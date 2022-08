Region Wil: In Dussnang kollidiert Motorradfahrer mit Auto

15:24 Uhr Donnerstag, 11. August

Amtsübergabe im Oberuzwiler Gemeindehaus

Sandra Wagner (rechts) hat Gabriela Hollenstein als Oberuzwiler Ratsschreiberin abgelöst. Bild: PD

Es ist soweit: Die langjährige Ratsschreiberin Gabriela Hollenstein hat ihren Schreibtisch auf der Oberuzwiler Gemeindeverwaltung geräumt und die Aufgaben an ihre bisherige Stellvertreterin, Sandra Wagner, abgetreten. Nach über 30 Jahren auf der Gemeinde Oberuzwil, davon rund 10 Jahren als Ratsschreiberin, ist Gabriela Hollenstein per 31. Juli vorzeitig in die dritte Lebensphase gestartet.

Die offizielle Amtsübergabe fand am 28. Juli im Beisein von Gemeindepräsident Cornel Egger statt. Ein Anlass, an dem auch auf die drei Jahrzehnte zurückgeblickt wurde, in denen Gabriela Hollenstein in sieben Abteilungen gearbeitet hatte. 1990 startete sie auf dem Sekretariat des Gemeindepräsidenten. Bald schon übernahm sie den Bau- und gleichzeitig den Sozialhilfe- und Vormundschaftsbereich. Später wurde sie Schulsekretärin, dann stellvertretende Ratsschreiberin, Leiterin des Front-Offices und Zivilstandsbeamtin. Per 1. Januar 2012 wurde sie zur Ratsschreiberin befördert und betreute in dieser Funktion auch das 2015 eingeführte Mitteilungsblatt.

Die neue Ratsschreiberin braucht keine Einarbeitungszeit. Sandra Wagner, die ihre Aufgabe per 1. August angetreten hat, arbeitet bereits seit rund zehn Jahren auf der Oberuzwiler Gemeindeverwaltung, seit vier Jahren als Hollensteins Stellvertreterin. Danebst hat sie sich berufsbegleitend laufend weitergebildet und Anfang Jahr die Führungsschule für öffentliche Verwaltungen abgeschlossen. (pd)