Wil News: Camion Transport Wil: Award als bester Arbeitgeber

11:04 Uhr Montag, 21. November

Camion Transport Wil erhält Auszeichnung als bester Arbeitgeber

Camion Transport holt beim Swiss Arbeitgeber Award den ersten Rang in der Kategorie Grossunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Bild: PD

Mit dem Swiss Arbeitgeber Award werden seit 22 Jahren die besten Arbeitgeber der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein ausgezeichnet. Die Rangierung basiert ausschliesslich auf den Resultaten von Mitarbeiterbefragungen mittels eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens. In diesem Jahr nahmen 145 Unternehmen mit insgesamt 42'390 Mitarbeitenden an der Befragung teil.

Bei der Verleihung vergangene Woche in Zürich durfte das Wiler Unternehmen Camion Transport den ersten Rang in der Kategorie Grossunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden feiern. In einer Medienmitteilung wird Geschäftsleitungsmitglied Fredy Würzer zitiert:

«Ein grossartiges Gefühl, zu den Besten zu gehören. Unsere Mitarbeitenden haben uns diese Auszeichnung verliehen – ihnen gehört der Preis.»

Fredy Würzer, Leiter Projekte/Verkauf und Geschäftsleitungsmitglied, und Miriam Amatter, stellvertretende HR-Leiterin. Bild: PD

Die Befragung sei eine gute Grundlage, den Puls im Unternehmen zu fassen und Bereiche zu identifizieren, um sich verbessern zu können. Denn die Mitarbeitenden wüssten genau, wo Stärken, Schwächen und ungenutzte Potenziale liegen.

Das Familienunternehmen habe in den vergangenen Jahren viel in die Arbeitgeberattraktivität investiert. Seit 2015 trage es das Label «Friendly Work Space». Das Engagement für die Arbeitgebermarke zahle sich aus und sei gerade in Zeiten wie diesen sehr wertvoll. Dazu Miriam Amatter, stellvertretende HR-Leiterin bei Camion Transport: «Auch in unserer Branche ist der Fachkräftemangel gross. Die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber ist deshalb von grosser Bedeutung. Und sie spornt uns an, auch in Zukunft zu den Besten zu gehören.»

Der Ergebnisbericht mit Erkenntnissen und Feedback werde nun systematisch analysiert, um punkto Mitarbeiterzufriedenheit und Attraktivität weiter dranzubleiben. (pd)