. März und der , 1. April. Das teilt die Gemeinde Oberbüren mit.

Die Verwaltung bleibe an beiden Tagen geschlossen. Sie sei allerdings telefonisch oder per Mail erreichbar, ausgenommen die Bauverwaltung, heisst es weiter.

Der Briefkasten beim Gemeindehaus ist laut Mitteilung während der Bauphase nicht in Betrieb. Beim Provisorium stehe eine Alternative zur Verfügung. Dies gelte auch für die Abstimmungsunterlagen. Postsendungen könnten wie bisher mit der Adresse Unterdorf 9 versehen werden. schreibt die Gemeindeverwaltung.

Susanne Hartmann und Lucas Keel informieren zur Augartenkreuzung

Bei der Augartenkreuzung in Uzwil staut sich regelmässig der Verkehr. Bild: Larissa Flammer

(red) Der Kanton saniert den Verkehrsknoten Augarten in Uzwil, im April befindet der Kantonsrat über das Projekt und den Kredit von gut 8 Millionen Franken. «Nachdem die Lösung in Sichtweite kommt, hat die Gemeinde den Kanton gebeten, der Uzwiler Bevölkerung für einen Informationsanlass zur Verfügung zu stehen», heisst es nun im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Uzwil.

Am Freitag, 26.März, gibt es von 19 bis 20 Uhr einen virtuellen Informationsanlass. Redner sind Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Baudepartementes, Kantonsingenieur Marcel John, Balz Ruprecht, Projektleiter beim Kanton, Marcel Weber vom Bundesamt für Strassen und Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Via diesen Link kann die Videoübertragung live verfolgt werden. Wer mit dem Handy teilnehmen will, muss vorab die kostenlose Microsoft Teams-App herunterladen.

Mittwoch, 17. März, 12:13 Uhr

Corona bringt Wiler Stadtschützen um 600-Jahr-Jubiläum

Das sechsköpfige OK, das die Übung nun abbrechen muss (v.l.n.r.): Thomas Schöbi, Robert Signer (Präsident), Freddy Kugler, Mafalda Fent, Urs Gebert und Willy Lanz. Bild: PD

(red) Die Wiler Stadtschützen wurden 1420 gegründet. Im vergangenen Jahr sollte daher das 600-jährige Bestehen gebührend gefeiert werden. Doch die Coronapandemie machte dem sechsköpfigen Organisationskomitee 2020 einen dicken Strich durch die Rechnung. Nach der vorläufigen Verschiebung der Jubiläumsaktivitäten um ein Jahr gibt der Verein nun die endgültige Absage der Feierlichkeiten bekannt.

Zur Absage durchgerungen hat sich der Schützenrat des Vereins in erster Linie aufgrund der Tatsache, dass Jubiläumsfeierlichkeiten eines Schützenvereins ohne Jubiläumsschiessen keinen Sinn machen. Gemäss einer Medienmitteilung hatten sich zum Zeitpunkt der Absage im Frühling 2020 bereits mehrere hundert Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz angemeldet. Die Durchführung des auf April dieses Jahres neu angesetzten Jubiläumsschiessens sei aufgrund der noch immer grassierenden Pandemie unmöglich.

Vorgesehen waren im eigentlichen Jubiläumsjahr 2020 drei grosse Anlässe, die sich teilweise auch an die breite Bevölkerung von Wil und Umgebung gerichtet hätten. Neben dem Jubiläumsschiessen waren Ende August ein Tag der offenen Schiessanlagen in der Wiler Thurau sowie im September ein Festumzug mit einem anschliessenden Galaabend im Wiler Stadtsaal geplant.

Die Wiler Stadtschützen bedauern, dass seine Mitglieder und die Wiler Bevölkerung aufgrund der Pandemie sowie der mangelnden Planungssicherheit auf ein Grossereignis verzichten müssen. «Eine nochmalige Verschiebung um ein weiteres Jahr würde keinen Sinn machen.»

Mittwoch, 17. März, 09:15 Uhr

Schwarzenbach verkauft alte Schulmöbel

Ausser Stühlen und Tischen steht auch eine Wandtafel zum Verkauf. Bild: Christian Beutler/Keystone

(red) Nach rund zweijähriger Bauzeit kann der Neubau des Schulhauses in Schwarzenbach bezogen werden. Bevor die Möbel des alten Schulhauses einem Hilfswerk übergeben oder entsorgt werden, hat die Bevölkerung die Möglichkeit, Schulmöbel und ähnliches zu einem günstigen Preis zu kaufen. Dies schreibt die Gemeinde Jonschwil in ihrem Mitteilungsblatt. Die Möbel stehen diesen Samstag von 10 bis 15 Uhr im alten Schulhaus Hofacker bereit. Die Möbel müssen bar bezahlt und sofort mitgenommen werden. Auf die gekauften Artikel kann keine Garantie geleistet werden.

Ein Katalog ist hier zu finden.

Dienstag, 16. März, 19:05 Uhr

Heisses Gerücht: Alex Frei bald FC-Sion-Trainer?

Wird Alex Frei seinen bis Sommer 2022 laufenden Vertrag beim FC Wil erfüllen?

Bild: Arthur Gamsa

(sdu) Just an jenem Tag, als der FC Sion seinen neuen Trainer Marco Walker vorgestellt hat, schiesst ein heisses Gerücht ins Kraut. Im Sommer soll der jetzige FC-Wil-Trainer Alex Frei bei den Wallisern übernehmen. Dies berichten blick.ch und nau.ch am Dienstagnachmittag übereinstimmend. Zwar bestätigt Constantin gegenüber Blick das Interesse an Frei nicht direkt, man habe aber über die Festtage im Wallis zusammen Kaffee getrunken. Und man wisse ja nie. Zudem seinen Marco Walker und Alex Frei Kumpel.

Alex Frei ist seit September des vergangenen Jahres Trainer des FC Wil und besitzt auf dem Bergholz einen Vertrag bis Juni 2022. Nach einem schwachen Fussball-Herbst hat Frei die jüngste Mannschaft der zweithöchsten Liga zu einem der stärksten Teams im Jahr 2021 geformt.

Und was sagt der FC Wil dazu? Medienchef Dani Wyler: «Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Fakt ist, dass keinerlei offizielle Anfragen vorliegen.»

In welcher Liga der FC Sion ab Sommer spielt, ist freilich noch nicht bekannt. Die Walliser sind derzeit auf dem neunten und somit vorletzten Platz der Super League klassiert. Bleibt es dabei, müssen sie die Barrage gegen den Challenge-League-Zweiten. Der Rückstand auf den rettenden achten Platz beträgt elf Runden vor Schluss sechs Punkte.

Es wäre nichts Neues, wenn Sion-Präsident Constantin einen Wiler aus einem laufenden Vertrag herauskaufen würde. Vor etwas mehr als einem Jahr holte er mit Filip Stojilkovic den damals besten FC-Wil-Torschützen.

Dienstag, 16. März, 17:50 Uhr

Impulsforum startet nach Coronapause mit vier Vorträgen

Erster Referent im neuen Turnus ist Patrick Ziltener, Hochschullehrer für Soziologie und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Bild: Regina Kühne

(pd/ahi) Das Impulsforum hat während der aufgezwungenen Pause zwar auch warten müssen, ist aber nicht untätig geblieben. Wie erhofft hat sich die Grosszahl der Referenten bereit erklärt, den verschobenen Vortrag dieses Jahr zu halten.



Immer wieder wurden Stimmen laut, die bedauerten, dass einige Referenten nur an den Montag-Vormittagen auftraten. Nun hat der Vorstand beschlossen, für die nächste Zeit ausschliesslich Vorträge am Abend anzubieten, mit Beginn jeweils um 19.30. Diese finden in der Tonhalle statt.

Fest geplant sind vorläufig vier Vorträge. Den Beginn macht am 31. Mai Patrick Ziltener, Hochschullehrer für Soziologie und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Er spricht zum Thema «China, der unbekannte Gigant.» Weitere Referenten sind der Komponist und Chorleiter Peter Roth, Initiant des Obertoggenburger Klangfestivals (4. Juni), der langjährige politische Fernsehmoderator und Spiegel-Journalist Franz Alt (21. Juni) sowie der St. Galler Staatswissenschaftler Christoph Frei (HSG, 5. Juli).

Auf der Homepage sind auch die weiteren Vorträge für 2021 ersichtlich. Erwartungsgemäss grosses Interesse beim Wiler Publikum wird dabei sicher wieder der engagierte und unbequeme Theologe Eugen Drewermann finden. Er spricht am 31. August zum Thema «An der Quelle des Lebens – Worte mit Herz und Verstand». Das Herbstprogramm beginnt dieses Jahr etwas früher, nämlich am 4. Oktober.

Dienstag, 16. März, 16:40 Uhr

Die Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei St. Gallen weist für die Gemeinden der Region Wil einen Unfall mit Todesfolge aus. Dieser ereignete sich im September am Schwanenkreisel. Bild: kapo/sg

29 Schwerverletzte und ein Todesopfer

(kapo/ahi) Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Unfallstatistik 2020 veröffentlicht. Nach dieser haben sich in den Gemeinden des Einzugsgebiets der Wilerzeitung (Degersheim, Flawil, Jonschwil, Niederbüren, Niederhelfenschwil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil, Wil und Zuzwil) insgesamt 309 Unfälle ereignet. Bei 188 handelt es sich um Unfälle mit Sachschaden, bei 121 kamen Personen zu Schaden. 29 Unfallbeteiligte verletzten sich schwer.

Die meisten Unfälle ereigneten sich in Wil, wo es im vergangenen Jahr auch einen Todesfall gab. Dabei handelte es sich um einen 75-jährigen Velofahrer, der am 19. September im Schwanenkreisel stürzte und später im Spital verstarb. Die Statistik weist für Wil insgesamt 61 Unfälle mit Sach- sowie 45 mit Personenschaden aus. 9 Personen zogen sich schwere Verletzungen zu, 44 hatten sich leicht verletzt.

Mit 38 Unfällen mit Sach-, beziehungsweise 23 mit Personenschaden figuriert Uzwil in der Statistik, gefolgt von Oberbüren mit 36 und 8 Unfallereignissen.

Am wenigsten mit Verkehrsunfällen konfrontiert war Niederbüren mit 5 Ereignissen mit Sach- sowie 3 mit Personenschaden.

Dienstag, 16. März, 14:19 Uhr

Werkleitung- und Strassensanierung

An der Wilenstrasse in Rickenbach muss während der Bauphase mit erheblichen Verkehrsbeschränkungen gerechnet werden. Bild: Andrea Häusler

(pd/ahi) Im Bereich der Wilenstrasse/Rotbaldstrasse in Rickenbach steht eine Sanierung der Werkleitungen an. Die Vorbereitungsarbeiten sind soweit gediehen, dass die Bauarbeiten am 22. März starten können. In einer ersten Phase wird die bestehende Mischabwasserkanalisation ab der Wilenstrasse 8 bis 24 vergrössert, in einer zweiten die Werkleitungen erneuert. Grösstenteils erneuert werden auch die Wasserhausanschlüsse von der Wilenstrasse 1-26 und Rotbaldstrasse 2-4.

Anschliessend an die Werkleitungssanierung erfolgt die provisorische Instandstellung der Wilenstrasse inklusive einer Testphase im Jahr 2022. Gestützt auf diese Erfahrungen, ist die definitive Strassensanierung für den Sommer 2023 vorgesehen.

Die Wilenstrasse wird für den Durchgangsverkehr gesperrt, eine Umleitung signalisiert. Für die Anwohner und Betriebe bleibt der Zubringerdienst mit Einschränkungen gewährleistet.

Dienstag, 16. März, 11:41 Uhr

Statt in den Ruhestand wechselt Kanti-Rektor König nach Rom

Marc König ist in Uzwil aufgewachsen, verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Bild: PD

(pd/ahi) Marc König, der aktuelle Rektor der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen, wird im Sommer 2021 die Direktion der Schweizer Schule Rom übernehmen. Der Verwaltungsrat der Schule hat ihn einstimmig gewählt.

Marc König wuchs in Uzwil auf und erlangte in St. Gallen die gymnasiale Maturität und das Sekundarlehrerpatent, bevor er an der Universität Fribourg ein Studium der deutschen und französischen Sprache absolvierte und mit dem Doktortitel abschloss. Seine berufliche Laufbahn führte ihn 1984 zunächst als Mittelschullehrer an das Lehrerseminar Rorschach und 1986 an die Kantonsschule am Burggraben St. Gallen.

Von 1994 bis 1998 amtete er ein erstes Mal als Direktor der Schweizer Schule Rom. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er als Rektor der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und seit 2007 als Rektor der Kantonsschule am Burggraben tätig. Das Rektorat der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen gibt er auf Ende des laufenden Schuljahres ab. Seine Arbeit in Rom wird er am 1. August 2021 aufnehmen.



Dienstag, 16. März, 10:14 Uhr

Schneeschaufeln auf der Lenzerheide statt Schwingfeste

Die Helfer im grossen Zelt, in dem jeweils am Morgen Besammlung ist. Links Pascal Schönenberger. Bild: PD

(bl) Pascal Schönenberger, Vorstandsmitglied des Schwingclubs Flawil und in der Region bekannt als Berichterstatter der Schwingfeste, ist seit rund zehn Tagen mit mehreren Kollegen als Helfer für das Weltcupfinale auf der Lenzerheide im Einsatz.

Er schreibt: «Wir sind fast Tag und Nacht auf der Piste, seit Sonntag sind rund fünfzig Zentimeter Neuschnee gefallen.» Die Piste für die Skifahrerinnen und Skifahrer sei zwar bereit, was Sorgen mache, sei der Wind, der immer wieder grössere Mengen Schnee auf die Strecke blase.

Seit Sonntag sind 50 Zentimeter Neuschnee gefallen, der muss jetzt aus der Piste geräumt werden. Bild: PD

Trotzdem zeigt sich Pascal Schönenberger zuversichtlich, dass die Abfahrten der Frauen und Männer am Mittwoch durchgeführt werden können. Bedingung sei allerdings, dass am Dienstag eine Trainingsfahrt absolviert werden kann.

Nachts um 4 Uhr beim Starthaus des Super G. Bild: PD

«An uns soll es nicht liegen, wir geben alles», sagt Pascal Schönenberger am Telefon. Er und die Mithelfer sind seit 3 Uhr auf den Beinen.

Dienstag, 16. März, 09:13 Uhr

Chauffeur angezeigt

Die Polizei zog am Montag einen Anhänger mit diversen Mängeln aus dem Verkehr. Bild: kapo/sg

(kapo/ahi) Gestern Montag, kurz nach 14:30 Uhr, konnte in Oberbüren eine Fahrzeugkombination mit diversen Mängel aus dem Verkehr gezogen werden.

Einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen fiel eine Fahrzeugkombination auf, bei welcher ein Rad am Anhänger schräg stand. Bei genauer Kontrolle wurde schliesslich festgestellt, dass das Rad abgebrochen war. Zudem wies ein anderer Pneu ungenügendes Profil auf und der Anhänger war zu schwer beladen. Weiter fehlte bei der Fahrzeugkombination der vorgeschriebene Fahrtenschreiber.

Die Weiterfahrt wurde dem 34-jährigen Chauffeur untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht, teilt die Kantonspolizei mit.

Dienstag, 16. März, 08:17 Uhr

Mehr positive Coronatests als in der Vorwoche

Die Zahl der positiven Coronabefunde ist in Wil gestiegen. Symbolbild: Alexandra Wey / KEYSTONE

(sdu) Seit ziemlich genau einem Jahr ist Covid-19 das vorherrschende Thema. Auch in der Region Wil, die phasenweise gar zum Coronahotspot des Landes geworden war. Statistisches Zahlenmaterial des Kantons St. Gallen zeigt auf, wie viele Personen im Wahlkreis Wil seit dem Ausbruch der Pandemie einen positiven Covid-19-Test erhalten haben: Es sind 5738 Menschen. Damit ist der Wahlkreis Wil jener mit den zweitmeisten Ansteckungen. Gar 8590 positive Coronatests gab es im Wahlkreis der Stadt St. Gallen. Die klar höhere Zahl ist damit zu begründen, dass deutlich mehr Menschen im Wahlkreis St. Gallen leben als im Wahlkreis Wil.

Und wie sieht es aktuell aus? Laut der am Montag aktualisierten Zahlen haben in der vergangenen Woche im Wahlkreis Wil 76 Personen einen positiven Coronabefund erhalten. Das sind um 20 Personen mehr als in der Woche davor.

Montag, 15. März, 21:33 Uhr

FC-Wil-Goalie Philipp Köhn reist an die U21-EM

Freut sich auf die EM-Endrunde in Slowenien: FC-Wil-Torhüter Philipp Köhn. Bild: Tobias Garcia

(sdu) Er ist zwar bereits knapp 23-jährig, darf aber noch in der Schweizer U21-Nationalmannchaft mittun. Und wie. FC-Wil-Goalie Philipp Köhn ist für das Kader der Schweizer U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Diese nimmt an der U21-Europameisterschaft teil, welche zwischen dem 24. und dem 31. März in Ungarn und Slowenien stattfindet. Köhn, der bisher zu vier Einsätzen in dieser U21-Nati kam, ist einer von drei Goalies, die aufgeboten wurden. Die grössten Einsatzchancen werden gemeinhin Anthony Racioppi eingeräumt. Auf Abruf bereit steht FC-Wil-Stürmer Tician Tushi, der bis anhin zum Kader der Schweizer U20-Nationalmannschaft gehört hatte.

Die Schweizer U21-Nati spielt am 25. März (15 Uhr) gegen England, am 28. März (18 Uhr) gegen Kroatien und 31. März (18 Uhr) gegen Portugal, jeweils in Slowenien. Die Partien werden live von SRF übertragen.

Montag, 15. März, 20:18 Uhr

«Kulturbühne» soll trotz Corona stattfinden

Zumindest einige der rund 80 Kulturveranstaltungen im Rahmen der «Kulturbühne» sollen zwischen dem 30. April und dem 9. Mai stattfinden. Bild: PD

(sdu) Zum zweiten Mal nach dem Jahr 2018 steht in diesem Frühjahr in der Region Wil die «Kulturbühne» und somit ein kultureller Grossanlass auf dem Programm. Zwischen dem 30. April und dem 9. Mai sollen etwa 160 Einzelkünstler für rund 80 Kleinkunst-Veranstaltungen verantwortlich zeichnen. Und das in der Region zwischen Aadorf und Niederbüren. Die erste Durchführung war erfolgreich, weshalb es nun alle drei Jahre zu einer Neuauflage kommen soll. Das Interesse ist trotz Coronapandemie mindestens so gross wie vor drei Jahren.

Wie alle Veranstalter von Anlässen müssen sich aber auch die Organisatoren der «Kulturbühne» mit der grundsätzlichen Frage beschäftigen: durchführen oder absagen? Wie eine Nachfrage dieser Zeitung zeigt, soll die «Kulturbühne» durchgeführt werden. Dabei geht es in erster Linie darum, ein Zeichen zu setzen, Zuversicht auszustrahlen und den Kulturveranstaltern eine Perspektive zu bieten. Da der Bundesrat in Aussicht stellt, dass bei kulturellen Veranstaltungen womöglich schon bald 50 Zuschauer dabei sein dürfen, könnte manch ein Anlass stattfinden, wenn auch mit einer begrenzten Anzahl Zuschauer. Das ist zumindest die Hoffnung der Organisatoren. Auch ihnen ist hingegen klar, dass gewisse Darbietungen nicht wie geplant durchführbar sind. Zumal gewisse Vereine in den vergangenen Monaten nicht haben proben dürfen. Ein Streaming könnte in gewissen Fällen als Ersatz dienen.

Wie ernst es den Organisatoren mit der Durchführung der «Kulturbühne» ist, zeigt, dass das entsprechende Booklet auf jeden Fall gedruckt wird.

Montag, 15. März, 14:07 Uhr

Vierter ökumenischer Passionsweg in Wil

Klimagerechtigkeit – jetzt! lautet das Theam des diesjährigen Wiler Passiionsweges.

(pd) Das diesjährige Kampagnenthema von Brot für alle könnte aktueller nicht sein: Klimagerechtigkeit - jetzt! Nachdem sich die Schüler auf die Strasse begeben haben, um mit diesem Thema das öffentliche Interesse zu wecken, wollen auch wir, die katholische Kirchgemeinde und die evangelische unsere Ohren und Herzen nicht verschliessen!

Wir verbrauchen mehr, als wir haben, und zerstören damit die Grundlage unseres Lebens – die Erde. Damit schaden wir uns selbst und unserer Beziehung zu Gott. Und wir leben auf Kosten der Schöpfung und unserer Mitmenschen in anderen Regionen der Welt.

Die befreiende Botschaft – das Evangelium – soll uns Mut machen, nicht hilf- und tatenlos zu resignieren. Gemeinsam wollen wir Raum schaffen für Lösungen.

Noch zwei Etappen am: Freitag, 19. März, 19 bis 19.45 Uhr und am Freitag, 26. März, 19 bis 19.45 Uhr. Start in der evangelischen Kreuzkirche, mit Impuls und Musik. Abschluss in der Kirche St. Peter, mit Impuls und Musik

Montag, 15. März, 3:48 Uhr

Nach theaterfreiem Jahr 2020: «Theater Zone» plant Stück zum selbstbestimmten Sterben

Für den Wiler Theaterverein «Theater Zone» war 2020 ein schwieriges Jahr. Bild. PD (2019)

(pd/rop) Kaum Proben, alle Aufführungen abgesagt: 2020 war auch für den Wiler Theaterverein «Theater Zone» ein hartes Jahr. So konnte die Gruppe gerade einmal vier von zwölf geplanten «Theaterübungsabenden» durchführen, so der künstlerische Leiter der Gruppe, Roland Hefti. Weil die Abende, die allen Interessierten offen stehen, öffentliche Anlässe sind, muss der Verein damit warten, bis Veranstaltungen ab 15 Personen wieder möglich sind.

Welches Thema könnte 2022 funktionieren?

Auf der Terrasse der Zwinglipasshütte im Alpstein hätte die Gruppe letzten Sommer ein Freilichttheater zum 150-jährigen Jubiläum des SAC Toggenburg aufführen wollen. Nach der Absage wurde die Aufführung zunächst um ein Jahr verschoben, inzwischen liege der angepeilte Termin im Jahr 2022, so Hefti.

Auch im nächsten Jahr soll die nächste grosse Eigenproduktion auf die Bühne kommen. Das ursprüngliche Thema des geplanten Nachfolgers von «Am Fenster – Endstation Frauenknast» sei vor dem Hintergrund der Coronapandemie unpassend geworden, schreibt der Vorstand.

Ein Thema zu finden, welches dann, zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, funktionieren wird, sei nicht einfach gewesen. Nach vielen gelesenen Stücken und langen Diskussionen habe sich der Vorstand für ein Stück zum Thema «Selbstbestimmt Leben bis zum Ende» entschieden, so Hefti. Wann genau das Stück nächstes Jahr zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Montag, 15. März, 11:38 Uhr

Lütisburg: Rosenverkauf für guten Zweck

Schülerinnen und Schüler verkaufen in Lütisburg Rosen für einen guten Zweck. Bild: PD

(pd) Im Rahmen der ökumenischen Kampagne in der Fastenzeit 2021 verkaufen die evangelischen 5. KlässlerInnen am kommenden Samstag, 20. März, zwischen 9 und 11 Uhr, Rosen vor der Bäckerei Eigenmann.

Der Erlös fliesst vollständig in die Projekte der Hilfswerke «Brot für alle», «Fastenopfer» und «Partner sein». Eine Rose kostet fünf Franken.

Montag, 15. März, 07:52 Uhr

Cécile Hüppi wird Primarschulleiterin in Jonschwil-Schwarzenbach

(gk/uh) Der Primarschulleiter an den Schulen Jonschwil-Schwarzenbach geht einer neuen berufliche Herausforderung nach. Seine Nachfolgerin ist Schulleiterin in Wil und übernimmt ihr Amt ab dem neuen Schuljahr.

Cécile Hüppi, neue Primarschulleiterin an den Schulen Jonschwil-Schwarzenbach Bild: PD

Seit sechs Jahren ist Ivo Kamm Primarschulleiter für Jonschwil und Schwarzenbach. Er wird seine Tätigkeit im Sommer dieses Jahres aufgrund einer beruflichen Veränderung beenden.

Der Schulrat hat an seiner letzten Sitzung den Wahlvorschlag des Schulratspräsidenten genehmigt und seine Nachfolgerin Cécile Hüppi als Schulleiterin gewählt. Sie ist in Niederuzwil wohnhaft, ist 48-jährig und verheiratet.

Langjährige Erfahrung

Während 17 Jahren war Cécile Hüppi Mittelstufenlehrperson und absolvierte von 2013 bis 2015 die Schulleiterausbildung. Danach übernahm sie nebst der Klassenlehrerfunktion eine Teilzeitstelle als Schulleiterin von sechs Kindergärten in Zuzwil. Seit 2017 ist sie als Schulleiterin in Wil tätig.

Cècile Hüppi überzeugte mit ihren fachlichen und persönlichen Qualifikationen und passt aus Sicht des Schulrates optimal in das Primarschulteam von Jonschwil-Schwarzenbach.

Rückfragen: Peter Haag Schulratspräsident, Tel. 071 929 40 12 oder 079 723 42 22

Sonntag, 13. März, 16:07 Uhr

OK sagt Degersheimer Festival am Gleis ab

Wird es im Sommer 2021 nicht geben: Konzert am Festival am Gleis in Degersheim. Bild: PD

(lsf) «Auch wir können leider nur über die Situation im Sommer spekulieren und wir sind uns bewusst, dass dies in der Eventbranche leider noch länger so sein wird», schreibt das OK des Festivals am Gleis in Degersheim in einer Medienmitteilung. Man sei in den letzten Monaten in engem Kontakt mit befreundeten Veranstaltern gestanden, habe die Entwicklungen verfolgt und die Möglichkeiten abgewogen. Nun hat sich das OK entschieden, das Festival am Gleis am 14. August 2021 nicht durchzuführen.

«Wir bedauern dies sehr. Gerne hätten wir diesen Anlass mit all unseren Besuchern, motivierten Helfern, Bands und stets unterstützenden Partnern realisiert.»

Die Hoffnungen liegen nun auf dem Festival 2022, das am 13. August auf dem Bahnhofsplatz in Degersheim stattfinden soll. «Wir sind zurzeit in Kontakt mit all unseren Künstlern, denn wir wollen gerne versuchen, so viele Bands wie möglich aus dem letztjährigen Line-up live am Festival am Gleis 2022 zu sehen.»

Samstag, 13. März, 21:57 Uhr

Auch Lidl Wilen setzt auf Self-Checkout

Neu auch im Lidl Wilen möglich: Selber-Scannen an der Kasse. Themenbilf: Pius Amrein

(pd/red) Immer mehr Detailhändler spannen ihre Kunden ein, damit diese die gekauften Produkte selbst scannen. Was in Wil bei Coop und Migros bereits seit Jahren der Fall ist, trifft nun auch auf den Lidl knapp jenseits der Stadtgrenze auf Wilener Ortsgebiet zu. Dort ist kürzlich der Umbau der Filiale abgeschlossen worden. Damit das Self-Scanning reibungslos funktioniert, wurde der Eingangsbereich vergrössert.



Zudem wurden die Früchte- und Gemüseabteilung erneuert. Diese ist in Holz-Optik gestaltet worden. Das Ganze erweckt den Eindruck eines kleinen Marktplatzes. Die neue Holz-, bzw. Eichenoptik zieht sich durch die ganze Filiale durch. Im Laden befindet sich auch eine Orangensaftpresse. Ferner wurde der Convenience-Bereich ausgebaut und vergrössert. Am Ausgang hat man nach wie vor die Möglichkeit einen «Kaffee to go» mitzunehmen. Dieser Bereich der Filiale hat morgens bereits um 6 Uhr geöffnet.

Samstag, 13. März, 20:09 Uhr

Liveticker FC Aarau - FC Wil

Jan Kronig und die Wiler waren im Brügglifeld gar oft mit Abwehrarbeiten beschäftigt. Bild: Freshfocus

Das soll es gewesen sein aus dem Brügglifeld. Ein ernüchternder Fussball-Vorabend ist zu Ende. Noch ein schönes Wochenende. Bis bald.

Weiter geht es für die Wiler am kommenden Samstag (20. März) um 18.15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SC Kriens. Es könnte das letzte Geisterspiel sein. Auch davon berichten wir mit einem Liveticker. Danach ist Länderspielpause. Vielleicht gut so. Die Wiler wirkten platt heute.

Schlussfazit: Die Niederlage geht selbst in dieser Höhe absolut in Ordnung. Der FC Aarau ist in allen Belangen die bessere Mannschaft. 15:0 Schüsse aufs Tor gab es in diesem Spiel. In Worten: Fünfzehn zu Null. Die Aargauer hatten fast 60 Prozent Ballbesitz. Nur dank einer starken Leistung von Wils Goalie Nils De Mol bei seinem Challenge-League-Debüt gibt es nicht eine noch deutlichere Abfuhr. Im zweiten Auswärtsspiel hintereinander bringen die Wiler nicht einen Abschluss auf das gegnerische Tor zustande. Und damit selbstredend auch kein Tor. Aarau war heute schlicht zu stark für den FC Wil.

Schlusspfiff im Brügglifeld: Der FC Aarau gewinnt gegen den FC Wil mit 3:0.

94. Minute: TOOOOOOR für den FC Aarau durch Gashi zum 3:0. Was für eine Geschichte. Nach langer Krankheit kehrt Gashi zurück und macht bei seinem zehnminütigen Teileinsatz mit einem strammen Schuss in die rechte Ecke praktisch mit dem Schlusspfiff definitiv den Deckel drauf.

91. Minute: Drei Minuten Aarau Schaulaufen gibt es noch obendrauf.

90. Minute: Nochmals kann sich De Mol auszeichnen. Bei einem Knaller von Rrudhani. Am Goalie Wiler liegt es sicher nicht.

87. Minute: Zu klären ist nur noch die Frage: Bleiben die Wiler im zweiten Auswärtsspiel hintereinander ohne einen einzigen Schuss auf des Gegners Tor? Sieht ganz danach aus.

84. Minute: Es bleibt Zeit für Randnotizen: Zum Beispiel die Einwechslung von Gashi beim FC Aarau nach langer Krankheit. Das wird von den paar Fans hinter der Stadionmauer lautstark gefeiert.

82. Minute: TOOOOOR für den FC Aarau durch Bergsma zum 2:0. Ein Corner von links segelt quer durch den Wiler Strafraum. Am hinteren Pfosten steht Bergsma, der seinen zweiten Treffer an diesem Abend erzielt. Damit dürfte der Mist geführt sein.

80. Minute: Noch ein Doppelwechsel bei den Wilern: Blasucci und Ndau kommen. Auch den ersten Wiler Schuss aufs Tor warten wir noch immer.

78. Minute: Von wegen «Wil wird stärker»: Momentan drückt Aarau auf das 2:0.

76. Minute: Stojilkovic ist zweimal in wenigen Sekunden der Vorentscheidung nahe. Von halbrechts scheitert er zuerst an De Mol, dann an der mangelhaften Präzision. Der Ex-Wiler lässt die Wiler im Spiel.

71. Minute: Der Regen wird stärker, der FC Wil auch.

68. Minute: Und siehe da: Beinahe der Ausgleich von Haile-Selassie. Nach einem Zuspiel im Strafraum kommt er recht zentral aus rund zwölf Metern zum Abschluss. Aber ein Aarauer kann noch blocken.

66. Minute: Immerhin sind die Wiler noch im Spiel. In der Luft liegt der Ausgleich aber momentan nicht wirklich.

62. Minute: Die Aarauer stehen nun bei neun Schüssen aufs Tor. Der neunte hatte es eben in sich. Jäckles-Knaller konnte von De Mol noch geklärt werden. Wils Trainer Alex Frei reagiert mit einem Doppelwechsel. Es kommt unter anderem Haile-Selassie, der in den beiden bisherigen Spielen dieser Saison gegen Aarau je ein Tor gemacht hat.

61. Minute: Eine Stunde rum. Wir warten immer noch auf den ersten Wiler Schuss aufs Tor der Partie. Schon beim letzten Auswärtsspiel in Chiasso hatten die Äbtestädter nicht einen Abschluss auf des Gegners Tor zustande gebracht.

56. Minute: Noch fehlen der zweiten Halbzeit die grossen Aufreger.

52. Minute: Die Wiler sind zwar bemüht, die Aarauer Konter aber deutlich gefährlicher.

48. Minute: Die Wiler versuchen es: Kronigs Schuss wird aber noch abgefälscht und somit entschärft. Deutlich gefährlicher wird es auf der anderen Seite: Spadanuda mit einem scharfen Schlenzer. Aber De Mol macht sich lang und kann zur Ecke klären, die dann nichts einbringt.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Ausblick: Was Hoffnung macht: Auch beim Saison-Startspiel hier in Aarau lagen die Wiler zur Pause mit 0:1 zurück, gewannen dann aber mit 3:1. Gerne wieder.

Pausenfazit: Eine absolut verdiente Führung für die Aarauer. Sie sind spielbestimmend, haben 61 Prozent Ballbesitz und 6:0-Schüsse aufs Tor. Bei den Wilern war es nur ein Abschluss aufs Tordach von Tushi. Im 25. Spiel dieser Saison haben die Wiler zum 21. Mal vor der Pause keinen Treffer erzielt. Einmal mehr gilt es zu sagen: Es muss mehr kommen nach dem Seitenwechsel.

Pausenpfiff im Brügglifeld: Der FC Aarau führt gegen den FC Wil mit 1:0.

44. Minute: TOOOOOOR für den FC Aarau durch Bergsma zum 1:0. Nach einem Corner kann De Mol einen ersten Versuch von Schneider noch zur Seite abwehren. Doch Bergsma ist da und netzt ein. Das hat sich abgezeichnet.

42. Minute: Gleich nochmals die Rüebliländer: Spadanuda mit einem Schuss, der harmlos aussieht. Da er aber äusserst platziert ist, muss De Mol runter und eingreifen, sonst hätte es geklingelt.

40. Minute: Wieder die Aarauer: Balaj mit einem Abschluss, der von Muntwiler noch gefährlich abgelenkt wird.

37. Minute: Mal wieder ein Gäste-Corner - und somit Entlastung. Aber Fazlius Hereingabe gerät zu flach. Da hat er wohl mit mehr Windunterstützung gerechnet, um es mal wohlwollend zu formulieren.

31. Minute: Goalie De Mol bekommt ordentlich Arbeit bei seinem Challenge-League-Debüt. Noch steht das 0:0. Aber es liegt was in der Luft - vor dem Wiler Tor.

30. Minute: Aarau hat das Spieldiktat an sich gerissen und drückt nun auf den Führungstreffer.

27. Minute: Die erste richtig dicke Chance gehört den Aarauern: Nach einem Corner kommt der Ball an der Strafraumgrenze zum Ex-Wiler Thiesson. Dieser mit einem starken Schuss. Geht aber knapp am Tor vorbei. Und zwei Aarauer verpassen hauchdünn.

23. Minute: Das erste Spielviertel ist rum. Zum 25. Mal in dieser Saison. Genau ein einziges Mal haben die Wiler in diesem ersten Viertel ein Tor erzielt. Ein einziges Mal. Nicht so heute. Das darf man getrost Langsamstarter nennen.

20. Minute: Nach dem zweiten Wiler Corner kommt Kamber ran. Doch Goalie Enzler hat die Kugel. Sofort geht die Post auf die andere Seite ab. Aber Wil-Verteidiger Izmirlioglu kann gerade noch klären. Das war wichtig.

17. Minute: Was nach nachzutragen ist: Die Kaltfront ist in Aarau bereits angekommen und es regnet seit Spielbeginn. Bis jetzt scheint der Wind kein Thema zu sein für die Spieler, wenn man diese Ferndiagnose von oben herab stellen darf.

13. Minute: Ein erstes Mal die Wiler: Tushi kommt im Strafraum zum Abschluss. Der Ball wird noch abgefälscht und landet auf dem Tordach. Der fällige Corner bringt dann keine Gefahr.

7. Minute: Da läuft der Ball schön durch die Aarauer Reihen am und im Wiler Strafraum. Der Abschluss von Balaj aus rund zwölf Metern ist dann aber nicht platziert. De Mol hält sicher.

5. Minute: Wie gut gelingt es den Wilern gegen die beste Offensive der Liga, das eigene Tor abzuschirmen, um den jungen De Mol nicht allzu sehr in Stress zu bringen? Der Ex-Wiler Stojilkovic versucht es ein erstes Mal. Ist aber nicht wirklich gefährlich.

3. Minute: Masken-Pflicht bei den anwesenden Funktionären und Journalisten im Stadion. Auf Feld trägt Wils Silvio eine Maske. Der hat sich ja im Training die Nase gebrochen. Im ersten Spiel danach ging es ohne Maske, seither trägt er jeweils eine.

1. Minute: Das Spiel ist freigegeben.

Bei Aarau ist Shkelzen Gashi zum ersten Mal nach langer Krankheit wieder im Aufgebot. Für die Stammformation hat es noch nicht gereicht.

Die Wiler müssen heute ohne ihren Stammgoalie Philipp Köhn ausgekommen. Er hat Schmerzen im Knie und steht heute nicht im Aufgebot. «Eine Vorsichtsmassnahme,» sagt FC-Wil-Medienchef Dani Wyler. Im Tor steht Nils De Mol, der zu seinem Challenge-League-Debüt kommt. Auch Mergim Brahimi fehlt. Der ist unter der Woche Vater geworden und hat nicht regelmässig trainiert.

Herzlich willkommen aus dem Stadion Brügglifeld in Aarau. Oder genauer gesagt, in Suhr, wo das Stadion steht. Der FC Wil strebt gegen die Aargauer den dritten Sieg im dritten Meisterschaftsspiel dieser Saison an. Klappt es? Simon Dudle ist im Aargau und tickert durch eine hoffentlich kurzweilige Partie.

Samstag, 13. März, 15:28 Uhr

Ticketautomat gesprengt – Teile flogen bis 100 Meter weit

Die Wucht der Sprengung lässt sich erahnen. Bild: kapo

(kapo) Am frühen Samstagmorgen, um 5.45 Uhr, haben Unbekannte an der Bahnhaltestelle Lütisburg Station einen Ticketautomaten gesprengt. Auf welche Weise sie das taten, ist bisher nicht bekannt. Der Automat erlitt Totalschaden, Teile davon flogen bis zu 100 Meter weit in alle Richtung.

Die Täterschaft entwendete mehrere Geldbehälter. Gemäss Hinweisen von Auskunftspersonen dürfte es sich um zwei männliche Personen handeln. Diese flüchteten zu Fuss in Richtung Bütschwil. Ein mutmasslicher Täter könnte einen E-Scooter bei sich gehabt haben, der andere eine schwarze Tasche.

Beim Deliktsgut handelt es sich um Geldkassetten mit einem Wert von rund 600 Franken und um Münzgeld im Betrag von mehreren tausend Franken. Der Sachschaden am Ticketautomaten und dem Wartehäuschen beläuft sich auf rund 30'000 Franken. Ein weiterer Schaden im Betrag von rund 5000 Franken entstand an einem parkierten Auto.

Einige Stunden danach. Bild: kapo

Personen, die Aussagen zum Tathergang sowie der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, Tel. 058'229'49'49, zu melden.

Samstag, 13. März, 11:44 Uhr

Frontalkollision fordert fünf Verletzte

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Bild: kapo

(kapo) Am Freitagabend um genau 23.43 Uhr ist es auf der Toggenburgerstrasse bei Lütisburg Station zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei verletzten sich eine Person unbestimmt und vier Personen leicht.

Ein 31-Jähriger war in Richtung Bütschwil unterwegs, als er mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn fuhr. Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Beim Zusammenprall verletzte sich der 31-Jährige unbestimmt. Wie sich zeigte, stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Der 35-Jährige und seine Mitfahrer im Alter von 33, 34 und 36 Jahren, verletzten sich eher leicht. Die Verletzten wurden durch die Rettung ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand laut Polizeiangaben ein Totalschaden im Gesamtbetrag von rund 20'000 Franken.

Samstag, 13. März, 11:15 Uhr

Cédric Noger wieder nicht im zweiten Lauf

Es war eine verkorkste Saison für Cédric Noger Bild: Keystone

(sdu) Enttäuschendes Ende in einer enttäuschenden Saison für den Wiler Skirennfahrer Cédric Noger in Kranjska Gora. Im neunten und letzten Weltcup-Riesenslalom der Saison (vor dem Weltcupfinal) verpasste der Äbtestädter den zweiten Durchgang zum achten Mal. Nachdem er dies im Verlauf der Saison wiederholt deutlich getan hatte, fehlten dieses Mal nur 17 Hundertstelsekunden. So aber gab es für Noger just an jenem Ort eine nächste Enttäuschung, wo er vor zwei Jahren Platz vier und somit sein bestes Ergebnis im Weltcup herausgefahren hatte - vor Marcel Hirscher.

Für Noger ging somit eine Saison zum Vergessen vorzeitig zu Ende. Denn die Qualifikation für den Weltcupfinal ist mit dieser Ausbeute hier kein Thema: Nur einmal schaffte er es in den zweiten Lauf - und somit in die Punkte. Platz 28 schaute in Adelboden als Bestergebnis heraus. In den vergangenen Saisons war Noger Stammgast im zweiten Lauf gewesen. Die Umstellung von der Marke Nordica zu Weltcup-Rückkehrer Kästle hat sich in dieser Saison nicht ausbezahlt.

Freitag, 12. März, 11:20 Uhr

Ski alpin: Flawilerin Sarah Zoller fährt in der Abfahrt auf Rang 21

Sarah Zoller fuhr in Zinal knapp an den Top-20 vorbei. Bild: PD

(tm) Die 18-jährige Sarah Zoller hat als 21. der FIS-Abfahrt in Zinal einen Platz unter den besten 20 Rennfahrerinnen nur um drei Hunderstelsekunden verpasst. Auf die Siegerin Livia Rossi fehlten der Flawilerin im Rennen vom Freitag 2,53 Sekunden.

Tags zuvor klassierte sich Zoller in Zinal an den Schweizer U21-Meisterschaften auf Rang 14 in der Abfahrt. Am Samstag stehen zum Abschluss der Speedrennen im Walliser Skigebiet noch die Kombination und der Super-G an, die ebenfalls zu den Meisterschaften der höchsten Nachwuchsstufe zählen. Zoller, deren Stärken in den technischen Disziplinen liegen, gewann Ende Januar in ihrer Paradedisziplin Slalom Bronze an den U21-Meisterschaften in Schwende.

Freitag, 12. März, 10:30 Uhr

Plakatkampagne in Wil im Rahmen der Aktionstage gegen Rassismus

Mit solchen Plakaten setzt sich die Stadt Wil gegen Rassismus ein. Bild: PD

(gk/sas) Rund um den internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März finden jedes Jahr an vielen Orten im Kanton St. Gallen und in der Schweiz verschiedene Veranstaltungen zum Thema Rassismus und Diskriminierung statt.

Im Rahmen der diesjährigen Aktionstage gegen Rassismus vom 12. bis 21. März setzt die Stadt Wil mit der Plakatkampagne #WILSINDWIR ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung. Die Plakate mit dem QR-Code auf Strasseninterviews verweisen zum Thema und auf einen Austausch mit Stadtpräsident Hans Mäder.

Bezogen auf Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht Alter und Sprache kommen unterschiedliche Menschen aus Wil und Umgebung zu Wort. Sie gewähren mit ihren Aussagen und Statements einen Einblick in persönliche Erlebnisse aus ihrem Alltag im Umgang mit Zugehörigkeit, Vielfalt, Diskriminierung und Rassismus.

Wil will eine Stadt und Heimat für alle in Wil lebenden Menschen sein

Mit der Verabschiedung des Integrationsleitbilds im Jahr 2004 schaffte die Stadt Wil die Rahmenbedingungen für die aktive Gestaltung des Zusammenlebens der Wiler Bevölkerung. Sie setzt sich fortlaufend dafür ein, dass Wil eine Stadt und Heimat für alle in Wil lebenden Menschen sein kann.

Ziel ist ein bewusster und respektvoller Umgang mit Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Gesellschaft. Das Zusammenleben gelingt, wenn es gemeinsam gestaltet, über Werte und Normen reflektiert und über Unterschiede und Veränderungen in der Gesellschaft miteinander gesprochen wird.

Donnerstag, 11. März, 18:25 Uhr

Wasser im Untergeschoss von Schulhaus

(gk/bro) Die ergiebigen Regenmengen und die zusätzliche Schneeschmelze haben die Pegel von Bächen und Gewässern Ende Januar stark ansteigen lassen. Vielerorts hat dies zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt. Beim Schulhaus Magdenau in Degersheim waren die Wassermengen so gross, dass sie vom Entwässerungssystem nicht mehr aufgenommen werden konnten, schriebt die Gemeinderatskanzlei Degersheim in einer Mitteilung vom Donnerstag, 11. März.

Gemäss Mitteilung stand das Wasser am Morgen des 29. Januars 2021 in der Turnhalle des Schulhauses Magdenau und weiteren Räumen im Untergeschoss. Erst mit dem Nachlassen der Niederschläge senkte sich der Wasserstand kontinuierlich. Obwohl sämtliche Leitungen im Schulhaus Magdenau im Dezember 2020 kontrolliert, gespült, und von Schmutz und Unrat befreit wurden konnten sie die grossen Wassermengen nicht aufnehmen.

Die Räume werden gemäss Communiqué nun ausgetrocknet und danach wieder instand gestellt. Zusammen mit der Gebäudeversicherung St.Gallen werden Objektschutzmassnahmen geprüft.

Donnerstag, 11. März, 18:16 Uhr

Tertianum-Gruppe lässt Mitarbeitende wöchentlich testen

Auch die Mitarbeitenden im «Rosenau» in Bazenheid werden seit Anfang März wöchentlich auf das Coronavirus getestet. Bild: Dinah Hauser

(pd/bro) Um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohnern in den Tertianum-Residenzen und Wohn- und Pflegezentren zu erhöhen, werden seit Anfang März in den rund 60 Häusern der Tertianum-Gruppe in der Deutschschweiz alle Mitarbeitenden wöchentlich getestet, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

In der Region Wil/Toggenburg gehören folgende Wohn- und Pflegezentren zur Tertianum-Gruppe:

«Christa» Oberuzwil

«Feldegg» Degersheim

«Steinegg» Degersheim

«Krone» Wattwil

«Rosenau» Bazenheid

Die Tests werden seriell mittels PCR-Speicheltests durchgeführt. Die Speicheltests seien einfach in der Handhabung und für die Testperson absolut schmerzfrei. Entsprechend gross sei die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Zusätzlich zu den Impfungen erhöhe diese weitere Präventionsmassnahme die Sicherheit der Wohnungs- und Pflegegäste in den Tertianum-Betrieben.

Donnerstag, 11. März, 16:55 Uhr

Thurvita-Heime: Bewohnende und Mitarbeitende haben beide Impfdosen erhalten

Die Impfungen gegen Covid-19 sind in allen Thurvita-Heimen geglückt. Bild: PD

(pd/bro) Da es bei Thurvita viele Impfwillige gab, brauchte es mehrere Termine. Nun haben alle, die sich für die Impfung entschieden haben, beide Pikse erhalten, schreibt die Thurvita AG am Donnerstag in einer Mitteilung. Das sind 40 Prozent der Angestellten und 70 Prozent der Bewohnenden.« Zusammen mit den genesenen Personen können bei Thurvita somit etwa 85 Prozent mit der Corona-Immunität rechnen», heisst es weiter.

Für einen reibungslosen Ablauf der Impfungen musste der hochsensible Impfstoff zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein – und das in der korrekten Menge. Die Bewohnenden und Mitarbeitenden hielten ihre Termine und den Impfparcours – Anmeldung -Impfung-Erholung – genau ein. Wo kurzfristig doch noch einzelne Impfdosen übrig waren, kontaktierte Thurvita gemäss Communiqué sogenannte «Joker-Personen». Dabei habe es sich insbesondere um freiwillige Helfer gehandelt, die sich im Thurvita-Spitex-Förderverein engagierten.

Donnerstag, 11. März, 15:15 Uhr

Videoüberwachung in Oberuzwil: Standorte definiert

Wegen Vandalismus werden in Oberuzwil Videokameras aufgestellt. Die Situationspläne liegen vom 15. bis 27. März 2021 im Gemeindehaus auf. Symbolbild: Reto Martin

(gk/bro) In den letzten Monaten und Jahren haben haben sich auf einigen Gemeindeliegenschaften in Oberuzwil Vorfälle von Vandalismus, Littering und anderweitigen Störungen gehäuft. Um diesen künftig entgegenzuwirken, hat der Gemeinderat beschlossen, die Hauptschauplätze dieser Ereignisse bis auf Weiteres mit Videokameras zu überwachen, heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberuzwil. Gestützt auf Artikel 40 des Reglements über Ruhe, Ordnung und Sicherheit definiert der Gemeinderat bei Videoüberwachung mit Personenidentifikation via Allgemeinverfügung die zu überwachenden Standorte, heisst es weiter.

Die Situationspläne der betroffenen Gebiete liegen im Rahmen der Allgemeinverfügung vom 15. bis 27. März 2021 im Frontoffice des Gemeindehauses Oberuzwil zur Einsicht auf. Die Kosten für das Projekt belaufen sich voraussichtlich auf rund 250'000 Franken.

Datenschutz gewährleistet

In Anwendung der reglementarischen Bestimmungen gelten folgende Details zur Videoüberwachung:

Kameraaufnahmen dürfen ausschliesslich auf Anweisung der Staatsanwaltschaft bzw. der Polizei eingesehen werden.

Alle nicht verwendeten Videoaufnahmen werden nach spätestens 100 Tagen unwiderruflich gelöscht.

An den überwachten Orten wird durch Hinweistafeln auf die Videoaufnahmen aufmerksam gemacht.

Es erfolgen keine Aufschaltungen der Aufnahmen in Echtzeit.

Um die Datensicherheit zu gewährleisten, läuft das Videosystem auf einem eigenen, abgeschotteten VLAN (Virtual Local Area Network; ein Segment innerhalb eines Netzwerkes) innerhalb des bestehenden Netzwerks der Gemeinde.

Donnerstag, 11. März, 14:57 Uhr

Oberuzwilerin Martha Hofstetter ist 100 Jahre alt

Martha Hofstetter und Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil. Bild: PD

(gk/bro) Am 5. März feierte Martha Hofstetter ihren 100. Geburtstag. Gemeindepräsident Cornel Egger überbrachte ihr die Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde und gratulierte namens des Gemeinderates herzlich zum hohen Jubiläum, heisst es in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde Oberuzwil.

Martha Hofstetter wuchs mit ihren Geschwistern in Bichwil auf. Als eine der Ersten ihres Jahrgangs lernte sie schwimmen im Stolzenbergweier, wo sie auch gerne Zeit mit ihren Freunden verbrachte. Ebenfalls sammelte sie gerne Blumen, die sie später an die Geschäfte im Dorf verteilte. Ihre Ausbildung absolvierte sie in der Kinder- und Säuglingsbetreuung in Zürich und besuchte später die Handelsschule. Nach dieser Umschulung arbeitete sie bei der Firma Munz AG, der heutigen Maestrani Schweizer Schokoladen AG, in Flawil.

Martha Hofstetter war gemäss Mitteilung stets engagiert und organisierte gerne Nähkurse. Bis vor drei Jahren wohnte sie an der Rosenbühlstrasse in Oberuzwil. Seither lebt sie im Seniorenzentrum Sonnmatt in Niederuzwil.

Donnerstag, 11. März, 11:55 Uhr

Der Wiler Schulrat Nathanael Trüb (SVP). Bild: PD

Wiler Schulrat Nathanael Trüb wird Schulleiter für Bütschwil und Dietfurt

(gk/bro) Seit 2001 ist Kurt Meier Schulleiter für Bütschwil und Dietfurt. Er wird sein Amt im Sommer dieses Jahres ablegen und in Pension gehen. Sein Nachfolger wird der Wiler Schulrat Nathanael Trüb, schreibt Le Bich Näf, Schulratspräsidentin der Primarschule Bütschwil-Ganterschwil, in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde.

Medienpädagoge Trüb konnte gemäss Näf als Schulleiterstellvertreter im Platanenhof für die neue Aufgabe bereits Erfahrungen sammeln und ist zudem neu gewählter und amtierender Schulrat der Schulen Stadt Wil in der Amtsperiode 2021-2024. Im Platanenhof habe er einen grossen Rucksack im Bereich Krisenintervention und Prävention erworben. Nathanael Trüb werde sich Schritt für Schritt einarbeiten, um per August 2021 das Amt als Schulleiter Bütschwil-Dietfurt voll zu übernehmen.

Donnerstag, 11. März, 09:50 Uhr

Impfzentrum in Wil kommt nach Ostern – Standort noch unklar

Nach Ostern wir auch das kantonale Impfzentrum in Wil in Betrieb genommen. Wo genau dieses stehen wird, ist noch unklar. Bild: Martial Trezzini / Keystone

(sk/bro) Nach Ostern nimmt der Kanton St.Gallen vier Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil in Betrieb, wie die Staatskanzlei per Communiqué mitteilt. Der Impfstrategie des Bundes folgend, reserviert der Kanton die ersten Impftermine für die über 75-Jährigen. Sobald mehr Impfstoffe vorhanden sind, würden die Impfungen sukzessiv auf weitere Personengruppen ausgeweitet.

Wo genau in Wil das Impfzentrum stehen soll, bleibt ungewiss. Die genauen Standorte werden gemäss Kanton kurz vor der Eröffnung der Impfzentren kommuniziert.

Donnerstag, 11. März, 09:30 Uhr

Hagelabwehr 2020 in Niederhelfenschwil

Ein Landwirt bereitet den Abschuss einer Hagelrakete vor. Symbolbild: Reto Martin

(gk/bro) Im vergangenen Jahr wurden durch den Hagelabwehrverband Ostschweiz insgesamt 15 Einsatzalarme ausgelöst. Diese Einsätze bedingen immer die Schiessfreigabe der Skyguide in Zürich. Diese Organisation bestimmt wann und wie lange die Schiesszeiten für die Hagelabwehrschützen offen sind, heisst es in der akutellen Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde Niederhelfenschwil.

Die Gemeinde Niederhelfenschwil befindet sich im Anflugbereich des Flughafens Zürich. Ebenso befindet sich der kleine Flugplatz Sitterdorf in der Nähe. Laut dem Niederhelfenschwiler Obmann Rudolf Kuhn kann es durchaus vorkommen, dass bei einem nahenden Unwetter (auch mit erhöhter Hagelgefahr) keine Schiessfreigabe erfolgt, was für die in Bereitschaft stehenden Schützen ein beklemmendes Gefühl auslösen könne. Bei verschiedenen Kulturen seien danach einige Schäden registriert worden.

Trotzdem wurden gemäss Kuhn bei den 15 Einsätzen insgesamt 100 Raketen in der Gemeinde Niederhelfenschwil verschossen. Diese Anzahl rechtfertige sich darin, dass aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse das intensive Schiessen seine gewünschte Wirkung erbringe. Weiter teilt der Obmann mit, dass wenn sich im Raum Niederhelfenschwil eine weitere Person, Mann oder Frau, für die Funktion als Schütze oder Schützin interessiert, sich diese direkt bei ihm melden sollen.

Mittwoch, 10. März, 16:42 Uhr

Wiedereröffnung des Jugendtreffs in Niederbüren

(pd/uh) Ab dem Freitag, 12. März, ist der Jugendtreff ein erstes Mal wieder geöffnet. Unter Einhaltung der bekannten Schutzmassnahmen wird der Jugendtreff von 18 bis 22 Uhr offen sein.

Ein Schutzkonzept ist vorhanden und wird umgesetzt. Da noch Beschränkungen gelten, dürfen maximal 30 Jugendliche pro Abend anwesend sein. Es gilt eine Maskentragepflicht.

Die Anmeldungen für den Jugendtreff sind obligatorisch und werden über die bestehenden WhatApp-Chats oder über die Mail-Adresse dani.faerber@swissonline.ch entgegengenommen. Dani Färber steht auch gerne bei Fragen zur Verfügung.

Jugendliche mit Erkältungssymptomen werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

Niederhelfenschwil: Sieben von acht Verkaufsstellen verkauften Jugendlichen Alkohol

Der unerlaubte Verkauf von Alkohol und Tabak an Jugendliche scheint noch immer ein grosses Problem zu sein. Jean-Christophe Bott / Keystone

(gk) Am 4. Dezember 2020 wurden in der Gemeinde Niederhelfenschwil Testkäufe von Alkohol und Tabak durchgeführt. Leider musste festgestellt werden, dass in sieben von insgesamt acht Verkaufsstellen alkoholische Getränke und Tabakwaren an Minderjährige verkauft wurden. Die eidgenössischen und kantonalen Jugendschutzbestimmungen verbieten den Verkauf von Bier, Wein und anderen gegorenen Getränken sowie Tabakwaren an unter 16-Jährige. Spirituosen dürfen nicht an unter 18-Jährige verkauft werden.

Die Verkaufsstellen sind verpflichtet, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten und am Abgabepunkt gut sicht- und lesbar darauf hinzuweisen. Die Ratskanzlei hat die entsprechenden Verkaufsstellen auf den Missstand hingewiesen, mit der zwingenden Aufforderung, zur gewissenhaften Umsetzung der Bestimmungen zum Schutz der Jugend.

Mittwoch, 10. März, 12:35 Uhr

Mit neuem Spielsystem: Für das NLA-Team des Tischtennisclubs Wil geht es ab dem 11. April wieder um Punkte

Für Teamcaptain Elia Schmid und den TTC Wil dürfte die coronabedingte Wettkampfpause am 11. April zu Ende sein. Daniel Dorrer (Wil, 19. Oktober 2020)

(pd/tm) Der NL-Vorstand von Swiss Table Tennis hat in Absprache mit den Clubs eine Wiederaufnahme der NLA-Meisterschaften der Frauen und Männer für das Wochenende vom 10. und 11. April geplant. Dies teilte der Verband am Mittwoch mit. Für den Tischtennisclub Wil geht es damit nach einer coronabedingten Wettkampfpause von über vier Monaten wieder um Punkte. Das letzte Spiel bestritten die Wiler am 1. November 2020 auswärts gegen Lancy (4:5).

Um die komplette Meisterschaft zu vervollständigen, werden Dreifach-Runden an zwei Veranstaltungsorten ausgetragen: Samstags bestreitet jedes Team eine Partie, sonntags zwei. Dazu wird bei der Männer-NLA ein neues System eingeführt - das Bundesligasystem: Eine Begegnung besteht nicht mehr aus den besten zehn Spielen, sondern aus maximal fünf, darunter vier Einzel und ein Doppel. Die Partie ist beendet, sobald ein Team drei Spiele gewonnen hat.

Das neue System wird ab der fünften Runde angewandt. Die dritte und vierte Runde, die nicht von allen Teams bestritten wurden, werden nach dem alten System gespielt. Dies, um vollständige Fairness zu gewährleisten. Der TTC Wil gehört zu jenen Vereinen, die bereits vier Partien bestritten haben. Die Ostschweizer nehmen die Meisterschaft demnach gleich mit dem neuen System auf. Gemäss Spielplan wird das am 11. April der Fall sein.

Spielplan NLA der Männer 10.4: Runde 3

11.4: Runde 4 und 5

17.4: Runde 6

18.4: Runde 7 und 8

24 und 25.4: Reserve

1.5: Runde 9

2.5: Runde 10 & 11

8.5: Runde 12

9.5: Runde 13 & 14

15. und 16.5: Reserve

22. und 23.5: Reserve

29. und 30.5: Playoff-Halbfinal

5.6: drittes Halbfinalspiel, wenn nötig

26. oder 27.6: Superfinal in Muttenz

Für die NLB und die NLC wartet der NL-Vorstand die Entscheidungen des Bundesrates vom 17. März ab, bevor er eine Entscheidung trifft. Die zweite Mannschaft des TTC Wil spielt in der NLC.

Mittwoch, 10. März, 09:29 Uhr

15 Minuten und etwas Glück für eine grosse Belohnung von der Raiffeisenbank Regio Uzwil

Manuel Salis, Leiter Geschäftsstellen Ober- und Niederbüren und die Gewinnerin der Verlosung, Luzia Meier. Bild: PD

(pd) Die Raiffeisenbank Regio Uzwil geniesst einen guten Ruf. Das hat eine im Jahr 2020 durchgeführte Kundenbefragung gezeigt. Das permanente Ziel der Bank ist es, die Zufriedenheit ihrer Kundschaft kontinuierlich hoch zu halten. Daher werden auch eingegangene Verbesserungsvorschläge von der Bank sehr ernst genommen.

Eine grosse Anzahl von Personen hat im vergangenen Jahr an der von der Bank lancierten Kundenbefragung teilgenommen. Das Ausfüllen dieser Umfrage dauerte nur 15 Minuten, gab der Bank aber wertvolle Informationen über die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden.

Geschäftsstellen werden ungebaut: Gestartet wird in Oberbüren

Neben der Abgabe des persönlichen Feedbacks hatten die Teilnehmenden auch die Chance, an der Verlosung eines iPads Pro teilzunehmen. Mitte Februar erfolgte die Ziehung der Gewinnerin. Luzia Meier aus Sonnental durfte in der darauffolgenden Woche den Preis vom Geschäftsstellenleiter Ober- und Niederbüren, Manuel Salis, entgegennehmen.

Die Überreichung des Preises fand in der Geschäftsstelle Oberbüren statt. Diese Geschäftsstelle wird im Rahmen des Projektes «my bank» in den kommenden Monaten als erste der vier Standorte der Raiffeisenbank Regio Uzwil umgebaut und den aktuellen Bedürfnissen der Kundschaft angepasst. Ab April sind laufend Informationen dazu auf www.mybank.ch zu finden.

Dienstag, 9. März, 23:46 Uhr

FC Winterthur muss ins erneut Bergholz ausweichen

Das Stadion Bergholz Wil. Bild: PD

(pk/mkn) Das kommende Heimspiel des FC Winterthur gegen den FC Thun am Freitag, 12. März, mit Beginn um 20 Uhr) findet im Sportpark Bergholz in Wil statt. Das teilt der FC Wil mit. Der Grund für die Dislokation: Die Platzverhältnisse auf der Winterthurer Schützenwiese sind immer noch ungenügend.

Bereits das Heimspiel der Winterthurer gegen den FC Wil 1900 hatte aus diesem Grund nach Wil verlegt werden müssen. Der FC Wil 1900 freut sich gemäss der Medienmitteilung, dass so dem «Nachbar» FC Winterthur geholfen werden konnte.

Dienstag, 9. März, 14:49 Uhr

Hochmodernes Natursteinwerk in Sirnach eröffnet

Ein Teil des neuen dreistökcigen Showrooms in Matzingen. Bild: PD

In Matzingen, unmittelbar an der A1, befindet sich der Neubau des Hans Eisenring Steinwerks. Laut Pressemitteilung handelt es sich um das modernste Steinwerk der Schweiz. Der Neubau umfasst auch ein riesiges Hochregallager, eine grösstenteils automatisierte Steinbearbeitung, einen 2’000 Quadratmeter grossen Showroom, der sich über drei Etagen erstreckt, sowie einen Seminar- und Eventbereich.

Der Eingangsbereich des Showrooms ist gestaltet wie eine exklusive Hotel-Lobby mit einem Empfangskorpus aus hinterleuchtetem Onyx–Halbedelstein. Im Erdgeschoss befindet sich die Küchenwelt mit verschiedenen Küchen aus Naturstein und Keramik, eine riesige Auswahlmöglichkeit an Oberflächenbearbeitungen, Kochfeldern und Armaturen.

Ausstellungsfläche auf drei Etagen

Im ersten Obergeschoss tauchen die Besucher in die Bäder- und Wellness-Welt ein. In dieser finden sich unter anderem Wannen, Becken, Boden- und Wandbelägen aus Naturstein und Keramik sowie Badezimmermöbel und Armaturen der italienischen avantgardistischen Designer-Marke «Antonio Lupi». Im zweiten Obergeschoss befindet sich die Ausstellung für Boden- und Wandbeläge, Fassaden sowie der mietbare Seminar- und Eventbereich, der viel Raum für Kurse und Meetings bietet.

Hans Eisenring. Bild: PD

Ganz bewusst ist der Neubau getrennt von der Hans Eisenring AG Küchenbau, die in Sirnach bleibt. Das Natursteinwerk der Hans Eisenring AG wurde 1991 in Pfyn (TG) in Betrieb genommen, um den Bedarf an Küchenabdeckungen für den eigenen Küchenbau zu decken. Nach und nach wurden auch Kunden und Partner aus unterschiedlichsten Branchen beliefert - bis die Platzverhältnisse knapp wurden.

Rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Matzingen

Das vollautomatisierte Hochregallager transportiert innerhalb von kürzester Zeit jeden Stein aus dem Lager in die Stein-Galerie, wo dieser – senkrecht aufgestellt – wie ein Bild präsentiert wird. Im Anschluss können Kunden über ein Terminal den exakten Bereich einer Platte bestimmen, aus dem das individuelle Küchenabdeckungs-Unikat gefertigt werden soll. Neben Natursteinen aus aller Welt lagert und verarbeitet Eisenring auch weitere Materialien wie Keramik, Quarzkomposit oder Onyx. Am neuen Standort in Matzingen arbeiten rund 45 Personen.

Das Schweizer Familienunternehmen mit Hauptsitz in Sirnach wurde 1988 gegründet und beschäftigt heute mehr als 250 Mitarbeitende an den Standorten Sirnach, Matzingen, Münchwilen, Volketswil und Oensingen. Die Hans Eisenring AG gliedert sich in die drei Unternehmensbereiche Küchenbau, Steinwerk und Service Center.

Dienstag, 9. März, 10:17 Uhr

Guter Rechnungsabschluss der katholischen Kirchgemeinde

Die Fassade des Hauses Harmonie. Bild: PD

(pd/mkn) Der Kirchenverwaltungsrat hat die Jahresrechnung 2020 der katholischen Kirchgemeinde Wil genehmigt und zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet. Das teilt er heute mit.

Die Erfolgsrechnung 2020 weist demnach einen Ertragsüberschuss von 6‘371 Franken auf. Die Kirchgemeindesteuern betrugen 5,76 statt der budgetierten 5,57 Millionen Franken. Unerwartete Mehrausgaben, die auch unmittelbar mit der Coronapandemie zu tun hatten, wogen Minderausgaben vor allem für abgesagte Anlässe oder Kirchenfeste in etwa auf.

Tiefere Einnahmen budgetiert

Für dieses Jahr würden die Steuereinnahmen mit 5,35 Millionen Franken deutlich tiefer veranschlagt. Ziel sei es, nebst der Erfüllung der Kernaufgaben in der Seelsorge, mit gleichbleibendem Steuerfuss einen möglichst schuldenfreien Haushalt zu ermöglichen, die ordentlichen Abschreibungen vornehmen zu können und einen ausgeglichenen Voranschlag 2021 anzustreben, schreibt der Kirchenverwaltungsrat.

Der Kirchenverwaltungsrat schlage deshalb der Kirchbürgerschaft vor, den Steuerfuss von 18 Prozent Kirchgemeindesteuern und vier Prozent Zentralsteuer für das Jahr 2021 beizubehalten.

Gelungene Sanierung des Hauses Harmonie

Die Gesamtsanierung der Liegenschaft Harmonie sei 2020 abgeschlossen, und das Resultat freut den Kirchenverwaltungsrat sehr. Die Bauabrechnung erfolge später, teilt der Kirchenverwaltungsrat sodann mit.

Der Kirchenverwaltungsrat schlägt der Bürgerschaft zudem vor, die Liegenschaft Scheibenbergstrasse 14 in Wil bestmöglichst zu verkaufen. Seit einem Jahr stehe sie leer und könne ohne aufwändige und umfassende Sanierung nicht mehr benutzt werden, teilt die Kirchgemeinde mit.

Voranschlag und Steuerfuss 2021

Dienstag, 9. März, 09:42 Uhr

Rekordhohe Zunahme bei Veloverkehr in Flawil

Flawil beherbergt die Messstelle mit der stärksten Zunahme des Veloverkehrs im ganzen Kanton im Jahr 2020. Bild: PD

(pd/mkn) Der Kanton veröffentlicht jedes Jahr Zahlen über den Verkehr, so auch heute Morgen. Der Veloverkehr habe 2020 stark zugenommen. Alle kantonalen Velozählstellen hätten Rekordwerte verbucht. Insgesamt habe die Mobilität letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgenommen, heisst es in der Medienmitteilung.

Spitzenreiterin unter den Velo-Messstellen ist demnach die Kniestrasse in Rapperswil-Jona mit fast 400'000 Fahrten im letzten Jahr. In Flawil passierten im gleichen Zeitraum über 124'000 Velos die Messstelle bei der SBB-Brücke. Das sei ein Zuwachs von über 50 Prozent und damit die höchste Zunahme im Vergleich zum Vorjahr, steht in der Medienmitteilung.

Dienstag, 9. März, 09:23 Uhr

Zusammenstoss auf der Wilerstrasse

Die Unfallstelle im Zentrum von Oberuzwil. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

(kapo/mkn) Am Montagabend, 8. März, kurz nach 17:30 Uhr, kam es auf der Wilerstrasse in Oberuzwil zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Ein 22-jähriger war mit seinem Auto von Flawil Richtung Wil unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger auf der Bahnhofstrasse und beabsichtigte, mit seinem Auto bei der Kreuzung links auf die Wilerstrasse einzubiegen.

In der Folge kam es zum Zusammenstoss der beiden Autos. Der korrekt fahrende 22-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Montag, 8. März, 15:49 Uhr

In der Halfpipe: Elias Allenspach siegt zum dritten Mal im Europacup

Elias Allenspach gewinnt in Leysin überlegen. Bild: Swen Baldinger

(tm) Der Zuzwiler Elias Allenspach hat am Montag den Europacup-Event im Westschweizer Skigebiet Leysin überlegen gewonnen. Mit 120 Punkten verwies der 19-jährige Snowboarder seine Konkurrenz in der Halfpipe um fast 25 und mehr Zähler. Für Allenspach war es nach den Triumphen in Davos (2016) und Crans-Montana (2018) der dritte Sieg im Europacup.

Dieser Erfolg bei seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr sollte Allenspach neuen Schub verleihen. Eigentlich hatte er Ende Januar nach überstandener Verletzung und über einem Jahr ohne Halfpipe-Event beim Saisonauftakt in Laax starten wollen. Doch nach einem positiven Coronafall seines Zimmerkollegen Nick Pünter musste er in Quarantäne, weshalb er beim Heimweltcup nicht starten konnte. Nun scheint es, als habe Allenspach diesen Schock sehr gut weggesteckt.

Montag, 8. März, 15:25 Uhr

Zwei Personen bei Selbstunfall in Rickenbach verletzt

(kapo/sas) Am Montag kurz vor 12 Uhr ereignete sich in Rickenbach ein Selbstunfall mit einem Auto. Zwei Personen verletzten sich leicht und mussten ins Spital gebracht werden.

Das Auto stürzte drei Meter tief in die Garageneinfahrt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto an der Breitestrasse rückwärts aus einem Parkfeld. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und stürzte zirka drei Meter tief in eine Garageneinfahrt. Das Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Autofahrerin und die 24-jährige Mitfahrerin konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die genaue Unfallursache wird abgeklärt.

Montag, 8. März, 15:14 Uhr

Der Rorschacher Roland Büchler stellt in der Galerie am Gleis in Uzwil aus

Bilder von Roland Büchler sind ab dem 20. März in Uzwil ausgestellt. Bild: PD

(pd/sas) Die Galerie am Gleis in Uzwil nimmt den regulären Betrieb wieder auf und eröffnet am Samstag, 20. März, die Ausstellung «Wahrnehmung fühlen und denken» von Roland Büchler. Der Künstler interessierte sich schon als Jugendlicher für moderne Kunst, besonders Andy Warhol begeisterte ihn, heisst es in einer Medienmitteilung. Er besuchte Ausstellungen und begann Kunstbände zu sammeln. Mit knapp 50 Jahren wagte er sich erstmals an ein eigenes Bild. Seither experimentiert der Autodidakt mit verschiedenen Materialien und Techniken.

In seinem hellen Atelier am Hafen von Rorschach lässt er seiner Kreativität freien Lauf. Intuitiv trägt er mit Pinsel und Spachtel Farbe, Gesso oder Erdpaste auf, lässt das Bild «passieren», wie er es nennt. So trägt er mehrere Schichten auf, bis ihn das Entstandene zu einer inneren Erkenntnis führt und er diese weiter ausarbeitet. Der Anspruch an die eigenen Gemälde ist ständig gestiegen, heute malt er länger an einem Bild als vor zehn Jahren. Das «Fine Tuning» brauche viel Zeit, wie Büchler sagt. Es ist ihm wichtig, Tiefe und Aussage zu erreichen, durch Schichten, Strukturen, Farben und Formen. Büchler freut sich, wenn seine Objekte die Betrachter zum Fühlen und Denken anregen. Er findet es spannend, wie diese seine Werke interpretieren.

Die Ausstellung in der Galerie am Gleis in Uzwil beginnt am Samstag, 20. März, um 16 Uhr. Die Bilder sind bis zum 11. April zu sehen. Weitere Informationen sind unter galerieamgleis.ch zu finden.

Montag, 8. März, 13:40 Uhr

Statt beim Schwingfest auf der Skipiste

Thomas Wild, Lukas Germann, Pascal Schönenberger und Simon Gallati (von links) bei der Präparation der Skipisten für das Weltcupfinale auf der Lenzerheide. Bild: PD

(bl) Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Ferien verbringen kann. Einer, der sich lieber aktiv vom Alltagsstress erholt ist Pascal Schönenberger. Der Pressechef des St.Galler kantonalen Schwingerverbandes und in der Region bekannt als Berichterstatter der Schwingfeste, mag es nicht so gern, die Zeit nur im Liegestuhl totzuschlagen.

Deshalb verbringt er diese und kommende Woche mit mehreren Kollegen auf der Lenzerheide, um als Helfer beim Ski-Weltcup-Finale Einsätze zu leisten.

In den nächsten Tagen werden sie in erster Linie für den Aufbau der Rennnetze und Werbeblachen eingesetzt. Während der Rennen, ab 17. März, stehen sie dann an der Strecke und sorgen dafür, dass am Rande der Skipiste alles so platziert wird, wie es von den Organisatoren vorgegeben ist.

Für Pascal Schönenberger sind es nicht die ersten Aktivferien dieser Art. Angefangen im Jahre 2011 mit dem Weltcupfinale auf der Lenzerheide, ist es mittlerweile sein vierter Einsatz im Bündner Ferienort zum Abschluss der Weltcupsaison des Skitrosses. Hinzu kommen zwei Einsätze an Weltcuprennen und als Höhepunkt die Ski-WM 2019 in Are.

Montag, 8. März, 11:07 Uhr

Evangelische Kirchgemeinde Wil präsentiert positives Rechnungsergebnis

Marcel Wildi – hier mit seiner Frau Elke im Gespräch mit einer Kirchbürgerin – soll am 24. März zum Pfarrer gewählt werden. Bild: PD

(pd/sas) Der neue Jahresbericht der Evangelischen Kirchgemeinde Wil gibt einen Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten der Kirchgemeinde. Punktuell werden die Veranstaltungen wie die «Summerchile», das Zehn-Jahr-Jubiläum der Lebensmittelabgabe «Poschtitäsche» oder der Advent auf dem Kirchplatz hervorgehoben. Zudem wird die Anschaffung eines Equipments zur Liveübertragung der Gottesdienste im Internet erwähnt und den über 400 Freiwilligen für ihren Einsatz gedankt. Mit diversen Bildern wird auf das vergangene Jahr zurückgeschaut.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, weist das Rechnungsergebnis 2020 einen Ertragsüberschuss von knapp 282’800 Franken aus. Dies ist auf die Steuereinnahmen zurückzuführen, welche leicht höher als budgetiert waren. Zudem ist der Personal- und Sachaufwand kleiner ausgefallen. Aufgrund der Beschränkungen konnten einige budgetierte Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten. Auch im vergangenen Jahr habe ie Firma STIHL eine grosszügige Spende überwiesen und für 2021 wieder angekündigt, heisst es im Bericht weiter. Im Voranschlag 2021 wird ein Minus von 80’000 Franken budgetiert.

An der Kirchgemeindeversammlung stehen Wahlen an

An der Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 24. März, wird Pfarrer Marcel Wildi als Nachfolger für Pfarrerin Greet Egli für den Kirchkreis Zuzwil-Züberwangen-Weieren vorgeschlagen. Der 53-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Buchs. Er könnte sein Amt anfangs 2022 antreten.

Zudem sind Ersatzwahlen für die Kirchenvorsteherschaft und die Synode traktandiert. Aus der Kirchenvorsteherschaft tritt Marcel Schittli zurück und aus der Synode haben Marlène Amann, Roman Rutz und Marcel Schittli ihren Rücktritt erklärt. Kandidatinnen und Kandidaten werden auf der Homepage ref-wil.ch vorgestellt.

Die Kirchgemeindeversammlung findet am Mittwoch, 24. März, um 19.30 Uhr in der Kreuzkirche statt. Mit dem Schutzkonzept können die Abstände eingehalten werden. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ihren Stimmausweis mitzubringen und Masken zu tragen.

Montag, 8. März, 08:23 Uhr

Hulftegg Stafette erneut um ein Jahr verschoben

Die Hulftegg Stafette kann auch dieses Jahr nicht stattfinden und wird auf 2022 verschoben. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl/pd) Die Sehnsucht nach einem Stück Normalität war gross, schreiben die Organisatoren der Hulftegg Stafette in einer Mitteilung. Sie hätten lange an einer Durchführung der diesjährigen Hulftegg Stafette festgehalten und sich mit möglichen Szenarien befasst.

Nach den neuesten Massnahmen und nach reiflicher Überlegung sei das Komitee aber gezwungen, die 55. Hulftegg Stafette erneut um ein Jahr auf den 7. Mai 2022 zu verschieben.

Die aktuellen Bestimmungen würden eine solide Planung kaum zulassen. Die allfälligen Beschränkungen wie Zuschauerverbot oder kleine Startblöcke würden den Charakter der Hulftegg Stafette aber entscheidend verändern und nicht zuletzt wäre das finanzielle Risiko beträchtlich.

Dies seien einige der Beweggründe für die Entscheidung seitens der Organisatoren der Hulftegg Stafette. Man freue sich aber schon jetzt auf die Austragung 2022.

Montag, 8. März, 6:07 Uhr

Grosser Sachschaden bei Brand in Oberbürer Autogarage

(kapo/stm) In der Nacht auf Montag, kurz vor 1 Uhr, erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung einer starken Rauchentwicklung aus einem Autogaragenbetrieb im Industriegebiet Haslen in Oberbüren. Die zuständigen Feuerwehren rückten aus und konnten starke Rauchentwicklung und teilweise offenes Feuer feststellen. Sie begannen laut einer Mitteilung der Kantonspoliezi St.Gallen umgehend mit den Löscharbeiten.

Beim Brand entstand Sachschaden von über hunderttausend Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich nach jetzigem Kenntnisstand keine Personen im Geschäftsbetrieb. Die Brandursache ist unbekannt und wird durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Die Löscharbeiten dauern noch an. Es stehen neben rund 50 Angehörigen der Feuerwehren auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber weit über hunderttausend Franken sein.

Sonntag, 7. März, 18:24 Uhr

Wilen wählt seine Primarschulbehörde erstmals an der Urne

Barbara Jaeger wurde erneut als Schulpräsidentin gewählt. Bild: PD

(kuo) Die Gesamterneuerungswahlen der Wilener Primarschulbehörde ging am Sonntag aufgrund der neuen Schulgemeindeordnung erstmals an der Urne vonstatten. Dabei schaffte Schulpräsidentin Barbara Jaeger mit 526 von 541 Stimmen ihre Wiederwahl erwartungsgemäss problemlos. Aus der Primarschulbehörde waren nur zwei Bisherige wieder angetreten: Bruno Schuster wurde mit 475 Stimmen, Monika Schafroth mit 457 Stimmen gewählt. Auch die drei Neuen schafften die Wahl: Marcel Huber (446 Stimmen), Karin Scherrer (340) und Marie Schildknecht (292). Allerdings schied Letztere als überzählig aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 34 Prozent, das absolute Mehr belief sich 255 Stimmen.

In der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen wurde Schulpräsident Armin Blöchlinger ebenfalls in seinem Amt bestätigt. Auch die amtierenden Behördenmitglieder Natalie Bingesser, Roland Hollenstein und Nicole Sprenger sowie die neu kandidierende Bernadette Ledergerber wurden im ersten Wahlgang gewählt.

Sonntag, 7. März, 17:44 Uhr

Ein Schwerverletzter bei Streit in Matzingen

(kapo/dwa) Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist in der Nacht zum Sonntag in Matzingen ein Mann schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Kurz vor 1 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der Überbauung Mühle ein. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten vor Ort vier Männer antreffen, wie es in einem Communiqué heisst. Eine Person wies Stichverletzungen auf. Der 26-jährige Italiener musste mit schwersten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Ein 44-jähriger Schweizer ist tatverdächtig und wurde verhaftet.

Die Tatwaffe konnte noch nicht sichergestellt werden. Am Sonntagvormittag fand durch mehrere Einsatzkräfte und Spezialisten der Seepolizei auf dem Gelände und im angrenzenden Gewässer eine Suche statt. Zur Spurensicherung wurde der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Der genaue Tathergang wie auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Gelände und das angrenzende Gewässer wurden abgesucht. Bild: Kapo TG

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058-345-22-70 zu melden.

Sonntag, 7. März, 17:43 Uhr

Zwei Vakanzen in Fischinger Schulbehörde besetzt

Schulpräsident Godi Siegfried wurde klar wiedergewählt. Bild: Olaf Kühne

(kuo) In der Behörde der Volksschulgemeinde Fischingen galt es am Sonntag, im Zuge der Gesamterneuerungswahlen zwei Langjährige zu ersetzen: Norbert Meile und Hedi Baumgartner waren nach acht respektive gar neun Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Gleich drei Neue bewarben sich für die vakanten Sitze: Ramona Büchi, Myriam Kägi und Rolf Strässle. Mit 351, 491 und 370 Stimmen schafften sie zwar die Wahl. Indes schied Büchi als überzählig aus, weil auch die beiden Bisherigen Peter Büttiker (468 Stimmen) und Daniel Siegrist (482) wiedergewählt wurden. Das absolute Mehr lag bei 279 Stimmen, die Wahlbeteiligung bei eher tiefen 29,9 Prozent. Mit 486 von 555 gültigen Stimmen muss sich auch der wiedergewählte Schulpräsident Godi Siegfried keine Sorgen um seine Akzeptanz in der Bevölkerung machen. Sein Amt wird dennoch bereits in zwei Jahren neu zu besetzen sein. Wirkt doch Siegfried in Fischingen auch als Gemeinderat und hat bereits angekündigt, zu den dortigen Gesamterneuerungswahlen 2023 nicht mehr anzutreten und zugleich auch vom Amt des Schulpräsidenten zurückzutreten.

Sonntag, 7. März, 16:12 Uhr

Lukas Weinhappl als Münchwiler Schulpräsident wiedergewählt

Lukas Weinhappl schaffte seine Wiederwahl als Schulpräsident. Bild: PD

(kuo) Der Münchwiler Schulpräsident Lukas Weinhappl (FDP) schafft seine erste Wiederwahl mit 871 von 942 gültigen Stimmen problemlos. Ebenfalls wiedergewählt sind die bisherigen Behördenmitglieder Florinda Sabatino (parteilos, 898 Stimmen), Daniel Lüthi (CVP, 853) und Tatjana Meillaud (Grüne, 748). Den vakanten Sitz der nicht mehr angetretenen Marlen Cerrone holt sich die parteilose Marianne Obrist (657). Die ebenfalls parteilose Noëmi Jacober schafft mit 570 Stimmen das absolute Mehr auch, scheidet aber als überzählig aus.

Sonntag, 7. März, 15:32 Uhr

Andrea Schwager wird Schulpräsidentin von Bichelsee-Balterswil

Andrea Schwager, neue Schulpräsidentin von Bichelsee-Balterswil Bild: Kevin Roth

(kuo) Die neue Bichelseer Schulpräsidentin heisst Andrea Schwager. Obwohl sie nicht auf der offiziellen Kandidatenliste stand, schaffte sie die Wahl bereits im ersten Durchgang mit 318 von 510 gültigen Stimmen. In die Behörde gewählt sind die Bisherigen Rubina Sturzenegger, Mirjam Graf-Wullschleger und Philipp Federer sowie neu David Rupper. Der Neue Kostas Lapsanidis schaffte die Wahl nicht.

Sonntag, 7. März, 13:08 Uhr

Flawil erhält neue Turnhalle und neuen Marktplatz

Der Schul- und Vereinssport erhält eine neue Dreifachturnhalle, die Musikschüler ein neues Musikschulzentrum. Biild: PD

(pd/ahi) Die Flawiler Stimmberechtigten haben sich deutlich für den Neubau einer Dreifachhalle mit Musikschulzentrum im Feld ausgesprochen. Durch die Ausführung des Neubaus in Holz und mit der Realisierung einer Eisspeicherheizung wird ein moderner und ökologischer Leuchtturm entstehen.

Mit 1677 Ja- gegen 1450 Nein-Stimmen haben die Flawilerinnen und Flawiler der Neugestaltung des Marktplatzes ebenfalls zugestimmt. Damit entsteht im Zentrum von Flawil ein Kulturhaus mit offener Markthalle und Tiefgarage.

Das Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach haben die Flawiler Stimmberechtigten hingegen mit 1884 Nein- gegen 1205 Ja-Stimmen abgelehnt. Nun ist klar, dass der Hochwasserschutz des Tüfibach im bisherigen Bachverlauf realisiert werden muss.

Sonntag, 7. März, 12:53 Uhr

Oberbüren: Wuchtiges Ja zur Video-Überwachung

(sdu) Immer wieder kommt es in Oberbüren zu Vandalismus, vor allem bei der Schule. Eine deutliche Mehrheit der Stimmbürger hat genug davon und will dem einen Riegel schieben, indem Videokameras installiert werden. An der Urne hiessen am Sonntag 1235 Personen das «Reglement über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum» gut, während 318 Personen dagegen waren. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 79,4 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,6 Prozent.

Zur Abstimmung ist es gekommen, weil das Referendum gegen dieses Reglement ergriffen worden war. Hauptkritikpunkt war, dass auch abseits der Schule auf dem Gemeindegebiet Kameras aufgestellt werden können. Die Gegner blieben chancenlos.

Sonntag, 7. März, 12:46 Uhr

Wil: 86 Prozent für Änderung der Gemeindeordnung

(gia) Die Anpassung der Gemeindeordnung wurde von den Wilerinnen und Wilern wie erwartet deutlich verabschiedet. 86 Prozent der Stimmenden legten ein Ja in die Urne. Damit erhält der Stadtrat für die Energie- und Kommunikationssignalbeschaffung erweiterte Finanzkompetenzen. Bisher lag diese bei 100'000 Franken, bei Ausgaben bis zu einer Million Franken war das Stadtparlament zuständig, für höhere Beträge bis sechs Millionen Franken unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.

Nötig geworden war die Anpassung der Gemeindeordnung durch die Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts. Viele Kunden können ihren Lieferanten somit frei wählen. Ausserdem müssen Verträge im Markt – teilweise über mehrere Millionen Franken – innert weniger Tage abgeschlossen werden. Eine Konsultation des Stadtparlaments ist deshalb nicht mehr möglich. Der Stadtrat wird mit dem Volksentscheid nun ermächtigt, solche Verträge in Eigenkompetenz abzuschliessen. Gleichzeitig wird es aber auch eine umfassende Risikosteuerung und -überwachung geben.

Sonntag, 7. März, 12:43 Uhr

Eschlikon: Neue Gemeindeordnung wird deutlich genehmigt

(red) Mit 936 Ja- zu 446 Nein-Stimmen haben die Eschliker die neue Gemeindeordnung genehmigt. Das entspricht einem Ja-Anteil von 67,7 Prozent. Die grösste Änderung: Künftig soll das sogenannte Geschäftsleitungsmodell zum Zuge kommen, wie es im Hinterthurgau bereits Sirnach und Fischingen kennen. Dadurch liegen mehr Kompetenzen, aber auch mehr Verantwortung bei der Verwaltung, derweil sich die Gemeinderäte – entbunden von Alltagsaufgaben – auf das politische Geschäft konzentrieren können. Zudem wird über Einbürgerungen nicht mehr an der Gemeindeversammlung entschieden.

Samstag, 6. März, 15:17 Uhr

Novum am FC-Wil-Spiel: Schiedsrichter-Quartett mit drei Frauen

Schiedsrichterin Esther Staubli hatte einiges an weiblicher Unterstützung bei ihrem Einsatz im Wiler Bergholz. Bild: Freshfocus

(sdu) Das hat es noch nie zuvor gegeben im Schweizer Profi-Fussball der Männer: Ein Schiedsrichter-Quartett, das mit drei Frauen bestückt ist. So geschehen am Freitagabend beim Challenge-League-Spiel FC Wil gegen Xamax (1:0) im Bergholz. Geleitet wurde die Partie von Esther Staubli aus Wohlen bei Bern. Sie pfeift seit Herbst 2014 in der zweithöchsten Spielklasse und hat in bisher 33 Einsätzen 133 Verwarnungen und zwei Platzverweise ausgesprochen. Sie zückt im Durchschnitt also ziemlich genau vier Gelbe Karten pro Spiel. Am Freitagabend war es eine einwandfrei Leistung mit fünf ausgesprochenen Verwarnungen.

Assistiert wurde Esther Staubli von der Aargauerin Susanne Küng. Die beiden waren schon an der Frauen-WM im Jahr 2019 gemeinsam im Einsatz. Vierte Offizielle war mit Michèle Schmölzer ebenfalls eine Aargauerin. Sie pfeift sonst in de 1. Liga.

Samstag, 6. März, 9:44 Uhr

Von der Strasse abgekommen und in Baum geprallt: Fahrer und zwei Mitfahrer leicht verletzt

(kapo/nat) Am späten Freitagabend ist auf der Jonschwilerstrasse ein 33-jähriger Mann mit einem Lieferwagen verunfallt. Er war von Jonschwil in Richtung Oberuzwil unterwegs und geriet in einer Linkskurve von der Strasse ab, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Der Mann prallte anschliessend mit seinem Lastwagen frontal gegen einen Baum.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Bild: Kapo SG

Durch den Unfall verletzte sich der Fahrer sowie die beiden Mitfahrer leicht. Die drei Personen wurden mit der Rettung ins Spital überführt. Eine Patrouille der Kantonspolizei stellte fest, dass der Fahrer des Lieferwagens alkoholisiert war. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der Sachschaden am Lieferwagen beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Samstag, 6. März, 08:26 Uhr

Selbstunfall in Schwarzenbach - und nicht fahrfähigem Zustand

(kapo) Am Freitagabend um kurz vor 21 Uhr ist auf der Jonschwilerstrasse in Schwarzenbach ein 45-Jähriger mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn gekommen und mit einem Kandelaber sowie einem Baum kollidiert. Der 45-Jährige verliess den Unfallort mit seinem Auto und konnte unweit des Unfalls angetroffen werden. Der Mann wurde als nicht fahrfähig eingestuft.

Und das passierte im Detail: Auf der Fahrt von Schwarzenbach in Richtung Jonschwil kam der 45-Jährige mit seinem Auto auf Höhe der Verzweigung Jonschwilerstrasse/Kreuzackerstrasse rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte in der Folge mit einem Kandelaber, von wo es abgewiesen wurde und anschliessend gegen einen Baum prallte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der 45-Jährige seine Fahrt fort. Kurze Zeit später blieb sein Auto stehen, wo die ausgerückte Polizeipatrouille den Fahrer feststellen konnte. Der Autofahrer wurde als nicht fahrfähig eingestuft. Er musste nebst seinem Führerausweis auch noch eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Freitag, 5. März, 21:54 Uhr

Der Liveticker aus dem Bergholz:

Die Äbtestädter, hier im Spiel gegen den FC Schaffhausen, bleiben im heimischen Bergholz im Jahr 2021 unbesiegt. Bild: Freshfocus

Das soll es gewesen sein aus dem Bergholz. Weiter geht es für den FC Wil am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel im Brügglifeld gegen den FC Aarau. Das Spiel beginnt um 18.15 Uhr. Auch von diesem Spiel gibt es hier einen Liveticker. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende.

Schlussfazit: Der FC Wil gewinnt verdient gegen Neuchâtel Xamax und bleibt im Jahr 2021 im Bergholz unbesiegt. Das goldene Tor erzielt Henri Koide nach einem Eckball per Kopf. Die Gäste haben während des gesamten Spiels keinen einzigen Schuss aufs Wiler Tor zustande gebracht. Die Äbtestädter liefen auch während der zweiten Halbzeit nur einmal Gefahr, ein Tor hinnehmen zu müssen. Und da klärter Verteidiger Serkan Izmirlioglu spektakulär.

Schlusspfiff im Bergholz: Der FC Wil gewinn gegen Xamax mit 1:0.

93. Minute: Doch noch eine Chance für die Neuenburger zum Ausgleich: Nach einer Flanke von Nuzzolo erreicht Mafouta den Ball um Haaresbreite alleine vor dem Wiler Tor nicht.

90. Minute: Es werden mindestens drei Minuten nachgespielt.

83. Minute: Seitens der Neuenburger bleibt seit dem Tor der Wiler eine Reaktion aus. Momentan ist es eher so, dass die Wiler näher an zweiten Treffer sind als die Neuenburger am ersten.

80. Minute: Die nächste Chance für die Wiler: Wieder ist es Tushi, der diesmal nach schönem Zuspiel zentral vor dem Tor aus 16 Metern zum Abschluss kommt. Aber auch in dieser Aktion findet er seinen Meister in Walthert.

77. Minute. Tushi mit einem Freistoss aus 20 Metern. Walthert bringt die Hände mit einem guten Reflex an den Ball, sonst wäre der drin gewesen.

70. Minute: Was für eine Chance für die Gäste: Mafouta umkurvt nach einem schönen Zuspiel Köhn und schiebt den Ball auf das leere Tor. In letzter Sekunde grätscht Izmirlioglu den Ball noch vor der Linie weg.

67. Minute: Zumberi sieht, dass Torhüter Walthert etwas weit vor dem Tor steht. Er versucht es mit einem Lupfer von der Mittellinie aus, Walthert ist aber rechtzeitig zurück im Tor.

65. Minute: Das Tor tut dem Spiel sichtlich gut. Sowohl Xamax wie auch Wil sind in ihren Aktionen nun zielstrebiger.

56. Minute: TOOOOOOR für den FC Wil durch Koide zum 1:0. Nach einem Eckball von Haile-Selassie kommt Koide am ersten Pfosten zum Kopfball und trifft zur Führung für die Wiler. Und das mit dem ersten Schuss in dieser Partie aufs Tor - von beiden Teams. Erster Saisontreffer für Koide.

50. Minute: Koide kommt über die rechte Seite. Silvio ist in der Mitte aber den berühmten Schritt zu spät und verpasst den Ball. Weiterhin ist hüben wie drüben kein Schuss aufs Tor zu verzeichnen.

46. Minute: Anpfiff zur zweiten Halbzeit.

Pausenfazit. Es war eine Halbzeit, die auf beiden Seiten von Fehlpässen geprägt war. Wirkliche Gefahr konnten beide Mannschaften vor dem Tor nicht kreieren. Folglich hat es weder der FC Wil noch Xamax geschafft, auch nur einen Schuss auf das Tor des Gegners zu fabrizieren. Die logische Konsequenz daraus ist ein 0:0. Hoffen wir auf eine unterhaltsamere zweite Halbzeit.

Pausenpfiff im Bergholz: Es geht mit einem 0:0 in die Kabine.

45. Minute: Eine Minute wird noch nachgespielt in dieser ersten Halbzeit.

37. Minute: Es ist eine erste Halbzeit, wie viele in dieser Saison. Torchancen oder überhaupt mal ansatzweise gefährliche Spielzüge sind auf beiden Seiten Mangelware.

28. Minute: Freistoss für die Wiler aus halbrechter Position. Muntwiler ist aber etwas zu klein, um den Ball von Haile-Selassie mit dem Kopf noch zu erreichen.

23. Minute: Nun auch ein Abschluss der Gäste: Nach einer kurz gespielten Eckballvariante setzt Parapar den Ball aber deutlich neben das Wiler Gehäuse.

13. Minute: Erster Abschluss der Wiler in diesem Spiel: Zumberi versucht es mit einer Direktabnahme aus 20 Metern. Sein Ball geht aber deutlich über das Tor.

8. Minute: Beide Mannschaften tasten sich noch ab, wobei Xamax ein leichtes Übergewicht im Mittelfeld hat. Gefährlich wurde es bis anhin aber noch nicht.

1. Minute: Schiedsrichterin Esther Staubli pfeift das Spiel an. Der Ball rollt.

Guten Fussballabend aus dem Wiler Südquartier zur heutigen Challenge-League-Partie des FC Wil gegen Neuchâtel Xamax. Die Wiler wollen gegen das vorletzte Team der Liga wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren. Die Neuenburger ihrerseits benötigen die Punkte im Abstiegskampf dringend. Hoffen wir auf eine spannende Partie heute Abend. Durch die Partie tickert für Sie Pascal Ibig.

Freitag, 5. März, 17:04 Uhr

Planungssicherheit durch unabhängige Fachpersonen

Der Gemeinderat will Planungssicherheit in Bezug auf die Bushaltestellen im Zentrum von Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

(gk/ahi) Nach der Informationsveranstaltung zum Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Gähwilerstrasse, Kirchberg, am 1. September 2020 hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, zum BGK Stellung zu nehmen. Nebst positiven, gingen, zur geplanten Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und der Zentrumsüberbauung, auch kritische Rückmeldungen ein. Zwei Personen haben sich für die Anordnung von Fahrbahnhaltestellen auf der Kantonsstrasse und gegen die geplante Bushaltestelle zwischen Gemeindehaus und Zentrumsüberbauung ausgesprochen.

Dem öffentlichen Verkehr ist im BGK ein hohes Gewicht beizumessen. Die Anordnung der Bushaltestelle soll langfristig und unter Berücksichtigung aller Interessen vorgenommen werden. Deshalb hat der Gemeinderat eine Zweitbeurteilung durch ein unabhängiges Ingenieurbüro in Auftrag gegeben, Es soll eine höhere Planungssicherheit erreicht werden, indem durch unbeteiligte Fachpersonen die Anordnung von Fahrbahnhaltestellen sowie weitere Lösungsansätze für die Bushaltestelle im Zentrum nochmals beurteilt werden

Freitag, 5. März, 11:35 Uhr

Gemeinde verkauft 85 Quadratmeter Land

Der traditionsreiche Kirchberger Gastronimiebetrieb kann das Parkplatzangebot vergrössern. Bild: PD

(gk/ahi) Die Sun Home AG, Eigentümerin des Restaurants Rössli in Kirchberg, gelangte an den Gemeinderat mit der Anfrage, eine Teilfläche des Grundstückes des Kindergartens an der Dietschwilerstrasse zu kaufen, um die Parkierungssituation im Zuge der Umgebungsneugestaltung zu verbessern. Der Gemeinderat ist interessiert daran, den bestehenden Restaurants gute Rahmenbedingungen zu ermöglichen.

Nach verschiedenen Abklärungen hat der Gemeinderat deshalb einem Verkauf von 85 Quadratmetern ab dem Grundstück des Kindergartens Dietschwilerstrasse für den Bau zusätzlicher Parkplätze zugestimmt. Gleichzeitig wird zwischen dem Rössli und dem Kindergarten ein Einbahnverkehr eingeführt, was die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg erhöht. Die verkaufte Fläche dient schon heute als Verkehrsfläche. Das Fahrrecht für die Zu- und Wegfahrt zu den Parkplätzen wird über einen Dienstbarkeitsvertrag geregelt, heisst es in der entsprechenden Mitteilung aus dem Gemeindehaus.

Freitag, 5. März, 09:34 Uhr

Rekurs abgewiesen

Nachdem der Rekurs gegen das permanente Fahrverbot auf der Berg-Wolfensbergstrasse abgewiesen wurde, darf die Verbindung ab sofort nicht mehr befahren werden. Bild: PD

(gk/ahi) Die Berg-Wolfensbergstrasse verbindet das Föhrenwäldli mit dem Wolfensberg und verläuft je ca. zur Hälfte auf dem Gemeindegebiet von Degersheim und Neckertal. Die Strasse ist Teil des regionalen Velowegs «Herzroute» und des Wanderweges «Rond om Tegersche».

Bereits bis anhin galt auf der Strasse ein Fahrverbot, das jedoch nur an Samstagen und Sonntagen Gültigkeit hatte. Auf Antrag der zuständigen Strassenkorporation haben die beiden Gemeinderäte im Januar 2020 beschlossen, die zeitliche Beschränkung des Fahrverbotes aufzuheben, wodurch das Befahren der Strasse mit Motorfahrzeugen zu jeder Zeit grundsätzlich verboten ist. Ausnahmen gelten für die Anwohner und für Landwirte. Nachdem ein gegen die Verfügungen erhobener Rekurs vom Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen abgewiesen wurde und der Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist, ist das ausgedehnte Fahrverbot ab sofort gültig, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Freitag, 5. März, 08:22 Uhr

Rücktritt nach 27 Jahren

Gerold Pfister scheidet aus dem Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil aus. Bild: PD

(ahi) Gerold Pfister hat sich entschieden, den Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil nach 27-jähriger Tätigkeit zu verlassen. Dies im Rahmen der kontinuierlichen Erneuerung der Ratsbesetzung.

Pfister war am 7. März 1994 in den Verwaltungsrat der damaligen Raiffeisenbank Wolfertswil gewählt worden. Nach dem Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Mogelsberg und der Umbenennung der Bank in Raiffeisenbank Wolfertswil-Mogelsberg wurde er, im Jahr 2010, zu deren Präsident gewählt. Seit der Fusion mit der Raiffeisenbank Flawil-Bichwil-Oberuzwil amtete er als Vizepräsident.

Während seines Wirkens hat sich die Bank enorm entwickelt. Die Bilanzsumme stieg von 55,7 Millionen Franken auf inzwischen knapp 1,1 Milliarden Franken.

Freitag, 5. März, 07:58 Uhr

Mit der Förderung natürlicher Feinde sollen die Mäuse längerfristig bekämpft werden. Bild: PD

(gk/ahi) Auf verschiedenen Wiesen in der Gemeinde Kirchberg mussten, während einer Besichtigung im Februar, teilweise enorme Schäden durch Mäuse festgestellt werden. Neben dem Ertragsausfall hat die Mäuseplage auch negative Folgen auf den Maschinenverschleiss, die Futterqualität, den Futterertrag und die Bodenbeschaffenheit. Vertreter von Agroscope schätzen, dass auf den besichtigten Parzellen an die 300 Wühl- und Schermäuse pro Hektare leben. Die Bekämpfungsschwelle liegt bei unter 40 Mäusen pro Hektar.

Die Regulierung gestaltet sich entsprechend schwierig. Die Vertreter von Agroscope gehen aber davon aus, dass die Mäusepopulation bis spätestens nächstes Jahr zusammenbricht. Im Merkblatt des Landwirtschaftlichen Zentrums St. Gallen werden verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen für die betroffenen Bewirtschafter aufgezeigt, dazu zählen eine Übersaat oder Neusaat, die Förderung der natürlichen Feinde und die Mäusebekämpfung mittels Fallenstellen. Gerade das Mäusefangen mit Fallen lohnt sich erst, wenn der Nachbar auch mithilft. Andernfalls wandern die Mäuse innerhalb weniger Tage wieder ein.

Längerfristig sollen natürliche Feinde in der Region gefördert werden. Dabei helfen auch landschaftsgestaltende Massnahmen, wie sie im Vernetzungsprojekt umgesetzt werden.

Zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Mäuseplage können Landwirte der Gemeinde Kirchberg über das Sozialamt (JobCoaching) temporär personelle Unterstützung anfragen, allerdings auf eigene Kosten.

Donnerstag, 4. März, 19:40 Uhr

Im Slalom: Sarah Zoller wird Dritte in Les Diablerets

Sarah Zoller wurde Dritte wie Ende Januar an den Schweizer U21-Meisterschaften. Bild: PD

(tm) Die Flawilerin Sarah Zoller hat sich am Donnerstag beim FIS-Slalom in Les Diablerets auf dem dritten Platz klassiert. Der Rückstand der 18-Jährigen auf Rang eins betrug 0,78 Sekunden. Im ersten Lauf stellte die Skifahrerin des Skiclubs Gossau die drittschnellste Zeit auf, im zweiten Durchgang waren nur vier Konkurrentinnen schneller. Einen Tag zuvor platzierte sie sich im Riesenslalom auf Rang zehn.

Für Zoller war es in dieser Saison bereits der fünfte FIS-Podestplatz in ihrer Paradedisziplin Slalom. Vergangene Woche hatte sie in Malbun gewonnen. Ein spezieller Podestplatz war jener vom 26. Januar in Schwende, der gleichbedeutend mit Bronze an den Schweizer U21-Meisterschaften war.

Donnerstag, 4. März, 18:39 Uhr

Ein Sachschaden von über 10'000 Franken entstanden

Eine 76-jährige Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bild: PD

(kapo) Am Donnerstagmittag ist ein 43-jähriger Lastwagenfahrer auf der Wilerstrasse in das stehende Auto einer 76-jährigen Frau gefahren. Der Unfallhergang ereignete sich wie folgt: Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr auf der Wilerstrasse von Wattwil Richtung Wil. Er verlangsamte seine Fahrt und hielt schliesslich an, damit er in die Wäggistrasse einbiegen kann. Die hinterher fahrende 76-jährige Frau bremste ihr Auto ebenfalls bis zum Stillstand ab.

Der 43-jährige Lastwagenfahrer bemerkte die stehenden Autos zu spät und konnte, trotz eingeleiteter Vollbremsung, ein Zusammenstoss nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 76-Jährigen in das vor ihr stehende Auto geschoben. Die Frau verletze sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Strassenabschnitt war vorübergehend gesperrt. Die örtliche Feuerwehr signalisierte eine Umleitung. Der Lastwagen sowie das Auto der 76-jährigen Frau musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von über zehntausend Franken.

Donnerstag, 4. März, 13:43 Uhr

Während den Umbauarbeiten in einem Provisorium

Schon bald für zwei Tage geschlossen: Die Gemeindeverwaltung Oberbüren. Bild: Tobias Söldi

(pd) Anfangs April beginnen im Gemeindehaus Oberbüren Umbauarbeiten. Für die Bauphase zieht die Gemeindeverwaltung in ein Provisorium im Mehrzweckgebäude Neudorf um. Zügeltage sind der 31. März und der 1. April. An diesen Tagen bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Der Briefkasten beim Gemeindehaus ist während der Bauphase nicht in Betrieb. Beim Provisorium steht jedoch eine Alternative zur Verfügung: Post kann in den Briefkasten beim Mehrzweckgebäude Neudorf eingeworfen werden. Dies gilt auch für die Abstimmungsunterla­gen.

Die Gemeinde hat allerdings einen Nachsendeauftrag eingerichtet. Post, welche an die bisherige Adresse geschickt wird, wird an die Adresse des Provisoriums umgeleitet.

Donnerstag, 4. März, 12:07 Uhr

Den Kontakt zu den Jugendlichen nicht verlieren

Das OJA-Team mit einheitlichem Look (von links): Domenica Del Tiglio, René Hirschi und Stellenleiter Tobias Marti. Bild: PD

(pd) Wie für viele andere auch, waren für die Mitarbeitenden der Offenen Jugendarbeit (OJA) in Flawil die vergangenen zwölf Monate eine Herausforderung. Immer wieder mussten sie die Angebote anpassen. «In erster Linie ging es darum, den Kontakt zu den Jugendlichen nicht zu verlieren», sagt Tobias Marti, Stellenleiter der Offenen Jugendarbeit Flawil.

Als der Bundesrat im März 2020 den ersten Lockdown verhängte, musste auch die OJA ihre Türen schliessen. Im Sommer, als sich die Corona-Situation vorübergehend entspannte, durfte den Jugendlichen der Zutritt zum Jugendtreff fast ohne Einschränkungen gewährt werden. Und im Herbst, als sich das Coronavirus wieder stärker verbreitete, führte dies zu einer erneuten, jedoch nur teilweisen Schliessung des Flawiler Jugendtreffs.

Kontakt über Live-Chats

Vor allem im März und April 2020, als der Jugendtreff geschlossen bleiben musste, war das OJA-Team ganz besonders gefordert. «Die Beziehung ist das Kernelement der Offenen Jugendarbeit. Ein professioneller Beziehungsaufbau ist aber nur schwer möglich, wenn der Jugendtreff geschlossen ist», sagt Marti. Die OJA-Mitarbeitenden mussten nach neuen Wegen suchen, um den Kontakt zu den Jugendlichen nicht zu verlieren. Sie fanden diese vor allem in digitalen Angeboten. Die OJA bot zum Beispiel virtuelle Treffen in Form von Live-Chats über Text und Video an.

Donnerstag, 4. März, 11:31 Uhr

An der Schnittstelle zwischen Musik und Kunst

Als erstes zeigt die Kunsthalle eine Ausstellung des Künstlers Luigi Archetti. Bild: PD

(pd) Mit den ersten Lockerungen von nächster Woche dürfen die Museen wieder öffnen. Auch die Kunsthalle Wil macht ihre Türen wieder auf. Als erstes zeigt diese eine Ausstellung des Zürcher Künstlers Luigi Archetti. Die Ausstellung wird am Sonntag, 7. März, eröffnet und kann von 11.00 bis 16.00 Uhr besucht werden. Da noch keine Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen, findet die geplante Vernissage vom 6. März nicht statt. Für den Besuch in der Kunsthalle gelten die gängigen Schutzmassnahmen, wie die Kunsthalle mitteilt.

In installativen Settings kreiert Luigi Archetti ästhetische Spannungsräume und macht die Schnittstelle zwischen Musik und Kunst sinnlich erfahrbar. Für die Ausstellung Soundoff gestaltet er den Raum der Kunsthalle Wil als Bildträger und Klangkörper, visuelle und klangliche Impulse treffen atmosphärisch aufeinander.

Donnerstag, 4. März, 10:44 Uhr

Vor einem Jahr verstarb erste Person in der Schweiz an Corona

Nach einer Gedenkminute werden in der Schweiz am Freitag die Kirchenglocken läuten. Bild: Ennio Leanza / KEY

(pd) Der Bundespräsident Guy Parmelin hat aufgerufen, diesen Freitag, 5. März, um 12 Uhr, eine Gedenkminute für die über 9000 Coronaopfer der Schweiz zu halten. Anschliessend läuten im ganzen Land die Kirchenglocken. Auch zahlreiche Kirchen der katholischen Kirchgemeinden und jene der evangelischen Kirchgemeinden in der Region machen mit. Genau vor einem Jahr verstarb in der Schweiz die erste Person an den Folgen der Covid-19 Erkrankung.

Mittwoch, 3. März, 16:24 Uhr

Der Schwingclub Uzwil bekommt in der Henauer Rüti eine neue Schwinghalle

Der Spatenstich im Beisein von Mitgliedern des Schwingclubs und von Behördenmitgliedern ist erfolgt. Bild: PD

(pd) Gemäss einer Mitteilung im Uzwiler Blatt konnte der Schwingclub Uzwil zusammen mit Vertretern der Gemeinde vor einigen Tagen den Spatenstich für die neue Schwinghalle des Schwingclubs Uzwil in der Henauer Rüti vornehmen.

Knapp ein Jahr nachdem das Projekt «Neubau Schwinghalle» an der Hauptversammlung des Schwingclubs das erste Mal vorgestellt und darüber abgestimmt wurde, konnte nun der Spatenstich vollzogen werden.

Dazwischen sei viel passiert und der Verein habe viel bewegt. Dazu zählte die Gründung einer Baukommission, die finanziellen Mittel aufzutreiben, die Ausarbeitung der Baupläne und viele Sitzungsstunden.

Nun könne der Verein mit dem Bau beginnen und freue sich auf die Bauzeit, bei der viele Vereinsmitglieder in Form von Helferstunden Einsatz zeigen würden.

Mittwoch, 3. März, 15:05 Uhr

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Oberuzwil

Beim Unfall waren ein Traktor und zwei Personenwagen beteiligt. Bild: kapo/sg

(kapo) Laut Mitteilung der Kantonspolizei ist am Mittwochmorgen, kurz nach 07.20 Uhr, an der Wilerstrasse das Auto eines 20-jährigen Mannes mit einem weiteren Auto zusammengestossen. Durch den Aufprall wurde das zweite Auto in einen vor ihm stehenden Traktor geschoben. Bei der Auffahrkollision wurden zwei Personen leicht verletzt.

Auf der Wilerstrasse, Höhe der Liegenschaft Nr. 22, wollte eine Gruppe Passanten den Fussgängerstreifen überqueren. Ein 65-jähriger Mann fuhr vom Zentrum her in Richtung Schwarzenbach und hielt seinen Traktor beim Fussgängerstreifen an und gewährte den Fussgängern den Vortritt.

Eine hinter dem Traktor fahrende 21-jährige Frau hielt ihr Auto ebenfalls an. Der zuhinterst fahrende 20-Jährige bemerkte dies zu spät und stiess gemäss eigenen Aussagen ungebremst mit dem Heck des Autos der 21-Jährigen zusammen. Durch diesen Aufprall wurde letztgenanntes Auto nach vorne in den Traktor geschoben.

Der 27-jährige Beifahrer des Unfallverursachers verletzte sich beim Unfall leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die 21-jährige Frau verletzte sich ebenfalls leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Mittwoch, 3. März, 14:46 Uhr

Vorsicht Autofahrer: Frösche und Kröten sind unterwegs

Männliche Erdkröten nutzen Strassen gern, um Ausschau zu halten nach anrückenden Weibchen. Bild: PD

(pd) Das angekündigte Regenwetter lasse Frösche und Kröten vielerorts zu ihrem Laichgewässer aufbrechen. Nachdem seit einigen Tagen bereits erste Tiere beobachtet wurden, dürften ab jetzt in regnerischen Nächten zahlreiche Amphibien auf Strassen unterwegs sein.

Dies schreibt die Regionalstelle St.Gallen-Appenzell des nationalen Daten- und Informationszentrums für Amphibien und Reptilien in einer Mitteilung.

Autofahrer, die in den nächsten Wochen nachts unterwegs seien, sind aufgerufen, Rücksicht zu nehmen auf Amphibien, die sich auf der Fahrbahn befinden. Durch Temporeduktion und aufmerksames Fahren können Tiere geschont werden. Bei Tempo 30 würden Frösche durch den Fahrtwind nicht verletzt und hätten bessere Chancen, heil über die Strasse zu gelangen.

Viele Freiwillige sind unterwegs

Auf verschiedenen Strassenabschnitten seien jetzt wieder Freiwillige im Einsatz, um Amphibien vor dem Strassentod zu retten. Bei dieser gefährlichen Arbeit seien sie auf die Rücksicht der Autofahrer angewiesen.

Das Ziel der wandernden Amphibien sei ihr Geburtsgewässer, in dem sie sich paaren. Bei Grasfröschen und Erdkröten würden die Weibchen mehrere Tausend Eier aufs Mal legen. Die wehrlosen Kaulquappen, die daraus schlüpfen, seien eine begehrte Mahlzeit für unzählige Wassertiere. So überlebe nur ein kleiner Teil die Entwicklungszeit im Wasser.

Wenn die winzigen Jungtiere im Sommer das Wasser verlassen und in die umliegenden Wälder abwandern, sei die Sterblichkeit nochmals enorm. Als Folge von Trockenlegungen, Giftstoffen und Mangel an Lebensräumen würden Amphibien zusätzlich geschädigt. Es sei faszinierend, wie Amphibien trotz der widrigen Lebensbedingungen an vielen Orten überleben könnten.

Mittwoch, 3. März, 13:49 Uhr

Auslastung des Sponti-Car in Niederhelfenschwil darf sich nicht verringern

Die Auslastung des Sponti-Cars in Niederhelfenschwil bleibt bisher hinter den Erwartungen. Bild: Pd

(pd/bl) Laut Mitteilung der Gemeinde Niederhelfenschwil laufe das Projekt «Sponti-Car» seit fast einem Jahr. Das E-Mobil der Gemeinde könne von der Bürgerschaft gemietet werden. Eine Statistik des Jahres 2020 (Mai bis Dezember) zeige, dass die Auslastung mit insgesamt 125 Buchungen bisher eher verhalten ausfiel.

Der Gemeinderat möchte an dem Carsharing-Projekt dennoch festhalten und dessen Benützung aktiv fördern. Sollte sich im Jahr 2021 die Auslastung allerdings weiter verringern, müsste eine Vertragskündigung in Erwägung gezogen werden.

Mittwoch, 3. März, 10:20 Uhr

Drei Ostschweizer Unternehmen lancieren eine gemeinsame Gesichtsmaske

Die Gesichtsmasken gibt es in acht verschiedenen Farben. Bild: PD

(pd) Die drei Ostschweizer Unternehmen Flawa Consumer GmbH, die Manufaktur GmbH und die Bischoff Textil AG lancieren ein gemeinsames Maskenprojekt der besonderen Art. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Traditionelle St.Galler Stickerei verwandle ab sofort die Atemschutzmasken von Flawa in modische Accessoires.

Mit einem einfachen Überzug würden einzigartige Schweizer «Spitzenmasken» in acht verschiedenen Farben mit zertifiziertem Schutz entstehen. Sie würden im Handumdrehen jeden Look aufwerten.

Flawa bringe in Kooperation mit die Manufaktur und Bischoff Textil zum ersten Mal Fashion-Hüllen in Kombination mit Atemschutzmasken auf den Markt. Die Maske von Flawa diene als Basis, darüber werde ein Überzug aus gestickter Spitze aus dem Hause Bischoff Textil befestigt.

Mittwoch, 3. März, 08:04 Uhr

Die Gemeinde Jonschwil hat die Tarife für die Feuerwehr neu angesetzt. Bild: PD

(gk) Gemäss Mitteilung im Gemeinde aktuell habe der Gemeinderat gestützt auf die neue Verordnung über Gebühren, Tarife und Entschädigungen zum Feuerschutz (sGS 871.3) neue Einsatz-Tarife für die Feuerwehr festgelegt.

Die wichtigste Änderung betreffe die Fehlalarme. Bisher war der erste Fehlalarm pro Kalenderjahr oder der erste Fehlalarm bei einer neu erstellten Alarmanlage kostenlos. Ab dem 1. März sei jeder Fehlalarm hingegen kostenpflichtig.

Fehlalarme, die kein grosses Aufgebot auflösen und rasch gestoppt werden könnten, würden nach Aufwand verrechnet. Fehlalarme der Alarmstufe 1 würden hingegen mit pauschal 1500 Franken und die Alarmstufe 2 mit pauschal 2500 Franken in Rechnung gestellt.

Bei allen anderen Einsatz-Tarifen gebe es nur minime Anpassungen.

Mittwoch, 3. März, 07:51 Uhr

Die Bauarbeiten im Kirchberger Zentrum kommen gut voran

Das gute Wetter erlaubt es, dass die Bauarbeiten zügig vorankommen. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Mit der Zentrumsüberbauung erhält Kirchberg ein neues Gesicht. Im August des vergangenen Jahres ist es mit den Abbrucharbeiten der bestehenden Gebäude losgegangen.

Nach den folgenden Aushubarbeiten wird auf der Grossbaustelle zurzeit das Untergeschoss gebaut, in dem unter anderem eine Tiefgarage vorgesehen ist. Bis im Jahre 2024 soll alles fertig und die Gebäude bezugsbereit sein.

Das Kirchberger Zentrum erhält in den kommenden Jahres ein neues Gesicht. Bild: PD

Nebst diversen Wohnungen entstehen Gewerberäumlichkeiten. Im Neubau werden auch ein neuer Volg-Dorfladen und die Clientis Bank Toggenburg untergebracht sein.

Dienstag, 2. März, 21:57 Uhr

Der Liveticker vom Derby FC Wil - FC Winterthur

Der FC Wil blieb im achten Spiel des Jahren zum siebten Mal unbesiegt. Bild: Freshfocus

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend.

Weiter geht es für die Wiler bereits in drei Tagen, wenn am Freitag Neuchâtel Xamax im Bergholz gastiert. Auch von diesem Spiel gibt es hier einen Liveticker.

Schlussfazit: Für die Wiler ist das ein eher glücklicher Punkt. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten die Winterthurer mehr Spielanteile und gingen verdient in Führung. Danach brauchten die Wiler einige Minuten, um sich zu fangen, kamen aber dann noch zum Ausgleich. Silvio hatte danach gar noch die Chance zum Wiler Siegtreffer. Das wäre aber dann doch des Guten zu viel gewesen.

Schlusspfiff im Bergholz: Der FC Wil und der FC Winterthur trennen sich 1:1.

90. Minute: Wieder die Winterthurer. Ltaief schliesst aus zehn Metern ab. Muntwiler bringt aber noch den Kopf an den Ball und kann so zur Ecke klären. Der wäre sonst drin gewesen.

87. Minute: Und gleich nochmals die Wiler: Nach der Ablage von Haile-Selassie kann Silvio frei aus 16 Metern abschliessen. Goalie Marzino reagiert aber gut und kann den Ball noch abwehren.

86. Minute: TOOOOOR für den FC Wil durch Haile-Selassie zum 1:1-Ausgleichstreffer. Nach Vorlage von Dickenmann, der über die rechte Seite gekommen war und den Ball in die Mitte gelegt hatte, hat Haile-Selassie keine Mühe, das Spielgerät frei aus elf Metern ins Tor zu befördern.

80. Minute: TOOOOOR für den FC Winterthur durch Ballet zum 0:1. Der eben erst eingewechselte Offensivmann erzielt mit seinem ersten Ballkontakt den Führungstreffer. Nach einem Eckball trifft er mit einem wuchtigen Schuss aus 16 Metern in die linke untere Ecke. Ausgerechnet der Ex-Wiler, der noch im Dezember auf dem Bergholz aktiv war.

78. Minute: Da ist nun auch eine Chance für die Wiler. Silvio schliesst aus spitzem Winkel ab. Torhüter Marzino kann den Ball aber klären.

72. Minute: Die Winterthurer versuchen es weiter. Diesmal ist es der eingewechselte Ltaief, der einen Schuss aus gut 20 Metern übers Tor setzt.

65. Minute: Da war sie die gute Chance für die Winterthurer: Nach einem Eckball setzt Kamberi den Kopfball aus elf Metern an den rechten Pfosten. Da hatten die Wiler wieder Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

62. Minute: Winterthur jetzt mit deutlich mehr Spielanteilen. Der letzte Pass kommt aber jeweils nicht an, so dass keine wirkliche Gefahr für das Wiler Tor entsteht.

55. Minute: Gute Chance für die Winterthurer: Nach einem Angriff über die rechte Seite verpasst Buess den Ball in der Mitte nur um eine halbe Schuhgrösse. Da hatten die Wiler Glück.

51. Minute: Die Wiler mit einem Angriff: Ndau versucht sich gleich gegen vier Gegenspieler im Strafraum. Das sind dann aber doch zu viele und die Gäste können die Situation klären.

46. Minute: Anpfiff zur zweiten Halbzeit.

Pausenfazit: Beide Mannschaften brachten jeweils einen einzigen Schuss aufs Tor zustande. Während die Wiler in den ersten 25 Minuten mehr Spielanteile hatten, waren es danach bis zur Halbzeit die Winterthurer. Beide Teams konnten aber keine wirklich gefährlichen Aktionen kreieren. Daher geht das 0:0 zur Pause in Ordnung, auch in dieser Höhe.

Pausenpfiff im Bergholz. Es geht mit einem 0:0 in die Kabine.

39. Minute: Nun auch der erste Schuss aufs Tor, abgegeben von einem Winterthurer. Im Anschluss an einem Eckball kommt Kamberi am Strafraum vollkommen frei zum Abschluss. Sein Schuss geht aber direkt auf Köhn. Da hätte er mehr aus dieser Chance machen können.

29. Minute: Da ist er, der erste Schuss aufs Tor im Spiel. Zumberi schafft es, nach über zwei Stunden mal wieder einen Wiler Schuss aufs Tor zu bringen. Ja, so lange kam kein Abschluss eines Wiler Spielers auf das gegnerische Tor. Denn am Freitag in Chiasso war das nie der Fall.

25. Minute: Die Wiler mit einem Freistoss aus 20 Metern. Brahimi setzt den Ball aber deutlich über das Tor. Weder die Wiler noch die Winterthurer haben bislang einen Schuss aufs Tor zustande gebracht.

19. Minute: Die Winterthurer versuchen es mit direktem Kurzpassspiel. Den Pass von Wittwer in die Mitte hat Köhn aber sicher.

11. Minute: Wenn die Wiler mit fünf Toren Unterschied oder mehr gewinnen, würden sie an Winterthur vorbeiziehen und auf Rang sechs vorstossen. Da aber bisher immer noch überhaupt nichts Gefährliches passiert ist, dürfte das eher nicht passieren.

5. Minute: Viel ist noch nicht los im Bergholz. Beide Mannschaften tasten sich noch ab. Ergo gibt es hier noch nichts zu berichten.

1. Minute: Schiedsrichter Anojen Kanagasingam pfeift das Spiel an. Auf gehts zu diesem Regio-Derby.

Herzlich willkommen aus dem Wiler Südquartier zum heutigen FCW-Derby. Eigentlich war vorgesehen, dass die heutige Partie in Winterthur stattfindet. Da der Rasen auf der Winterthurer Schützenwiese nicht bespielbar ist, haben die Winterthurer das Heimrecht mit dem FC Wil getauscht. Die Äbtestädter wollen sich heute für den schwachen Auftritt am vergangenen Freitag in Chiasso rehabilitieren. Mit einem Sieg kann der FC Wil punktemässig zum heutigen Gast aus der Eulachstadt aufschliessen. Pascal Ibig führt Sie heute durch das Spielgeschehen.

Dienstag, 2. März, 09:31 Uhr

Rotes Kreuz verschenkt Blumen



Am «Tag der Kranken» verschenkt das SRK Kanton St.Gallen 3‘700 Orchideen. Bild: Lightfieldstudios / iStockphoto

(pd/uh) Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton St.Gallen setzt am «Tag der Kranken» vom 7. März ein Zeichen und verschenkt im gesamten Kanton 3‘700 Orchideen an kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen, über 1000 davon in der Region Wil/Toggenburg.

Der «Tag der Kranken» hat seinen festen Platz im Jahreskalender der Schweiz. Auch das SRK Kanton St.Gallen bringt an diesem Tag seine Solidarität zum Ausdruck. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Situation weiterhin unsicher. Gerade chronisch kranke Menschen gehören zu den Risikogruppen und leben häufig isoliert. Darum ist es umso wichtiger, kranken Menschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.

Das Schweizerische Rote Kreuz bietet verschiedene Entlastungsangebote wie den Rotkreuz-Fahrdienst, den Besuchs- und Begleitdienst und den Rotkreuz-Notruf. Anlässlich des «Tag der Kranken» werden zudem in Zusammenarbeit mit Spitex-Organisationen, Tagesstätten, Entlastungsdiensten und Freiwilligen im gesamten Kanton mehr als 3’700 Orchideen an kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen verschenkt. Gemäss Romy Graf, Projektleiterin «Tag der Kranken» beim SRK Kanton St.Gallen, ist die Freude gross bei den Beschenkten.

Die Mitarbeitenden der sozialen Organisationen schätzen es sehr, ein kleines Geschenk abzugeben und so, gerade in diesen schwierigen Zeiten, für Freude zu sorgen.

Was ist der Tag der Kranken

Mit dem Tag der Kranken wird die Bevölkerung einmal jährlich für ein spezifisches Thema im Bereich Gesundheit sensibilisiert. Der Tag soll das Verständnis für die Bedürfnisse kranker Menschen fördern und zur Anerkennung der Tätigkeit all jener beitragen, die sich beruflich oder privat für Patientinnen und Patienten einsetzen. Der «Tag der Kranken» 2021 hat das Motto «verletzlich, aber stark».

Damit soll die Bevölkerung eingeladen werden, offen über das Thema zu sprechen. Krankheiten und Beeinträchtigungen schränken nicht nur körperlich ein, sie haben auch einen Einfluss auf die Psyche. Ob und wie stark eine Krankheit – oder eine Krise wie die Corona-Pandemie – seelisch belastet, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Die Fähigkeit, eine schwierige Situation zu meistern und aus dieser mit einem guten Selbstwertgefühl und manchmal sogar gestärkt herauszugehen, wird in der Fachwelt Resilienz genannt.

Montag, 1. März, 18:58 Uhr

Motorradfahrerin auf der Mühlaustrasse gestürzt

Die 16-jährige Motorradlenkerin verletzte sich laut Polizeiangaben eher leicht. Bild: kapo/sg

(kapo/ahi) Am Montagmorgen, kurz nach 7.45 Uhr, hat sich an der Mühlaustrasse in Bazenheid ein Selbstunfall einer Motorradfahrerin ereignet. Dabei verletzte sich die 16-jährige Fahrerin eher leicht.

Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad von Lütisburg her in Richtung Bazenheid. Dabei verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Motorrad. und stürzte. Sie verletzte sie sich leicht und wurde vom Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1'000 Franken.

Montag, 1. März, 18:41 Uhr

Cinewil öffnet am Wochenende wieder

(lsf) Kinos dürfen noch nicht wieder öffnen, das hat der Bundesrat vergangene Woche entschieden. Zumindest noch nicht regulär. Ab nächstem Wochenende vermietet das Cinewil jedoch wieder seine Kinosäle an Gruppen von jeweils fünf Personen. Den Film muss man selber als DVD oder Blueray mitbringen.

Montag, 1. März, 16:08 Uhr

Stabwechsel beim Veteranenverein Uzwil und Umgebung

Der Veteranenverein Uzwil und Umgebung wird interimsmässig von Vizepräsident Hans Aerne (links) geführt. Bild: PD

(pd/ahi) Am Tag der abgesagten Hauptversammlung hat die Vereinsführung des Veteranenvereins Uzwil und Umgebung von Armin Benz zum Vizepräsidenten Hans Aerne gewechselt. Da eine Stabsübergabe im normalen Rahmen nicht möglich war, haben nur der Vizepräsident und der Kassier am Übergabeakt teilgenommen.

Armin Benz hatte das Präsidium vor zwei Jahren von Toni Bürge übernommen und den Verein seitdem geführt. Aus gesundheitlichen Gründen ist es ihm nicht möglich, die Präsidentschaft weiter zu führen. Seine zwei Jahre waren intensiv und prägnant, auch wenn nicht das ganze Programm durchgeführt werden konnte.

Montag, 1. März, 14:27 Uhr

Galaabend der Stadtharmonie um ein Jahr verschoben

Grosses Bedauern bei der Stadtharmonie Wil: Der Gala-Abend vom 30. April muss aufgrund der Pandemie verschobenen werden, der Kreismusiktag vom 1. Mai wird abgesagt. Bild: PD

(pd/ahi) Seit gut zwei Jahren hat sich die Stadtharmonie Wil auf die Neuuniformierung im Frühling 2021 gefreut und voller Elan ein würdiges Fest-Wochenende geplant. Jetzt aber steht fest: Der Gala-Abend vom

30. April wird (coronabedingt) verschoben, der Kreismusiktag mit Uniformenpräsentation vom 1. Mai in Bronschhofen abgesagt.

Das Bedauern ist gross, schreibt die Stadtharmonie in ihrer Mitteilung. Umso mehr, als ausserdem sämtliche übrigen Auftritte im Frühling und mindestens Frühsommer abgesagt werden müssen, weil die Covid19-Regeln auch keine Proben erlauben. Der Fahrplan sieht nun folgendermassen aus:

1. Der Gala-Abend vom 30. April 2021 wird um ein Jahr verschoben und vor dem Frühjahrskonzert 2022 stattfinden; 2. Anstelle des Kreismusiktags mit Uniformenpräsentation vom 1. Mai 2021 findet im September 2021 in Wil ein Tag der Musik mit verschiedenen Formationen aus dem Kreis statt; 3. Das Kirchenkonzert im Advent soll nach Möglichkeit durchgeführt werden.

Wann und in welcher Form die neuen Uniformen präsentiert werden ist noch offen. Es werden verschiedene Optionen geprüft. Mit deren Finanzierung befindet sich die Stadtharmonie auf Kurs.

Montag, 1. März, 11:00 Uhr

Operette Sirnach: Chorsängerinnen und -sänger gesucht

«Im weissen Rössl»: So sah die Inszenierung 2017 in Beinwil am See aus. Bild: Peter Siegrist

(pd/ahi) Die Operette Sirnach plant für den Januar 2022 die Premiere des «Weissen Rössls». Dass nun an der Aufnahme der Produktion gearbeitet wird, erfüllt die Beteiligten mit Vorfreude.

Die Aufnahme der Chorproben ist, laut Florence Leonetti, Produktionsleiterin der Operette Sirnach und Leiterin der Tonhalle Wil, für den 31. Mai 2021 vorgesehen. Sollte dies noch nicht möglich ein, könnte man im Juni mit Kleingruppen beginnen. Flexibilität und Improvisationstalent werde es brauchen, darüber ist sich auch Andreas Signer, musikalischer Leiter der Operette Sirnach im Klaren. Auch für ihn war das Jahr 2020 eine Achterbahn der Gefühle: Wo im September die Aussicht auf Konzerttätigkeiten Hoffnungen weckte, wurde dies bald wieder zunichte gemacht. Auch das Vorsingen für das «weisse Rössl» gestaltete sich aufgrund der Einreisebestimmungen schwierig.



Derzeit werden noch Chorsängerinnen und -sänger für die Mitwirkung am «weissen Rössl» gesucht. Interessierte können sich an florence.leonetti@operette-sirnach.ch wenden.

Montag, 1. März, 08:34 Uhr

Swiss Volley bricht Meisterschaften ab

Die Volleyball-Meisterschaften der Nationalliga B sowie der 1. Liga, in der auch der STV Wil spielt, werden abgebrochen. Bild: PD

(pd/ahi) Swiss Volley bricht die Meisterschaften der Nationalliga B und der 1. Liga ab, weil die vom Bundesrat getätigten Anpassungen im Sportbereich keinen geregelten und fairen Meisterschaftsbetrieb auf nationaler Ebene erlauben.



Seit Ende Oktober sind die Nationalliga B (NLB) und die 1. Liga unterbrochen. Bis zuletzt hat Swiss Volley gehofft, dass die Lockerungen des Bundesrates vom 24. Februar 2021 die Wiederaufnahme dieser beiden nationalen Meisterschaften mit den funktionierenden Schutzkonzepten aber ohne weitere Einschränkungen umgehend ermöglicht.



Eine Tür öffnet sich zwar für semiprofessionelle Ligen, welche ab dem

1. März wieder trainieren dürfen. Auch Wettkämpfe wären möglich. Swiss Volley stuft die NLB als semiprofessionelle Liga ein, doch die finale Entscheidung ob Trainings und Wettkämpfe erlaubt werden, liegt bei den jeweiligen Kantonen und Betreibern der Hallen.



Die 1. Liga wird weiterhin als Breitensport eingestuft. Lockerungen auf Bundesebene können deshalb frühestens per 22. März 2021 erwartet werden.

Sonntag, 28. Februar, 11:08 Uhr

Cédric Noger scheidet früh aus

Es will nicht laufen bei Cédric Noger in dieser Saison. Bild: Keystone

(sdu) Der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger kommt in dieser Saison im Weltcup weiterhin nicht auf Touren. Nachdem er am Samstag beim ersten Riesenslalom im bulgarischen Bansko nur den enttäuschenden 46. Platz erfahren hatte (siehe unten), kam er bei der «Revanche» am Sonntag nicht weit. Auf einer eisigen Strecke fuhr er schon im oberen Streckenteil an einem Tor vorbei und schied aus.

Nun steht für Noger in diesem verkorksten Weltcup-Winter - erst einmal gab es ein paar wenige Punkte - noch ein Riesenslalom an, in zwei Wochen im slowenischen Kranjska Gora. Es ist jener Ort, wo der Wiler vorletzte Saison mit Rang vier sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis erlangt hatte. Davon ist Noger momentan weit entfernt.

Sonntag, 28. Februar, 9:24 Uhr

Erster Sieg in einem FIS-Rennen für Sarah Zoller

Zuerst schied sie aus, dann holte sich Sarah Zoller den ersten Sieg in einem FIS-Slalom. Bild: PD

(pd/sdu) Jetzt hat es geklappt. Nachdem die Flawilerin Sarah Zoller zuvor in diesem Jahr zweimal Zweite geworden war in einem FIS-Slalom, holte sie sich am Freitag in Malbun den ersten Sieg auf dieser Stufe.

Nach dem ersten Lauf war die 18-Jährige noch im dritten Rang klassiert gewesen und hatte 0,64 Sekunden Rückstand auf die Leaderposition. Die zweitschnellste Zeit im zweiten Lauf genügte schliesslich für den Sieg. Die für den Skiclub Gossau startende Sarah Zoller feierte den Erfolg, nachdem sie am gleichen Tag in einem weiteren Slalom ausgeschieden war.

In Malbun durfte Sarah Zoller zuoberst aufs Podest. Bild: PD

Sonntag, 28. Februar, 09:08 Uhr

Uzwilerin Anna Miotto wird St. Galler Juso-Präsidentin

Die Uzwilerin Anna Miotto führt neu die Juso des Kantons St. Gallen. Bild: PD

(red) Die Jungsozialisten des Kantons St. Gallen haben ein neues Präsidium. Die Führung bleibt in der Region Wil angesiedelt. Am Wochenende hat der Wiler Timo Räbsamen, der seit diesem Jahr auch dem Stadtparlament angehört, das Präsidentenamt an Anna Miotto aus Uzwil übergeben. Diese war bis anhin Sekretärin gewesen. «Ich habe die bestehenden Strukturen verdammt satt», sagte Miotto beim Amtsantritt.

Samstag, 27. Februar, 13:54 Uhr

Bei Unfall in Wil leicht verletzt

Der entstandene Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch. Bild: kapo

(kapo) Am Freitag um kurz vor 10.15 Uhr hat sich auf der Autobahn A1 ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignet. Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Und so ist es laut Angaben der Kantonspolizei St. Gallen passiert: Ein 39-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich. Zu diesem Zeitpunkt war der Unterhaltsdienst Nationalstrassen mit Arbeiten beschäftigt. Dazu wurde der Überholstreifen gesperrt und der Verkehr auf den Normalstreifen umgeleitet.

Als der 39-Jährige dies kurz vor dem Prellschutzfahrzeug des Unterhaltsdienstes bemerkte, wechselte er auf den Normalstreifen. Dabei prallte er mit seinem Auto gegen den Lastwagen des 60-jährigen Mannes. Durch die Kollision drehte sich das Auto vor den Lastwagen und wurde mehrere Meter geschoben, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Durch den Unfall zog sich der Lastwagenfahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Samstag, 27. Februar, 12:03 Uhr

Nächste Enttäuschung für Cédric Noger

Cédric Noger verlor in Bansko viel Zeit. Bild: AP

(sdu) Der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger muss in dieser Saison weiter auf einen Befreiungsschlag im Ski-Weltcup warten. Nachdem er vor der WM-Pause erstmals auf seinem neuen Kästle-Ski Weltcuppunkte gewonnen hat, gab es am Samstag beim Riesenslalom von Bansko eine herbe Enttäuschung. Mit der Nummer 34 ins Rennen gegangen, verlor Noger als 46. ganze 5,80 Sekunden. Es fehlten ihm mehr als zwei Sekunden für die Qualifikation zum zweiten Lauf.

Gewonnen wurde das Rennen schliesslich von Kroaten Filip Zubcic, der im zweiten Lauf den Halbzeit-Führenden Mathieu Faivre noch abfing.

Die nächste Chance gibt es am Sonntag, wenn in Bansko noch ein Riesenslalom auf dem Programm steht.