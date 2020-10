WIL-TICKER: Alle Meisterschaften der Eishockey-Amateure vorübergehend unterbrochen +++ Kein Futsal in Lichtensteig +++ Fassadenbrand an Konstanzerstrasse in Wil Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 23.10.2020, 18.59 Uhr

Freitag, 23. Oktober, 20:46 Uhr

Alle Futsal-Spiele der Premier League sind abgesagt – auch Futsal Uzwil – Futsal Maniacs Wettingen

(bl) Am Sonntagnachmittag wäre es in der Lichtensteiger Freudegghalle zum Premier-League-Spiel Futsal Uzwil – Futsal Maniacs Wettingen gekommen. Daraus wird nichts. Der Verband hat sämtliche Futsalspiele des Wochenendes abgesagt.

Freitag, 23. Oktober, 18:27 Uhr

Zwangspause für EC Wil und EHC Uzwil: Alle Meisterschaften der Eishockey-Amateure vorübergehend unterbrochen

Das Heimspiel des EC Wil (in Schwarz-Weiss) gegen Bellinzona wird verschoben. Bild: Tim Frei (Wil, 9. September 2020)

(tm/pd) Da einige Kantone aufgrund der Coronapandemie ein Trainings- und Wettkampfverbot für Mannschaftssportarten im Amateurbereich beschlossen haben, hat der Schweizer Eishockeyverband sämtliche Amateurmeisterschaften vorübergehend unterbrochen. Betroffen von diesem Entscheid sind die regionalen Clubs EC Wil und EHC Uzwil. Wie lange der Unterbruch andauert, werde nach der Bundesratinformation vom 28. Oktober entschieden, heisst es in der Mitteilung des Verbands weiter.

Bereits einige Stunden vor diesem Entscheid wurde das Heimspiel des EC Wil gegen Bellinzona abgesagt. Dazu Wils Sportchef Patrick Hohl: «Bei zwei Spielern unseres Teams besteht Covid-19-Verdacht, doch die Testresultate liegen noch nicht vor. Deshalb haben wir das Spiel vorsorglich abgesagt.»

Freitag, 23. Oktober, 17:36 Uhr

«Persönlich im Hof» abgesagt

Die Coronapandemie verhindert die Durchführung der nächsten Veranstaltung von «Persönlich im Hof zu Wil». Unter der Leitung von Moderator Roland P. Poschung hätte am Sonntag eigentlich eine Gesprächsrunde mit Susi Noger, Mitglied P26, der geheimen Kaderorganisation zur Aufrechterhaltung des Widerstandswillens in der Schweiz im Kalten Krieg im Fall einer Besetzung sowie Alex Walser, Buchautor und ehemaliger Militär-Jetpilot sowie Swissair-Captain, stattfinden sollen.

Freitag, 23. Oktober, 17:27 Uhr

Fassadenbrand an der Konstanzerstrasse in Wil: keine Verletzten

Kurz nach 17 Uhr war der Einsatz grösstenteils bereits beendet. Bild: PD

(red) Am frühen Freitagabend ist es an der Konstanzerstrasse in Wil zu einem Fassadenbrand gekommen. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Gemäss Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, ging der Brand glimpflich aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Freitag, 23. Oktober, 14:45 Uhr

In Quarantäne: Spiel der Frauen zwischen dem FC Ebnat-Kappel und dem FC Uzwil abgesagt

Die Ebnater Spielerinnen und Trainer Sead Karalic sind zu einer Zwangspause verdonnert worden. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Weil sich wegen eines Coronafalles drei Spielerinnen des Zweitligisten Ebnat-Kappel in Quarantäne begeben mussten, fällt das Meisterschaftsspiel vom Samstagabend gegen Uzwil aus.

Die aus dem gleichen Grund vor einer Woche verschobene Partie gegen Linth-Schwanden wurde auf den kommenden Mittwoch, 28. Oktober, terminiert. Ebnat-Kappel – Uzwil soll am Mittwoch, 4. November nachgeholt werden.

Freitag, 23. Oktober, 14:44 Uhr

Ausserordentliche Kirchbürgerversammlungen in der Gemeinde Kirchberg: Gleiche Zeiten – neue Räumlichkeiten

(bl) Am kommenden Mittwoch, 28. Oktober, laden die katholischen Kirchgemeinden von Bazenheid, Gähwil und Kirchberg zu ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen ein. Themen sind die Wahl des neuen Pfarrers sowie die Auftragserteilung zur Vereinigungsabklärung betreffend der Kirchenverwaltungen.

Um in Zeiten der Coronakrise die Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten zu können, finden die Veranstaltungen nicht in den ursprünglich publizierten Räumlichkeiten, sondern in den katholischen Kirchen der drei Dörfer statt. Startzeiten: Bazenheid, 18.45 Uhr, Kirchberg, 19.30 Uhr, Gähwil, 20.15 Uhr.

Die ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen werden am nächsten Mittwoch in die katholischen Kirchen (hier jene in Bazenheid) der Dörfer verlegt. Bild: Beat Lanzendorfer

Freitag, 23. Oktober, 10:37 Uhr

Fischingen: Mit über 1 Promille unterwegs

Übermässiger Alkoholkonsum wurde einem Autofahrer in Fischingen zum Verhängnis. Er ist seinen Führerausweis los. Bild: Nana Do Carmo

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr an der Fischingerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 25-jährigen Schweizer einen Wert von 0,65 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Freitag, 23. Oktober, 09:35 Uhr

Starker Preisanstieg für Eigenheime im Hinterthurgau

(ken/red) Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser steigen im Thurgau überdurchschnittlich. Besonders stark kletterten die Preise im Bezirk Münchwilen. Mitverantwortlich für diesen Trend ist auch die Coronapandemie: Wird mehr im Homeoffice gearbeitet, steigt die Nachfrage nach einem geräumigen Heim.

Donnerstag, 22.Oktober, 17:44 Uhr

Zu grell: Petition gegen das Farbkonzept der Uzehalle gestartet

Das Komitee stört sich am grellen Farbkonzept und setzt sich für ein neutraleres ein. Bild: PD

(dh) Die Sanierung der Uzehalle wurde von der Bevölkerung am 23. August klar gutgeheissen. Nun regt sich in Uzwil aber Widerstand gegen das Farbkonzept. Das Komitee «Farbkonzept Uzehalle» freue sich zwar, dass die Uzehalle nun wieder auf den neusten Stand gestellt wird. «Nur mit dem grellen Farbkonzept, welches im Aussen- und Innenbereich störend wirkt, sind wir nicht wirklich glücklich», schreibt das Komitee auf seiner Website. Geplant sind Wandpanels in den Farben Grün, Gelb und Weiss.

Bereits am Infoabend vor der Abstimmung habe das Komitee Einwände gegen das «befremdende Farbkonzept vorgebracht und vorgeschlagen, das Grün durch Hellblau zu ersetzen». Diese Farbgebung würde den Vereinsfarben des EHC Uzwil entsprechen. Das Komitee ist der Meinung, dass die Gemeinde das neue Konzept durchboxen wolle. Es fühlt sich nicht ernst genommen und hat deshalb eine Petition lanciert. Das Komitee setzt sich nun für «ein zeitloses, dezentes und vor allem neutrales Farbkonzept» ein, um allen Anlässen und Vereinen gerecht zu werden.

Donnerstag, 22.Oktober, 16:51 Uhr

Neue Vereinbarung und Bauprojekte beim Bütschwiler Seniorenzentrum Solino

(pd/dh) Die Totalrevision der Zweckverbandsvereinbarung für das Seniorenzentrum Solino konnte abgeschlossen werden. Der Kanton hat die neue Vereinbarung genehmigt und per 13. Juli 2020 in Kraft gesetzt, teilt das Seniorenzentrum mit.

Von zentraler Bedeutung sei der neue Zweckartikel. So können künftig zusätzliche durchlässige Angebote mit Bereich Wohnen, Betreutes Wohnen, Wohnen mit Serviceleistungen und internen ambulanten Dienstleistungen angeboten werden. Neu hat zudem jede Verbandsgemeinde Anspruch auf je einen Sitz im Verwaltungsrat und in der Kontrollkommission. Das Verwaltungsratspräsidium verbleibt auch künftig in der Standortgemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Die Delegiertenzahl wird sich auch künftig nach Massgabe der Beteiligung der Verbandsgemeinden zusammensetzen.

Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil steht bald unter neuer Führung. Bild PD

Bauprojekte in Vorbereitung

An der Delegiertenversammlung 2020 ist der beantragte Projektierungskredit von 287'000 Franken für das Projekt «Solino plus» genehmigt worden, heisst es weiter. Geplant ist die Realisierung eines Neubaus auf der Ostseite. Man gehe von Baukosten von etwas über neun Millionen Franken aus. Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung soll im Herbst 2021 über den notwendigen Baukredit abstimmen.

Das Coronavirus hinterlasse auch im «Solino» Spuren, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Der genaue Umfang sei noch unklar.

Leiter Markus Brändle geht in Pension. Bild: PD

Nachfolgeregelung für die Geschäftsleitung

Im Herbst 2021 wird Markus Brändle nach über 20-jähriger Tätigkeit als Gesamtleiter des Regionalen Seniorenzentrum Solino in Pension gehen. Die interessante und vielseitige Stelle für eine neue Geschäftsleiterin oder einen neuen Geschäftsleiter wird zur Bewerbung ausgeschrieben.

Donnerstag, 22. Oktober, 13:55 Uhr

SRFT schafft eigenes rheumatologisches Angebot in Wil und Wattwil

(pd/dh) Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) erhält mit Dr. med. Natalie Köger eine eigene Spezialistin für Rheumatologie, teilt die Spitalregion mit. Köger baut zunächst ein neues rheumatologisches Angebot im Spital Wil auf, wird ab 2021 aber auch die rheumatologische Sprechstunde im Spital Wattwil betreuen, die noch bis Ende Jahr vom langjährigen Konsiliararzt Michael Späth geführt wird.

Mit der Anstellung von Natalie Köger bietet die SRFT zum ersten Mal in ihrer Geschichte eigene rheumatologische Sprechstunden und Behandlungen an. Bild: PD

Die 43-Jährige war bereits von 2007 bis 2009 als Assistenzärztin und von 2010 bis 2015 als Oberärztin Medizin im Spital Wil tätig. Natalie Köger hat zuletzt am Kantonsspital St.Gallen als Oberärztin in der Klinik für Rheumatologie gearbeitet.

Die Rheumatologie beschäftigt sich mit zahlreichen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Diese können lokalisiert auftreten aber auch auf den ganzen Körper verteilt sein. Bei einigen dieser Erkrankungen sind auch andere Organsysteme (Haut, Nerven, Herz, Lunge oder Niere) betroffen, wobei oft ein Zusammenhang mit dem Immunsystem besteht. Aufgrund dieser Komplexität sei eine exakte und rasche Diagnose häufig eine Herausforderung.

Donnerstag, 22. Oktober, 12:19 Uhr

Oberbüren und Zuzwil legen Zwischenabschluss der Rechnung 2020 vor

Während Zuzwil von einem Minus für das Jahr 2020 ausgeht, rechnet Oberbüren mit einem besseren Ergebnis als ursprünglich angenommen. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

(pd/dh) Der Zuzwiler Gemeinderat hat vom Zwischenabschluss der Rechnung 2020 Kenntnis genommen. Für das Rechnungsjahr sah das Budget ein operatives Minus von fast 1,24 Millionen Franken vor, heisst es in einer Mitteilung. Aus heutiger Sicht könne festgestellt werden, dass die prognostizierten Erträge mehrheitlich eingehen respektive die budgetierten Aufwände eingehalten werden können.

Die Finanzplanung vom Januar 2020 rechnete für das Jahr 2021 mit einem Minus von rund 1,9 Millionen Franken. Die Corona-Pandemie lasse für das Jahr 2021 eine Verschlechterung der Finanzen erahnen. Das kantonale Steueramt prognostiziere einen Rückgang bei den Steuererträgen. Dazu müssen die Gemeinden bei einigen Aufgaben mit höheren Aufwänden beziehungsweise tieferen Einnahmen rechnen, heisst es weiter. So beispielsweise bei den Abgabebeiträgen an den öffentlichen Verkehr, uneintreibbaren Krankenkassenprämien oder der Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung.

Der Gemeinderat hat die Budgetrichtlinien für das Jahr 2021 festgelegt. Diese wurden im Interesse einer verantwortungsvollen Finanzpolitik und einem ausgeglichenen Gemeindehaushalt sowie einer möglichst einheitlichen Budgetierungspraxis erlassen. Grundsätzlich soll bei allen Konsum- und Investitionsausgaben eine mögliche Zurückhaltung ausgeübt werden.

Oberbüren prognostiziert besseren Abschluss

Auch die Oberbürer Finanzverwaltung hat per Ende September einen Zwischenabschluss des Rechnungsjahres 2020 erstellt. Die Hochrechnungen lassen gemäss Mitteilung darauf schliessen, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde besser als budgetiert abschliessen wird. Bei den Steuern wird ein Mehrertrag erwartet. Zudem könne bei den Sozialhilfeleistungen sowie bei den Schulen mit einem Minder­aufwand gerechnet werden.

Donnerstag, 22. Oktober, 08:14 Uhr

Zuzwil verzichtet für das Jahr 2020 auf die Erhebung von Benutzungsgebühren bei Vereinen

Die Vereine konnten wegen Corona viele Anlässe nicht wie geplant durchführen. Bild: lee

(pd/dh) Die Coronapandemie zwingt viele Organisatoren ihre Anlässe und Veranstaltungen zu verschieben oder ganz abzusagen. Das führt bei vielen Vereinen und Organisationen in diesem Jahr zu Einkommensausfällen. Die Gemeinde Zuzwil kommt den Vereinen entgegen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der Gemeinderat habe entschieden, den Vereinen und Organisationen entgegenzukommen und in diesem Jahr vollständig auf die Erhebung der Benützungsgebühren zu verzichten. Es werden rund 11'000 Franken nicht verrechnet. So sollen die Vereinskassen in diesem speziellen Jahr etwas entlastet werden. Zu den Infrastrukturen der Gemeinde gehören unter anderem die Turnhallen, die Rasensportanlagen sowie der Mehrzweck- oder der Gemeindesaal.

Mittwoch, 21. Oktober, 18:18 Uhr

Gemeinde Uzwil konkretisiert Sparmassnahmen

Die Gemeinde Uzwil gibt bekannt, wo gespart werden soll. Bild: Urs Bucher

(pd/dh) Vergangene Woche kommunizierte die Gemeinde Uzwil ihr Budget – mit fast einer Million Franken Defizit. Grund dafür seien Mehrkosten, die durch die Coronapandemie entstehen, so etwa beim öffentlichen Verkehr. Zusätzlich gebe es Kostenverschiebungen vom Kanton auf die Gemeinden. Zugleich teilte die Gemeinde mit, dass Sparmassnahmen getroffen werden. Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde konkretisiert sie, wie diese aussehen.

So seien etwa Verschiedene Unterhaltsarbeiten für Immobilien aus dem Budget gestrichen. Wie auch die vierjährliche Umfrage, die die Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner erfasst. Ebenfalls verzichtet werde auf die Erneuerung der Homepage von Gemeinde, Schulen und Technischen Betrieben, obwohl der Bedarf längst bestehe. «Die Seiten sind nicht kundenfreundlich, nicht mobiletauglich. Die Kundenreaktionen sind nicht gut», heisst es dazu.

Des Weiteren werde die Informatiklösung für die Administration der Einbürgerungsgesuche nicht beschafft. Sie würde die Prozesse effizienter gestalten und den digitalen Dossieraustausch mit dem Kanton ermöglichen. Gestrichen wurde auch der Ersatz der Gemeindebroschüre und einer weiteren Publikation. Und die Gemeinde zieht sich aus der Finanzierung des Niederuzwiler Frühlingsmarktes zurück.

Mittwoch, 21. Oktober, 17:17 Uhr

Vernissage und Theater finden in Uzwil am Wochenende statt

(dh) Wegen der Coronapandemie werden derzeit viele Anlässe abgesagt. Die Vernissage von der Ausstellung Sein&Stein in der Galerie am Gleis in Uzwil wird mit den nötigen Schutzmassnahmen stattfinden, wie am Mittwoch von den Veranstaltern zu erfahren ist. Die beiden Oberuzwiler Künstler Marlies Gemperle und Norbert Rechsteiner halten verschiedene Arten von «Sein» künstlerisch fest. Während Marlies Gemperle den Lauf des Lebens auf Leinwand bannt, meisselt Norbert Rechsteiner seine Interpretationen aus Stein.

Die Proben waren nicht umsonst. Die Theatergruppe Henau kann auftreten. Bild: Tobias Söldi

Ebenfalls stattfinden können die Aufführungen der Theatergruppe Henau. «Wir können die Aufführungen mit einem neuen Schutzkonzept durchführen», heisst es von der Gruppe am Mittwoch. Dies, weil nur zwischen 25 und 30 Gäste vor Ort sein werden. Mit «An Hundstagen Glück» interpretieren die Darsteller Sagen und Märchen aus der Region. Laut Veranstalter besteht am 25. Oktober oder an den Vorstellungen des zweiten Wochenendes die Möglichkeit für die Reservation eines einzelnen Platzes.

Mittwoch, 21. Oktober, 15:13 Uhr

Jonschwiler Fahnen auf dem Bielersee

(pd/dh) Der Lions Club Büren, zusammen mit dem Motorschiff Jura, riefen im März 2020 schweizweit zu einem Fahnenwettbewerb auf, wer die kreativste Fahne gestaltet. Zugelassen waren Schulklassen ab der 5. Klasse.

Die Klasse 2c holte den ersten Platz mit dieser Fahnengestaltung. Bild: PD

Den ersten Platz durfte die Jonschwiler Klasse 2c mit der Fahne «Rettungsring» in Anspruch nehmen, während die Klasse 2b mit der Fahne «Brüllender Löwe» den zweiten Platz gewann.

Die Klasse 2a erhielt ebenfalls für das Mitmachen einen Preis. Den Siegern winkt eine Lagerwoche auf der MS Jura. Die Siegerfahnen bleiben nun mindestens ein Jahr auf der MS Jura und werden dort im Wind wehen beziehungsweise auf dem Schiff ausgestellt werden.

Die MS Jura ist unterwegs auf den drei Juraseen. Der Oldtimer – es ist das erste dieselbetriebene Kursschiff auf dem Bielersee aus dem Jahr 1932 – steht für Seeschulwochen, Kinder- und Jugendlager zu Verfügung sowie Ferien für Institutionen und Familien und Tages- oder Wochenendfahrten.

Mittwoch, 21. Oktober, 14:58 Uhr

Nach Zusammenbruch des Werbemarktes wegen der Coronakrise: Onlinemagazin für den Fussballnachwuchs wird eingestellt

(rus) Anfang des Jahres lancierten die Wiler Kanawai Medien AG und Future Champs Ostschweiz (FCO) gemeinsam das Newsportal «hallochamps.ch». Gedacht war es als Plattform für den Fussballnachwuchs in der ganzen Ostschweiz. Nun wird das Angebot per Ende Monat eingestellt.

Das Onlinemagazin Hallochamps.ch. Screenshot: hallochamps.ch

Als Grund nennt der FC St.Gallen, der bedeutendste Beteiligte bei FCO, in einer Mitteilung den eingebrochenen Werbemarkt in Folge der Covid-19-Pandemie. Ein solches Onlinemagazin liesse sich so nicht betreiben.

Die Wiler Kanawai Medien AG betreibt auch die Plattform «hallowil.ch». Auch diese wird derzeit einer vertieften Prüfung unterzogen, wie Anfang des Monats bekannt wurde.

Mittwoch, 21. Oktober, 13:18 Uhr

Keine Feier in Flawil: Trägerverein sagt Anlass zu 20 Jahren Jungunternehmerförderung ab

Am 27. Oktober 2000 wurde der Trägerverein Tedi-Zentrum (Technologie- und Dienstleistungszentrum) Flawil gegründet. In den kommenden Jahren sollte aus diesen ersten Bemühungen, Jungunternehmer zu fördern, ein Netzwerk von Jungunternehmerzentren im Raum Gossau-Flawil-Wil-Toggenburg werden. Exakt 20 Jahre später hätte das gefeiert werden sollen. Doch die für nächsten Dienstag angesetzte Feier wird abgesagt, wie der Trägerverein am Mittwochmittag mitteilte.

Mittwoch, 21. Oktober, 09:31 Uhr

Jonschwiler Jahrbuch: Vernissage abgesagt – Buch wird aber trotzdem verkauft

(dh) Das 30. Jonschwiler Jahrbuch in Folge seit 1991 ist zugleich das letzte und ein spezielles Jahrbuch in einer besonderen Zeit. So wird das diesjährige Jonschwiler Jahrbuch angepriesen. Eigentlich hätte es bei einer Vernissage am 30. Oktober gefeiert werden sollen. «Die neusten Vorgaben zur Eindämmung der Coronapandemie verunmöglichen eine Durchführung des Anlasses», schreibt die Gemeinde aber am Mittwoch in einer Mitteilung. Da es sich um die letzte Jahrbuch-Ausgabe handelt, will die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt einen Abschlussanlass organisieren. Der Zeitpunkt dieses Anlasses sei derzeit völlig offen.

Sieht so das neue Jahrbuch aus? Mit diesem Bild wird die Publikation in einem Inserat beworben. Screenshot: PD

Das Jahrbuch soll jedoch trotzdem in den Verkauf gelangen. Es erscheint trotzdem wie geplant am 30. Oktober und kostet 20 Franken. Zudem kann das Buch auch an ausgewählten Daten in Restaurants zusammen mit einem Kaffee oder Mineral vor 23 Franken in Empfang genommen werden: am Samstag, 31. Oktober, 9 bis 11 Uhr, im Restaurant Krone, Jonschwil und am Samstag, 14. November, 9 bis 11 Uhr, bei Möbel Svoboda, Schwarzenbach. Am Samstag, 7. November, 9 bis 11 Uhr, wird es auf dem Vorplatz beim Dorfbeck und Volg mit einem Gratis-Punch ausgehändigt.

Das Jahrbuch kann auch direkt beim Thur-Verlag an der Wildbergstrasse 14 bezogen werden (Voranmeldung erwünscht). Dieser bringt das Jahrbuch auch gerne nach Hause. Weitere Verkaufsstellen sind die Raiffeisenbank Schwarzenbach, der Dorfbeck Kobelt in Jonschwil sowie die Gemeindeverwaltung.

Mittwoch, 21. Oktober, 08:30 Uhr

Oberuzwiler wird Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen

Johannes Gunzenreiner, neuer Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen. Bild: PD

(pd/rus) An der gestrigen Jahresversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen wurde Johannes Gunzenreiner zum Präsidenten gewählt. Er übernimmt von Hubertus Schmid, der das Amt 14 Jahre innehatte. Der Oberuzwiler Gunzenreiner ist Prorektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen.

Neben einem neuen Präsidenten wählte die Versammlung mit Dr. Thomas Riklin, Markus Meli, Prof. Dr. Larissa Schuler drei neue Vorstandsmitglieder und mit Rolf Huber und Daniel Jordan zwei neue Revisoren.

Mittwoch, 21. Oktober, 08:23 Uhr

Alle geplanten Veranstaltungen bis Jahresende im Gare de Lion abgesagt

(pd/rus) Nachdem der Kanton St.Gallen letzten Freitag beschlossen hat, ein Tanzverbot einzuführen und die Konsumation nur noch im Sitzen zu erlauben, sagt das Wiler Kulturlokal Gare de Lion alle Veranstaltungen bis Jahresende ab. «An einen ausgelassenen Party-, Tanz- oder Konzertabend ist derzeit nicht zu denken», schreiben die Verantwortlichen. Man habe Verständnis für die getroffenen Massnahmen, die dem Schutz aller dienen. Aber der Betrieb liesse sich so nicht aufrecht erhalten.

Im Gare de Lion wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Bild: PD

Zwei Veranstaltungen gibt es dennoch, als Livestream unter www.garedelion.ch. Es sind dies die BandXost-Qualifikation am 24. Oktober und die OJK Jazz Jam Session am 30. Oktober.

Dienstag, 20. Oktober, 19:39 Uhr

Informationsveranstaltung zur Sanierung und Erweiterung des Bütschwiler Hallenbads zum zweiten Mal abgesagt

(pd/rus) Das Coronavirus führt erneut zu zahlreichen Absagen. Nun trifft es auch den Informationsabend zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil, der für morgen Mittwoch angesetzt gewesen wäre. Und das schon zum zweiten Mal. Bereits am 16. April hätte dieser Informationsabend stattfinden sollen und musste verschoben werden.

Das Hallenbad Bütschwil soll saniert und erweitert werden. Bild: Beat Lanzendorfer (Bütschwil, 5. März 2020)

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands schreibt am Dienstag in einer Mitteilung: «Es ist fraglich, wie repräsentativ die Veranstaltung wäre, wenn verschiedene Personen aus Vorsicht vor Ansteckung oder wegen der Maskenpflicht den Anlass nicht besuchen.» Nun würde nach einer Möglichkeit gesucht, die Informationen zeitnah auf andere Weise an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen.

Die Sanierung wird nötig, weil nach über 40 Betriebsjahren die Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen nicht mehr den Anforderungen genügen. Der Sanierungsbedarf wurde im März dieses Jahres auf etwa 1,2 Millionen Franken geschätzt. Gleichzeitig mit der Sanierung soll das Angebot erweitert werden und die Wasserfläche vergrössert werden. Hier werden die Kosten auf 2,6 Millionen Franken geschätzt. Auch weitere Optionen wie zum Beispiel drei Becken mit unterschiedlichen Temperaturen stehen zur Debatte.

Gegen die Erweiterung gab es Widerstand aus Lütisburg. Die Gemeinde sprach sich nur für eine Sanierung aus.