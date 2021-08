Bazenheid: Die Pfarrkirche wurde vor 125 Jahren erbaut

WIL-TICKER Bazenheid: Festgottesdienst zum Kirchenjubiläum +++ FC Bütschwil/FC Neckertal-Degersheim: Neue Anspielzeiten im Cup +++ Dritter Rang für Daniel Hubmann in Schweden Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 13.08.2021, 08.22 Uhr

Freitag, 13. August, 08:19 Uhr

Vor 125 Jahren wurde die Pfarrkirche in Bazenheid erbaut

Die katholische Kirche in Bazenheid ist 1896 erbaut worden. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) 1896 erbaut feiert die Pfarrkirche St.Josef in Bazenheid ihr 125-jähriges Bestehen. Deshalb wird am kommenden Sonntag um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert.

Hauptzelebrant und Festprediger ist Abt Emmanuel Rutz OSB, Uznach.

Freitag, 13. August, 07:02 Uhr

Veränderte Anspielzeiten für Bütschwil und Neckertal-Degersheim im Cup

Auf der Bütschwiler Breite spielt die 1. Mannschaft ihr Cupspiel statt wie üblich am Samstag erst am Sonntag. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Am Wochenende bestreiten die beiden Drittligisten FC Bütschwil und FC Neckertal-Degersheim ihr Cupspiel auf ihren heimischen Sportplätzen. Weil kurzfristig andere Anspielzeiten vereinbart wurden, stimmen jene, welche diese Zeitung publizierte, nicht mehr.

So findet die Partie Neckertal-Degersheim (3.) – Thusis-Cazis (3.) nicht wie ursprünglich geplant am Samstag um 18 Uhr, sondern schon um 17 Uhr statt. Gar um einen Tag verschoben wurde die Begegnung Bütschwil (3.) – Sargans (3.). Statt am Samstag wird am Sonntag um 16 Uhr auf der Breite gespielt.

Donnerstag, 12. August, 18:40 Uhr

Daniel Hubmann läuft bei Weltcup in Schweden auf dritten Rang

Daniel Hubmann beim Wettkampf heute Donnerstag in Schweden. Bild: Nisse Schmidt/AP

(red/lsf) Mit einem Wettkampf über die Langdistanz wurde heute die Weltcuprunde im schwedischen Idre Fjäll lanciert. Der Hinterthurgauer Daniel Hubmann wurde zu Beginn des Rennens vom Schweden Gustav Bergmann eingeholte und lief lange Zeit mit ihm zusammen. Als dieser jedoch Fehler beging, konnte das Mitglied der OL Regio Wil auf den letzten Postenabschnitten den Schweden nochmals distanzieren und so mit 3:20 Minuten Rückstand auf den Sieger das Rennen auf dem dritten Rang beenden.

«Es war eine Herausforderung und technisch unterliefen mir ein paar kleinere Fehler, weshalb ich auch von Gustav Bergmann aufgeholt wurde. Auf den letzten Posten konnte ich aber sauber OL machen und als ich merkte, dass Gustav Bergmann nicht mehr bei mir ist, nutzte ich diese Chance», wird Hubmann in einer Mitteilung des Schweizerischen Orientierungslauf-Verbands zitiert. Nach dem vierten Rang an der WM sei es für den 38-Jährigen auch ein wenig eine Genugtuung, nun auf das Podest steigen zu können – auch wenn heute wiederum einige Athleten zusammen liefen, was für ihn eine unbefriedigende Situation sei.

Am Samstag geht es weiter mit dem nächsten Weltcuplauf in Idre Fjäll. Gestartet wird dabei über die Mitteldistanz. Nach den Europameisterschaften in Neuchâtel, die ebenfalls zum Gesamtweltcup zählen, sind die Weltcupläufe in Schweden die zweite von insgesamt drei Weltcuprunden der diesjährigen OL-Saison. Das Weltcupfinale findet im Oktober in Italien statt.

Donnerstag, 12. August, 17:47 Uhr

Bauarbeiten zwischen Zuzwil und Henau

Bei der Haltestelle Felsegg wird eine Fussgängerschutzinsel erstellt. Bild: Stefan Kaiser

(red/lsf) Nächsten Montag starten auf der Hauptstrasse zwischen Henau und Zuzwil Bauarbeiten für eine neue Fussgängerschutzinsel und die Anpassung der Bushaltestelle Felsegg. Diese befindet sich zwischen der Abzweigung Felseggstrasse und der Abzweigung Webereistrasse. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober 2021.

Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, erfolgen die Bauarbeiten in zwei halbseitigen Etappen. Wenn immer möglich, wird eine zweistreifige Verkehrsführung aufrechterhalten. Beim Baustart und vor dem Bauende werden Arbeiten in der Fahrbahn ausgeführt. In diesen Phasen wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Die Bushaltestelle Felsegg wird ab dem 16.August bis etwa Mitte Oktober 2021 für beide Fahrtrichtungen provisorisch rund 50 Meter Richtung Zuzwil verlegt und signalisiert.

Während der Arbeiten bleibt die Zufahrt zur Webereistrasse mit wenigen, baubedingten Ausnahmen möglich. Die Geh- und Radwegverbindung wird im Baubereich mit einem provisorischen Kiesweg aufrechterhalten. Umleitungen für Fussgänger werden signalisiert.

Donnerstag, 12. August, 14:04 Uhr

Wegen gefährlichen Situationen: Zuzwil markiert an Tüfenwiesstrasse fünf Parkfelder

Solche weissen Parkfelder wird es entlang der Tüfenwiesstrasse geben. Bild: Benjamin Manser

(red/lsf) Im Kurvenbereich entlang der Zuzwiler Tüfenwiesstrasse, Abschnitt Dorfbach bis Einlenker Lindauquartier, werden öfters Fahrzeuge abgestellt. Dies führt zu Einschränkungen der Übersicht und gefährdet die Verkehrsteilnehmenden. Immer wieder erhält die Gemeinde deswegen Reklamationen, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt.

Grundsätzlich steht der Strassenraum allen Verkehrsteilnehmenden zur Verfügung. Es dürfen demnach auch Fahrzeuge unter Einhaltung verschiedener Anforderungen auf öffentlich zugänglichen Strassen abgestellt werden. Untersagt ist unter anderem das Parkieren im Kurvenbereich. An Stellen, wo das Parkieren gefährlich ist, besteht die Möglichkeit, eine Parkbeschränkung zu erlassen. Durch das Markieren von offiziellen Parkfeldern wird das Parkieren ausserhalb der markierten Felder beschränkt und stellt somit die mildeste Form einer Parkbeschränkung dar.

Gegen fünf Parkfelder kann Rekurs erhoben werden

Darauf greift Zuzwil zurück. Die aktuelle Situation an der Tüfenwiesstrasse wurde vor Ort mit der Kantonspolizei, Abteilung Verkehrstechnik, beurteilt. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Gesuch bei der Kantonspolizei um Erlass einer Anordnung von fünf Parkfeldern gestellt. Bei der Anordnung der Abstellplätze wurde darauf geachtet, dass die erforderlichen Sichtweiten bei den Einfahrten eingehalten sind, genügend Platz sowie eine gute Übersicht für das Kreuzen besteht und die Massnahme verkehrsberuhigend wirkt.

Das Polizeikommando des Kantons St.Gallen verfügte nun an der Tüfenwiesstrasse, Abschnitt ab Höhe Liegenschaften Nr. 2c bis Nr. 16, das Anbringen einer Markierung von fünf wechselseitig angeordneten weissen Parkfeldern. Die Publikation dieser Verkehrsanordnung erfolgt im kantonalen Publikationsorgan vom 16.August. Gegen diese Verfügung kann innert 14 Tagen Rekurs erhoben werden. Die Markierung erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft.

Donnerstag, 12. August, 11:43 Uhr

Fünf der elf nominierten Nachwuchsschwinger kommen aus der Region

Tobias Schönenberger (links) im Kampf mit Werner Schlegel beim U20-Turnier im vergangenen Mai in Jonschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Der Eidgenössische Nachwuchsschwingertag findet alle drei Jahre statt. Nach Landquart 2018 treffen sich die besten nationalen Nachwuchsschwinger in diesem Jahr am 29.August im bernischen Schwarzenburg.

Nach den bisherigen Saisonergebnissen hat der Nordostschweizer Schwingerverband die Qualifikation für den Grossanlass vorgenommen. Aus dem Verbandsgebiet reisen elf Nachwuchsschwinger zur sechsten Auflage des eidgenössischen Nachwuchsschwingertages in den Kanton Bern.

Vom Toggenburger Schwingerverband, dem die Clubs aus Wil, Wattwil, Flawil und Uzwil angehören, sind dies Ueli Bleiker (Ulisbach), Tobias Schönenberger (Kirchberg, beide Jahrgang 2004), Reto Oettli (Jonschwil, 2005), sowie Loris Bischof (Wattwil) und David Kaiser (Wattwil, beide Jahrgang 2006).

Donnerstag, 12. August, 11:28 Uhr

Kulturbühne war ein Erfolg

Bichelsee: Live-Kunst an der Rue des Artistes. Bild: PD

(red/lsf) Während zehn Tagen wurde im Frühjahr während der Kulturbühne das vielfältige, regionale Kulturschaffen gefeiert. «Dass das OK trotz der unberechenbaren Situation für Veranstaltende an der Durchführung festgehalten hat, erwies sich als richtige Entscheidung», heisst es nun in einer Medienmitteilung von Thurkultur. Zwar erlaubten die kurz vor Beginn der Kulturbühne gelockerten Einschränkungen noch keine grösseren Veranstaltungen – rund dreiviertel der geplanten Anlässe durften jedoch stattfinden.

Es gab rund 56 Veranstaltungen in 17 Gemeinden zu verschiedenen Kategorien von Literatur über bildende Kunst und Theater, bis zu Tanz und Musik. Die Zielsetzung, das regionale Kulturschaffen zu stärken und sichtbar zu machen, wurde erfüllt, bilanziert Thurkultur. «Mehr noch: während und nach der langen Durststrecke konnten sowohl Publikum als auch die involvierten Kulturschaffenden motiviert und mit der Durchführung der Kulturbühne ein Ausrufezeichen für das regionale Kulturschaffen gesetzt werden.» Besonders bewährt habe sich die Verlängerung der Kulturbühne von sieben auf zehn Tage.

Eine nächste Durchführung der Kulturbühne wurde bereits im OK besprochen und das Datum fixiert. Die dritte Ausgabe der Kulturbühne soll vom Freitag, 26. April bis Sonntag, 5. Mai 2024 stattfinden.

Das diesjährige OK der Kulturbühne. Bild: PD

Donnerstag, 12. August, 11:10 Uhr

Degersheim: Fahrerflucht nach Kollision mit E-Trottinett

(red/kapo) Am Mittwoch, um 11 Uhr, fuhr in Degersheim ein 31-jähriger Mann mit seinem E-Trottinett auf der Fuchsackerstrasse in Richtung Bahnhof. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem grauen VW bei der Verzweigung Amselstrasse/Fuchsackerstrasse in die Fuchsackerstrasse ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem vortrittsberechtigten E-Trottinett, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der 31-Jährige stürzte zu Boden und verletze sich unbestimmt. Ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Der 31-Jährige wurde durch eine Angehörige ins Spital gefahren.

Beim gesuchten Auto handelt es sich um einen grauen VW, neueres Baujahr. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058'229'81'00, zu melden.

Donnerstag, 12. August, 11:16 Uhr

Bütschwil: Diebstahl aus Verpflegungsautomat

Aus dem Selecta-Automat wurden Esswaren gestohlen. Bild: Kapo SG

(red/kapo) Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 22 Uhr, ist an der Bütschwiler Bahnhofstrasse, Höhe Post, ein Selecta-Automat beschädigt worden. Die unbekannte Täterschaft entnahm daraus Esswaren im Wert von rund 500 Franken. Der Schachschaden beträgt rund 700 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Donnerstag, 12. August, 09:41 Uhr

Flawiler Schulsozialarbeit ist wegen Corona stark gefordert und stockt Stellen auf

Mehr Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung durch die Schulsozialarbeit. Bild: Stefan Kaiser

(red/lsf) Die Coronavirus-Pandemie hat überall Spuren hinterlassen, so auch bei der Flawiler Schulsozialarbeit. «Sie ist derzeit stark gefordert», teilt die Gemeinde mit. Die Komplexität der Fälle sei angestiegen. Jugendliche und auch Kinder seien zunehmend mit psychischen Schwierigkeiten belastet, was sich vermehrt durch auffälliges Verhalten in der Schule bemerkbar mache.

Da die externen Fachstellen wie der Schulpsychologische Dienst, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst oder die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken überlastet seien, würden Kinder und Jugendliche länger in der Verantwortung von Schule und Schulsozialarbeit verbleiben. Weil in Flawil mehr Kinder und Jugendliche Unterstützung im Schulalltag oder psychologische Hilfe benötigen, hat der Gemeinderat eine befristete Erhöhung des Stellenplans bei der Schulsozialarbeit genehmigt. Bis Ende Dezember 2021 wird das Angebot um 50 Stellenprozent von 190 auf 240 Stellenprozente erhöht.

Donnerstag, 12. August, 07:40 Uhr

Stefan Scherrer und Marc Ott betreuen neu das Bütschwiler Frauenteam

Stefan Scherrer (links) und der zurzeit verletzte Marc Ott haben beim FC Bütschwil das Traineramt beim Frauenteam übernommen. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Nach zweijähriger Tätigkeit auf der Breite, entschied sich Hans-Peter Schlittler am Ende der vergangenen Saison, die Zukunft etwas ruhiger angehen zu wollen und als Trainer der Bütschwiler Frauen aufzuhören. Als Nachfolger konnten Stefan Scherrer und Marc Ott verpflichtet werden.

Der 40-jährige Stefan Scherrer kennt die Verhältnisse auf der Breite bestens. Er war zuletzt bereits Torhütertrainer des Herrenteams und in gleicher Funktion beim FC Bazenheid. Als Spieler wirkte er beim FC Eschlikon und beim FC Dussnang in der 3. Liga. Später bekleidete er auch das Amt des Sportchefs beim FC Eschlikon. Einer breiten Öffentlichkeit ist er als ehemaliger 1.-Liga-Schiedsrichter in Erinnerung. Er wohnt in Bazenheid.

Marc Ott ist zugleich Spieler und Trainer

Als Co-Trainer stellt sich der 27-jährige Marc Ott zur Verfügung, der aber weiterhin Spieler beim FC Bazenheid (2. Liga Interregional) bleibt und dort die Captainbinde trägt. Nach seinem am Bazenheider Cup erlittenen Wadenbeinbruch dürfte er, der in Rossrüti wohnhaft ist, allerdings noch rund sechs Wochen ausfallen.

Das neue Trainerduo trainiert mit der Mannschaft zweimal wöchentlich jeweils am Dienstag und Donnerstag. Die Zielsetzung in naher Zukunft ist die weitere Integration des eigenen Nachwuchses.

Die Voraussetzungen dazu sind optimal: Der Verein weiss einige Talente in seinen Reihen, die zu jener Mannschaft gehörten, welche vor gut zwei Monaten als Team Toggenburg den nationalen Cupsieg der FF19-Juniorinnen feierten.

Donnerstag, 12. August, 06:32 Uhr

EC Wil testet am Samstag erstmals gegen die Eisbären St.Gallen

Im Lerchenfeld St.Gallen: Der EC Wil hat diese Woche das Eistraining aufgenommen. Bild: PD

(tm) Seit Montag bereitet sich die erste Mannschaft des EC Wil auf die neue 1.-Liga-Saison vor, die Mitte September beginnt. Bereits am Samstag bestreiten die Wiler ihr erstes Testspiel - auswärts gegen das 2.-Liga-Team des HC Eisbären St.Gallen. Anpfiff im St.Galler Eissportzentrum Lerchenfeld ist um 17.40 Uhr.

Eine Woche später testen die Wiler erstmals gegen einen Ligakonkurrenten: Am 21. August treffen sie um 17.30 Uhr auswärts auf den SC Herisau. Danach stehen bis zum Saisonstart noch vier weitere Testspiele an:

27. August, 20.00: SC Rheintal - EC Wil

1. September, 20.15: EC Wil - EHC Frauenfeld

8. September, 20.15: Pikes EHC Oberthurgau - EC Wil

11. September, 17.30: EC Wil - EHC Wetzikon

Eine Woche nach der sechs Testspiele umfassenden Vorbereitung geht es für den EC Wil am 18. September mit der Meisterschaft los. Daheim im Bergholz treffen die Wiler um 17.30 Uhr auf den SC Rheintal.

Mittwoch, 11. August, 16:39 Uhr

Lenggenwil: Altlastensanierung Brübach beschlossen

Früher wurde der Kehricht nicht in Abfallsäcken und Containern entsorgt sondern in irgendein Tobel gekippt. Das macht nun Sanierungen nötig. Symbolbild: Marc Ribolla

(gk/mkn) Im Januar hat die Firma Grundbauberatung und Geoconsulting aus St.Gallen den Auftrag erhalten, die Voruntersuchung für die Altlastensanierung auf einem Grundstück im Weiler Städeli, Lenggenwil, durchzuführen. Das ist den Gemeindemitteilungen von Niederhelfenschwil zu entnehmen.

Laut Bericht der Sanierungsuntersuchung haben die Sondierungen auf dem Areal ergeben, dass es sich bei der Altablagerung zum einen um Aushub handelt, der mit Hauskehricht durchsetzt ist und hohe Schwermetallbelastungen aufweist. Überdeckt werde dieses hochbelastete Material zum anderen von chemisch nur schwach verschmutztem Aushub mit erheblichem Bauschuttanteil, heisst es weiter. Diese zweite Schüttung sei deutlich grossflächiger als die kehrichthaltigen Abfälle.

Aufgrund der Untersuchungen geht die Firma Grundbauberatung und Geoconsulting von rund 320 Kubikmetern bauschutt- und 100 Kubikmetern kehrichthaltigen Auffüllungen aus. Der Gemeinderat habe sich deshalb für die Ausschreibung einer Totaldekontamination entschieden. Sie wird im freihändigen Verfahren erfolgen. Die Arbeitsausschreibung sowie das Baugesuch werden derzeit erarbeitet.

Mittwoch, 11. August, 15:41 Uhr

Flawil: Gottesdienst mit Bischof Markus Büchel

Markus Büchel, Bischof von St. Gallen. Bild: PD

Der Sakristanenverband führt am Mittwoch, 25. August, seine Hauptversammlung in Flawil durch. Bischof Markus Büchel wird an diesem Tag nach Flawil kommen und den öffentlichen Gottesdienst um 9.15 Uhr in der katholischen Kirche St. Laurentius leiten. Das teilt die Seelsorgeeinheit Magdenau mit.

Mittwoch, 11. August 15:01 Uhr

Wil: Elf Jugendliche beginnen Lehre bei Stadt

Neun der elf Jugendlichen, die in wenigen Tagen ihre Berufslehre bei der Stadt Wil beginnen. Bild: Stadtkanzlei

(sk/mkn) Die Stadt Wil begrüsst elf neue Lehrlinge oder Lehrtöchter. Sie beginnen ihre zwei- oder dreijährige Ausbildung in verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung oder bei den Technischen Betrieben. Fünf Jugendliche absolvieren eine kaufmännische Lehre. Je zwei Jugendliche werden Fachleute Betriebsunterhalt beziehungsweise Unterhaltspraktiker. Dazu kommen eine angehende Gärtnerin und ein Detailhandelsfachmann.

Mittwoch, 11. August, 11:32 Uhr

27-Jährige verunfallt in Bazenheid wegen Spinne im Auto

Das Auto der 27-Jährigen erlitt Totalschaden. Bild: Kapo SG

(kapo/lsf) Auf der Umfahrungsstrasse Bazenheid ist es am Dienstagmorgen kurz vor 7.40 Uhr zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden eine 27-jährige Autofahrerin und ein 54-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Wil kommend in Richtung Bütschwil. Nach dem Tunnel Rotenwald verlor sie gemäss eigenen Angaben aufgrund einer Spinne auf dem Armaturenbrett die Herrschaft über ihr Auto. In der Folge kam ihr Auto rechtsseitig vom Normalstreifen ab, geriet in eine Notnische und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Durch den Aufprall schleuderte das Auto über den rechten Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Das unfallverursachende Auto drehte sich infolge des Aufpralls einmal um die eigene Achse und kam schliesslich in Fahrtrichtung auf dem Normalstreifen zum Stillstand. Das Auto des 54-Jährigen kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam einige Meter danach zum Stillstand. Die Autofahrerin und der Autofahrer wurden leicht verletzt und von der Rettung untersucht. Eine Hospitalisierung war nicht notwendig. An beiden Autos entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Umleitung signalisiert.