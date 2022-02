News Wil: Bürgerversammlung in Jonschwil findet statt

WIL-TICKER Bürgerversammlung in Jonschwil findet statt +++ Wil Vivendo: Dialogveranstaltungen in den Quartieren +++ Bazenheid schlägt Bronschhofen Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 16.02.2022, 12.45 Uhr

Mittwoch, 16. Februar, 12:41 Uhr

Bürgerversammlung in Jonschwil findet statt

In den Jahren 2020 und 2021 musste über die Geschäfte der Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde Jonschwil an der Urne entschieden werden. Die Regierung des Kantons St.Gallen hat für die Gemeinden für den Frühling 2022 erneut die Möglichkeit geschaffen, anstelle einer Bürgerversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen.

In diesem Jahr soll die Bürgerversammlung in Jonschwil wieder stattfinden. Bild: Arthur Gamsa

Wenn eine Gemeinde sich für eine Bürgerversammlung entscheidet, darf die Personenzahl nicht beschränkt werden und eine Zertifikatspflicht ist ausgeschlossen, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst. Es ist aber ein Schutzkonzept festzulegen. Gemäss den aktuellen Regeln von anfangs Februar 2022 müssen eine Maskenpflicht und die Abstände angeordnet werden.

Die Pandemiesituation verbessert sich langsam. Deshalb hat der Gemeinderat festgelegt, dass am 30. März 2022 eine Bürgerversammlung mit Schutzkonzept durchgeführt wird. Der Bürgerschaft wird so die Möglichkeit geboten, über Geschäfte zu diskutieren. Als Traktanden sind vorgesehen: Jahresrechnung 2021, Budget 2022 (mit Steuerfuss-Festlegung) und allgemeine Umfrage. Aufgrund der Platzverhältnisse wurde festgelegt, dass die Versammlung in der Mehrzweckhalle Schwarzenbach stattfindet. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 10:08 Uhr

Wil Vivendo: Dialogveranstaltungen in den Quartieren

Wil Vivendo ist die Dialogplattform im Bereich der Wiler Stadtentwicklung. Die Elemente Mobilität, Siedlung und Freiräume werden aufeinander abgestimmt. Einzelne Projekte im Bereich Mobilität sind fortgeschritten und werden in den nächsten Jahren zur Abstimmung kommen. Der Stadtrat lädt die Bevölkerung zum Dialog ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Modul «Wil Vivendo – Mobilität» denkt die Stadt den Verkehr neu: Damit will die Stadt Verkehr vermeiden, verträglicher gestalten und durch intelligente Verbindungen verlagern. Attraktive Strassenräume steigern die Lebensqualität in vielen Quartieren und bieten Wirtschaft und Gewerbe Perspektiven. Diese Generationenprojekte werden durch Bund und Kanton zu einem grossen Teil mitfinanziert, schaffen neue Arbeitsplätze und stärken Wil als attraktiven Wohn- und Arbeitsort, heisst es weiter in der Mitteilung.

Eine Grafik zum Gesamtverkehrsprojekt. Bild: PD

Dialogprozess in drei Schritten

Um einen Dialog über Chancen und Befürchtungen der Neuorganisation des Verkehrs zu starten, besucht Stadtpräsident Hans Mäder jeweils zusammen mit einem weiteren Stadtratsmitglied die Quartiere der Stadt Wil.

An einer Start-Veranstaltung informiert die Stadt pro Quartier über Wil Vivendo und die Auswirkungen auf das jeweilige Quartier werden thematisiert. In einem zweiten Schritt werden Anliegen aus dem Quartier zeitunabhängig abgeholt und bewertet. Schliesslich werden die Erkenntnisse und Anliegen pro Quartier in einer Schlussveranstaltung zusammengefasst.

Die Informationsveranstaltungen am Start des Dialogprozesses dauern jeweils von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Quartiere wurden gruppiert. Interessierte sind gebeten, sich den Termin der eigenen Quartiergruppe zu reservieren. Die Quartiere sind nicht scharf abgegrenzt. Die Karte unten gibt einen Überblick. (pd/mas)

Übersicht der Quartiere Bild: PD

Daten der Veranstaltungen Montag, 28. Februar 2022: Zentrum/Altstadt im Hof zu Wil

Dienstag, 1. März 2022: Rossrüti/Hofberg/Neulanden in der Turnhalle Rossrüti

Mittwoch, 2. März 2022: Eggfeld/Letten/Ölberg im Singsaal Oberstufe Sonnenhof

Montag, 14. März 2022: Bronschhofen/Bildfeld im Ebnet-Saal

Mittwoch, 16. März 2022: Südquartier in der Aula Matt

Dienstag, 22. März 2022: Lindenhof/St.Gallerstrasse in der Aula Lindenhof

Montag, 4. April 2022: Westquartier im Stadtsaal

Anmeldung unter stadtkanzlei@stadtwil.ch oder 071 913 52 54.

Weitere Informationen unter www.wilvivendo.ch, die Seite wird laufend mit Inhalten ergänzt

Mittwoch, 15. Februar, 09:37 Uhr

Trotz Rückstand schlägt Bazenheid Bronschhofen mit 3:2

Mirco Jungblut, Mitte, erzielte für die Bazenheider den dritten Treffer. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid (2. Liga Inter) konnte auch das zweite Testspiel innert vier Tagen für sich entscheiden. Nach dem 2:1-Erfolg am letzten Samstag gegen Eschen/Mauren, liessen die Toggenburger am Dienstagabend auf dem Kunstrasen der Sportanlage Bergholz in Wil ein 3:2 gegen Bronschhofen (2. Liga regional) folgen.

Der Unterklassige ging in der Startphase durch Jonas Wiesli in Führung. Eine Minute später gelang Silvano Teixeira der Ausgleich. Erneut war es dann Wiesli, der das 2:1 für Bronschhofen schoss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Marena das 2:2 bewerkstelligen.

Nach gut einer Stunde war es dann Mirco Jungblut, der mit dem 3:2 den Bazenheider Sieg sicherstellte. (bl)

Dienstag, 15. Februar, 15:49 Uhr

Bilder von Seher Bacher im Verwaltungsgebäude Bronschhofen

Seher Bacher beschäftigt sich derzeit intensiv mit Seerosen. Bild: PD

Im Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen wird am 24. Februar eine neue Ausstellung eröffnet. Seher Bacher stellt ausgewählte Bilder zum Thema «Tropfen» vor. Die in der Türkei geborene Seher Bacher lebt seit 2003 in der Schweiz und entdeckte die Liebe zur Kunst schon früh.

Heute strebt sie danach, ihre Technik zu verbessern und ihren Stil zu finden. Abgesehen von anderen Kunstschaffenden zieht Seher Bacher ihre Inspiration aus unzähligen Büchern und Filmen, sodass sich im Laufe der Zeit ihre Vorliebe für Landschafts- und Naturbilder herauskristallisierte. Momentan verfolgt sie dieses Interesse, indem sie sich intensiv mit den unterschiedlichen Aspekten und Seiten der Seerosen beschäftigt.

Die Stadt Wil lädt am 24. Februar um 18 Uhr zur öffentlichen Vernissage. Gäste beachten bitte, dass für die Vernissage die aktuellen Covid-Schutzmassnahmen gelten. Die Werke sind vom 25. Februar bis zum 19. Mai im Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen zu sehen. (gk/sas)

Dienstag, 15. Februar, 15:02 Uhr

Oberbüren: Verkehrsunfall am Bürerstich

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Oberbüren wurde eine Autolenkerin leicht verletzt. Bild: Kapo

Am Dienstag kurz nach 7.10 Uhr, hat sich auf der Autobahn A1, Höhe Bürerstich, ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Autos kollidierten. Wie die Kantonspolizei meldet, wurde dabei eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Ein 52-jähriger Mann, eine 26-jährige Frau und eine 20-jährige Frau fuhren hintereinander auf der Autobahn von Zürich her in Fahrtrichtung St.Gallen. Alle drei Personen fuhren auf dem ersten Überholstreifen. Höhe Bürerstich bremsten die vorderen beiden Autos aufgrund des Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand ab. Die 20-Jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte gegen das Autoheck der 26-jährigen Frau. Deren Auto wurde durch den Aufprall gegen das Heck des vordersten Autos gestossen.

Die 26-jährige Frau im mittleren Auto wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken. (kapo)

Montag, 14. Februar, 15:45 Uhr

Zusammenstoss zwischen E-Bike und Fussgänger in Tägerschen

Rettungssanitäter des Kantonsspitals Thurgau in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Am Montagmorgen musste ein E-Bike-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Tägerschen ins Spital gebracht werden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 19-Jährige kurz vor 6.15 Uhr auf der Münchwilerstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zum Zusammenstoss mit einem 52-jährigen Fussgänger, der in dieselbe Richtung ging.

Der E-Bike-Fahrer musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Auch der Fussgänger trug leichte Blessuren davon. (red)

Montag, 14. Februar, 11:41 Uhr

Ski: Siege für Aline Höpli und Sarah Zoller bei FIS-Rennen

Aline Hoepli gewinnt Gold in Sörenberg. Bild: Urs Flüeler / Keystone (24. März 2019)

Die beiden Flawiler C-Kader Fahrerinnen Aline Höpli und Sarah Zoller gewinnen Gold in Sörenberg und Les Diablerets.

Gold gewinnt auch Sarah Zoller. Urs Huwyler (4. Mai 2021)

In den letzten zwei Wochen lief es für die Flawiler C-Kader Fahrerinnen erfreulich. Aline Höpli (Jg. 2001) gewann in Sörenberg einen Slalom mit einer halben Sekunde Vorsprung. In Les Diablerets siegte Sarah Zoller (Jg. 2002) innerhalb einer Woche in zwei Rennen im Riesenslalom. Auch sie dominierte die beiden Rennen deutlich. (pd)

Montag, 14. Februar, 11:10 Uhr

Wil: Datum für Abstimmung Schulführung festgelegt

Der Stadtrat hat das Datum für die Volksabstimmung betreffend «Nachtrag III zur Gemeindeordnung (Neustrukturierung Schulführung)» auf den 15. Mai 2022 festgesetzt. (gk)

Montag, 14. Februar, 10:44 Uhr

Wil: Mitwirkung zur Unterführung Hubstrasse

Die Mitwirkung an der Umgestaltung Hubstrasse dauert vom 14. Februar bis 15. März. Bild: GK

Parallel zum Ausbau des Bahnhofs durch die SBB schafft die Stadt Wil mit verschiedenen Projekten beste Voraussetzungen für die räumliche und verkehrliche Aufwertung ihres Zentrums. Mit dem Gesamtkonzept «Wil Vivendo» wird die Mobilitätsdrehscheibe im urbanen Herzen der Region gestärkt. Teil davon ist auch die Unterführung Hubstrasse. Für das Projekt für den Ersatzneubau startet die Stadt Wil eine Mitwirkung.

Die gut 80-jährige Unterführung Hubstrasse ist eine der wichtigsten Verbindungen innerhalb der Stadt Wil: Sie verbindet die Stadtteile nördlich und südlich des Bahntrassees. Die Unterführung entspricht jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss neu gebaut werden. Einen Teil davon übernehmen die SBB. Der Kredit für das Bau- und Auflageprojekt Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse wurde im Stadtparlament ohne Gegenstimme genehmigt.

Die Unterführung Hubstrasse ist heute mit einer nicht normgerechten Höhenbeschränkung versehen. Fahrräder, PWs und LKWs nutzen dieselbe Fahrbahn, eine separate Wegführung existiert nicht. Die Unterführung Hubstrasse und der Fussgängertunnel sollen deshalb abgebrochen und durch eine neue Strassenunterführung mit seitlich erhöhter Fuss- und Veloführung ersetzt werden. Die Strasse wird zwischen Ilgenkreisel und Kreisel Hub-/Glärnischstrasse komplett neu gebaut.

Die wichtigsten Projektziele sind:

Schaffung eines normgerechten Angebots für alle gleisquerenden Verkehrsteilnehmenden

Schaffung einer sicheren Fuss- und Veloverbindung (Fuss-/Velosteg) von der Churfirstenstrasse zum Bahnhof

Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Unterführung, speziell für Fussgänger und Radfahrer, durch die Entflechtung von MIV und Fuss- und Veloverkehr

Umgestaltung Gartendenkmal Churfirstenpark zum zentralen öffentlichen Freiraum mit Gleisanschluss

Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Rückmeldung zum Projekt abzugeben. Die Mitwirkung dauert vom 14. Februar bis 15. März. (gk)

Montag, 14. Februar, 7:46 Uhr

Wieder ein «Stängeli» kassiert: Rüegg und Sigrist spielen um Bronze

Die Henauerin Shannon Sigrist (Nummer 9) und die Schweizerinnen waren weit von einer Finalqualifikation entfernt. Bild: Salvatore Di Nolfi, EPA

Wie erwartet hat es für Dominique Rüegg (Rossrüti) und Shannon Sigrist (Henau) am olympischen Eishockey-Turnier mit der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft nicht für die Finalqualifikation gereicht. Im Halbfinal gegen Kanada setzte es am Montag wie schon in der Vorrunde eine hohe Niederlage ab. Dieses Mal ging der Vergleich mit 3:10 verloren. Zum Turnierauftakt war es ein 1:12 gewesen. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Hälfte des Startdrittels, als Kanada in gut zwei Minuten von 0:0 auf 4:0 stellte. An den drei Schweizer Toren waren Rüegg und Sigrist nicht beteiligt.

Somit spielen die Schweizerinnen am Mittwoch um 12.30 Uhr Schweizer Zeit um Bronze. Der Gegner dürfte Finnland sein. Gegen die Nordländerinnen hatte es in der Vorrunde einen 3:2-Sieg gegeben. Auch dank eines Treffers von Dominique Rüegg. (sdu)

Sonntag, 13. Februar, 17:46 Uhr

Rauchentwicklung bei Auto auf Autobahn Höhe Sirnach

Auf der Autobahn A1 auf der Höhe Sirnach kam es am Sonntagnachmittag bei einem Auto zu einer Rauchentwicklung, wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage bestätigt. Zuerst nahm man an, das Auto brenne. Dies war jedoch nicht der Fall. Es kam zu einem Defekt am Kühlschlauch, was die Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Es wurde niemand verletzt.

Der Abschleppdienst wurde aufgeboten. Auch die Feuerwehr Wil war im Einsatz. (kapo/mas)

Sonntag, 13. Februar, 13:26 Uhr

Andreas Mattes in den Flawiler Gemeinderat gewählt

Flawils Stimmberechtigte haben Andreas Mattes (Die Mitte) mit 1373 Stimmen gewählt. Bild: PD

Der Flawiler Gemeinderat ist wieder komplett. Im zweiten Wahlgang der Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats für den Rest der Amtsdauer 2021–2024 hat sich Andreas Mattes (Die Mitte) durchgesetzt.

Bei einer Stimmbeteiligung von 42,17 Prozent erhielt Andreas Mattes 1373 Stimmen. Der weitere Kandidat Marco Lüchinger (SP) erzielte 1065 Stimmen. Andreas Mattes tritt damit die Nachfolge von Erwin Thalmann an, der im vergangenen Sommer aus gesundheitlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben hat. (gk/ahi)

Sonntag, 13. Februar, 8:11 Uhr

Wuppenau: Velofahrer nach Selbstunfall im Spital

Der Velofahrer verursachte ohne Fremdeinwirkung einen Unfall. Bild. kapo

Bei einem Selbstunfall in Wuppenau wurde am Samstag ein Velofahrer verletzt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte er kurz vor 12 Uhr an der Nollenstrasse ohne Dritteinwirkung zu Boden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste der 21-Jährige von der Rega ins Spital geflogen werden. (kapo)

Samstag, 12. Februar 2021, 21:09 Uhr

Kakofonie am Skilift in Gähwil

Fasnächtliche Stimmung beim Gähwiler Skilift. Bild: Pablo Rohner

Viele Fasnächtler sind nicht mehr zu halten, vor allem auch die Guggerinnen und Gugger. Endlich wieder in die Kostüme schlüpfen, schminken und «auf die Tour» gehen. Dies genossen wohl auch jene Guggenmusiken und Fasnächtler am Skilift in Gähwil. Dass das Thermometer bereits unter Null Grad anzeigte, störte sie nicht. Denn im Rhythmus der kakofonischen Klänge bleibt nicht nur das Fasnächtlerherz warm. (zi)

Samstag, 12. Februar, 18:17 Uhr

Bazenheid schlägt im dritten Testspiel Eschen/Mauren mit 2:1

Neuzugang Silvano Teixeira (hier im Spiel gegen Henau) hat für Bazenheid bereits dreimal ins Schwarze getroffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus diversen Gründen standen Trainer Daniel Bernhardsgrütter beim dritten Testspiel auswärts gegen Eschen/Mauren lediglich 15 Spieler zur Verfügung.

Das hinderte die Mannschaft aber nicht daran, den Erstligisten mit 2:1 zu schlagen. Teixeira und Jungblut brachten die Toggenburger bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn gelang dem Heimteam der Anschlusstreffer.

Dabei blieb es, auch deshalb, weil Pentrelli wenige Minuten vor dem Abpfiff nur den Pfosten traf. Trainer Bernhardsgrütter war nach den neunzig Minuten zufrieden: «Es war eine gute Teamleistung, das haben die Jungs gut gemacht.» (bl)

Samstag, 12. Februar, 11:14 Uhr

Wil: Blackout kommt in die Obere Bahnhofstrasse

Neue Mode für die Obere Bahnhofstrasse in Wil. Bild: Larissa Flammer

Am kommenden Donnerstag (17. Februar) eröffnet eine Blackout-Filiale in Wil. Im Untergeschoss von Vögele Shoes wird eine rund 350 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Das Geschäft in der Oberen Bahnhofstrasse ist vorerst befristet. Es handelt sich also um einen Pop-up-Store. «Wird der Shop in Wil von den Kunden gut angenommen, behält sich das Unternehmen vor, den Store über eine längere Zeit fortzuführen», sagt Gebietsverkaufsleiter Romano Klein.

Blackout beschäftigt in der Schweiz gut 300 Mitarbeitende. Die Wiler Filiale ist die 70. im Land. (pd/red)