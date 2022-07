News Wil: Die Mitte Niederbüren hat neue Präsidentin

16:53 Uhr Dienstag, 5. Juli

Clienia Littenheid expandiert an den Zürichsee

Visualisierung des viergeschossigen Neubaus in Oetwil am See mit ein Schulhaus für die schulpflichtigen Patientinnen und Patienten. Bild: PD

Der Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Clienia Littenheid AG wird neben dem bisherigen Standort in Littenheid mit einem neuen Standort in Oetwil am See auf der provisorischen Zürcher Spitalliste 2023 aufgeführt. Der Kanton Zürich will damit die stationäre psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung für Kinder und Jugendliche sicherstellen, wie Clienia in einer Mitteilung schreibt. Heute Dienstag wurde die Baueingabe für diesen Neubau, der neben dem Areal der Schwesterklinik, der Clienia Schlössli AG, entstehen wird, eingereicht.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Oetwil am See wird von der Clienia Littenheid geführt werden. Mit diesem Ausbau wird sie zur grössten Schweizer Anbieterin von stationären psychiatrischen und psychotherapeutischen Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche.

Die Clienia Littenheid behandelt auf 18 Stationen mit 253 Betten, einer Tagesklinik in Frauenfeld sowie in ambulanten Zentren in Amriswil, Frauenfeld, Kreuzlingen, Sirnach und Winterthur Menschen jeden Alters mit Erkrankungen aus dem gesamten Diagnosespektrum der Psychiatrie und Psychotherapie. (pd)