Region Wil: Bau+Hobby in Rickenbach wird zum Jumbo

12:11 Uhr Mittwoch, 10. August

Ifwil: Schussabgabe bei Verfolgungsjagd – Polizei sucht Zeugen

Im Fischingen kam es am Mittwochmorgen zu einer Verfolgungsjagd, da ein 20-Jähriger mit einem gestohlenen Auto flüchtete. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Am Mittwochmorgen wurde in Ifwil in Bichelsee-Balterswil ein Mann verhaftet, der sich zuvor einer Kontrolle entzog. Der 20-Jährige war mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einer Patrouille fiel kurz nach 6.30 Uhr in Dussnang ein Autofahrer auf, der mit einem gestohlenen Fahrzeug in Richtung Fischingen fuhr. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, beschleunigte er und flüchtete.

Wenig später versuchte der Fahrer in Fischingen eine Kontrollstelle zu durchbrechen. Im Zuge der Anhaltung kam es zur Schussabgabe durch einen Polizisten. Es wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug konnte anschliessend in Ifwil gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des Lenkers stellten die Polizisten fest, dass der 20-jährige Schweizer über keinen Führerausweis verfügt.

Der Mann wurde festgenommen und inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung. Auch die Schussabgabe wird durch die Staatsanwaltschaft untersucht.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zur Fahrweise des Lenkers machen können, der zwischen 6.30 und 7 Uhr mit einem weissen Pickup im Raum Dussnang – Fischingen – Kirchberg SG unterwegs war, melden sich bitte beim Polizeiposten Rickenbach unter 058 345 23 70. (kapo/mas)