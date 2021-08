WIL-TICKER Auf Autobahn A1: Motorradfahrer prallt in Lieferwagen +++ Flaschenpost – Vernissage von Kunst am Weier in Wil +++ Bischofszell: Mann aus der Thur gerettet Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 19.08.2021, 09.18 Uhr

Donnerstag, 19. August, 09:17 Uhr

Unfall auf der A1: Motorrad prallt in Lieferwagen

Bei der Kollision mit dem Lieferwagen verletzte sich der Motorradfahrer. Bild: Kapo

(kapo/sas) Am Mittwoch um 17.20 Uhr ist es auf der Autobahn A1 auf der Höhe von Niederwil zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Lieferwagen gekommen. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Ein 35-Jähriger war mit seinem Motorrad von St.Gallen in Richtung Oberbüren hinter dem Lieferwagen eines 37-Jährigen unterwegs. Als dieser verkehrsbedingt sein Lieferwagen abbremsen musste, leitete auch der 35-Jährige ein Bremsmanöver ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und prallte mit diesem in das Heck des Lieferwagens.

Der Motorradfahrer stürzte auf die Strasse und verletzte sich unbestimmt. Die Rettung brachte ihn ins Spital. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30'000 Franken geschätzt.

Mittwoch, 18. August, 12:37 Uhr

Bischofszell: Mann aus der Thur gerettet

(kapo/uh) Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau und der Kantonspolizei St. Gallen haben am Dienstag bei Bischofszell einen Mann aus der Thur gerettet.

Kurz vor 17.50 Uhr meldeten Passanten der Kantonalen Notrufzentrale, dass sich ein Mann Höhe Rengishalden im Fluss befinde und um Hilfe rufe, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau und der Kantonspolizei St. Gallen waren rasch vor Ort. Sie konnten den 77-Jährigen, der sich wenige Meter oberhalb des Wehres an einem Strauch festhielt, mit einem Rettungsseil sichern und ans Ufer ziehen. Gemäss den Aussagen des Verunfallten war er am Ufer der Thur spazieren, als er ausrutschte und in den Fluss stürzte.

Der Rettungsdienst brachte laut Mitteilung den Mann zur Kontrolle ins Spital.

Mittwoch, 18. August, 10:37 Uhr

Flaschenpost – Vernissage von Kunst am Weier in Wil

Die Vernissage zum Projekt Flaschenpost findet am Dienstag, 21. September, um 18 Uhr, bei der Holz-Plattform am Stadtweier statt. Bild: PD

(gk) Ab Mitte August 2021 bis zum Frühjahr 2023 wird das Projekt «Flaschenpost» den Stadtweier bereichern. Die öffentliche Vernissage findet am 21. September statt.

Als Siegerprojekt der diesjährigen Ausschreibung für Kunst am Weier setzte sich «Flaschenpost» des Künstlerduos bittelangsam, bestehend aus Andrea Züllig und Heiko Schätzle, durch. Die ikonische, überdimensionale Flasche ist ab dem 18. August im Wiler Weier zu sehen.

Im September 2021 wird diese Flaschenpost um ihr digitales Pendant erweitert. Eine Webseite, auf welche am Stadtweier aufmerksam gemacht wird, funktioniert als digitaler Briefkasten. Wie bei einer richtigen Flaschenpost können Geschichten hineingelegt werden. Nach zwei Jahren werden die gesammelten Geschichten gesichtet. Ausgewählte Textstücke werden von Gästen in einer öffentlichen Lesung wieder zum Leben erweckt. Der Wiler Stadtweier wird zu einem Sammelbett von Geschichten aus der Wiler Bevölkerung.

Öffentliche Vernissage «Flaschenpost»

Datum: Dienstag, 21. September, 18 Uhr

Ort: Holz-Plattform am Stadtweier

Anwesend sind: Hans Mäder, Stadtpräsident; Valentina De Pasquale, Kulturbeauftragte Stadt Wil; Andrea Züllig und Heiko Schätzle, Künstlerduo bittelangsam

Dienstag, 17. August, 11:54 Uhr

Golferinnen aus Niederbüren gewinnen überraschend Silber

In der vergangenen Saison der Aufstieg, nun die Silbermedaille in der höchsten Spielklasse: Die Golferinnen aus Niederbüren schwimmen auf einer Erfolgswelle. Bild: PD

Mit dem zweiten Platz des Ostschweizerischen Golf Clubs (OSGC) bei den Interclubmeisterschaften der Damen A1 habe kaum einer gerechnet, schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Denn erst im Vorjahr konnte sich das Team des OSGC dank einer Silbermedaille in der Liga A2 wieder für die erste Liga A1 qualifizieren.

Dieses Jahr trat das Team gleich mit drei Schwestern an: Chiara Tamburlini, Pilar von Heynitz, Olivia Tamburlini, Flavia Tamburlini, Eva Gautschi und Antonia Hörler repräsentierten den OSGC beim Damen-Interclubturnier A1 im Golfclub Wylihof. Der ausgewogene Mix aus sehr jungen und erfahrenen Damen erwies sich als genau richtig und verhalf den Ostschweizerinnen aufs Podest.

Zweimal bestes Tagesresultat

Die Foursomes am Samstag wurden von den Spielerinnen des OSGC Niederbüren dominiert. Chiara Tamburlini und Pilar von Heynitz erzielten das beste Tagesresultat mit zwei unter Par. Am Sonntag spielten sämtliche Spielerinnen im Einzel. Von den sechs Einzelresultaten jedes Golfclubs wurden die fünf besten gezählt. Wiederum kam das beste Tagesresultat aus Niederbüren. Chiara Tamburlini spielte erneut eine Runde mit zwei unter Par.

Im Gesamtresultat unterlagen die Damen des OSGC schliesslich den A1-Interclub-Spielerinnen des Golfclubs Bern, die mit einer ausgeglichenen Teamleistung acht Schläge vor den Ostschweizerinnen lagen.

Dienstag, 17. August, 10:34 Uhr

Zugausfälle zwischen Degersheim und Herisau angekündigt

Die SOB kündigen Ausfälle und geänderte Fahrzeiten für die Strecke zwischen Degersheim und Herisau an. Bild: PD

(red) Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Degersheim und Herisau kommt es in den Nächten des 22./23. Augusts bis 26./27. August zu Zugsaufällen zwischen Degersheim und Herisau. Betroffen sind sowohl die S4 als auch der IR Voralpenexpress. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Montag, 16. August, 16:57 Uhr

Paolo Caverzasio zeigt Kunstfotografien im Hof zu Wil

Wenn die Kugel bereits wieder aus dem Bild verschwunden ist, drückt Paolo Caverzasio auf den Auslöser. Bild: PD

(pd) Die Bilder des Kunstfotografen Paolo Caverzasio entstehen auf höchst ungewöhnliche Weise, durch kleine Explosionen. Der Kreative aus dem Tessin zeigt seine Werke in der Dienerschaftskapelle im Hof zu Wil.

«Als ich Anfang meiner beruflichen Karriere stand, waren Geld und Autos für mich sehr wichtig», erinnert sich Paolo Caverzasio. Mit 36 Jahren dann eine Schockdiagnose, sie führte ihm die Begrenztheit des eigenen Lebens drastisch vor Augen. Durch aufwendige Therapien gelang es ihm damals, seinem Dasein eine neue Zukunftsperspektive zu verleihen. «Diese Erfahrung veränderte meine Einstellung zum Leben», betont der mittlerweile pensionierte Bankmanager.

Die Fotografie wurde zu seinem Medium. Paolo Caverzasio hält jenen Moment im Bild fest, wenn eine Gewehrkugel einen Gegenstand durchschlagen hat. Dies sind beispielweise mit Farbpulver gefüllte Weingläser. Die Kugel wird von einem Präzisionsschützen abgefeuert.

Einmalige Momente

Wenn die Kugel bereits wieder aus dem Bild verschwunden ist, drückt Paolo Caverzasio auf den Auslöser. Die Kamera hält eine Fontäne von Farbpulver fest. Der Ursprung dieser kleinen Explosion ist nicht sichtbar. «Die Kugel hat etwas Aggressives, das ich nicht im Bild haben möchte. Sie ist für mich einzig Mittel zum Zweck, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen», betont Paolo Caverzasio. «Meine Art der Fotografie hält etwas fest, das für unsere Augen und für unser Gehirn viel zu schnell ist, um es zu registrieren.»

Kette von Augenblicken

Paolo Caverzasio will mit seinen Bildern eine Botschaft vermitteln: «Das Leben besteht aus einer langen Kette von Augenblicken. Ich möchte die Menschen auffordern, jeden Augenblick ihres Daseins als wertvoll anzunehmen. Er ist einmalig und unwiederbringlich.»

Die Ausstellung wird kommenden Samstag, 21. August, eröffnet und dauert bis zum bis Sonntag, 26. September. Vernissage ist am Samstag um 15 Uhr.

Montag, 16. August, 16:07 Uhr

Sirnach: Kollision mit Leitplanke

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Bild: Kapo/TG

(kapo) Ein Autofahrer verursachte am Montagvormittag auf der Autobahn A1 bei Sirnach einen Selbstunfall. Der 32-Jährige war kurz vor 11 Uhr in Richtung St. Gallen unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen bei Sirnach mit der Mittelleitplanke kollidierte. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Die Überholspur musste im Bereich der Unfallstelle durch die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau für rund eine Stunde gesperrt werden.

Montag, 16. August, 15:41 Uhr

Ausstellungseröffnung: «Flowiler Fraue – gschaffig und starch»

Bis zum 7. November finden im Flawiler Ortsmuseum verschiedene Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts statt. Bild: PD

(pd) Am kommenden Sonntag, 22. August, 14 Uhr, wird im Ortsmuseum Flawil die Ausstellung «Flowiler Fraue – gschaffig und starch» eröffnet. Die Ausstellung steht im Zusammenhang mit dem 50-Jahr-Jubiläum der Einführung des Frauenstimm- und –wahlrechts und zeigt auf, dass es auch in Flawil starke Frauen gab und gibt. An verschiedenen Anlässen wird die Bühne bis im November den Frauen überlassen und in einer Ausstellung werden Porträts und Präsentationen von Frauen gezeigt, die nebst Beruf und Familie sich auch für soziale Anliegen und benachteiligte Menschen sowie in der Politik engagierten und engagieren. Diese Porträt-Galerie ist nicht abschliessend. Wenn also jemand ein Porträt vermisst oder eine erwähnenswerte Geschichte zu einer Person kennt, kann dies im Ortsmuseum melden.

Montag, 16. August, 15:15 Uhr

«Tour de Climate» macht in Wil Halt

Abkühlung in der Wiler Altstadt. Die Tour de Climate machte am Samstag in Wil Rast. Bild: PD

(red) «Die Nationalbank finanziert noch immer den Klimawandel. Mit ihren Investitionen in Öl, Gas und Kohle verdoppelt sie die Schweizer CO2-Emissionen. Mitverantwortlich sind die Eigentümer der SNB: die Kantone. Sie müssen die SNB endlich in die Pflicht nehmen.» Mit diesen Worten begründen die Initianten der «Tour de Climate» ihre Tour de Suisse. Vom 14. August bis zum 18. September geht es mit dem Velo von Kanton zu Kanton, um bei den jeweiligen Finanzdirektorinnen und - direktoren die entsprechenden Forderungen persönlich zu deponieren.

Am Samstag führte die Route von Zürich nach Wil, wo in der Liegenschaft Turm übernachtet wurde. Tags darauf ging es dann nach Appenzell zur Petitionsübergabe ins Ausser- und Innerrhodische. Nach einer Nacht im Stroh wurde heute Mittag in St. Gallen vorgesprochen, bevor es zurück in die Äbtestadt ging. Heute wird im Pfadiheim genächtigt und morgen Dienstag geht es dann wieder nach Schaffhausen.

Montag, 16. August, 14:18 Uhr

Jonschwil: 28 Jugendliche in Federer's Fussstampfen

In den Spielpausen standen Computer und Märchen im Fokus. Bild: PD

(pd/red) Vom 11. - 13. August fand auf der Anlage des Tennisclubs Degenau – zwischen den Dörfern Schwarzenbach und Jonschwil gelegen – das Sommer-Tenniscamp für 28 Jugendliche mit den Jahrgängen 2006 bis 2013 statt. Bei schönstem Wetter konnten die motivierten Teilnehmer während drei Tagen das Racket schwingen.

Während einer Spielpause nutzten die Label-Verantwortlichen «Sport-verein-t» die Aufmerksamkeit der Jugendlichen. In zwei Gruppen wurde die Geschichte «Hänsel und Gretel im Internetcafé» sowie der «Der böse Wolf im Geissleinchat» angehört, darüber diskutiert und Don'ts aufgeschrieben.

Montag, 16. August, 10:49 Uhr

Uzwiler Curler gewinnen ungeschlagen den Preis von Wildhaus

Das Team des CC Uzwil mit Ernst Schlegel, Skip Reto Schlegel, Matthias Humbel und Martin Louis (von links) gewann den Preis von Wildhaus. Bild: PD

(sas) 14 Teams buhlten am Wochenende im Wildhauser Curlingzentrum um den Preis von Wildhaus. Das Turnier, das vom einheimischen Gewerbe gesponsert wird, zog Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland an. Auch wenn die Saison noch nicht angefangen hat, zeigten die Teams spannende Spiele und schenkten sich nichts.

Nach dem ersten Spieltag mit zwei Spielen standen drei Teams ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am Sonntagmorgen aber kassierten die Ex-Junioren Zug&Emmental eine Niederlage. Im Duell der anderen bisher siegreichen Teams setzte sich der CC Uzwil gegen Wildhaus-Glarus durch. Mit einem hohen Sieg gegen Engelberg gelang es den Apéro Friends aus dem Tessin, vom achten auf den dritten Zwischenrang zu klettern. Auch der SC Riessersee machten dank eines deutlichen Siegs gegen Wildhaus 1 einen grossen Schritt nach vorne.

Der letzte Stein war entscheidend

Im Spiel um den Turniersieg standen sich der CC Uzwil und die Zuger Bärg Curler, die vorher nebst zwei Siegen ein Unentschieden erreichten, gegenüber. Bis zum letzten End war die Partie ausgeglichen. Uzwil ging ohne den Vorteil des letzten Steins ins letzte End, dies bei einem Spielstand von 4:4. Da Uzwils letzter Stein nicht perfekt zu liegen kam, waren die Zuger im Vorteil. Sie konnten diesen aber nicht nutzen und mussten sich einen Stein stehlen lassen. Somit gewann das Team des CC Uzwil mit Skip Reto Schlegel das Spiel und mit vier Siegen auch das Turnier.

Montag, 16. August, 10:02 Uhr

Vier Medaillen für KTV-Leichtathletinnen und -athleten

Nico Graf stellte im Weitsprung eine persönliche Bestleistung auf. Bild: PD

(pd/red) Sieben von zehn Schweizermeisterschafts-Teilnehmenden des KTV Wil haben am Sonntag die OZB (Ostschweiz, Zürich & Graubünden) Championship in Zürich bestritten. Das Resultat: Vier Medaillen.

Nico Graf ging im Weitsprung und 100-Meter-Lauf an den Start. Im letzten Versuch im Weitsprung konnte der U20-Athlet mit 6.77 Metern eine neue persönliche Bestleistung aufstellen. Mit dieser Leistung gewann der Athlet die erste Goldmedallie für den KTV Wil La.

Zum gleichen Zeitpunkt startete Xenja Gügi erstmals über die 400 m Hürden in einer höheren Alterskategorie. Mit einem überzeugenden Lauf auf 71.06 Sekunden belegte sie den dritten Platz und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Mit dieser Leistung hat sich die U16-Athletin sogleich für die U18-Schweizer Meisterschaften über 400 m Hürden qualifiziert.

Joel Gasser (U20) wurde im Speerwurf mit den Männern gewertet. Mit 51.78 m platzierte er sich hinter zwei Männern auf dem Bronzeplatz. Diese Leistung bedeutete gleichzeitig neue persönliche Bestleistung nach einer Wettkampfpause wegen einer Fussverletzung Anfang Juni.

Lia Thalmann beendete den Tag goldig. Über die 200 m überzeugte sie mit einem sauberen und lockeren Laufstil in einer neuen Saisonbestleistung auf 25.18 Sekunden.

Knapp die Medaillenplätze verpasst haben im Final über 100 Meter Nico Graf und Lea-Celina Roost.

Montag, 16. August, 09:39 Uhr

Wil: Personenunterführung Ost für Velofahrende gesperrt

Ab dem 30. August ist die Bahnhofunterführung für Velofahrend

(pd/red) Der Bahnhof Wil wird während rund drei Jahren durch die SBB umgebaut. Mit dem Projekt wird das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt und zukünftig ein stufenfreies Bewegen ermöglicht. Mit dem Beginn der Bauarbeiten an den Treppen der Perrons wird ab dem

30. August die Personenunterführung zwischen dem Bahnhofplatz und dem Postgebäude für den Veloverkehr und andere Fahrzeuge gesperrt, teilt die Stadt Wil mit.

Die bestehende Signalisation, welche das Befahren der Unterführung erlaubt, wird aufgrund der Platzeinschränkungen und des dadurch entstehenden Konfliktpotentials und Sicherheitsrisikos auf-gehoben. Das Fahrverbot wird auch nach den Bauarbeiten aufgrund der neuen Fussgängerbeziehungen in der Unterführung Ost aufrechterhalten.

Das Schieben des Velos durch die Personenunterführung bleibt weiterhin erlaubt, die dafür nötigen Zugänge mittels Rampen sind sichergestellt. Die zukünftig nächstgelegene befahrbare Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und dem Südquartier ist die Unterführung Hubstrasse östlich des Bahn-hofs. Eine für Velos befahrbare Unterführung am Bahnhof Wil wird durch die Stadt Wil angestrebt. Die Öffnung des alten Posttunnels als Veloverbindung ist in Planung. Ebenfalls wird derzeit die Um-gestaltung der Unterführung Hubstrasse mit einer deutlichen Verbesserung für den Veloverkehr projektiert.

Weitere Informationen zum Ausbauprojekt der SBB sind hier zu finden: www.sbb.ch/ausbauwil.

Montag, 16. August 09:19 Uhr

Silber für Daniel Hubmann in Schweden

Der Hinterthurgauer Daniel Hubmann belegte am OL-Weltcup in Idre Fjäll den zweiten Rang. Bild. PD

(pd/red) Über die Mitteldistanz lief Joey Hadorn am OL-Weltcup im schwedischen Idre Fjäll zu seinem zweiten Weltcupsieg. Daniel Hubmann belegte den zweiten Rang. Simona Aebersold feiert mit dem zweiten Rang ebenfalls einen Podestplatz.

Nachdem am Donnerstag über die Langdistanz gestartet wurde, stand heute am OLWeltcup in Idre Fjäll die Mitteldistanz auf dem Programm. Das Laufgelände bestand dabei aus einem Wechsel zwischen detaillierten Waldpartien, die sauberes Kartenlesen erforderten, und offenen Partien auf einem Hügelzug mit besserer Sichtbarkeit. Erneut wies der Lauf ein technisch sehr hoher Schwierigkeitsgrad auf, aber auch physisch war der Wettkampf herausfordernd – was dazu führte, dass kaum eine Läuferin oder ein Läufer ohne Fehler ins Ziel kam.

Für Daniel Hubmann sah es lange nach einem sicheren Sieg aus, zwei Fehler zu Posten 15 und 17 kosteten den 38-jährigen Routinier jedoch seinen 32. Weltcupsieg. Letztlich reiht er sich mit nur drei Sekunden Rückstand auf dem zweiten Rang ein.

Sonntag, 15. August, 20:43 Uhr

FC Wil im Cup gegen einen Ex-Trainer

(sdu) FC Wil im Cup erneut in die Waadt Wil Auch in der zweiten Cup-Runde hat das Los dem FC Wil einen anspruchsvollen, aber nicht unbesiegbaren Gegner beschert. Wie schon am Samstag, als Nyon aus der Promotion League 1:0 besiegt wurde, geht es erneut ins Waadtland. Mitte September heisst der Gegner Yverdon, Aufsteiger in die Challenge League. Somit treffen die Wiler im Sechzehntelfinal wie schon in der letzten Saison auswärts auf einen Ligakonkurrenten. Damals blieben die Äbte­städter am FC Aarau hängen.

An Yverdon hat Wil gute Erinnerungen. Vor gut einer Woche wurden die Waadtländer in der Meisterschaft 3:0 besiegt. Dies hatte einen Trainerwechsel beim Aufsteiger zur Folge. Neu an der Seitenlinie steht Uli Forte, der seine Trainerkarriere in Wil lanciert hat. «Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Natürlich hätten wir gerne ein Heimspiel gehabt. Das Los wollte es anders», sagt Dani Wyler, Medienchef des FC Wil.

Uli Forte lancierte seine Trainerkarriere in Wil. Mitte September will er die Äbtestädter aus dem Cup werfen. Bild: Georgios Kefalas, Keystone

Sonntag, 15. August, 18:29 Uhr

Wiler Jungschützen auf Kurs

Die Wiler Stadtschützen U21: Yves Saxer, Tamara Hildebrand, Loris Fent und Cédric Perret (von links). Bild: PD

(red) Unter dem Patronat des Regionalschützenverbandes Fürstenland fand am Samstag in der Thurau der 55.Kantonale Jungschützen-Gruppenfinal 300m U21 statt. Dabei liessen die Wiler Stadtschützen 18 weitere Gruppen hinter sich und gewannen mit 717 Punkten die Goldmedaillen, wie der St.Gallische Kantonalschützenverband in einer Medienmitteilung schreibt.

Zum Resultat beigetragen haben Yves Saxer (182 Punkte), Cédric Perret (181), sowie Loris Fent und Tamara Hildebrand (je 177 Punkte). Um den Final zu erreichen, mussten sich die Schützinnen und Schützen qualifizieren. Dafür zählten die Resultate des Feldschiessens und Wettschiessens sowie des Obligatorischen Bundesprogramms. Die nächste Gelegenheit, um sich für den Schweizer Final in Emmen am 18.September zu qualifizieren, eröffnet sich für das sieggewohnte Wiler-Quartett am Ostschweizer Gruppenfinal vom 28.August in Frauenfeld.

Sonntag, 15. August, 17:59 Uhr

Abschlussfest in Sommerbar des Gare de Lion

(lsf) Mit dem wettertechnisch wohl schönsten Wochenende des Sommers verabschiedete das Wiler Eventlokal Gare de Lion seine Sommerbar für dieses Jahr. Zur Musik der DJs Pe-Be und Don Sarbudo konnten die Gäste an der Abschlussparty am Samstag auch tanzen. Dafür war der Zutritt nur mit einem Covid-Zertifikat möglich.

Nächste Woche verwandelt sich der Kiesplatz vor dem Gare de Lion in ein grosses Rollfeld. Ab Samstag und bis am 12.September ist das Angebot des Ostschweizer Vereins Rollland in Wil zu Gast.

Sonntag, 15. August, 09:00 Uhr

EC Wil kommt im ersten Testspiel zu einem ungefährdeten Sieg

Wil-Spieler Lucas Hohlbaum Bild: Tim Frei (Wil, 9.September 2020)

(tm) Der EC Wil (1. Liga) hat sein erstes Testspiel auswärts gegen die Eisbären St. Gallen (2.) verdient mit 5:0 gewonnen. Für die Wiler, die ohne Joel Moser, Lars Kellenberger und Alec Jäppinen auftraten, trafen fünf verschiedene Spieler: Matteo Schärer, Levin Schneider, Leeroy Rüsi, Claudio Forrer und Colin Frischknecht.

30 Minuten lang war die Partie im St.Galler Lerchenfeld ausgeglichen, ehe die Kräfte beim Heimteam nachliessen, was die Gäste mit vier weiteren Treffern ausnutzten - drei davon im Schlussdrittel.

Trainer Kevin Schüepp zieht positives Fazit

Wil-Trainer Kevin Schüepp zog denn auch ein positives Fazit: «Ich bin zufrieden mit diesem ersten guten Test, gegen einen Gegner, der uns gefordert hat.» Er habe bereits viele Dinge gesehen, die ihm gefallen haben. Zum Beispiel die solide Defensive, die keinen Treffer zugelassen hat, und der Zug im Spiel nach vorne. «Doch nach einer Woche auf dem Eis haben wir noch viel Luft nach oben», sagte Schüepp.

Am nächsten Samstag steht bereits das nächste Testspiel des EC Wil an. Dann geht es auswärts gegen Ligakonkurrent SC Herisau, der sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den oberklassigen EHC Dübendorf mit 2:6 verlor.

Hier finden Sie das Telegramm zum Spiel.

Samstag, 14.August, 21:36 Uhr

Den zweiten Vergleich innert acht Tagen gewinnt erneut Uzwil

Thomas Knöpfel schoss für Uzwil nach zehn Minuten das 1:0. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Im Endspiel vor acht Tagen anlässlich des Bazenheider Cups gewann Uzwil gegen Bazenheid mit 2:0. Beim Test am Samstag ging erneut der 1.-Liga-Aufsteiger als Sieger vom Platz. Dieses Mal lautete das Verdikt 3:2.

Die Einheimischen führten auf der Rüti durch Tore von Cengiz und Knöpfel mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Ex-Bazenheider Farkas auf 3:0. In der Schlussphase gelangen Bazenheid noch zwei Tore. Zuerst verkürzte Elvis Musaj durch einen Elfmeter auf 3:1, dann schoss Nreca in der Nachspielzeit das 3:2. Die Erkenntnis auf beiden Seiten dürfte sein: Da ist noch Steigerungspotenzial vorhanden.

Während es für Bazenheid das letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am kommenden Samstag gegen Rorschach-Goldach war, spielt Uzwil am nächsten Mittwoch noch gegen die eigene zweite Mannschaft. Danach muss der Aufsteiger bereit sein für den ersten Ernstkampf gegen Eschen/Mauren.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.

Freitag, 13. August, 14:40 Uhr

Santiago Miranda unterschreibt beim FC Wil 1900 einen Einjahresvertrag

Der 20-jährige Santiago Miranda hat beim FC Wil 1900 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterzeichnet. Bild: PD

(pd) Aus einer Medienmitteilung des FC Wil 1900 geht hervor, dass der 20-jährige Innenverteidiger Santiago Miranda einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit Option auf eine Verlängerung erhält. Er unterschrieb seinen ersten Profivertrag. Verlassen wird den Verein hingegen Stürmer Alessandro Paunescu (18).

Santiago Miranda kam vor einem Jahr von YF Juventus zur U20 des FC Wil 1900. Vor der aktuellen Saison bestritt er die gesamte Vorbereitung mit der ersten Mannschaft und wirkte auch in Testspielen mit. Die Verantwortlichen freuen sich, dass ein weiteres Talent den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat und wünschen ihm viel Erfolg.

Paunescu nach Karlsruhe

Der bis zum 30. Juni 2023 laufende Vertrag mit Alessandro Paunescu wurde hingegen vorzeitig aufgelöst. Der Österreicher wechselt zum Karlsruher Sport-Club in den Nachwuchsbereich (GRENKE aKAdemie), wo er vorerst in der dortigen U19 eingesetzt wird. Er stiess im Januar letzten Jahres zum FC Wil 1900 und kam zu zehn Einsätzen (1 Tor gegen den FC Winterthur).

Cupspiel bei Stade Nyonnais mit Liveticker

Am Samstag trifft der FC Wil 1900 ab 17.00 Uhr in der ersten Cup-Hauptrunde auswärts auf Stade Nyonnais aus der Promotion League. Diese Zeitung ist vor Ort und wird mit einem Liveticker über die Geschehnisse aus Nyon berichten.





Freitag, 13. August, 13:08 Uhr

Die Arbeitgebervereinigung Region Wil zeichnet die besten Lehrlinge aus

Die Anmeldefrist für «TopLehrling» läuft noch bis 17. September 2021. Bild: PD

(pd) Das Format «TopLehrling» von der Arbeitgebervereinigung Wil und dem Gewerbeverein Wil und Umgebung erstrahlt seit etwas mehr als einem Monat im neuen, goldenen Glanz. Die geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Doch was ist «TopLehrling» eigentlich genau? Mit TopLehrling werden die besten Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger der Region Wil und Südthurgau ausgezeichnet. Die Bedingungen für die Teilnahme sind ganz einfach: Wer eine Gesamtabschlussnote von 5.0 oder höher hat und in einer der definierten Gemeinden wohnt oder seine Lehre absolviert hat, ist teilnahmeberechtigt. Ebenfalls teilnehmen können Lernende, die eine Ausbildung in einem Betrieb absolviert haben, der Mitglied entweder bei der Arbeitgebervereinigung Wil oder des Gewerbeverbands Wil und Umgebung ist.

In diesem Jahr wird erstmals ein Preis in der neuen Kategorie «TopSTORYLehrling» vergeben. Dabei wird der Preis an diejenige Person vergeben, die ein grossartiges Engagement während der Ausbildungszeit vorweisen kann. Die Anmeldungen müssen in dieser Kategorie von den Lehrbetrieben eingereicht werden. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird von einer Jury bestimmt.

Die Anmeldefrist für «TopLehrling» läuft noch bis 17. September 2021. Die Anmeldungen können direkt bei www.toplehrling.ch eingereicht werden. Auf der Webseite finden sich auch alle weiteren Informationen.

Freitag, 13. August, 10:38 Uhr

Der Barone-Cup in Wil wird am 4. September durchgeführt

Das Unihockey-Turnier der Black Barons aus Wil bleibt in diesem Jahr ganz den Schülerinnen und Schülern vorbehalten. Bild: PD

(pd) Die Idee, das Nachmittag/Abendturnier Barone-Cup am Morgen mit einem Schülerturnier zu ergänzen, besteht schon lange. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich der UHC Black Barons Wil vor den Sommerferien dazu entschlossen, dieses Jahr ausschliesslich das Schülerturnier durchzuführen. Dies geht aus einer Mitteilung der Organisatoren hervor. Der Anmeldeschluss läuft noch bis am 27. August. Im nächsten Jahr sollen dann die beiden Elemente Schülerturnier und das Erwachsenen-Plauschturnier unter dem Dach des Barone-Cups vereint werden.

In diesem Jahr konzentriert sich der Verein aber auf die Einführung des Schülerturniers. Bei den jüngeren Menschen gelten im Sportbereich schon seit längerem weniger Einschränkungen, weshalb ein Schülerturnier ohne Risiko geplant werden konnte. Indem die Black Barons diesen Sommer gemeinsam mit den Hot Shots bereits für die Aufstellung eines Outdoor-Unihockey in Wil besorgt waren, hat der Verein gezeigt, dass er vor allem den Jungen die Unihockey-Begeisterung weitergeben will.

Am 4. September findet somit in der Lindenhofhalle von 10 Uhr bis etwa 15 Uhr das Schülerturnier statt. Interessierte können sich via www.blackbarons.ch in einer der Kategorien 1. und 2. Klasse / 3. und 4. Klasse / 5. und 6. Klasse / Oberstufe anmelden. Das Motto des Turniers: Niemand zu klein, ein Black-Baron zu sein.

Freitag, 13. August, 08:19 Uhr

Vor 125 Jahren wurde die Pfarrkirche in Bazenheid erbaut

Die katholische Kirche in Bazenheid ist 1896 erbaut worden. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) 1896 erbaut feiert die Pfarrkirche St.Josef in Bazenheid ihr 125-jähriges Bestehen. Deshalb wird am kommenden Sonntag um 10.00 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert.

Hauptzelebrant und Festprediger ist Abt Emmanuel Rutz OSB, Uznach.

Freitag, 13. August, 07:02 Uhr

Veränderte Anspielzeiten für Bütschwil und Neckertal-Degersheim im Cup

Auf der Bütschwiler Breite spielt die 1. Mannschaft ihr Cupspiel statt wie üblich am Samstag erst am Sonntag. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Am Wochenende bestreiten die beiden Drittligisten FC Bütschwil und FC Neckertal-Degersheim ihr Cupspiel auf ihren heimischen Sportplätzen. Weil kurzfristig andere Anspielzeiten vereinbart wurden, stimmen jene, welche diese Zeitung publizierte, nicht mehr.

So findet die Partie Neckertal-Degersheim (3.) – Thusis-Cazis (3.) nicht wie ursprünglich geplant am Samstag um 18 Uhr, sondern schon um 17 Uhr statt. Gar um einen Tag verschoben wurde die Begegnung Bütschwil (3.) – Sargans (3.). Statt am Samstag wird am Sonntag um 16 Uhr auf der Breite gespielt.

Donnerstag, 12. August, 18:40 Uhr

Daniel Hubmann läuft bei Weltcup in Schweden auf dritten Rang

Daniel Hubmann beim Wettkampf heute Donnerstag in Schweden. Bild: Nisse Schmidt/AP

(red/lsf) Mit einem Wettkampf über die Langdistanz wurde heute die Weltcuprunde im schwedischen Idre Fjäll lanciert. Der Hinterthurgauer Daniel Hubmann wurde zu Beginn des Rennens vom Schweden Gustav Bergmann eingeholte und lief lange Zeit mit ihm zusammen. Als dieser jedoch Fehler beging, konnte das Mitglied der OL Regio Wil auf den letzten Postenabschnitten den Schweden nochmals distanzieren und so mit 3:20 Minuten Rückstand auf den Sieger das Rennen auf dem dritten Rang beenden.

«Es war eine Herausforderung und technisch unterliefen mir ein paar kleinere Fehler, weshalb ich auch von Gustav Bergmann aufgeholt wurde. Auf den letzten Posten konnte ich aber sauber OL machen und als ich merkte, dass Gustav Bergmann nicht mehr bei mir ist, nutzte ich diese Chance», wird Hubmann in einer Mitteilung des Schweizerischen Orientierungslauf-Verbands zitiert. Nach dem vierten Rang an der WM sei es für den 38-Jährigen auch ein wenig eine Genugtuung, nun auf das Podest steigen zu können – auch wenn heute wiederum einige Athleten zusammen liefen, was für ihn eine unbefriedigende Situation sei.

Am Samstag geht es weiter mit dem nächsten Weltcuplauf in Idre Fjäll. Gestartet wird dabei über die Mitteldistanz. Nach den Europameisterschaften in Neuchâtel, die ebenfalls zum Gesamtweltcup zählen, sind die Weltcupläufe in Schweden die zweite von insgesamt drei Weltcuprunden der diesjährigen OL-Saison. Das Weltcupfinale findet im Oktober in Italien statt.

Donnerstag, 12. August, 17:47 Uhr

Bauarbeiten zwischen Zuzwil und Henau

Bei der Haltestelle Felsegg wird eine Fussgängerschutzinsel erstellt. Bild: Stefan Kaiser

(red/lsf) Nächsten Montag starten auf der Hauptstrasse zwischen Henau und Zuzwil Bauarbeiten für eine neue Fussgängerschutzinsel und die Anpassung der Bushaltestelle Felsegg. Diese befindet sich zwischen der Abzweigung Felseggstrasse und der Abzweigung Webereistrasse. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober 2021.

Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, erfolgen die Bauarbeiten in zwei halbseitigen Etappen. Wenn immer möglich, wird eine zweistreifige Verkehrsführung aufrechterhalten. Beim Baustart und vor dem Bauende werden Arbeiten in der Fahrbahn ausgeführt. In diesen Phasen wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Die Bushaltestelle Felsegg wird ab dem 16.August bis etwa Mitte Oktober 2021 für beide Fahrtrichtungen provisorisch rund 50 Meter Richtung Zuzwil verlegt und signalisiert.

Während der Arbeiten bleibt die Zufahrt zur Webereistrasse mit wenigen, baubedingten Ausnahmen möglich. Die Geh- und Radwegverbindung wird im Baubereich mit einem provisorischen Kiesweg aufrechterhalten. Umleitungen für Fussgänger werden signalisiert.

Donnerstag, 12. August, 14:04 Uhr

Wegen gefährlichen Situationen: Zuzwil markiert an Tüfenwiesstrasse fünf Parkfelder

Solche weissen Parkfelder wird es entlang der Tüfenwiesstrasse geben. Bild: Benjamin Manser

(red/lsf) Im Kurvenbereich entlang der Zuzwiler Tüfenwiesstrasse, Abschnitt Dorfbach bis Einlenker Lindauquartier, werden öfters Fahrzeuge abgestellt. Dies führt zu Einschränkungen der Übersicht und gefährdet die Verkehrsteilnehmenden. Immer wieder erhält die Gemeinde deswegen Reklamationen, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt.

Grundsätzlich steht der Strassenraum allen Verkehrsteilnehmenden zur Verfügung. Es dürfen demnach auch Fahrzeuge unter Einhaltung verschiedener Anforderungen auf öffentlich zugänglichen Strassen abgestellt werden. Untersagt ist unter anderem das Parkieren im Kurvenbereich. An Stellen, wo das Parkieren gefährlich ist, besteht die Möglichkeit, eine Parkbeschränkung zu erlassen. Durch das Markieren von offiziellen Parkfeldern wird das Parkieren ausserhalb der markierten Felder beschränkt und stellt somit die mildeste Form einer Parkbeschränkung dar.

Gegen fünf Parkfelder kann Rekurs erhoben werden

Darauf greift Zuzwil zurück. Die aktuelle Situation an der Tüfenwiesstrasse wurde vor Ort mit der Kantonspolizei, Abteilung Verkehrstechnik, beurteilt. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Gesuch bei der Kantonspolizei um Erlass einer Anordnung von fünf Parkfeldern gestellt. Bei der Anordnung der Abstellplätze wurde darauf geachtet, dass die erforderlichen Sichtweiten bei den Einfahrten eingehalten sind, genügend Platz sowie eine gute Übersicht für das Kreuzen besteht und die Massnahme verkehrsberuhigend wirkt.

Das Polizeikommando des Kantons St.Gallen verfügte nun an der Tüfenwiesstrasse, Abschnitt ab Höhe Liegenschaften Nr. 2c bis Nr. 16, das Anbringen einer Markierung von fünf wechselseitig angeordneten weissen Parkfeldern. Die Publikation dieser Verkehrsanordnung erfolgt im kantonalen Publikationsorgan vom 16.August. Gegen diese Verfügung kann innert 14 Tagen Rekurs erhoben werden. Die Markierung erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft.

Donnerstag, 12. August, 11:43 Uhr

Fünf der elf nominierten Nachwuchsschwinger kommen aus der Region

Tobias Schönenberger (links) im Kampf mit Werner Schlegel beim U20-Turnier im vergangenen Mai in Jonschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Der Eidgenössische Nachwuchsschwingertag findet alle drei Jahre statt. Nach Landquart 2018 treffen sich die besten nationalen Nachwuchsschwinger in diesem Jahr am 29.August im bernischen Schwarzenburg.

Nach den bisherigen Saisonergebnissen hat der Nordostschweizer Schwingerverband die Qualifikation für den Grossanlass vorgenommen. Aus dem Verbandsgebiet reisen elf Nachwuchsschwinger zur sechsten Auflage des eidgenössischen Nachwuchsschwingertages in den Kanton Bern.

Vom Toggenburger Schwingerverband, dem die Clubs aus Wil, Wattwil, Flawil und Uzwil angehören, sind dies Ueli Bleiker (Ulisbach), Tobias Schönenberger (Kirchberg, beide Jahrgang 2004), Reto Oettli (Jonschwil, 2005), sowie Loris Bischof (Wattwil) und David Kaiser (Wattwil, beide Jahrgang 2006).

Donnerstag, 12. August, 11:28 Uhr

Kulturbühne war ein Erfolg

Bichelsee: Live-Kunst an der Rue des Artistes. Bild: PD

(red/lsf) Während zehn Tagen wurde im Frühjahr während der Kulturbühne das vielfältige, regionale Kulturschaffen gefeiert. «Dass das OK trotz der unberechenbaren Situation für Veranstaltende an der Durchführung festgehalten hat, erwies sich als richtige Entscheidung», heisst es nun in einer Medienmitteilung von Thurkultur. Zwar erlaubten die kurz vor Beginn der Kulturbühne gelockerten Einschränkungen noch keine grösseren Veranstaltungen – rund dreiviertel der geplanten Anlässe durften jedoch stattfinden.

Es gab rund 56 Veranstaltungen in 17 Gemeinden zu verschiedenen Kategorien von Literatur über bildende Kunst und Theater, bis zu Tanz und Musik. Die Zielsetzung, das regionale Kulturschaffen zu stärken und sichtbar zu machen, wurde erfüllt, bilanziert Thurkultur. «Mehr noch: während und nach der langen Durststrecke konnten sowohl Publikum als auch die involvierten Kulturschaffenden motiviert und mit der Durchführung der Kulturbühne ein Ausrufezeichen für das regionale Kulturschaffen gesetzt werden.» Besonders bewährt habe sich die Verlängerung der Kulturbühne von sieben auf zehn Tage.

Eine nächste Durchführung der Kulturbühne wurde bereits im OK besprochen und das Datum fixiert. Die dritte Ausgabe der Kulturbühne soll vom Freitag, 26. April bis Sonntag, 5. Mai 2024 stattfinden.

Das diesjährige OK der Kulturbühne. Bild: PD

Donnerstag, 12. August, 11:10 Uhr

Degersheim: Fahrerflucht nach Kollision mit E-Trottinett

(red/kapo) Am Mittwoch, um 11 Uhr, fuhr in Degersheim ein 31-jähriger Mann mit seinem E-Trottinett auf der Fuchsackerstrasse in Richtung Bahnhof. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Autofahrer mit einem grauen VW bei der Verzweigung Amselstrasse/Fuchsackerstrasse in die Fuchsackerstrasse ein. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem vortrittsberechtigten E-Trottinett, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der 31-Jährige stürzte zu Boden und verletze sich unbestimmt. Ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Der 31-Jährige wurde durch eine Angehörige ins Spital gefahren.

Beim gesuchten Auto handelt es sich um einen grauen VW, neueres Baujahr. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058'229'81'00, zu melden.

Donnerstag, 12. August, 11:16 Uhr

Bütschwil: Diebstahl aus Verpflegungsautomat

Aus dem Selecta-Automat wurden Esswaren gestohlen. Bild: Kapo SG

(red/kapo) Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 22 Uhr, ist an der Bütschwiler Bahnhofstrasse, Höhe Post, ein Selecta-Automat beschädigt worden. Die unbekannte Täterschaft entnahm daraus Esswaren im Wert von rund 500 Franken. Der Schachschaden beträgt rund 700 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Donnerstag, 12. August, 09:41 Uhr

Flawiler Schulsozialarbeit ist wegen Corona stark gefordert und stockt Stellen auf

Mehr Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung durch die Schulsozialarbeit. Bild: Stefan Kaiser

(red/lsf) Die Coronavirus-Pandemie hat überall Spuren hinterlassen, so auch bei der Flawiler Schulsozialarbeit. «Sie ist derzeit stark gefordert», teilt die Gemeinde mit. Die Komplexität der Fälle sei angestiegen. Jugendliche und auch Kinder seien zunehmend mit psychischen Schwierigkeiten belastet, was sich vermehrt durch auffälliges Verhalten in der Schule bemerkbar mache.

Da die externen Fachstellen wie der Schulpsychologische Dienst, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst oder die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken überlastet seien, würden Kinder und Jugendliche länger in der Verantwortung von Schule und Schulsozialarbeit verbleiben. Weil in Flawil mehr Kinder und Jugendliche Unterstützung im Schulalltag oder psychologische Hilfe benötigen, hat der Gemeinderat eine befristete Erhöhung des Stellenplans bei der Schulsozialarbeit genehmigt. Bis Ende Dezember 2021 wird das Angebot um 50 Stellenprozent von 190 auf 240 Stellenprozente erhöht.

Donnerstag, 12. August, 07:40 Uhr

Stefan Scherrer und Marc Ott betreuen neu das Bütschwiler Frauenteam

Stefan Scherrer (links) und der zurzeit verletzte Marc Ott haben beim FC Bütschwil das Traineramt beim Frauenteam übernommen. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Nach zweijähriger Tätigkeit auf der Breite, entschied sich Hans-Peter Schlittler am Ende der vergangenen Saison, die Zukunft etwas ruhiger angehen zu wollen und als Trainer der Bütschwiler Frauen aufzuhören. Als Nachfolger konnten Stefan Scherrer und Marc Ott verpflichtet werden.

Der 40-jährige Stefan Scherrer kennt die Verhältnisse auf der Breite bestens. Er war zuletzt bereits Torhütertrainer des Herrenteams und in gleicher Funktion beim FC Bazenheid. Als Spieler wirkte er beim FC Eschlikon und beim FC Dussnang in der 3. Liga. Später bekleidete er auch das Amt des Sportchefs beim FC Eschlikon. Einer breiten Öffentlichkeit ist er als ehemaliger 1.-Liga-Schiedsrichter in Erinnerung. Er wohnt in Bazenheid.

Marc Ott ist zugleich Spieler und Trainer

Als Co-Trainer stellt sich der 27-jährige Marc Ott zur Verfügung, der aber weiterhin Spieler beim FC Bazenheid (2. Liga Interregional) bleibt und dort die Captainbinde trägt. Nach seinem am Bazenheider Cup erlittenen Wadenbeinbruch dürfte er, der in Rossrüti wohnhaft ist, allerdings noch rund sechs Wochen ausfallen.

Das neue Trainerduo trainiert mit der Mannschaft zweimal wöchentlich jeweils am Dienstag und Donnerstag. Die Zielsetzung in naher Zukunft ist die weitere Integration des eigenen Nachwuchses.

Die Voraussetzungen dazu sind optimal: Der Verein weiss einige Talente in seinen Reihen, die zu jener Mannschaft gehörten, welche vor gut zwei Monaten als Team Toggenburg den nationalen Cupsieg der FF19-Juniorinnen feierten.

Donnerstag, 12. August, 06:32 Uhr

EC Wil testet am Samstag erstmals gegen die Eisbären St.Gallen

Im Lerchenfeld St.Gallen: Der EC Wil hat diese Woche das Eistraining aufgenommen. Bild: PD

(tm) Seit Montag bereitet sich die erste Mannschaft des EC Wil auf die neue 1.-Liga-Saison vor, die Mitte September beginnt. Bereits am Samstag bestreiten die Wiler ihr erstes Testspiel - auswärts gegen das 2.-Liga-Team des HC Eisbären St.Gallen. Anpfiff im St.Galler Eissportzentrum Lerchenfeld ist um 17.40 Uhr.

Eine Woche später testen die Wiler erstmals gegen einen Ligakonkurrenten: Am 21. August treffen sie um 17.30 Uhr auswärts auf den SC Herisau. Danach stehen bis zum Saisonstart noch vier weitere Testspiele an:

27. August, 20.00: SC Rheintal - EC Wil

1. September, 20.15: EC Wil - EHC Frauenfeld

8. September, 20.15: Pikes EHC Oberthurgau - EC Wil

11. September, 17.30: EC Wil - EHC Wetzikon

Eine Woche nach der sechs Testspiele umfassenden Vorbereitung geht es für den EC Wil am 18. September mit der Meisterschaft los. Daheim im Bergholz treffen die Wiler um 17.30 Uhr auf den SC Rheintal.

Mittwoch, 11. August, 16:39 Uhr

Lenggenwil: Altlastensanierung Brübach beschlossen

Früher wurde der Kehricht nicht in Abfallsäcken und Containern entsorgt sondern in irgendein Tobel gekippt. Das macht nun Sanierungen nötig. Symbolbild: Marc Ribolla

(gk/mkn) Im Januar hat die Firma Grundbauberatung und Geoconsulting aus St.Gallen den Auftrag erhalten, die Voruntersuchung für die Altlastensanierung auf einem Grundstück im Weiler Städeli, Lenggenwil, durchzuführen. Das ist den Gemeindemitteilungen von Niederhelfenschwil zu entnehmen.

Laut Bericht der Sanierungsuntersuchung haben die Sondierungen auf dem Areal ergeben, dass es sich bei der Altablagerung zum einen um Aushub handelt, der mit Hauskehricht durchsetzt ist und hohe Schwermetallbelastungen aufweist. Überdeckt werde dieses hochbelastete Material zum anderen von chemisch nur schwach verschmutztem Aushub mit erheblichem Bauschuttanteil, heisst es weiter. Diese zweite Schüttung sei deutlich grossflächiger als die kehrichthaltigen Abfälle.

Aufgrund der Untersuchungen geht die Firma Grundbauberatung und Geoconsulting von rund 320 Kubikmetern bauschutt- und 100 Kubikmetern kehrichthaltigen Auffüllungen aus. Der Gemeinderat habe sich deshalb für die Ausschreibung einer Totaldekontamination entschieden. Sie wird im freihändigen Verfahren erfolgen. Die Arbeitsausschreibung sowie das Baugesuch werden derzeit erarbeitet.

Mittwoch, 11. August, 15:41 Uhr

Flawil: Gottesdienst mit Bischof Markus Büchel

Markus Büchel, Bischof von St. Gallen. Bild: PD

Der Sakristanenverband führt am Mittwoch, 25. August, seine Hauptversammlung in Flawil durch. Bischof Markus Büchel wird an diesem Tag nach Flawil kommen und den öffentlichen Gottesdienst um 9.15 Uhr in der katholischen Kirche St. Laurentius leiten. Das teilt die Seelsorgeeinheit Magdenau mit.

Mittwoch, 11. August 15:01 Uhr

Wil: Elf Jugendliche beginnen Lehre bei Stadt

Neun der elf Jugendlichen, die in wenigen Tagen ihre Berufslehre bei der Stadt Wil beginnen. Bild: Stadtkanzlei

(sk/mkn) Die Stadt Wil begrüsst elf neue Lehrlinge oder Lehrtöchter. Sie beginnen ihre zwei- oder dreijährige Ausbildung in verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung oder bei den Technischen Betrieben. Fünf Jugendliche absolvieren eine kaufmännische Lehre. Je zwei Jugendliche werden Fachleute Betriebsunterhalt beziehungsweise Unterhaltspraktiker. Dazu kommen eine angehende Gärtnerin und ein Detailhandelsfachmann.

Mittwoch, 11. August, 11:32 Uhr

27-Jährige verunfallt in Bazenheid wegen Spinne im Auto

Das Auto der 27-Jährigen erlitt Totalschaden. Bild: Kapo SG

(kapo/lsf) Auf der Umfahrungsstrasse Bazenheid ist es am Dienstagmorgen kurz vor 7.40 Uhr zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden eine 27-jährige Autofahrerin und ein 54-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Die 27-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Wil kommend in Richtung Bütschwil. Nach dem Tunnel Rotenwald verlor sie gemäss eigenen Angaben aufgrund einer Spinne auf dem Armaturenbrett die Herrschaft über ihr Auto. In der Folge kam ihr Auto rechtsseitig vom Normalstreifen ab, geriet in eine Notnische und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Durch den Aufprall schleuderte das Auto über den rechten Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Mannes, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Das unfallverursachende Auto drehte sich infolge des Aufpralls einmal um die eigene Achse und kam schliesslich in Fahrtrichtung auf dem Normalstreifen zum Stillstand. Das Auto des 54-Jährigen kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam einige Meter danach zum Stillstand. Die Autofahrerin und der Autofahrer wurden leicht verletzt und von der Rettung untersucht. Eine Hospitalisierung war nicht notwendig. An beiden Autos entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Umleitung signalisiert.