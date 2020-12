WIL-TICKER Einbruch in Lütisburg: Tresor gestohlen +++ Niederhelfenschwil: Schmuck erbeutet bei Einbruch +++ Frau leicht verletzt: Warnsignal übersehen und mit FW-Bahn kollidiert Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 20.12.2020, 13.29 Uhr

Sonntag, 20. Dezember, 13:11 Uhr

Lütisburg: Bei Einbruch Tresor gestohlen

Beim Einbruch wurde ein Sachschaden von rund 2000 Franken angerichtet. Bild: PD

(hs/kapo) Am Samstag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 19,30 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Haus am Grünhügel in Lütisburg eingebrochen. Sie brach eine Tür auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Sie durchsuchte die Räume und stahl einen Tresor und Schmuck im Wert von rund 1000 Franken. Anschliessend flüchtete sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen auf rund 2000 Franken geschätzt.

Sonntag, 20. Dezember, 13:06 Uhr

Niederhelfenschwil: Schmuck erbeutet bei Einbruch

(hs/kapo) Am Samstag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18:20 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Haus am Hegiberg in Niederhelfenschwil eingebrochen. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen brach die Täterschaft gewaltsam eine Terrassentür auf, betrat das Haus und durchsuchte es. Mit Schmuck in zurzeit noch unbekanntem Gesamtwert floh sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Sonntag, 20. Dezember, 12:59 Uhr

Bettwiesen lehnt kostenpflichtige Grünabfuhr ab

Die kostendeckende, gebührenpflichtige Grünabfuhr wird den Gemeinderat von Bettwiesen noch eingehend beschäftigt. Bild: Ralph Ribi

(hs) Die Einführung einer kostendeckenden und gebührenpflichtigen Grüngutabfuhr ist in Bettwiesen heftig umstritten. Mit 131 Nein Stimmen zu 71 Ja Stimmen lehnten die Stimmberechtigen das Geschäft am Sonntag an der Urne ab. Gegen die Urnenabstimmung dieses Geschäftes ist zudem eine Beschwerde beim Kanton hängig.

Dafür ist der Gemeinderat aber wieder wieder vollzählig.

Als Nachfolger des weggezogenen Marc Steiner wurde der 43-jährige Elektroingenieur Mario Fust gewählt. Er war der einzige Kandidat.

Matzingen: Warnsignal übersehen und mit Zug kollidiert

Das Auto wurde auf der Verzweigung vom Zug erfasst. Die Autolenkerin wurde leicht verletzt. Bild: Kapo TG

(red) Das Fahrzeug einer 21-jährigen Lenkerin wurde am Samstagnachmittag in Matzingen von einem Zug erfasst. Die Autolenkerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau beabsichtigte die Frau um 14.30 Uhr, mit ihrem Auto an der Verzweigung Frauenfelder-/Stettfurterstrasse in Richtung Stettfurt abzubiegen. Weil die Warnleuchten der Frauenfeld-Wil-Bahn blinkten, hielt sie auf der Einspurfahrbahn hinter weiteren Fahrzeugen an. Nachdem der Zug nach Frauenfeld die Verzweigung überquert hatte, gingen die Leuchten aus. Die Lenkerin liess noch den vortrittsberechtigten Gegenverkehr passieren und bog dann ab; gemäss eigenen Angaben ohne nochmals nach links zu schauen. Sie übersah die wieder blinkende Warnleuchte und den in Richtung Wil fahrenden Zug, der eben die Haltestelle Matzingen verlassen hatte.

Obwohl der Zugführer eine Schnellbremsung einleitete, kollidierte der Zug mit dem Auto. Die Autolenkerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Zugführer und die Bahnpassagiere blieben unverletzt. Am Auto und an den Bahneinrichtungen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Bahnverkehr zwischen Matzingen und Wängi war während zwei Stunden unterbrochen.

Sonntag, 20. Dezember, 12:06 Uhr

Schwarzenbach: Brand im Schulhausneubau

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es kein Feuer mehr. Bid: Kapo SG

(hs) In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist es an der Schulstrasse zu einem Brand im Schulhausneubau gekommen. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Feuer sei zu diesem Zeitpunkt aber keines mehr zu sehen gewesen. Die örtliche Feuerwehr entlüftete schliesslich das Gebäude. Die genaue Brandursache ist laut Polizeiangaben unklar und wird von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Im Vordergrund der Ermittlungen stehe derzeit eine Brandentstehung durch Öl an Lappen. Das Öl sei vorgängig auf den Böden aufgetragen worden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken.

Sonntag, 20. Dezember, 10:11 Uhr

Wil: Nach Handtaschendiebstahl festgenommen

(hs) Am Freitag um 16:20 Uhr hat ein vorerst unbekannter Mann einer 20-jährigen Frau an der oberen Bahnhofstrasse in Will die Handtasche gestohlen und war geflüchtet. Gemäss einer Medienmittelung der Kantonspolizei St.Galen näherte sich der mutmassliche Täter, ein 24-jähriger Schweizer, der 20-Jährigen von hinten, entwendete ihre Handtasche und floh in Richtung Schwanenkreisel. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahfahndung konnte der 24-Jährige kurze Zeit später von der Kantonspolizei St.Gallen gestellt und festgenommen werden.

Samstag, 19. Dezember, 18:42 Uhr

Alina Granwehr trifft im Endspiel auf Viktorija Golubic

Alina Granwehr nimmt die zweitletzte Hürde und erreicht bei den Schweizer Meisterschaften in Biel das Endspiel. Bild: PD

(bl) Die Erfolgsserie der 17-jährigen Wilerin Alina Granwehr reisst nicht ab. Durch ein 6:1, 6:4 gegen die gleichaltrige Genferin Sebastianna Scilipoti steht sie im Finale der Swiss Champion Trophy 2020 in Biel.

Dort trifft sie am Sonntag auf Viktorija Golubic. Die topgesetzte, aktuell die 129 der Weltrangliste, schlug in der Vorschlussrunde die 19-jährige Thunerin Valentina Ryser in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4.

Freitag, 18. Dezember, 20:28 Uhr

Die Wilerin Alina Granwehr besiegt die Walliserin Ylena In-Albon

Alina Granwehr, aktuelle U18-Schweizermeisterin, lässt sich auch bei den Aktiven nicht vom Weg abbringen. Bild: PD

(bl) Die 17-jährige Wilerin Alina Granwehr wirkt an den Schweizer Meisterschaften in Biel weiterhin unwiderstehlich. Nach dem dritten Sieg steht sie im Halbfinale.

Nach Aline Thommen und Nina Stadler liess sie auch Ylena In-Albon keine Chance und besiegte die Walliser Nachwuchshoffnung glatt in zwei Sätzen am Freitagabend mit 6:2, 6:4.

Nun trifft sie am Samstag in der Vorschlussrunde auf die 17-jährige Genferin Sebastianna Scilipoti, die ihrerseits die Baslerin Joanne Züger (Jahrgang 2000) mit 6:4, 6:3 in die Schranken wies.

Freitag, 18. Dezember, 10:43 Uhr

Partizipanten-Versammlung der TKB findet nicht statt

Keine Partizipanten-Versammlung der Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Jahr 2021. Im Bild die Versammlung 2019 in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin (13. Juni 2019)

(red) Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie führt die Thurgauer Kantonalbank (TKB) 2021 keine Partizipanten-Versammlung (PV) durch. Diese hätte im Mai stattfinden sollen. Weil die Organisation eines solchen Grossanlasses aber mehrere Monate beansprucht und da voraussichtlich noch über einen längeren Zeitraum hinweg Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie notwendig sind, verzichtet die TKB auf die Durchführung. Bankrat und Geschäftsleitung bedauern diesen Entscheid ausserordentlich, wie sie n einer Mitteilung schreiben. «Die Bank möchte aber weder die Gäste noch die Lieferanten und Helfer einem gesundheitlichen Risiko aussetzen», heisst es weiter. Bei der Partizipanten-Versammlung der TKB handelt es sich – anders als bei einer Generalversammlung – um einen freiwilligen Anlass. Ziel ist, die Inhaberinnen und Inhaber von Partizipationsscheinen über den Geschäftsgang zu informieren. Entscheide werden keine getroffen, da die TKB-PS zwar mit Vermögensrechten, nicht aber mit Stimmrechten ausgestattet sind. Bereits bekannt ist das Datum der PV 2022. Diese findet am 19. Mai in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen statt.

Freitag, 18. Dezember, 06:10 Uhr

Drei von vier Tennisspielerinnen aus der Region sind an den Schweizer Meisterschaften in Biel ausgeschieden

Alina Granwehr trifft heute an den Tennis Schweizer Meisterschaften in Biel auf die Walliserin Ylena In-Albon. Bild: PD

(bl) Für Mitfavoritin Nina Stadler, Kirchberg, sind die Schweizer Meisterschaften in Biel bereits nach einem Spiel Geschichte. Sie unterlag am Donnerstagabend in drei hart umkämpften Sätzen der 17-jährigen Wilerin Alina Granwehr mit 4:6, 6:4, 2:6.

Im Viertelfinale trifft Granwehr heute auf die Walliserin Ylena In-Albon, die ihrerseits die Uzwilerin Karolina Kozakowa mit 6:4, 6:0 aus dem Turnier warf.

Nicht mehr dabei ist auch Nadine Keller, Dussnang. Die 20-Jährige unterlag der 15-jährigen Schwyzerin Céline Naef 1:6, 2:6.

Somit verbleibt aus der Region einzig Alina Granwehr im Rennen um den Schweizer-Meister-Titel. Alle Viertelfinals werden heute ausgetragen.

Donnerstag, 17. Dezember, 12:13 Uhr

Besuche in den Spitälern Wil und Wattwil nur in Ausnahmefällen erlaubt

Die Türen des Spitals Wil bleiben wegen Corona für Besucher geschlossen.



Bild: Mareycke Frehner

(pd) Die Regierung des Kantons St.Gallen hat beschlossen, das Besuchsverbot in St.Galler Spitälern aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Folglich sind Besuche auch in den Spitälern Wil und Wattwil nur in Ausnahmesituationen erlaubt.

Als Ausnahmen zählen Besuche von Angehörigen in ausserordentlichen Patientensituationen, etwa bei Palliativpatienten, die Begleitung von Kindern und Partner von Gebärenden. Das Besuchsverbot gilt für sämtliche Räumlichkeiten der beiden Spitäler.

Donnerstag, 17. Dezember, 11:30 Uhr

Zuzwiler Sonnenbergstrasse: 60 Prozent fahren unter 40 km/h

An der Oberdorfstrasse überschritten bei der Messung im August 0,6 Prozent der Autofahrenden die Höchstgeschwindigkeit. Bild: red.

(gk/ahi) An der Sonnenbergstrasse war von Mitte September bis Mitte November ein «Speedy» installiert. Die gesammelten Daten in einer Fahrtrichtung haben ergeben, dass 5,1 Prozent (490 Fahrzeuge) der insgesamt 9’664 erfassten Fahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten haben. Rund 60 Prozent fahren mit einer Geschwindigkeit von unter 40 km/h. Täglich fahren rund 160 Fahrzeuge in Richtung Sonnenberg.

Die Verkehrspolizei hat an der Oberdorfstrasse Ende August Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Diese Auswertung zeigte, dass lediglich 0,6 Prozent aller Autofahrerinnen und -fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten haben.

Donnerstag, 17. Dezember, 10:31 Uhr

Beschwerde gegen Kredit zur Sanierung des Kindergartens Wisental

An der Bürgerversammlung vom November genehmigten die Stimmberechtigten für die Erneuerung des Kindergartens an der Wilerstrasse einen Kredit von 1,98 Millionen Franken. Bild: PD

(rkf/ahi) Bereits gegen die Durchführung der Flawiler Bürgerversammlung vom 24. November war beim Departement des Innern des Kantons St.Gallen eine Beschwerde eingereicht worden. Diese wurde nach der Versammlung allerdings wieder zurückgezogen. Jetzt ist beim Departement eine weitere Beschwerde hängig. «Am 7. Dezember ist eine Beschwerde gegen den Beschluss der Bürgerversammlung der Gemeinde Flawil vom 24. November über den Kredit zur Sanierung des Kindergartens Wisental eingegangen», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung der Ratskanzlei. Die Gemeinde Flawil sei nun aufgefordert, zur Beschwerde Stellung zu nehmen.

Donnerstag, 17. Dezember, 09:36 Uhr

Mann prallt gegen Betonmauer

(kapo/red) Am Mittwochabend ist zwischen Bazenheid und Kirchberg ein Mann mit seinem Auto verunfallt. Dabei wurde er unbestimmt verletzt. Der 43-Jährige war auf der Husenstrasse unterwegs. Dabei kam sein Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Betonmauer.

Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Die Rettung brachte ihn im Anschluss ins Spital. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2'000 Franken. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Husenstrasse während knapp zwei Stunden gesperrt und durch die aufgebotene Feuerwehr eine Umleitung signalisiert.

Donnerstag, 17. Dezember, 06:30 Uhr

Die drei Tennisspielerinnen der Region gestalten ihre Auftaktpartie an den Schweizer Meisterschaften in Biel siegreich

Die Wilerin Alina Granwehr kämpft nach ihrem Startsieg heute gegen die Kirchbergerin Nina Stadler um den Einzug in die nächste Runde. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

(bl) Besser hätte der Start an den Tennis Schweizer Meisterschaften in Biel vom 16. bis 20. Dezember aus Sicht der Region nicht verlaufen können.

Die Dussnangerin Nadine Keller setzte sich in zwei Sätzen (6:4, 6:4) gegen die Bündnerin Paula Cembranos durch. Nun bekommt sie es in der zweiten Runde mit der 15-jährigen Schwyzerin Celine Naef zu tun. Das Spiel ist heute auf 15 Uhr angesetzt.

Die Wilerin Alina Granwehr benötigte gegen Aline Thommen ebenfalls nur zwei Sätze (6:4, 6:1), um sich gegen die Schaffhauserin hinwegzusetzen. Jetzt kommt es zum spannenden Vergleich gegen die Kirchbergerin Nina Stadler, die in der Startrunde ein Freilos genoss. Gemäss Tableau beginnt die Partie heute nicht vor 16.30 Uhr.

Die Dritte im Bunde, welche die Achtelfinals erreichte, ist die Uzwilerin Karolina Kozakowa. Sie benötigte gegen Kiara Cvetkovic allerdings drei Sätze (6:0, 6:7, 6:4), um in die nächste Runde aufzusteigen. Ihre nächste Gegnerin heute ab etwa 16.30 Uhr ist das Walliser Nachwuchstalent Ylena In-Albon.

Mittwoch, 16. Dezember, 14:46 Uhr

Schwarzenbach: Holenstein-Areal kann erweitert werden

(gem/uh) Mit Verfügung vom 8. Dezember hat der Kanton den Sondernutzungsplan Wilerstrasse Nord genehmigt. Die Firma Holenstein AG (Transporte / Logistik) kann damit ihr Areal weiterentwickeln. In mehreren Bauetappen werden vor allem die älteren Gebäude erneuert. Mit dem Sondernutzungsplan werden die Verkehrserschliessung, die einzelnen Bau-Vorschriften, die Ver- und Entsorgung sowie die Einbettung in die Umgebung, insbesondere auch die Parkierung, geregelt. Zusammen mit dem Sondernutzungsplan wurde auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.

Parallel zum Verfahren für den Sondernutzungsplan wurden auch Bewilligungsverfahren für einen Neubau der Hallen 4 und 5 der Holenstein AG sowie für eine firmeninterne Waschanlage der Garage Baumann AG durchgeführt. Diesen Gesuchen hat der Kanton auch zugestimmt, so dass die Gemeinde die nötigen Bewilligungen erteilen konnte.

Mittwoch, 16. Dezember, 13:10 Uhr

Jonschwil stoppt das Vereinsleben

(gem/uh) Das Gemeindemodul (Gemeindemodul = ehemals Gemeindeführungsstab. Anm. der Red.) Jonschwil ist für den Vollzug in der Gemeinde Jonschwil verantwortlich. Aufgrund der Vorgaben von Bund und Kanton musste die Nutzung der öffentlichen Anlagen, wie namentlich Schulanlagen, Turnhallen, Vereinslokale, Pfarreiheim, Pfarreitreff und Mesmerhaus im Grundsatz bis auf weiteres verboten werden. Das Gemeindemodul ruft die Bevölkerung dringend auf, die Vorgaben von Bund und Kanton einzuhalten. Ziel muss sein, dass die Gesundheit der Bevölkerung gewährleistet bleibt und dass noch stärkere Einschränkungen vermieden werden können.

Mittwoch, 16. Dezember, 11:34 Uhr

Rickenbach: Eine Person bei Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen verletzt

Beim Unfall auf der Wilerstrasse wurde eine Person leicht verletzt. Bild: Kapo TG

(kapo/uh) Kurz vor 18 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Wilerstrasse in Richtung Wil unterwegs, wo er auf der Eisenbahnüberführung aufgrund des Kolonnenverkehrs anhalten musste. Ein nachfolgender, 30-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und verursachte laut Mitteilung der Kantonspolizei eine Auffahrkollision. Durch den Aufprall geriet das Auto des 30-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto und einem Lieferwagen.

Beim Unfall wurde der 34-jährige Lieferwagenlenker leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Zwecks Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um. Es kam im Abendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Mittwoch, 16. Dezember, 10:00 Uhr

Tennis Schweizer Meisterschaften in Biel: Keller, Granwehr und Kozakowa beginnen heute

Die Wilerin Alina Granwehr tritt in ihrem Auftaktspiel gegen Aline Thommen aus Schaffhausen an. Bild: Urs Lindt / freshfocus

(bl) Heute Mittwoch starten in Biel die Tennis-Schweizer-Meisterschaften. Mit Nadine Keller (Dussnang), Alina Granwehr (Wilen bei Wil) sowie Karolina Kozakowa (Uzwil) kommen auch drei Spielerinnen aus der Region zum Einsatz.

Die 20-jährige Nadine Keller vom Tennisclub Balterswil-Bichelsee bekommt es in der ersten Runde mit der 16-jährigen Bündnerin Paula Cembranos zu tun. Die Partie ist auf 15 Uhr angesetzt.

Alina Granwehr (Jahrgang 2003), die amtierende U18-Schweizermeisterin, beginnt gegen die 23-jährige Aline Thommen aus Schaffhausen.

Dritte im Bunde, die heute ihr Startspiel bestreitet, ist die 15-jährige Uzwilerin Karolina Kozakowa. Ihre Gegnerin ist die 17-jährige Innerschweizerin Kiara Cvetkovic.

Die Begegnungen Granwehr – Thommen und Kozakowa – Cvetkovic beginnen nicht vor 16.30 Uhr.

Sollte sich Alina Granwehr gegen ihre Gegnerin durchsetzen, kommt es morgen zum Ostschweizer Duell gegen die Kirchbergerin Nina Stadler.

Mittwoch, 16. Dezember, 09:51 Uhr

Kunst im Foyer: Ausstellung von Agathe Hasler in Bronschhofen

(pd) Im Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen wird am 17. Dezember eine neue Ausstellung eröffnet. Agathe Hasler stellt ausgewählte Steinskulpturen und Bilder vor.

«Wenn Millionen Jahre alte Steine nur erzählen könnten!» Dieser Gedanke löst in Agathe Hasler stets Ehrfurcht vor der Schöpfung und dem Schöpfer aus. Seit 1995 erweckt sie Findlinge aus Bergbächen, Flüssen und Gebirgen zum Leben. Einheimische Steine haben es ihr besonders angetan. In Militärrucksäcken schleppen sie und ihr Mann die kostbare Fracht zu Tal, um dann die naturalistischen, symbolischen oder auch abstrakten Formen, die in diesen Steinen schlummern, zu entdecken.

In Bildhauerkursen erlernte sie einst ihr Kunsthandwerk und übt nun in ihrer «Freiluftbude» ihre Kreativität in Handarbeit und maschinell aus. Die 1941 in Feldmeilen ZH geborene Tochter eines Kunstmalers fand aber schon viel früher zur Malerei. Inspiriert von den Malutensilien ihres Vaters findet sie überall Motive. Ihren Malstil prägt seither stark ihre Lebenseinstellung: An unwichtigen Details nicht klebenbleiben, sondern das Wesentliche erfassen und dies spontan umsetzen. Schon bald wird sie wohlwollend «die malende Bäuerin» genannt.

Öffentliche Vernissage und Präsentation der Werke

Die Stadt Wil lädt am 17. Dezember um 18.30 Uhr zur öffentlichen Vernissage und präsentiert die Werke von Agathe Hasler vom 18. Dezember bis 5. März 2021. Das Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen wird Kunstschaffenden als Ausstellungsplattform zur Verfügung gestellt. So bietet die Stadt Wil vielfältige Einblicke in das regionale Kunstschaffen.

Aufgrund der aktuellen Situation ist es nötig, die Kontaktangaben vor Ort zu erfassen, damit ein allfälliges Contact-Tracing ermöglicht werden kann. Die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt und es herrscht Maskenpflicht.

Mittwoch, 16. Dezember, 09:28 Uhr

Bazenheid: Rollerfahrerin verletzt sich bei Kollision mit einem Auto

Ein Unfall in Bazenheid forderte eine verletzte Person. Bild: Kapo

(kapo/uh) Am Dienstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, ist es an der Wilerstrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Eine 17-jährige Rollerfahrerin wurde dabei unbestimmt verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Ein 26-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Mühlaustrasse in Richtung Bazenheid. Bei der Verzweigung mit der Wilerstrasse beabsichtigte er links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr die 17-Jährige mit ihrem Roller auf der Wilerstrasse in Richtung Bütschwil.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam es beim Abbiegen seitens des 26-Jährigen zur Kollision mit dem Roller der vortrittsberechtigten 17-Jährigen. Sie stürzte und blieb verletzt liegen. Die Rettung brachte sie mit unbestimmten Verletzungen ins Spital. Der Sachschaden beläuft sich laut Medienmitteilung auf rund 7'000 Franken.

Mittwoch, 16. Dezember, 07:50 Uhr

Neue Öffnungszeiten für Sportpark Bergholz

Für den Besuch des Sportparks Bergholz wurden die Öffnungszeiten gemäss den Verordnungen des Bundesrates angepasst. Bild: PD

(pd/uh) Der Bundesrat hat am 11. Dezember neue Massnahmen verordnet, die auch für den Sportpark Bergholz gravierende Auswirkungen haben. Neu steht das Angebot nur bis 19 Uhr zur Verfügung, zudem bleibt der Sportpark an Sonn- und Feiertagen ganz geschlossen. Damit den Kunden von Montag bis Samstag trotzdem ein längeres Zeitfenster angeboten werden kann, wird das Hallenbad um 6 Uhr und der Wellnessbereich um 7 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten ab Mittwoch, 16. Dezember bis voraussichtlich Freitag, 22. Januar 2021.

Die behördlich verordneten Massnahmen infolge Covid-19 gehen auch am Sportpark Bergholz nicht spurlos vorbei. Dass die Sportanlagen zum jetzigen Zeitpunkt noch geöffnet sind, erfreut die Geschäftsleitung sowie das Team sehr. Trotz der Sperrstunde von 19 bis 6 Uhr und der Schliessung an Sonn- und Feiertagen will man den Kunden ein längeres Zeitfenster anbieten, damit sie sich weiterhin in angenehmer Atmosphäre sportlich betätigen und im Wellnessbereich erholen können. Vorübergehend gilt von Montag bis Samstag, Frühschwimmen ab 6 Uhr und Frühwellness ab 7 Uhr.

Zudem wird das Angebot für den öffentlichen Eislauf an Samstagen bis 18 Uhr verlängert. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab Mittwoch, 16. Dezember bis voraussichtlich Freitag, 22. Januar 2021. Die Öffnungszeiten der nächsten Wochen, die aktuellen Belegungszahlen der einzelnen Angebote sowie das Schutzkonzept sind jederzeit auf www.bergholzwil.ch ersichtlich. Sollte es zu weiteren Änderungen kommen, werden diese dort kommuniziert.

Dienstag, 15. Dezember, 20:26 Uhr

Kollision im Feierabendverkehr – Feuerwehr muss Strasse sperren

Reto Martin

(lex) Autofahrer Richtung Rickenbach mussten sich heute Dienstagabend gedulden. Just im Feierabendverkehr ist es zu einer Kollision zwischen drei Autos gekommen. Wie Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Nachfrage sagt, ist es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. «Die Feuerwehr musste die Strasse sperren und hat eine Umleitung signalisiert.» Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Jedoch ist Sachschaden entstanden. Wie hoch dieser ist, konnte Graf noch nicht sagen.

Dienstag, 15. Dezember, 19:05 Uhr

Die Zwangspause für den Badmintonclub Uzwil verlängert sich

(pd/tm) Aufgrund der aktuellen Lage und Massnahmen des Bundesrats hat Swiss Badminton entschieden, den Saisonunterbruch im Interclub in allen Ligen bis mindestens 28. Februar zu verlängern. Betroffen von diesem Entscheid ist auch der dreifache Schweizer Meister BC Uzwil, der Teams in der NLA und NLB stellt. Ende Januar will der Verband die Situation neu beurteilen.

Weil die NLA und NLB zum Leistungssport gehören, können Nachholspiele laut Mitteilung auch vor Ende Februar 2021 durchgeführt werden, wenn es die epidemiologische Lage erlaubt und die entsprechenden Voraussetzungen in den betroffenen Kantonen gegeben sind.

Der kroatische Neuzugang Zvonimir Durkinjak und der BC Uzwil müssen sich weiter gedulden bis zum nächsten Ernstkampf in der NLA. Bild: Matthias Zindel

Weiter hat der Verband beschlossen, dass es in der höchsten Liga keine Absteiger geben wird. In tieferen Ligen ist die Auf-/Abstiegsregelung dagegen noch offen. Swiss Badminton sei aber bestrebt, in diesen Ligen Auf- und Absteiger zuzulassen, wenn die Hinrunde zu Ende gespielt werden kann.



Da kein flächendeckendes Training möglich und somit eine Chancengleichheit in der Vorbereitung nicht gewährleistet sei, wird die Qualifikation- und Finalrunde der Schweizer Elite-Meisterschaften auf einen realistischen Termin im Frühsommer 2021 verschoben. Die Nachwuchstitelkämpfe werden voraussichtlich in den Frühling verlegt. Zudem werden alle rankingrelevanten Turniere bis mindestens Ende März pausieren. Die Saison dürfte länger dauern als sonst, hat sich die Mehrheit der Klubs doch in einer Umfrage für eine Verlängerung bis Mitte Juni ausgesprochen.

Dienstag, 15. Dezember, 16:54 Uhr

Brand in Guntershausen: Bildmaterial gesucht

(kapo/dh) Nach dem Brand in Guntershausen bei Aadorf sucht die Kantonspolizei Thurgau nach Bildmaterial. Am Montag kurz vor 13 Uhr gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen ein, dass in einer Liegenschaft an der Hauptstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Das Wohnhaus sowie die angebaute Werkstatt wurden durch das Feuer zerstört. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau.

In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Thurgau Personen, die vom Brand Foto- oder Videoaufnahmen aufgenommen haben. Das Bildmaterial kann an die Mailadresse info@kapo.tg.ch gesendet werden.

Dienstag, 15. Dezember, 14:53 Uhr

Weihnachtsgeschichten-Parcours für Familien in Bazenheid und Kirchberg

Aufgrund der Coronapandemie und den erlassenen Massnahmen bietet die katholische Pfarrei Bazenheid und Kirchberg einen weihnachtlichen Parcours für Familien an. Bild:PD

(pd/dh) Die katholische Pfarrei Bazenheid und Kirchberg lädt dieses Jahr Familien zu einem Weihnachtsgeschichten-Parcours ein. Man kann diesen als Familie, Paar oder Einzelperson begehen.«Wir haben eine tolle und hoffentlich für viele eine neue Weihnachtsgeschichte in Bildern vorbereitet», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Die Geschichte ist auf sechs Posten verteilt. Die Wege zu den Posten sind recht kurz, so dass auch die Kleinsten den Weg problemlos mitgehen können. Es besteht so die Möglichkeit, die Bilder in Ruhe zu betrachten, die Texte zu lesen und bis zum nächsten Posten das Gesehene und Gelesene miteinander zu diskutieren.

In Bazenheid:

Ab Mittwoch, 23. Dezember, ab 14 Uhr bis zum Weihnachtstag, 25. Dezember um 16 Uhr. Der Start erfolgt beim Pfarreizentrum Bazenheid und endet in der Pfarrkirche Bazenheid. (ohne Anmeldung)

In Kirchberg:

Am Donnerstag, 24. Dezember, ab 15.30 Uhr bis 18 Uhr.Der Start ist beim Pfarreiheim Kirchberg und endet in der Pfarrkirche Kirchberg. Jede Familie bekommt eine Startzeit, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Startzeit bekommen sie am 21. Dezember. Anmeldung bis Freitag, 18. Dezember, auf dem Pfarreisekretariat Kirchberg. sekretariat@kath-kirchberg.ch oder 071 931 11 78.

Dienstag, 15. Dezember, 14:25 Uhr

Weihnachtsspende der St.Galler Kantonalbank Uzwil geht ans Buecherwäldli

Die Uzwiler Niederlassung der St.Galler Kantonalbank unterstützt das Buecherwäldli. Von links: Sibylle Baier (St.Galler Kantonalbank), Julia Beeler (HPV Uzwil-Flawil Werkstätte Buecherwäldli), Florina Neff (HPV UzwilFlawil Werkstätte Buecherwäldli). Bild: PD

(dh/pd) Zur Adventszeit dürfen sich normalerweise soziale Institutionen aus der Region in Kundenhallen der St.Galler Kantonalbank (SGKB) präsentieren, Sie erhalten jeweils eine Spende von 500 Franken. Dieses Jahr fällt zwar die Ausstellung weg, nicht aber die finanzielle Unterstützung, wie die SGKB-Niederlassung in Uzwil mitteilt. Sie unterstützt in diesem Jahr die HPV Uzwil-Flawil Werkstätte Buecherwäldli mit einem Spendenbeitrag von CHF 500.

Die HPV Uzwil-Flawil Werkstätte Buecherwäldli hat zum Ziel, Menschen mit Behinderung zu fördern, auszubilden und ihnen eine, den individuellen Bedürfnissen angepasste, Tagesstruktur zu gewährleisten.

Dienstag, 15. Dezember, 11:11 Uhr

Wil: Saubannerzug durch Schulanlage

Mehrere Sitzbänke wurden eine Böschung hinuntergeworfen. Bild: Kapo SG (Wil, 14. Dezember 2020)

(kapo/rus) Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurden bei der Wiler Schulanlage Lindenhof Sachbeschädigungen verübt. Die Kantonspolizei St.Gallen spricht von einem Saubannerzug. Gemäss einer Mitteilung der Polizei habe die unbekannte Täterschaft insgesamt sieben Sitzbänke eine Böschung hinunter geworfen und zwei Zäune aus Holz beschädigt. Ausserdem habe sie beim Basketballplatz einen Markierungspfosten mit Metallspitze gegen eine Lampe eines Kandelabers geworfen.

Die Täterschaft ist unbekannt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Franken.

Ein Markierungspfosten mit Metallspitze wurde gegen einen Kandelaber geworfen. Bild: Kapo SG (Wil, 14. Dezember 2020)

Dienstag, 15. Dezember, 11:10 Uhr

Uzwil: Brand in dreistöckigem Einfamilienhaus – und keiner merkt's

Erst die Spuren des Brandes wurden entdeckt. Bild: Kapo SG (Uzwil, 14. Dezember 2020)

(kapo/rus) Bei einem Haus in der Uzwiler Sonnenhügelstrasse, das derzeit renoviert wird, wurde am Montag ein Brand festgestellt. Feuer war jedoch schon keines mehr zu sehen, das dreistöckige Einfamilienhaus war aber inwendig komplett verrusst, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Ein Tumbler sei zudem ausgebrannt gewesen, die genaue Brandursache müsse aber noch geklärt werden. Im Vordergrund stehe derzeit eine Brandentstehung durch Öl an Lappen. Das Öl wurde vorgängig auf dem Parkett aufgetragen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100'000 Franken.

Dienstag, 15. Dezember, 08:10 Uhr

Stadt Wil passt Coronaschutzkonzept an

Coronakonform schliessen die Wiler Turn- und Sportanlagen unter der Woche um 19 Uhr.

Bild: Chris Iseli

(pd/dh) Bund und Kanton haben Ende letzter Woche verschärfte Massnahmen kommuniziert. Das Schutzkonzept für die Wiler Sportanlagen wurde daraufhin angepasst. Die Turn- und Sportanlagen in der Stadt Wil bleiben aufgrund der aktuellen Weisungen des Bundesrates von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geschlossen. An den Sonntagen sind die Anlagen ganztägig geschlossen.

Ebenso bittet die Stadtverwaltung darum, auf Schalterbesuche möglichst zu verzichten respektive nur in dringenden Fällen vorbeizukommen. Viele Anliegen können online über die Webseite der Stadt Wil abgewickelt werden.

Sonntag, 13. Dezember 10:37 Uhr

Mit Verbrennungen in Spezialklinik geflogen

In einem Einfamilienhaus im Weiler Welfensberg in der Gemeinde Wuppenaus ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Bild: PD

(kapo/ahi) Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Welfensberg wurde am Samstagabend ein Mann verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Aufmerksame Passanten bemerkten kurz vor 20 Uhr Feuer in einer Liegenschaft am Welfensberg. Sie alarmierten die Kantonale Notrufzentrale und holten einen Nachbarn zur Hilfe. Beim Löschen des Feuers zog sich der 57-jährige Bewohner erhebliche Verbrennungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit der Rega in eine Spezialklinik geflogen.

In der Liegenschaft entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Freitag, 11. Dezember, 15:09 Uhr

Bühne Thurtal verschiebt Märliproduktion «Eine Woche voller Samstage»

Wegen Corona: Nach der erfolgreichen Premiere vom 25. November ist schon wieder Schluss bis auf weiteres. Bild: PD

(pd/hs) Aufgrund der erneuten Verschärfungen zum Thema Coronavirus hat der Bundesrat heute offiziell entschieden öffentliche Veranstaltungen im Kulturbereich zu verbieten. Darunter fällt auch das erst gerade am 25. November uraufgeführte Märchen Sams: «Eine Woche voller Samstage» von Simon Keller. Nach intensiver Überlegung habe die Geschäftsleitung der Ostschweizer Theaterproduktionsgruppe Bühne Thurtal entschieden das Stück zu verschieben, heisst es in einer Medienmitteilung. «Das Stück wurde bereits einstudiert und mehrmals aufgeführt. Daher kann es jeder Zeit ohne grossen Probeaufwand wiederaufgenommen werden», lässt sich Simon Keller, der das Stück selber für die Bühne umgeschrieben und inszeniert hat, zitieren. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig und werden derzeit nicht storniert. Der Vorverkauf auf Ticketino für die neuen Termine beginnt, sobald diese definitiv feststehen.

Auch bei der ursprünglich für März bis Mai 2020 geplanten Dinnerkomödie «Verdammte Baustellen» des Ensembles «Tour Bühne» hat das Coronavirus zu einer Umstellung geführt. Die Aufführungen stehen neu im Frühsommer 2021 auf dem Programm. Die neuen Daten werden so bald wie möglich auf www.verdammtebaustellen.ch aufgeschaltet. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig und werden derzeit nicht storniert. Der Vorverkauf auf Ticketino für die neuen Termine beginnt, sobald diese definitiv feststehen.

Freitag, 11. Dezember, 10:16 Uhr

Ausbau der gynäkologischen Sprechstunde am Spital Wattwil

Bietet zusätzliche Sprechstunden im Spital Wattwil an: Irene Graf, Leitende Ärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in der SRFT, bringt sowohl fachliche Kompetenz als auch viel Herzlichkeit mit. Bild: PD

Neben Frank Liedke, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe, bietet neu auch die Leitende Ärztin Irene Graf gynäkologische Sprechstunden im Spital Wattwil an. Damit kann das Angebot der Sprechstunden an diesem Standort auf zwei Tage pro Woche erweitert werden.

«Wir freuen uns, dass wir damit unser Angebot für die Toggenburger Patientinnen ausbauen können», sagt Frank Liedke. Nicht nur bestehende Toggenburger Patientinnen der gynäkologischen Praxis in Wil können so wohnortnah die Sprechstunde aufsuchen, es werden auch neue Patientinnen aufgenommen.

Kompetenz und Menschlichkeit

Irene Graf arbeitet bereits seit 2017 als Leitende Ärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wil. Dort führt die Fachärztin für Gynäkologie neben ihrer Sprechstundentätigkeit auch Operationen durch und ist im Bereich der Geburtshilfe tätig. Die Patientinnen im Toggenburg können sich auf eine kompetente und erfahrene Gynäkologin freuen, die auch viel Herzlichkeit mitbringt. «Neben fachlicher Kompetenz sind mir Respekt und Menschlichkeit in meiner Arbeit sehr wichtig», so die 44-jährige Gynäkologin.

Ebenso wie Frank Liedke bietet sie in ihren Sprechstunden umfassende Dienstleistungen an. Die Gynäkologinnen und Gynäkologen der SRFTführen die regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen wie den Krebsabstrichdes Gebärmutterhalses und Untersuchungen der Brust durch. Ausserdem beraten sie Frauen jeden Alters zur Verhütung, bei ungewollter Kinderlosigkeit, zu Risikoschwangerschaften oder bei Problemen in den Wechseljahren. «Das Schöne an der Praxistätigkeit ist, dass wir Frauen während ganz unterschiedlicher Phasen ihres Lebens umfassend betreuen und begleiten können», sagt Irene Graf.

Praxis mit moderner Infrastruktur

Die gynäkologische Praxis im Spital Wattwil befindet sich im neu eingerichteten Medizinischen Untersuchungszentrum und verfügt über eine moderne Infrastruktur. Die Sprechstunden finden jeweils dienstags und freitags statt. Bei Abwesenheiten werden Frank Liedke und Irene Graf durch die Oberärztinnen und –ärzte der Klinik für Gynäkologie- und Geburtshilfe vertreten. In dringenden Fällen an anderen Wochentagen erhalten die Wattwiler Patientinnen jederzeit einen Termin in der Praxis im Spital Wil.