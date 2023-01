Wil-News: Kantonspolizei nimmt zwei mutmassliche Einbrecher fest

16:35 Uhr Mittwoch, 18. Januar

Wiler Fastnacht ist in den Startlöchern

Am 28. Januar veranstaltet die Wiler Guggenmusik Semphoniker die Guggenacht in Rickenbach. Bild: PD

«Genug ist genug», schreibt die Wiler Guggenmusik Semphoniker in einer Mitteilung. «Nach zwei Jahren Pause wollen wir wieder Fastnacht feiern.» Nach einer kurzen Fastnacht im vergangenen Jahr, freue man sich wieder auf eine richtige Saison, heisst es weiter. Am Samstag, 28. Januar, führen die Semphoniker in der Mehrzweckhalle in Rickenbach die Guggenacht durch. Man wolle am bewährten Konzept festhalten. Mit dem Austragungsort in Rickenbach könne man ein noch grösseres Publikum ansprechen, sagt OK-Präsidentin Milena Gasche. Man profitiere von der ÖV-Anbindung sowie den Parkplatzmöglichkeiten.

Die «Semphoniker Fastnacht» beginnt um 13.31 Uhr mit dem Kindermaskenball. Anschliessend gibt es ein Abendessen für angemeldete Gäste. Ab 20.11 Uhr beginnen dann die Guggenauftritte.

Auch das Wiler Fastnachtszelt wird es dieses Jahr wieder geben. Während 18 Jahren stand das Zelt jeweils auf dem Rudenzburgplatz. Nun wird es erneut vor dem alten Feuerwehrdepot an der Tonhallenstrasse 17 in Wil stehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Von Freitag, 10. Februar bis Samstag, 18. Februar herrscht dort ein Bar- und Club-Betrieb.

Auch der «Boxenstopp» wird es dieses Jahr wieder geben. Bild: PD

Der «Boxenstopp» öffnete vergangenes Jahr zum ersten Mal seine Türen. Der Verein In-Wyl habe mit grossem Risiko ein neues Konzept lanciert, heisst es in der Mitteilung. Die Premiere sei ein Erfolg gewesen, deshalb gehe man nun mit dem «Boxenstopp» in die zweite Runde.

Weiter heisst es, dass auch die Auftritte der «Unglaublichen Manta Gang» im vergangenen Jahr gut angekommen seien. Die Band spielt hauptsächlich deutsche Rockmusik. In diesem Jahr wird sie an fünf der sechs Veranstaltungstage auftreten. Auch Party-DJs aus der Ostschweiz gehören zum Programm. (pd/mas)