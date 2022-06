News Wil: Das Grümpeli Bazenheid meldet sich zurück

10:07 Uhr Montag, 20. Juni

Eschlikon: Autodieb festgenommen

Die Kantonspolizei hielt einen 40-Jährigen in einem gestohlenen Fahrzeug an. Symbolbild: Christian Merz / KEYSTONE

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagabend in Eschlikon einen 40-Jährigen festgenommen. Er war mit einem gestohlenen Auto in fahrunfähigem Zustand und ohne Führerausweis unterwegs. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Kurz nach 21 Uhr gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen über die unsichere Fahrweise eines Autofahrers zwischen Sirnach und Eschlikon ein. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte das Fahrzeug wenig später beim Bahnhof Eschlikon stoppen.

Abklärungen ergaben, dass der 40-Jährige das Auto am selben Abend in Balterswil ab einem Privatgrundstück entwendet hatte. Der Schweizer war zudem ohne gültigen Führerausweis und in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Der Mann wurde festgenommen. (kapo/sas)