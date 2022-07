Wil News: Altstadtführung für Kinder

15:05 Uhr Dienstag, 19. Juli

Bühler aus Uzwil produziert essbare Kaffeebecher

Die Uzwiler Bühler Group spannt mit einem bulgarischen Start-up zusammen, das essbare Kaffeebecher produziert. Bilder: PD

Die Schweizer Bühler Group und das bulgarische Start-up-Unternehmen Cupffee arbeiten seit 2016 gemeinsam daran, das drängende Problem des Plastikmülls mit Innovationen anzugehen. Unterstützt von Bühler Lösungen und Know-how ist Cupffee jetzt bereit, das Produktionsvolumen seiner essbaren, knusprigen Waffelbecher zu verdoppeln und seinen Einfluss auf eine nachhaltige Zukunft zu erhöhen.

Cupffee stellt seit 2014 essbare Becher her. CEO und Gründer Miroslav Zapryanov, wollte gegen die vielen Tonnen Plastikmüll vorgehen, die Cafés und Restaurants in seiner Heimatstadt Plovdiv in Bulgarien verursachten. «Die Idee für essbare Kaffeebecher hatte ich schon in meiner frühen Schulzeit. Ich war inspiriert von der Tatsache, dass eine grüne Lösung dringend notwendig war, um gegen die Milliarden von Plastikbechern anzukämpfen, die täglich auf der Welt verwendet werden», sagt Zapryanov.

Auf der Suche nach dem perfekten Rezept für die Tassen unternahm er viele Versuche, um die Zutaten anzupassen und die Mischung, die Proportionen und die Temperatur zu verändern. «Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir die endgültige Version des Rezepts gefunden hatten», sagt Zapryanov. «Es war uns sehr wichtig, dass der Becher über Stunden hinweg nicht ausläuft und mindestens 40 Minuten lang knusprig bleibt.» Ein weiterer wichtiger Faktor, auf den man bei der Entwicklung der Becher geachtet habe, sei ihre Geschmacksneutralität, die den Geschmack des Getränks nicht verändern sollte.»

Cupffee produziert derzeit rund drei Millionen Kaffeebecher monatlich, will die Kapazität in den kommenden Jahren jedoch mindestens verdoppeln.

Das Bühler-Team in Sofia nahm vor sechs Jahren Kontakt mit Zapryanov auf, um ihn über die Vorteile von Produkttests im Bühler Wafer Innovation Center in Österreich zu informieren. Bühler verfügt über eine speziell modifizierte Lösung für gegossene Tüten und Becher, die es Cupffee ermöglichen würde, in industriellem Massstab zu produzieren, um die wachsende Kundennachfrage zu decken.

«Unser erster Kontakt mit Bühler fand 2016 statt, und das war genau zum richtigen Zeitpunkt», sagt Zapryanov. Zu dieser Zeit habe der Markt nach grossen Mengen verlangt, die man nicht produzieren konnte. «Dank der Lösungen von Bühler konnten wir unsere Kapazität um ein Vielfaches erhöhen und die Anforderungen der Kundinnen und Kunden erfüllen.»

Die derzeitige Kapazität von Cupffee beträgt etwa drei Millionen Becher pro Monat. Das Unternehmen möchte sein Volumen in den nächsten zwei Jahren verdoppeln oder verdreifachen und plant, zwei weitere Produktionslinien für essbare Becher in seiner Fabrik in Plovdiv zu installieren. (red)