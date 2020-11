WIL-TICKER: Albert Tanner wird mit dem Flawiler Preis 2020 ausgezeichnet +++ Zahl der Corona-Infektionen im Alterszentrum Sonnenhof erneut leicht gestiegen +++ Uzwiler Zentrum verändert sein Gesicht Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 05.11.2020, 09.58 Uhr

Donnerstag, 5. November 09:46 Uhr

Flawiler Preis 2020 geht an Albert Tanner

Albert Tanner, Träger des Flawiler Preises 2020.

(pd) Der Flawiler Preis 2020 geht an Albert Tanner. Damit würdigt der Gemeinderat das langjährige ehrenamtliche Engagement von Albert Tanner in der Klausgruppe der Kolpingfamilie Flawil. Als Oberklaus leitet der bald 75-Jährige die jährlichen St.Nikolaus-Aktionen.

Den Brauch weitergeführt

1975 war es, als in Flawil zwei Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) an Leo Stillhart, den damaligen Leiter der Kolpingfamilie, herantraten und ihn anfragten, ob sie nicht den Nikolausbrauch weiterführen würden. Die Mitglieder der Kolpingfamilie waren junge Familien mit Kindern, wogegen in der KAB kein Nachwuchs vorhanden war.

Zu jenen Verantwortlichen der Kolpingfamilie, die schliesslich entschieden, den Brauch in Flawil weiterzuführen, gehörte auch Albert Tanner. Dabei war der Anfang alles andere als leicht. «Denn wir hatten keine Erfahrung, weder als Schmutzli, noch als St.Nikolaus», sagt Albert Tanner. Doch sie gestalteten die Besuche so, wie sie es als Familienväter in ihren Familien selber gerne gehabt hätten.

Über 100 Besuche

Seit vielen Jahren leitet Albert Tanner die St.Nikolaus-Aktion in Flawil. Sein Team führt jährlich über 100 Besuche in Familien, Schulen, Kindergärten, im Spital und im Wohn- und Pflegeheim durch.

Von Anfang bis Mitte Dezember sind die Mitglieder der Klausgruppe jeweils im Einsatz. Entweder als St.Nikolaus, als Schmutzli, als Helferinnen und Helfer oder als Mitglied der Küchencrew, die jeweils für die Verpflegung nach den Einsätzen sorgt.

«Ich darf seit Jahren auf ein tolles, motiviertes Team im Klausrat und in der Klausgruppe zurückgreifen», sagt Oberklaus Albert Tanner, der selber viel Energie und Leidenschaft in den Verein und in sein Team steckt.

Es sei ein wichtiges Anliegen der Klausgruppe, dass dieser schöne Brauch in Flawil aufrechterhalten werden kann, sagt Albert Tanner. Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Klausgruppe sind die Esel, die früher in der Burgau und heute im Botsberger Riet zu Hause sind. Viele Spaziergänger erfreuen sich dort jeweils an den Tieren.

Engagement der Kirchgemeinde

Nicht nur den Einsatz seiner Kolleginnen und Kollegen in der Klausgruppe schätzt Albert Tanner sehr. Auch das Engagement der Katholischen Kirchgemeinde St.Laurentius erwähnt der Flawiler Preisträger ganz speziell.

Sie unterstützt die Klausgruppe seit jeher. Denn seit dem Umbau des Pfarreizentrums 2008 kann die Klausgruppe ihr umfangreiches Material in eigens dafür eingebauten Wandkästen lagern. Ohne die verschiedenen Räume und die Küche im Pfarreizentrum wäre die Klausaktion laut Albert Tanner gar nicht zu bewerkstelligen.

Mittwoch, 4. November, 16:11 Uhr

32 bestätigte Fälle im Alterszentrum Sonnenhof in Wil: Lage stabilisiert sich

Die Thurvita vermeldet: Das exponentielle Wachstum der Ansteckungen im Heim ist gebrochen.

Nach dem Auftreten erster Coronafälle im Alterszentrum Sonnenhof der Thurvita in Wil wurde in der vergangenen Woche ein sogenanntes Screening durchgeführt, bei dem alle Bewohnenden getestet wurden. Bei 27 von 100 Personen wurde dabei Infektion festgestellt.

Um abzuklären, ob es zwischen dem Screening und dem Vorliegen der Resultate zu weiteren Ansteckungen gekommen war, wurde im Sonnenhof am Montag ein weiterer Test bei allen Bewohnenden durchgeführt. Die Fallzahlen im Sonnenhof sind nun nochmals leicht angestiegen.

Insgesamt gibt es im Alterszentrum Sonnenhof nun 32 von insgesamt 100 Bewohnenden mit einer bestätigten Covid-Infizierung. Das sei die Gesamtzahl der positiven Resultate zweier Screenings sowie von Tests aufgrund von Symptomen, teilt die Thurvita mit.

Trotz der neu entdeckten Ansteckungen heisst es in der Medienmitteilung:

«Das exponentielle Wachstum der Ansteckungen im Heim ist gebrochen.»

Dies, weil als Vorsichtsmassnahme nach dem ersten Screening auch negativ Getestete in ihren Zimmer unter Quarantäne gestellt wurden. Die gebrochenen Ansteckungsketten seien ein Hinweis darauf, dass sich das Alterszentrum Sonnenhof auf dem Weg der Stabilisierung befinde, schreibt die Thurvita

Trotzdem brauche es nach wie vor einschneidende Schutzmassnahmen. So seien Besuche weiterhin nur in absoluten Ausnahmesituationen erlaubt.

Mittwoch, 4. November, 11:21 Uhr

Wiler Kulturpreisverleihung auf Herbst 2021 verschoben

(pd) Die Stadt Wil fördert alljährlich Kulturschaffende mit der Vergabe von Anerkennungspreisen, Förderpreisen und einem Atelierstipendium. Diese werden vom Stadtrat auf Empfehlung der Kulturkommission vergeben.

Aufgrund der Coronapandemie wird die Kulturpreisverleihung um ein Jahr verschoben. Der Entscheid fiel den Verantwortlichen nicht leicht. Somit werden die nächsten Preistragenden erst im Herbst 2021 geehrt.

Mittwoch, 4. November, 10:56 Uhr

Jonschwil rechnet mit Überschuss für 2020

(pd/rus) Der Jonschwiler Gemeinderat hat wie üblich im Oktober die Gemeindeabrechnung der ersten drei Quartale analysiert. Dabei konnte er feststellen, dass im 2020 ein ansehnlicher Überschuss resultierten sollte, im kommenden Jahr das Coronavirus aber ein Loch in die Kasse reisst.

Der gute Rechnungsabschluss wird unter anderem wegen höherer Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen erwartet. Das Minus im kommenden Jahr wurde schon vor dem Coronavirus erwartet, allerdings könnte dieses nun grösser werden. Deshalb habe sich der Gemeinderat einen strikten Sparkurs auferlegt. Es müsse mit einigen Kürzungen oder Projektverschiebungen gerechnet werden.

Mittwoch, 4. November, 10:56 Uhr

Keine Skilager für Jonschwiler Schülerinnen und Schüler

(pd/rus) Die Jonschwiler Schulführung hat entschieden, die Skilager im Februar abzusagen. Grund dafür ist die aktuelle Entwicklung der Coronasituation vor dem Hintergrund, dass sich fünf Primarschulklassen aus Jonschwil und Schwarzenbach und drei Klassen der Oberstufe Degenau vermischen würden.

Mittwoch, 4. November, 10:40 Uhr

Überbauung Birkenhof in Uzwil erreicht in zwei Wochen die maximale Höhe

So soll die Zentrumsüberbauung Birkenhof in Uzwil dereinst aussehen.

(pd/rus) Das Neubauprojekt Zentrumsüberbauung Birkenhof in Uzwil komme gut voran. Das teilte die verantwortliche Benninger Immobilien AG am Mittwochmorgen mit. Seit April wird in Uzwil gebaut, mittlerweile habe der Gebäudekomplex schon drei Viertel seines Volumens erreicht. In zwei Wochen soll bereits der Rohbau des Haus 1 abgeschlossen und damit die maximale Höhe des Bauvorhabens erreicht werden.

Die Vermietung der 69 Wohnungen habe bereits begonnen, besichtigen kann man diese voraussichtlich aber erst ab dem nächsten Frühjahr. Der Bezug der ersten Wohnungen soll im Dezember 2021 möglich sein, ungefähr zeitgleich mit der Eröffnung der neuen Migros-Filiale.

So könnten die Wohnungen in der Zentrumsüberbauung Birkenhof in Uzwil aussehen. Besichtigungen werden voraussichtlich ab Frühjahr möglich sein.

Die Mitteilung der Firma listet weiter einige Angaben auf. So seien aktuell jeden Tag rund 60 Arbeiter auf der Baustelle und 16 Lastwagen-Ladungen Beton würden jeden Tag verbaut.

Mittwoch, 4. November, 07:22 Uhr

Toggenburg/Wil: Drei Schwingbotschafter für das Eidgenössische 2025

Jörg Abderhalden, Daniel Bösch und Arnold Forrer (von links) setzen sich für die St.Galler Bewerbung des Eidgenössischen 2025 ein.

(pd/bl) Jörg Abderhalden, Arnold Forrer und Daniel Bösch dominierten während Jahren den Schwingsport und feierten unzählige Siege an Eidgenössischen Anlässen.

Nun stehen die drei Schwingergrössen als Botschafter für die Kandidatur des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes im Fokus. Sie unterstützen die Bewerbung aus der Gallusstadt im Jahre 2025.

Schwingerkönige und Unspunnensieger

1998, das Jahr von Jörg Abderhalden und Arnold Forrer. Die jungen Toggenburger Schwinger reisten als Mitfavoriten in die Bundeshauptstadt an das Eidgenössische Schwing-und Älplerfest. Zurück kamen sie als Schwingerkönig und eidgenössischer Kranzschwinger. Nebst den beiden Toggenburgern reisten damals noch weitere St.Galler Schwinger mit dem Eichenlaub zurück in die Ostschweiz.

Weitere Erfolge kamen in den Jahren danach hinzu. Arnold Forrer sicherte sich nach dem gestellten Schlussgang gegen Jörg Abderhalden in Nyon 2001 den Königstitel. Jörg Abderhalden doppelte 2004 in Luzern nach und gewann dann den dritten Königstitel im Jahr 2007 in Aarau. In jenem Jahr machte auch Daniel Bösch zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Der St.Galler bodigte bereits am Samstag Favorit Martin Grab und sicherte sich am Sonntagabend den ersten Eidgenössischen Kranz.

Im Jahr 2011 gewann Daniel Bösch dann überraschend und entgegen aller Vorhersagen im Dauerregen von Interlaken den Titel am Unspunnenschwinget. Nun stehen die drei Schwingergrössen als Botschafter für St.Gallen im Einsatz und möchten statt Kränze und Titel den grössten Anlass im Schwingsport 2025 in die Gallusstadt holen.

St.Gallen ist die Heimat

Die Stadt St.Gallen ist für die drei Botschafter ihre Heimatstadt und für sie war auch von Anfang an klar, dass sie sich für die Kandidatur einsetzen werden. «Als die Anfrage bezüglich des Botschafters an mich gestellt wurde, musste ich nicht zweimal überlegen», sagt Daniel Bösch.

Auch für den dreifachen Schwingerkönig Jörg Abderhalden war klar, dass er sich für St.Gallen einsetzen wird. «Wir konnten viel vom Kanton St.Gallen und vom St.Galler Kantonalen Schwingerverband profitieren und möchten nun etwas zurückgeben», sagt Jörg Abderhalden.

Arnold Forrer seinerseits hat viele Verbindungen mit dem Kantonshauptort und steht zu hundert Prozent hinter der Kandidatur. «Die Stadt St.Gallen gehört zu mir wie meine Heimat das Toggenburg und ist absolut fähig für eine Durchführung», erklärt Forrer.

Nicht nur durch den Schwingsport kennen die Schwingergrössen ihre Heimatstadt bestens, auch durch die Olma, welche jedes Jahr ein Treffpunkt bei den Schwingern ist. Somit hat St.Gallen mit ihren eigenen Schwingergrössen eine optimale Botschafter für die Kandidatur.

Nachhaltigkeit mit Infrastruktur nützen

Arnold Forrer ist momentan noch der einzige Aktivschwinger unter den drei Botschaftern. Alle drei Botschafter sind als Unternehmer tätig und setzen sich für die Nachhaltigkeit ein. Dies passt zur Bewerbung von St.Gallen, denn das Fest kann mit kurzen Wegen, einer bereits vorhandenen Infrastruktur und einem bestens funktionierendem Verkehrskonzept (Bahn und Auto) bei den Botschaftern punkten.

«Auch die Hotellerie und das Gelände der der Armee in St.Gallen ist optimal und sehr nahe, was mich überzeugt», erwähnte Jörg Abderhalden. Arnold Forrer seinerseits meint: «Die Kaserne Neucheln-Anschwilen ist perfekt für uns Schwinger und trotz Nähe können wir am Abend vom Rummel ums Stadion abschalten».

Dies bestätigte auch Daniel Bösch. Weiter erwähnte der Metzger: «Die Lieferanten der Grossverteiler können dank den Verteilzentren in unmittelbarer Nähe direkt ab Rampe liefern, das ist perfekt.» Somit spürt man von den Botschaftern, dass ihnen die Wirtschaft, Infrastruktur und Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt.

Dienstag, 3. November, 15:42 Uhr

Evangelische Kirche Niederuzwil führt neu zwei Gottesdienste hintereinander durch, dafür in gekürzter Form

Auch in den Kirchen gelten Höchstzahlen und Abstandsregeln.

(red) Die Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen gilt auch für Gottesdienste. Bei der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil hat man nun eine kreative Lösung gefunden, wie trotzdem alle Kirchengänger zu Gottes Segen kommen.

So werden ab sofort zwei zeitlich verkürzte Gottesdienste hintereinander angeboten. Der ersten Gottesdienst wird jeweils um 10 Uhr gefeiert, der zweite um 10.45 Uhr. Zur Übersicht und Planung ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch, über die Webseite oder in der Kirche während der Gottesdienste erfolgen.

Zudem strebt die Kirchgemeinde eine technische Lösung an. Dabei sollen Gottesdienste in den Saal des Kirchgemeindehauses übertragen werden. Dies erweitert die Kapazität um etwa 30 Plätze.

Dienstag, 3. November, 15:40 Uhr

Entlastungsdienst Wil, Gossau, Untertoggenburg sagt Guetzliverkauf ab

In diesem Jahr werden vom Entlastungsdienst Wil, Gossau, Untertoggenburg keine Guetzli verkauft.

(red) Um Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigungen und besonderen Bedürfnissen zu unterstützen, veranstaltete der Entlastungsdienst jeweils einen Guetzliverkauf. Die selbst gebackenen Weihnachtsguetzli wurden am Samstag vor dem ersten Adventssonntag am Markt in der Altstadt und in der Oberen Bahnhofstrasse verkauft.

Aufgrund der speziellen Lage sieht sich der Entlastungsdienst gezwungen, in diesem Jahr auf den Guetzliverkauf zu verzichten, da die Gebäcke durch verschiedene Hände gehen, bis sie bei der Käuferschaft daheim angekommen sind.

Wer den Entlastungsdienst aber trotzdem unterstützen möchte, kann dies selbstverständlich doch tun mit einer Zahlung auf Spendenkonto IBAN-Nr.: CH77 0078 1275 5006 1180 3

Dienstag, 3. November, 11:32 Uhr

Nächste Absage wegen Corona: Advensverkauf im Wohnheim Bisacht in der Gemeinde Oberuzwil findet nicht statt

Leider sei die Entwicklung der Covid-Fallzahlen besorgniserregend, schreibt Claudia Engeler, Heimleiterin des Wohnheims Bisacht. Die Gesundheit der Bewohner der Teammitglieder und der Bevölkerung gehe vor. Deshalb werde der diesjährige Adventsverkauf am 14. und 15.November leider nicht durchgeführt werden können.

Dienstag, 3. November, 10:55 Uhr

Niederbüren: Holzbeige in Brand geraten

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

(kapo/red) Am Montagabend ist in Niederbüren eine Holzbeige unter einem Unterstand in der Waldlichtung nahe des Scheidewegs in Brand geraten, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und wird nun von Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

Dienstag, 3. November, 07:07 Uhr

FC Bazenheid und FC Neckertal-Degersheim sagen Hallenturnier nun doch ab

Solche Spielszenen wird es in diesem Winter nicht geben.

«Zu Gunsten des Vereins und wegen der Freude am Fussball scheuen wir keinen Aufwand, unser seit 1995 bestehendes Hallenturnier durchzuführen», sagte FC-Bazenheid-Präsident Danny Lüthi noch vor wenigen Tagen. Doch dann kamen die neuen Massnahmen des Bundes. Gestern Abend teilte der Verein auf Facebook mit, dass das Hallenmasters nicht stattfindet.

Montag, 2. November, 14:52 Uhr

Einbruch in Elektrogeschäft in Niederwil

(kapo/sas) In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in ein Geschäft in der Strasse Im Dorf in Niederwil eingebrochen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und stahl Bargeld im Wert von über 5'000 Franken. Danach verliess sie das Gebäude unter Mitnahme des Deliktguts in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf rund 1'300 Franken geschätzt.

Montag, 2. November, 13:20 Uhr

Die Märlibühne in der Tonhalle Wil findet statt – «Verdammte Baustellen» wird auf Frühsommer 2021 verschoben

(pd/sas) Bekanntlich haben die Behörden vergangenen Mittwoch, 28. Oktober, neue Massnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie angeordnet. Veranstaltungen dürfen aktuell mit bis zu 50 Personen durchgeführt werden. Die Bühne Thurtal hat sich entschieden, auch unter diesen anspruchsvolleren Bedingungen zu spielen, weil sie finden, dass Kulturerlebnisse unter Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen weiterhin möglich sein sollen. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.

«Wir sind sehr froh, dass wir in dieser herausfordernden Situation auf die finanzielle Unterstützung durch den Kanton St.Gallen zählen dürfen», heisst es in der Medienmitteilung. Der grosse Saal der Tonhalle in Wil sei geräumig genug, um zwischen den Sitzplätzen der einzelnen Gruppen genügend Abstand zu wahren. Zudem gelten gestaffelte Eintrittskontrollen.

Den aktuellen Stand zum Stück «Eine Woche voller Samstage», in dem das lustige Sams die Hauptrolle spielt, können die Interessierten der Website www.märlibühne.ch entnehmen.

Aufgrund von den Behörden vorgegebenen neuen Massnahmen verschiebt die Bühne Thurtal das Dinnertheater «Verdammte Baustellen» auf Frühsommer 2021. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, die Verschiebedaten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Montag, 2. November, 11:12 Uhr

Kirchgemeinde Wil führt am Sonntag, 8. November, die Wahl von Pfarrerin Bettina Birkner durch

Bettina Birkner Bild: PD

(pd/sas) Die Evangelische Kirchgemeinde Wil führt am Sonntag, 8. November, eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung durch. Der Grund ist die Wahl der neuen Pfarrerin Bettina Birkner. Die Pfarrwahlkommission und die Kirchenvorsteherschaft schlagen Bettina Birkner zur neuen Pfarrerin in Wil vor.

Sie wurde 1992 geboren und ist in Glattfelden im Zürcher Unterland aufgewachsen. Als ehemalige Jungscharleiterin bringt sie Erfahrung in der Freiwilligenarbeit mit. Zudem erweiterte sie ihren Horizont in Austauschsemestern in Paris und einem Aufenthalt in Kenia. Letztes Jahr schloss sie ihr Theologiestudium an der Universität in Zürich ab. Nach dem Vikariat in Winterthur-Seen erlangte Bettina Birkner diesen Sommer ihre Wahlfähigkeit und wurde ordiniert.

Die Arbeitsgebiete von Bettina Birkner werden neben den ordentlichen pfarramtlichen Tätigkeiten die Bereiche Erwachsenenarbeit, Mission, Ökumene und interreligiöser Dialog umfassen. Ein Interview mit Bettina Birkner und ihre erste Predigt in der Kreuzkirche können auf der Homepage www.ref-wil.ch angeschaut werden.

Die Kirchgemeindeversammlung findet am Sonntag, 8. November, um 11.30 Uhr in der Kreuzkirche Wil statt. Die Stimmberechtigten werden gebeten den zugestellten Stimmausweis und eine Maske mitzubringen. Kirchgemeindeversammlungen sind von der Personenbeschränkung ausgenommen. Durch die Grösse der Kirche können die Abstände eingehalten werden.

Der vorgängige Gottesdienst mit Band wird um 10 Uhr per Livestream auf der Homepage www.ref-wil.ch übertragen. Vor Ort in der Kreuzkirche kann der Gottesdienst nur mit Voranmeldung besucht werden.

Sonntag, 1. November, 09:55 Uhr

Einbruch in Uzwiler Hobbyraum

Der Einbruch erfolgte durch einen Lichtschacht und ein eigeschlagenes Fenster.

(kapo/dar) Am Samstag zwischen 5 Uhr und 15 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft an der Bahnhofstrasse in Uzwil in einen Hobbyraum eingebrochen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Sie verschaffte sich über einen Lichtschacht und anschliessendem Einschlagen eines Fenster gewaltsam Zutritt zum Raum. Im Inneren stahl sie Bargeld und elektronische Geräte im Wert von über 2'000 Franken. Der Sachschaden wird auf rund 3'500 Franken geschätzt.

Samstag, 31. Oktober, 17:59 Uhr

Weitere Absagen: Auch in der Tonhalle fallen Veranstaltungen aus

(pd/rus) Es dürfte in den nächsten Wochen zum Alltag gehören, dass Veranstaltungen abgesagt werden. Die Obergrenze von 50 Personen lässt nicht viel Spielraum zu. Zwei aktuelle Beispiele: Die Konzerte der Universal Brass Band und des Jugendorchesters Wil, die für den 1. beziehungsweise 8. November in der Tonhalle Wil geplant gewesen wären, finden nicht statt.

Freitag, 30. Oktober, 16:17 Uhr

Sonnental: Auto bei Überholmanöver überschlagen

(kapo/ahi) Heute Freitagmorgen, um 06.30 Uhr, ist ein 63-jähriger Mann auf der Hauptstrasse mit seinem Auto verunfallt.

Das Auto kam auf dem Dach liegend zu stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig ins Spital begeben.

Der 63-Jährige fuhr von Zuzwil kommend in Richtung Oberbüren hinter dem Auto einer 59-Jährigen. Vor ihnen fuhr ein Traktor mit Anhänger. Als der 63-Jährige ausscherte, um die beiden Fahrzeuge zu überholen, setzte die 59-Jährige ebenfalls zu einem Überholmanöver an. Der 63-Jährige leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte sein Auto mit einem Gartenzaun mit Betonfundament. Durch die Wucht der Aufschlags überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Mann wünschte zuerst keine Rettung, begab sich aber später selbstständig ins Spital. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Freitag, 30. Oktober, 12:05 Uhr

Seelsorgeeinheit Magdenau sagt 1. November-Feiern ab

Auch im Einzugsgebiet der SEMA finden keine Gottesdienste statt.

Auch in der Seelsorgeeinheit Magdenau (SEMA) werden, aufgrund der Schutzbestimmungen zur Bekämpfung des Coronavirus, alle für den kommenden Sonntag geplanten Gottesdienste abgesagt.«Wenn diese Gottesdienste nun ausfallen, darf das persönliche Gedenken an unsere Verstorbenen dennoch nicht fehlen», heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Impulstexte zum Mitnehmen lägen in den Kirchen der SEMA auf.

Freitag, 30. Oktober, 10:40 Uhr

Fahrunfähig parkiertes Auto gerammt: Ausweis eingezogen

(kapo/ahi) Am Donnerstagabend, um 18.15 Uhr, ist auf der Tonhallestrasse in Wil ein Auto eines 57-jährigen Mannes mit dem Auto einer 26-jährigen Frau zusammengestossen.

Der Unfall ereignete sich am frühen Abend an der Tonhallestrasse in Wil.

Der 57-Jährige fuhr mit seinem Auto rückwärts aus einem Parkplatz in Richtung Tonhallestrasse. Dabei übersah er das auf der Tonhallestrasse stehende Auto der 26-Jährigen. Folglich kollidierte sein Auto mit dem stillstehenden. Die Kantonspolizei St.Gallen stufte den Mann als fahrunfähig ein. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Der 57-Jährige musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2'500 Franken.

Seelsorgeeinheiten Bazenheid-Gähwil-Kirchberg und Unteres Toggenburg sagen Gedenkfeier zu Allerheiligen ab

(pd/ahi) Die Vorgaben des Bundes und das Schutzkonzept des Bistums mit einer Beschränkung der Anzahl Personen auf 50 Personen in Gottesdiensten und auf öffentlichen Einrichtungen erlauben keine offiziellen Gedenkfeiern für die Verstorbenen am Nachmittag vom 1. November. Die Seelsorgenden und die Kirchenverwaltungen der Seelsorgeeinheiten Bazenheid-Gähwil-Kirchberg und Unteres Toggenburg empfehlen einen individuellen Besuch der Gräber auf dem Friedhof.

Die Seelsorgenden gedenken in allen Pfarreien der Verstorbenen im kleinen Rahmen, entzünden für alle Verstorbenen Kerzen, segnen die Gräber und geben geistige Impulse auf den Weg.

Donnerstag, 29. Oktober, 17:59 Uhr

Corona im Alterszentrum Sonnenhof weit verbreitet: 27 von 100 Bewohnenden sind infiziert.

Im Alterszentrum Sonnenhof wurden alle Bewohner auf das Coronavirus getestet.

(pd/rus) Nachdem am Wochenende die ersten zwei Coronafälle im «Sonnenhof» bekannt geworden sind, hat das Alterszentrum alle Bewohnenden gestestet. Dabei wurde festgestellt: 27 der insgesamt 100 Bewohnenden des Alterszentrums Sonnenhof haben das Coronavirus. Alle positiv getesteten Bewohnenden seien heute isoliert worden. Die Pflegeteams ehielten durch zusätzliches Personal Verstärkung.

Donnerstag, 29. Oktober, 16:26 Uhr

Pause für den BC Uzwil: Badmintonverband unterbricht Interclubsaison

(pd/tm) Swiss Badminton hat nach den verschärften Coronamassnahmen des Bundesrats beschlossen, die Interclub-Saison in allen Ligen per sofort und bis mindestens 30. November zu unterbrechen. Dies bedeutet, dass der dreifache Schweizer Meister BC Uzwil bis auf Weiteres keine Nationalligaspiele bestreiten kann. Der Unterbruch des Turnierbetriebs wird bis mindestens 31. Dezember verlängert, wovon auch die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften 2020 betroffen sind.

Entscheidend für den Interclub-Unterbruch war unter anderem, dass die Chancengleichheit nicht mehr gewährleistet sei, heisst es in der Mitteilung des Verbands: «Die Kantone handhaben Rahmenbedingungen für Quarantänevorschriften, Wettkampf und Training unterschiedlich streng, wodurch einige Regionen bereits seit einer Woche vor geschlossenen Hallen stehen, während andere ohne zusätzliche Einschränkungen trainieren und spielen dürfen.»

Durch den Saisonunterbruch will der Verband erreichen, dass Kontaktpunkte ausserhalb der clubinternen Kleingruppen minimiert werden. Zudem sollen die organisatorischen Herausforderungen für die Vereine verkleinert werden.

Donnerstag, 29. Oktober 16:24 Uhr

Tertianum Steinegg in Degersheim wegen Corona geschlossen

Aufgrund von Corona-Verdachtsfällen wurden für das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Steinegg in Degersheim zusätzliche Schutzmassnahmen beschlossen. Dies teilen die Verantwortlichen auf ihrer Homepage mit. Zur Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden bleibt das Haus, welches 30 pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren beherbergt, vorübergehend für externe Besucher geschlossen.

Donnerstag, 29. Oktober, 15:39 Uhr

Züberwangen: Mit dem Auto Selbstunfall verursacht

Das Auto einer 23-Jährigen wurde bei einem Selbstunfall stark beschädigt.

(kapo/rus) Am Donnerstagmorgen, kurz nach 7:30 Uhr, verunfallte eine 23-jährige Frau auf der St.Gallerstrasse in Züberwangen. Sie fuhr mit ihrem Auto von Wil herkommend in Richtung Züberwangen. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ihr Auto auf Höhe Steig in einer Linkskurve ins Schleudern. Es drehte sich, rutschte über die Gegenfahrbahn und den angrenzenden Fahrradweg und prallte in der Folge gegen das angrenzende Mauerwerk und einen Leitpfosten. Dort wurde das Auto abgewiesen und zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Das teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstag mit.

Die 23-Jährige zog sich durch den Unfall unbestimmte Verletzungen zu. Ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Die Rettung brachte die beiden ins Spital. Am Mauerwerk, dem Leitpfosten und dem total beschädigten Auto entstand Sachschaden in der Höhe von rund 6000 Franken.

Donnerstag, 29. Oktober, 15:26 Uhr

Nur noch 50 Fans: FC Wil setzt auf Losentscheid

Vor vielen Fans kann der FC Wil vorerst nicht mehr jubeln.

(pd/rus) Nach den neusten Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung der Coronapandemie können nur noch maximal 50 Fans an Fussballspielen im Stadion zugegen sein. Das führt dazu, dass der FC Wil für seine Heimspiele eine Auswahl treffen muss. In einer am Donnerstagnachmittag verschickten Mitteilung teilt der Klub nun mit, dass er diese Plätze seinen Saisonkartenbesitzerinnen und Saisonkartenbesitzern zur Verfügung stellen möchte. Damit möchte er sich gemäss Mitteilung bei seinen treuesten Fans für die grosszügige Unterstützung bedanken. «Es sollen möglichst alle berücksichtigt werden», schreibt der FC Wil.

Wer im Besitz einer Saisonkarte sei, werde vom FC angeschrieben und über den Ablauf informiert. «Allenfalls wird der Stadionbesuch durch einen Losentscheid gefällt werden müssen», schreiben die Verantwortlichen weiter. Wer zu den Glücklichen gehört, muss auf einem individuell zugeteilten Sitz auf der Haupttribüne Platz nehmen. Der Stehplatzbereich bleibt geschlossen.

Der FC Wil sei sich seiner Verantwortung bewusst. «Trotz der für unseren Klub wirtschaftlich schwerwiegenden Auswirkungen unterstützt der FC Wil 1900 alle Massnahmen, die zu einer Eindämmung des Coronavirus beitragen. Er trägt die Vorgaben des Bundesrates aktiv mit.»

Donnerstag, 29. Oktober, 14:03 Uhr

In Bichwil sind Sternschnuppen unterwegs

Die «Sternschnuppen» der Primarschule Bichwil.

(dh/pd) Den Schulweg in der Dämmerung oder im Dunkeln zurückzulegen, kann gefährlich sein. Deswegen ist es wichtig, dass die Kinder gut sichtbar sind. Die Primarschule Bichwil hat in Zusammenarbeit mit dem Elternrat allen Kindern an einem «Sternschnuppenfest» eine persönliche Leuchtweste übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Rückseite ziert der Aufdruck «Achtung Sternschnuppe!» Die Leuchtwesten seien speziell für die Schule Bichwil hergestellt worden.

Zur Übergabe hat Roman Rutishauser, bekannt als Künstler und Leiter der «Chinder-Bauschtell» in Oberuzwil, ein Lied komponiert. Damit nicht zu viele Personen auf einmal anwesend waren, wurde das Fest zweimal mit je der Hälfte der Schule durchgeführt.

Als Ansporn werden Mitglieder des Elternrats von Zeit zu Zeit unterwegs sein, um jenen Kindern, die die neue Weste tragen, eine kleine Belohnung zu verteilen.

Donnerstag, 29. Oktober, 12:45 Uhr

Hochwasserschutzprojekt im Bereich des Flawiler Marktplatzes

Gleichzeitig mit der Neugestaltung des Flawiler Marktplatzes sollen der Dorfbach und der Tüfibach renaturiert werden.

Die Gemeinde Flawil wurde bereits 2012 vom Kanton verpflichtet, ein Hochwasserschutzprojekt für den Tüfibach zu erstellen. Dieses ist nun abstimmungsreif, vermeldete die Gemeinde am Donnerstag. Es sieht die Offenlegung von Dorf- und Tüfibach im Bereich des Marktplatzes vor. Mit dem Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach könne für einen grossen Teil des Flawiler Dorfzentrums die Hochwassergefahr gebannt werden. Das Projekt ist auf die Neugestaltung des Marktplatzes abgestimmt, kann aber unabhängig davon realisiert werden.

Eine Variante zur Führung des Tüfibachs im heutigen Bachbett wurde gemäss Gemeinde geprüft, die Kosten wären dabei aber deutlich höher und die Beiträge von Bund und Kanton deutlich tiefer ausgefallen.

Das nun vorliegende Projekt wurde bereits durch die kantonalen Stellen vorgeprüft und begrüsst. Weil es gesetzliche und wasserbautechnische Voraussetzungen erfülle, seien von Bund und Kanton hohe Beiträge in Aussicht gestellt worden, schreibt die Gemeinde weiter. Die Gesamtkosten des Projekts werden mit einer Kostengenauigkeit von plus/minus zehn Prozent auf 9,86 Millionen Franken geschätzt. Nach Abzug von Bundes-, Kantons- und Perimeterbeiträgen werden der Gemeinde Flawil voraussichtliche Nettokosten von 3,68 Millionen Franken verbleiben.

Über den Kredit werden die Flawilerinnen und Flawiler am 7. März abstimmen.

Donnerstag, 29. Oktober, 12:32 Uhr

Nächtliche Gleisarbeiten der SBB

(pd/rus) In der kommenden Woche führen die SBB auf der Strecke zwischen Flawil und Schwarzenbach Gleisunterhaltsarbeiten durch. Damit der Bahnbetrieb nicht gestört wird, wird vor allem nachts gearbeitet. Dies ist einer Mitteilung der Gemeinde Flawil zu entnehmen. Die SBB bemühe sich, die Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten.

Donnerstag, 29. Oktober, 12:29 Uhr

Gossauer Firma baut Haltestelle in Züberwangen

(pd/rus) Für den Bau von zwei gedeckten neuen Personenunterständen bei der Haltestelle «Züberwangen, St.Gallerstrasse» wurde im Budget 2020 der Gemeinde Zuzwil ein Betrag von 60’000 Franken eingestellt. Zusätzlich sind für den Bau der beiden behindertengerechten Haltestellen mit Anpassung des Radweges zusätzlich 135‘000 Franken bewilligt worden. Der Kanton St.Gallen beteiligt sich an den Kosten.

Nun ist auch klar, wer das Projekt bearbeitet: Das kantonale Tiefbauamt hat die Brühwiler AG Bauingenieure und Planer AG, Gossau, damit beauftragt. Gemäss Gemeinde läuft aktuell die interne kantonale Vernehmlassung. Anschliessend folgen Landerwerbsverhandlungen sowie die Projektauflage. Die Umsetzung soll im nächsten Jahr erfolgen.

Donnerstag, 29. Oktober, 10:36 Uhr

Wegen neuem Buskonzept: Linienanpassungen in Wil führen zu Bauarbeiten

Die Linie 701 wird noch nicht angepasst, die Linie 703 jedoch schon.

(pd/rus) Mit dem Buskonzept 2021 wird auch die Linienführung der Buslinien 702 und 703 in Wil angepasst. Dafür werden provisorische Haltestellen nötig. Die Bauarbeiten starten gemäss einer Mitteilung der Stadt Wil in den nächsten Tagen. Sie dauern rund sechs Wochen.

Auch bei der Buslinie 701 soll es eigentlich zu einer Anpassung kommen. Weil aber ein Rechtsverfahren hängig ist, werden diese Haltestellen noch nicht ausgebaut, wie die Stadt schreibt.

Die Umsetzung des Buskonzepts 2021 erfolgt mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020.

Donnerstag, 29. Oktober, 10:34 Uhr

Zwei Informationsveranstaltungen in der Region Wil abgesagt

(pd/rus) Am Freitagabend hätten die Einwohnerinnen und Einwohner der Region Wil über das Hochwasserschutz informiert werden sollen. Dieser Anlass wird aber genau so abgesagt wie der Informationsabend zum Betriebs- und Gestaltungskonzept der Wiler Hub- und Glärnischstrasse vom Montag.

Diese Absagen vermeldete die Stadt Wil am Donnerstagvormittag. Aufgrund der neusten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sei eine Durchführung nicht möglich. In welcher Form die Bevölkerung anstelle dieser Veranstaltungen informiert wird, werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, schreibt die Stadt.

Donnerstag, 29. Oktober, 10:18 Uhr

Zuzwil lanciert neuen Internetauftritt

(pd/ahi) Die Homepage www.zuzwil.ch ist in die Jahre gekommen. Diverse neue Internetbrowser können die Website zum Teil nicht mehr richtig darstellen. Deshalb wird ein neuer Internetauftritt erarbeitet. Die neue Homepage kann voraussichtlich zu Beginn der neuen Amtsdauer per Anfang 2021 aufgeschaltet werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag an die backslash AG, Frauenfeld, erteilt. Es wird mit einmaligen Kosten von rund 27‘000 Franken gerechnet. Hinzu kommen die jährlich wiederkehrenden Kosten.

Donnerstag, 29. Oktober, 10:08 Uhr

Oberuzwil sagt Jungbürgerfeier ab

(pd/dh) Das Oberuzwiler OK der Jungbürgerfeier unter der Leitung von Gemeinderat Roland Bischof sah sich gezwungen, die Jungbürgerfeier in diesem Jahr abzusagen. Dies wegen der Coronapandemie. Bis Anfang Oktober hatten sich 25 junge Erwachsene für den Anlass angemeldet. Geplant ist, im Herbst 2021 eine gemeinsame Jungbürgerfeier für die Jahrgänge 2002 und 2003 durchzuführen, heisst es in einer Mitteilung.

Donnerstag, 29. Oktober, 10:02 Uhr

Auch kein Wiler Fasnachtszelt an der Rudenzburg

(pd/rus) Nachdem die Fastnachtsgesellschaft Wil bereits mehrere Absagen für 2020 verkündet hatte, vermelden nun auch die Organisatoren des Wiler Fasnachtszeltes, dass ihr Angebot 2021 wegfällt. «Schweren Herzens», wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreiben.

Man habe zwar diverse alternative Szenarien geprüft, man wolle aber keine unnötigen Risiken oder Kompromisse eingehen. Die Planungssicherheit sei unter den derzeitigen Bedingungen nicht ausreichend gegeben. «Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass wir in Zukunft die Fasnacht in Wil wieder gebührend feiern können und freuen uns bereits jetzt auf eine umso ausgelassenere Fasnacht 2022.»

Donnerstag, 29. Oktober, 08:16 Uhr

Wiler Ärztin Yvonne Gilli wird erste Frau im FMH-Präsidium

Yvonne Gilli ist neue FMH-Präsidentin.

(pd/rus) Dass es zu einem Wechsel im Präsidium der Ärztekammer FMH kommen würde, war klar. Der bisherige Präsident Jürg Schlup verzichtete nach acht Jahren an der Spitze der Organisation auf eine erneute Kandidatur. Die Delegierten der Ärztekammer wählten die Wiler Ärztin Yvonne Gilli zu seinem Nachfolger. Und damit zum ersten Mal überhaupt eine Frau an die Verbandsspitze.

Gilli ist Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin mit eigener Praxis in Wil. Sie verfügt über langjährige politische Erfahrung, unter anderem als ehemalige Nationalrätin der Grünen.

Donnerstag, 29. Oktober, 07:24 Uhr

Vorerst keine Spiele mehr in der 2. Liga interregional

Vor rund einer Woche gastierte der FC Uzwil noch beim FC Rüti, nun muss er zwangsweise pausieren.

(rus) Für die U20 des FC Wil sowie die ersten Mannschaften von Uzwil und Bazenheid ist die Saison vorübergehend unterbrochen, aber nicht abgebrochen. Das vermeldet die Amateur-Liga auf ihrer Webseite. Die nicht ausgetragenen Meisterschaftsspiele und auch die Qualifikationsspiele im Cup sollen im Frühjahr 2021 nachgeholt werden.

Mittwoch, 28. Oktober, 16:50 Uhr

Uzwiler Gemeinderat hat sich konstituiert

Seraina Bär, Martin Brunnschweiler und Marion Harzenmoser (von links): Die drei neuen Mitglieder des Uzwiler Gemeinderates werden ihr Mandat am 1. Januar 2021 antreten.

(dh/pd) Die Uzwiler Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits im September entschieden, ein zweiter Wahlgang ist nicht nötig. Deswegen konnte sich der Gemeinderat in neuer Zusammensetzung im Oktober bereits zum ersten Mal treffen, wie die Gemeinde mitteilt.

Bei dieser ersten Sitzung wurden die Ressorts verteilt. Die bisherigen Ratsmitglieder behalten dabei allesamt ihre angestammten Ressorts: Renate Graf befasst sich weiterhin mit Bau und Umwelt, Christine Wirth mit den Themen Soziales und Gesundheit. Ruedi Müller bleibt bei der öffentlichen Sicherheit.

Schulratspräsidentin Marion Harzenmoser und Gemeindepräsident Lucas Keel wurden vom Volk direkt in ihre Funktionen gewählt. So übernahmen die neuen Ratsmitglieder die Ressorts, welche durch die Rücktritte von Dora Hadorn und Hanspeter Haltner frei wurden. Seraina Bär wird die Themen Kultur, Freizeit und Sport als Schwerpunkt übernehmen, Martin Brunnschweiler die Technischen Betriebe.

Mittwoch, 28. Oktober, 15:17 Uhr

Zeugenaufruf: Streifkollision bei der Autobahnausfahrt in Wil – Wer hatte grün?

Wer hatte Vortritt bei diesem Umfall? Die Polizei sucht nach Zeugen.

(kapo/uh) Am Dienstagnachmittag, um 16.10 Uhr, ist es auf der Georg-Rennerstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Angeblich zeigte laut Mitteilung die Ampel für beide Fahrstreifen Grün an. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen, die Angaben dazu machen können.

Ein 59-jähriger Mann fuhr gemäss Mitteilung mit seinem Auto von Bazenheid in Richtung Wil. Gleichzeitig fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Auto von St.Gallen kommend ebenfalls in Richtung Wil. Beide passierten zeitgleich das Lichtsignal bei der Autobahnausfahrt im Glauben, vortrittsberechtigt zu sein. In der Folge kam es zu einer Streifkollision der beiden Autos. Dabei entstand Sachschaden im Wert von rund 10'000 Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Personen, die Angaben dazu machen können, für welchen Fahrstreifen die Ampel grün, respektive rot anzeigte. Sie sind gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen.

Mittwoch, 28. Oktober, 13:51 Uhr

Niederbüren unterstützt den Walter Zoo weiterhin

Die Löwen im Walter Zoo können, wie zahlreiche andere Tiere, nur Dank Spenden und anderen Zuwendungen im Walter Zoo gehalten werden.

Bild: Benjamin Manser

(29. September, 2020)

(pd/dh) Der Walter Zoo in Gossau ist ein nahes Ausflugsziel, welches auch von der Niederbürer Bevölkerung geschätzt wird. Der Gönnerverein bitte zwecks langfristiger Finanzplanung für weitere fünf Jahre um einen Gemeindebeitrag, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Niederbüren heisst.

Die Gemeinde Niederbüren ist schon seit einigen Jahren Mitglied des Zoos und will den Walter Zoo weiterhin wie in den vergangenen Jahren mit einem jährlichen Beitrag von 500 Franken unterstützen.

Mittwoch, 28. Oktober, 10:17 Uhr

Optimierung der Energieproduktion: Die Bauarbeiten im Energiepark Bazenheid des ZAB kommen planmässig voran

Das Fahrwerk für den über 80 Meter hohen 1'000-Tonnenkran, welcher Ende November die neue Feuerung und den neuen Kessel ins Betriebsgebäude einhieven wird, steht in Bazenheid bereits vor Ort.

(pd/uh) Nachdem die Delegierten des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) im Frühjahr 2019 einen 63-Millionen-Franken-Kredit zur Optimierung des Energieparks einstimmig genehmigt hatten, kommen die aufwändigen und äusserst komplexen Bauarbeiten planmässig voran.

Nach Abschluss des Projekts wird der ZAB in der Lage sein, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden an Dampf, Wärme oder Strom optimiert, saison- und nachfragegerecht abdecken zu können.

Während in den Jahren 2012 bis 2014 mit dem Ersatz der Feuerung und des Kessels der Ofenlinien 1 und 2 sowie der Inbetriebnahme einer 40-bar-Turbine die thermischen Anlagen in Bazenheid teilerneuert wurden, wird mit dem laufenden Bauprojekt der Energiepark Bazenheid bis Mitte 2022 nochmals wesentlich und nachhaltig optimiert.

Bauarbeiten auf Kurs

Im Zentrum des Umbauprojekts stehen der Ersatz der Feuerung und des Kessels der Verbrennungslinie 3, der Ersatz der Entstaubungsanlagen sowie der Ersatz der nasschemischen Reinigung aller Linien mit einer Trockenreinigungsstufe.

Der ZAB befindet sich mit den Bauarbeiten rundum auf Kurs – dies während laufenden Betriebs. Ende Juni konnte die aus dem Jahr 1984 stammende Ofenlinie 3 nach 36 Betriebsjahren ausser Betrieb genommen und im Sommer zurückgebaut werden.

Momentan laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der neuen Feuerung und des neuen Kessels, welche Ende November mit einem 1'000-Tonnenkran eingehievt werden sollen. Die neue Feuerung mit dem neuen Kessel stellen energetisch betrachtet das «Herzstück» des Umbaus dar.

Leuchtturm im Energietal

Mit dem Umbau wird die Betriebseffizienz der Anlagen wesentlich verbessert. Im Vordergrund stehen die Reduktion des Eigenenergiebedarfs und die effizientere Produktion. Mit all den geplanten Massnahmen wird es möglich sein, den Eigenenergieverbrauch um 20 bis 30 Prozent zu senken.

Wärmezentrale für das Fernwärmenetz Bazenheid und Kirchberg im Energiegebäude des ZAB.

Damit werden am Standort Bazenheid optimale Rahmenbedingungen für eine flexible Energiebewirtschaftung, aber auch ideale Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der externen Energienutzung geschaffen, beispielsweise die Versorgung kommunaler bis hin zu regionaler Fernwärmenetze.

Zudem kann die Flexibilität in der Energieproduktion mit einer vermehrten Ausrichtung auf Bedarf und Nachfrage gesteigert werden. Das Projekt steht so im Licht einer nachhaltigen Klima- und Energiepolitik in der ganzen Region.

Der ZAB schafft mit dem Projekt aber auch eine betriebliche Redundanz, um jederzeit die Versorgungsgarantie sicher zu stellen.

Fernwärmenetz nimmt Formen an

Pünktlich zu Beginn der kälteren Jahreszeit konnte in diesem Herbst die vierte Etappe des Fernwärmenetzes Bazenheid abgeschlossen werden. Während im ersten vollen Betriebsjahr (2018) das Bazenheider Fernwärmenetzes 2'540 MWh Wärme bezogen hat, verdoppelte sich die Menge bereits im Jahr 2019 auf 5'140 MWh.

Die Hochrechnung für das Jahr 2020 geht von rund 8'500 MWh aus. Im kommenden Jahr soll schliesslich auch mit dem Bau des Fernwärmeasts ins Dorf Kirchberg begonnen werden. Das Wärmenetz Bazenheid-Kirchberg dürfte im geplanten Endausbau jährlich rund 20'000 MWh ab dem Energiepark des ZAB beziehen.

Nach dem Umbau des Energieparks Bazenheid werden jährlich insgesamt 400'000 bis 450'000 MWh Wärme zur Nutzung verfügbar sein. Der ZAB ist somit mit seiner Infrastruktur künftig in der Lage, den Bedarf für verschiedene Fernwärmenetze jederzeit und nach Massgabe der saisonalen Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Über die Fernwärme wird der Verwaltungsrat des ZAB die Delegierten anlässlich der Delegiertenversammlung vom Freitag, 27. November, informieren.

Mittwoch, 28. Oktober, 09:08 Uhr

Mozart muss warten: Die Aufführung von «Missa solemnis» des Johanneschors Niederhelfenschwil an Allerheiligen ist abgesagt

(pd/uh) Seit Monaten sind – coronabedingt – beim Johanneschor Niederhelfenschwil Proben und Aufführungen abgesagt, so auch die «Missa solemnis» von Mozart an Allerheiligen, heisst es in einer Mitteilung. Für einen trotzdem festlichen Gottesdienst sorgen die Organistin Antonia Widmer und die Trompeter André Zollinger und Christoph Luchsinger. Sie spielen Barockmusik von Händel, Purcell, Vivaldi, Rathgeber und Rameau. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Pater Didier Mungilingi beginnt um 10.30 Uhr, anschliessend Gräberbesuch.

Dienstag, 27. Oktober, 17:05 Uhr

Pause für den STV Wil und Volley Uzwil: Volleyballverband unterbricht wegen Corona alle Meisterschaften mit Ausnahme der NLA

(pd/tm) Swiss Volley will laut Mitteilung einen Beitrag zur Eindämmung der Coronapandemie leisten. Deshalb habe der Meisterschaftsausschuss in einer Dringlichkeitskonsultation am Montag entschieden, die Volleyballsaison mit Ausnahme der NLA per sofort bis auf weiteres, mindestens jedoch bis 23. November 2020 zu unterbrechen. Betroffen von diesem Beschluss sind die lokalen Vereine STV Wil und Volley Uzwil.

Dienstag, 27. Oktober, 15:30Uhr

Pflanzenkauf mittels Augmented Reality

Passt die Pflanze hierhin? Augmented Reality erleichtert die Kaufentscheidung; Pflanzen können direkt ins Wohnzimmer projiziert werden.

(pd) Der Pflanzenshop feey aus Uzwil will seinen Kunden das Einkaufserlebnis mit Augmented Reality erleichtern. So ist es möglich, eine beliebige Pflanze auf der Webseite auszuwählen und ins eigene Wohnzimmer zu projizieren. Dieses Angebot bietet sich gerade zu Zeiten der Pandemie an, um sicher von Zuhause aus einzukaufen.

Gemäss einer Medienmitteilung von feey ist dies das erste Mal, dass Augmented Reality über einen mobilen Web-Browser in einem Schweizer Shop möglich ist. Dies hat feey in Zusammenarbeit mit der Software-Agentur Bitforge lanciert.

Um auf Augmented Reality aufmerksam zu machen, startet feey eine Spass-Kampagne: Es geht darum, Riesenpflanzen in Szene zu setzen. Die Bilder können bis am 21. November über die Webseite www.monsterpflanzen.ch eingereicht werden. Preise im Wert von über 6000 Franken können gewonnen werden.

Dienstag, 27. Oktober, 14:00 Uhr

Schulrat Flawil steht vor Veränderungen

Die Gemeinde und der Schulrat haben erkannt, dass neue Organisationsformen gefragt sind. Für die nächste Amtsperiode gilt es, die richtige Organisationsform für die Zukunft Flawils zu finden. Die FDP befürwortet die Reorganisation seit langem und hat bewusst Kandidaten gesucht, die sich mit ihrem beruflichen Fachwissen und ihrer Erfahrung als Person und Elternteil einbringen können.

Die Parteileitung der FDP portiert mit Beat Ziegler im zweiten Wahlgang einen liberalen, bürgerlichen und kooperativen Kandidaten. Ziegler ist Familienvater und Projektleiter einer Schweizer Bank.

Auch der CVP Kandidat Michael Scheiwiller passt in das gesuchte Profil. Die Parteileitung der FDP Flawil schlägt der Gemeinde deshalb den CVP Mann Scheiwiller für die GPK und den FDP Kandidaten Zieger als Schulrat vor.

Dienstag, 27. Oktober, 12:45 Uhr

Projekt zum Thema Trinkwasser wird ausgezeichnet

Die Lokalgruppe St.Gallens - Viva con Agua - ist für ihr Projekt zum Thema sauberes Trinkwasser mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden.

(pd) Das Projekt «Viva con Agua: Gründung der Local Crew St.Gallen» ist mit dem ersten Platz des 16. Jugendprojekt-Wettbewerbs des Kantons St.Gallen ausgezeichnet worden. Ziel des Projekts der Nesslauer Gruppe war es, auf Festivals, Konzerten sowie an Sportveranstaltungen Geld für sauberes Trinkwasser weltweit zu sammeln. Seit der Gründung von «Viva con Agua St.Gallen» sind bereits fast 20000 Franken gesammelt sowie ein Benefizkonzert organisiert worden. Der Preis war auf 1400 Franken dotiert.

Mit dem zweiten Platz, dotiert mit 1100 Franken, ausgezeichnet worden ist ein Projekt aus St.Gallen mit dem Namen «Get Together». Ziel des Projekts ist es, Treffen zwischen Asylsuchenden oder Geflüchteten und Schweizer Jugendlichen zu organisieren. Mit dem dritten Platz, dotiert mit 950 Franken, ausgezeichnet worden ist das Projekt «Politbox Gossau», dessen Ziel es ist, dass Jugendliche die lokale Politik mitgestalten können.

Auf dem 4. Platz, dotiert mit 550 Franken, landete das Projekt «Aufgeben? - Durchhalten!» einer Gruppe aus Degersheim. Das Projekt entstand als eine Abschlussarbeit der Fachmittelschule und hatte das Ziel: «Schreiben und Gestalten eines Bilderbuches zu Optimismus und Pessimismus für Kinder im Vorschulalter.» Das Bilderbuchprojekt ist mit einem zweiten Projekt verknüpft, einem Zeichnungshilfestellungs-Heft; «Wenn Striche lebendig werden».

Die Jury hat sich zwischen elf digital präsentierten Projekte entscheiden müssen. Mehr Informationen zum Wettbewerb unter: www.jugendprojekte.ch

Dienstag, 27. Oktober, 09:15 Uhr

Selbstunfall in Henau - Führerausweis entzogen

Ein 56-jähriger Mann verursachte alkoholisiert einen Selbstunfall.

(kapo) Am Montagabend um 21:15 Uhr, hat ein 56-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Henauerstrasse einen Selbstunfall verursacht. Er fuhr mit seinem Auto von Niederuzwil kommend in Richtung Henau. Dabei wurde er von einem anderen Auto überholt. Gemäss seinen Angaben erschrak er dadurch, weshalb er das Steuer seines Autos nach rechts herumriss.

In Folge kollidierte das Auto des 56-Jährigen mit einem Metallzaun am Fahrbahnrand. Die Kantonspolizei St.Gallen stellte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Die durchgeführte Beweissichere Atem-Alkoholprobe ergab einen Wert von 0.89 mg/l. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 6'500 Franken.

Dienstag, 27. Oktober, 08:30Uhr

Laternen- und Räbeliechtliumzug in Rickenbach abgesagt

Die Tradition wird gebrochen: Corona verunmöglicht den Laternen- und Räbeliechtliumzug in Rickenbach.

(pd) Die Primarschulgemeinde Rickenbach verkündet in ihrem Mitteilungsblatt, dass der traditionelle Laternen- und Räbeliechtliumzug des Kindergartens und der Unterstufe Rickenbach am 9. November 2020 nicht durchgeführt werden kann. Dies aufgrund der seit dem 19. Oktober 2020 geltenden strengeren Corona- Schutzmassnahmen.

Dienstag, 27. Oktober, 06:32 Uhr

Zweiter Coronafall im Alterszentrum Sonnenhof

(rus)Am Wochenende vermeldeten die Verantwortlichen des Wiler Alterszentrum Sonnenhof einen ersten Coronafall. Das Zentrum steht deshalb seit dem 24. Oktober unter Quarantäne. Nun wurde auch ein zweiter Bewohner positiv getestet.

Die Betreiberin Thurvita setze alles daran, dass die besonderen Schutzmassnahmen nur solange gelten müssten, wie es nötig sei. «Um das Risiko weiterer Ansteckungen so gering wie möglich zu halten, setzt Thurvita auf die konsequente Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen durch die Mitarbeitenden, die Bewohnenden und die Angehörigen.»

In den anderen Thurvita-Standorten gelten die Einschränkungen, welche die Regierung des Kantons St.Gallen per heute Dienstag für alle Alters- und Pflegeheime im Kanton St.Gallen verfügt hat.

Montag, 26. Oktober, 20:55 Uhr

Bühne Thurtal verkündet Pläne für aktuelle Saison

Im Hof des Klosters Fischingen soll im Sommer 2021 das Stück über Ulrich Zwinglis Frau aufgeführt werden.

(Bild: Nik Roth)

(miz) Mit Spannung und Unbehagen erwartet die Kulturszene die Pressekonferenz des Bundesrates am Mittwoch – dort werden die neuen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet. Und es könnte auch das Kulturleben treffen. Doch die Bühne Thurtal ist optimistisch: Per Livestream und Youtube-Video meldet sich das kleine Off-Theater aus Herisau und gibt die Pläne für die aktuelle Saison bekannt.

Der Uzwiler Simon Keller.

Der Uzwiler Simon Keller, Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter, lässt zuerst die vergangene pandemiebedingt verkürzte Saison Revue passieren, bevor er mit Unterstützung zweier Darsteller die Pläne enthüllt. Die verschobenen Stücke werden nachgeholt, das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» wird in einem grösseren Raum aufgeführt. Und man plane ein Stück rund um die Probleme des abgesagten Freilichtspiels «Zwinglis Frau», das werde eine rasante Komödie, so Keller.

«Zwinglis Frau» wird 2021 nachgeholt

Das Kinderstück «Eine Woche voller Samstage» feiert am 25.November in der Tonhalle Wil Premiere, es wird dort gespielt bis 13.Januar 2021. Die direkt vor dem Lockdown fixfertig geprobte Dinnerkomödie «Verdammte Baustelle» wird nun am 7., 9. und 10. Januar 2021 im Eisenwerk Frauenfeld aufgeführt – und soll auch gestreamt werden.

Im Sommer 2021 wolle man dann das Freilichtheater «Zwinglis Frau» im Klosterhof Fischingen nachholen, Premiere ist am 17. Juli 2021. Die Tribüne werde grösser gebaut, so dass das Publikum mit Abstand sitzen könne.

Zudem schreibe die Bühne Thurtal ein Stück über die Situation vom Sommer 2020, «eine rasante Komödie» kündigt Keller an. Sie soll handeln von der Entstehung rund um «Zwinglis Frau», von arroganten Schauspielern, von einer Produktion, die sie nicht im Griff haben, von einer Klosterleitung, die nicht spielen lassen wolle.

Aufruf zum Theaterbesuch

Simon Keller endet das Video mit einem Aufruf: Theater zu machen, das sei nicht ihr Hobby, sondern ihr Job. Nirgends sei die Ansteckungsrate niedriger als im Theater. Vielleicht sehe man sich bald, im Theater, wo man sich für zwei, drei Stunden ablenken lassen könne von der Situation da draussen.

Montag, 26. Oktober, 20:54 Uhr

Kein Faustball mehr für Rickenbach-Wilen in dieser Saison: Verband sagt Hallensaison in diesem Jahr wegen Corona ab

Thomas Weder und Rickenbach-Wilen werden 2020 keine Hallenpartien bestreiten können.

(tm/pd) Der Zentralvorstand von Swiss Faustball hat am Montagbend laut Mitteilung entschieden, die nationalen und regionalen Faustball-Hallenmeisterschaften 2020/21 in der geplanten Form abzusagen. Angesichts der rasanten Verbreitung von Covid-19, der zunehmend restriktiveren Vorgaben und vor allem der regional unterschiedlichen Regelungen habe man den Entscheid der Vorwoche revidiert.

Die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen wird in diesem Jahr also keine Hallenpartien bestreiten. Für die Hinterthurgauer und alle anderen Teams besteht aber noch etwas Hoffnung für Indoorfaustball im nächsten Jahr: Der Verband will im Dezember prüfen, ob in den Monaten Januar und Februar eine verkürzte Meisterschaft möglich wäre.

Montag, 26. Oktober, 16:46 Uhr

Niederbüren: Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage liegen frühestens im Dezember vor

(dh) Im September flatterte mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde eine Umfrage in die Haushalte der Niederbürer Bevölkerung. Die Ergebnisse sollen den Legislaturzielen des neuen Gemeinderates dienen. Wie von der Gemeinde zu erfahren ist, sind rund 140 Bögen ausgefüllt und an die Gemeinde zurückgesendet worden. Derzeit läuft die Auswertung.

Über die Resultate wird die Bevölkerung zwischen Dezember und Februar informiert, heisst es auf Anfrage. Die Sitzung zu den Legislaturzielen sei auf Anfang Jahr angesetzt.

Montag, 26. Oktober, 15:03 Uhr

Einbruch in Restaurant in Flawil

Einbrecher suchten am Wochenende ein Restaurant in Flawil heim. Beim Einbruchsobjekt handelt es sich nicht um das abgebildete Haus.

(kapo/mkn) In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend brachen Unbekante in ein Restaurant an der Toggenburgerstrasse in Flawil ein. Das teilte die Kantonspolizei mit.

Die Einbrecher verschafften sich über eine Kellertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In Innern stahlen sie Bargeld im Wert von rund 250 Franken. Unter Mitnahme des Geldes verliess sie das Gebäude anschliessend und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Franken geschätzt, heisst es zum Schluss.

Sonntag, 25. Oktober, 10:32 Uhr

Bei Verkehrskontrolle in Oberbüren Marihuana gefunden

(kapo) Am Samstag, kurz vor 19 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen bei einer Verkehrskontrolle auf der Westumfahrung in einem Auto rund 230 Gramm Marihuana gefunden. Drei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren wurden festgenommen.

Die drei Männer, ein 23-jähriger Italiener sowie ein 28-jähriger Nordmazedonier und ein gleichaltriger Kosovare, waren in ihrem Auto unterwegs. Bei der Tankstelle auf der Westumfahrung wurden sie von der Kantonspolizei St.Gallen kontrolliert. Dabei konnten in zwei Verstecken insgesamt rund 230 Gramm Marihuana gefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Die drei Männer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

Sonntag, 25. Oktober, 10:25 Uhr

100'000 Franken Schaden nach Kellerbrand in Schwarzenbach

(kapo) Am Samstag, kurz vor 15.50 Uhr, ist es im Keller eines Hauses an der Hirschenstrasse in Schwarzenbach zu einem Brand gekommen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die ausgerückten Rettungskräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest, welche aus dem Keller des Hauses kam. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und eine Ausbreitung auf die übrigen Stockwerke verhindern. Zwei Bewohner, eine 73-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Spital gebracht. Die genaue Brandursache ist derzeit unbekannt und wird von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Im Vordergrund der Ermittlungen steht eine eingeschaltete mobile Herdplatte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100'000 Franken geschätzt.

Sonntag, 25. Oktober, 10:10 Uhr

25-jähriger Mann nach verbaler Auseinandersetzung geschlagen

(kapo/rms) Am Sonntag, um 00:40 Uhr, ist ein Mann von drei Unbekannten am Bahnhof Wil mit Schlägen und Tritten traktiert und verletzt worden. Der 25-Jährige fuhr, in Begleitung zweier Kollegen, mit dem Zug von St.Gallen nach Wil. Beim Verlassen des Zuges kam es nach jetzigen Erkenntnissen zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den drei Unbekannten.

Daraufhin schlugen die Unbekannten auf den 25-Jährigen ein und taktierten ihn mutmasslich auch mit Tritten, als dieser bereits am Boden lag. Die beiden Kollegen des Mannes versuchten ihm zu helfen, worauf die Unbekannten die Flucht ergriffen. Er zog sich unbestimmte Verletzungen am Kopf zu und wurde von der Rettung ins Spital gefahren.

Sonntag, 25. Oktober, 08:09 Uhr

Sonntags-Heimspiel des Badmintonclubs Uzwil abgesagt

(tm) Das Heimspiel des Badmintonclubs Uzwil gegen Lausanne (Sonntag, 12.30 Uhr) findet nicht statt. Grund ist ein positiver Coronafall bei den Waadtländern. Am Samstag hatten die Uzwiler ihre dritte NLA-Partie mit 5:3 in Yverdon gewonnen.

Die Uzwiler (in Rot) erhalten am Sonntag eine Pause, weil ein Spieler von Gegner Lausanne positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Bild: Benjamin Manser (Niederuzwil, 4. Oktober 2020)

Samstag, 24. Oktober, 16:44 Uhr

Wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen

(kapo/bro) Am Samstag war eine 63-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Autobahn A1 von Zürich nach Wil unterwegs und befuhr die Autobahnausfahrt. Beim Lichtsignal beabsichtigte sie laut Kantonspolizei St.Gallen nach links in Richtung Wil abzubiegen. Aufgrund des roten Lichtsignals musste sie ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen. Als dieses nach eigener Aussage auf grün schaltete, bog sie nach links ab.

Gleichzeitig fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto von Wattwil ebenfalls in Richtung Autobahnzubringer. Auch er gab an, dass sein Lichtsignal auf grün geschaltet war und fuhr daher geradeaus, heisst es in einem Communiqué der Kantonspolizei weiter.

Am Samstag kollidierten zwei Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

16'000 Franken Sachschaden

In der Folge kam es im Verzweigungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Autos. Dadurch drehte sich das Auto des 25-Jährigen, fuhr über die Gegenfahrbahn und kam erst im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Bei der Kollision verletzte sich die 63-Jährige leicht. Die Rettung brachte die Frau ins Spital. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16'000 Franken geschätzt.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Sie bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Ampelstand machen können, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter 058-229-81-00 zu melden.

Samstag, 24. Oktober, 10:00 Uhr

Whirlpool an der Konstanzerstrasse in Brand geraten

(kapo/rms) Am Freitag, kurz nach 16:30 Uhr, ist es an der Konstanzerstrasse zu einem Brand eines Whirlpools gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei am Samstag mit. Die Notrufzentrale habe die Meldung über einen Brand bei einem Einfamilienhaus erhalten. Daraufhin sei die örtliche Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort stellte sie den Brand im Gartenbereich fest und brachte diesen rasch unter Kontrolle.

Kurz nach 17 Uhr war der Einsatz grösstenteils bereits beendet.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Whirlpool aus zurzeit unbekannten Gründen in Brand. Dadurch wurde auch die nahegelegene Hausfassade stark beschädigt. Die genaue Brandursache wird nun von Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100'000 Franken geschätzt. Verletzt wurde niemand, sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage.



Freitag, 23. Oktober, 20:46 Uhr

Alle Futsal-Spiele der Premier League sind abgesagt – auch Futsal Uzwil gegen Futsal Maniacs Wettingen

(bl) Am Sonntagnachmittag wäre es in der Lichtensteiger Freudegghalle zum Premier-League-Spiel Futsal Uzwil – Futsal Maniacs Wettingen gekommen. Daraus wird nichts. Der Verband hat sämtliche Futsalspiele des Wochenendes abgesagt.

Freitag, 23. Oktober, 18:27 Uhr

Zwangspause für EC Wil und EHC Uzwil: Alle Meisterschaften der Eishockey-Amateure vorübergehend unterbrochen

Das Heimspiel des EC Wil (in Schwarz-Weiss) gegen Bellinzona wird verschoben.

(pd/tm) Da einige Kantone aufgrund der Coronapandemie ein Trainings- und Wettkampfverbot für Mannschaftssportarten im Amateurbereich beschlossen haben, hat der Schweizer Eishockeyverband sämtliche Amateurmeisterschaften vorübergehend unterbrochen. Betroffen von diesem Entscheid sind die regionalen Clubs EC Wil und EHC Uzwil. Wie lange der Unterbruch andauert, werde nach der Bundesratinformation vom 28. Oktober entschieden, heisst es in der Mitteilung des Verbands weiter.

Bereits einige Stunden vor diesem Entscheid wurde das Heimspiel des EC Wil gegen Bellinzona abgesagt. Dazu Wils Sportchef Patrick Hohl: «Bei zwei Spielern unseres Teams besteht Covid-19-Verdacht, doch die Testresultate liegen noch nicht vor. Deshalb haben wir das Spiel vorsorglich abgesagt.»

Freitag, 23. Oktober, 17:36 Uhr

«Persönlich im Hof» abgesagt

(pd) Die Coronapandemie verhindert die Durchführung der nächsten Veranstaltung von «Persönlich im Hof zu Wil». Unter der Leitung von Moderator Roland P. Poschung hätte am Sonntag eigentlich eine Gesprächsrunde mit Susi Noger, Mitglied P26, der geheimen Kaderorganisation zur Aufrechterhaltung des Widerstandswillens in der Schweiz im Kalten Krieg im Fall einer Besetzung sowie Alex Walser, Buchautor und ehemaliger Militär-Jetpilot sowie Swissair-Captain, stattfinden sollen.

Freitag, 23. Oktober, 14:45 Uhr

In Quarantäne: Spiel der Frauen zwischen dem FC Ebnat-Kappel und dem FC Uzwil abgesagt

Die Ebnater Spielerinnen und Trainer Sead Karalic sind zu einer Zwangspause verdonnert worden.

(bl) Weil sich wegen eines Coronafalles drei Spielerinnen des Zweitligisten Ebnat-Kappel in Quarantäne begeben mussten, fällt das Meisterschaftsspiel vom Samstagabend gegen Uzwil aus.

Die aus dem gleichen Grund vor einer Woche verschobene Partie gegen Linth-Schwanden wurde auf den kommenden Mittwoch, 28. Oktober, terminiert. Ebnat-Kappel – Uzwil soll am Mittwoch, 4. November nachgeholt werden.

Freitag, 23. Oktober, 14:44 Uhr

Ausserordentliche Kirchbürgerversammlungen in der Gemeinde Kirchberg: Gleiche Zeiten – neue Räumlichkeiten

(bl) Am kommenden Mittwoch, 28. Oktober, laden die katholischen Kirchgemeinden von Bazenheid, Gähwil und Kirchberg zu ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen ein. Themen sind die Wahl des neuen Pfarrers sowie die Auftragserteilung zur Vereinigungsabklärung betreffend der Kirchenverwaltungen.

Um in Zeiten der Coronakrise die Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten zu können, finden die Veranstaltungen nicht in den ursprünglich publizierten Räumlichkeiten, sondern in den katholischen Kirchen der drei Dörfer statt. Startzeiten: Bazenheid, 18.45 Uhr, Kirchberg, 19.30 Uhr, Gähwil, 20.15 Uhr.

Die ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen werden am nächsten Mittwoch in die katholischen Kirchen (hier jene in Bazenheid) der Dörfer verlegt.

Freitag, 23. Oktober, 10:37 Uhr

Fischingen: Mit über 1 Promille unterwegs

Übermässiger Alkoholkonsum wurde einem Autofahrer in Fischingen zum Verhängnis. Er ist seinen Führerausweis los.

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr an der Fischingerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 25-jährigen Schweizer einen Wert von 0,65 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Freitag, 23. Oktober, 09:35 Uhr

Starker Preisanstieg für Eigenheime im Hinterthurgau

(ken/red) Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser steigen im Thurgau überdurchschnittlich. Besonders stark kletterten die Preise im Bezirk Münchwilen. Mitverantwortlich für diesen Trend ist auch die Coronapandemie: Wird mehr im Homeoffice gearbeitet, steigt die Nachfrage nach einem geräumigen Heim.

Donnerstag, 22.Oktober, 17:44 Uhr

Zu grell: Petition gegen das Farbkonzept der Uzehalle gestartet

Das Komitee stört sich am grellen Farbkonzept und setzt sich für ein neutraleres ein.

(dh) Die Sanierung der Uzehalle wurde von der Bevölkerung am 23. August klar gutgeheissen. Nun regt sich in Uzwil aber Widerstand gegen das Farbkonzept. Das Komitee «Farbkonzept Uzehalle» freue sich zwar, dass die Uzehalle nun wieder auf den neusten Stand gestellt wird. «Nur mit dem grellen Farbkonzept, welches im Aussen- und Innenbereich störend wirkt, sind wir nicht wirklich glücklich», schreibt das Komitee auf seiner Website. Geplant sind Wandpanels in den Farben Grün, Gelb und Weiss.

Bereits am Infoabend vor der Abstimmung habe das Komitee Einwände gegen das «befremdende Farbkonzept vorgebracht und vorgeschlagen, das Grün durch Hellblau zu ersetzen». Diese Farbgebung würde den Vereinsfarben des EHC Uzwil entsprechen. Das Komitee ist der Meinung, dass die Gemeinde das neue Konzept durchboxen wolle. Es fühlt sich nicht ernst genommen und hat deshalb eine Petition lanciert. Das Komitee setzt sich nun für «ein zeitloses, dezentes und vor allem neutrales Farbkonzept» ein, um allen Anlässen und Vereinen gerecht zu werden.

Donnerstag, 22.Oktober, 16:51 Uhr

Neue Vereinbarung und Bauprojekte beim Bütschwiler Seniorenzentrum Solino

(pd/dh) Die Totalrevision der Zweckverbandsvereinbarung für das Seniorenzentrum Solino konnte abgeschlossen werden. Der Kanton hat die neue Vereinbarung genehmigt und per 13. Juli 2020 in Kraft gesetzt, teilt das Seniorenzentrum mit.

Von zentraler Bedeutung sei der neue Zweckartikel. So können künftig zusätzliche durchlässige Angebote mit Bereich Wohnen, Betreutes Wohnen, Wohnen mit Serviceleistungen und internen ambulanten Dienstleistungen angeboten werden. Neu hat zudem jede Verbandsgemeinde Anspruch auf je einen Sitz im Verwaltungsrat und in der Kontrollkommission. Das Verwaltungsratspräsidium verbleibt auch künftig in der Standortgemeinde Bütschwil-Ganterschwil. Die Delegiertenzahl wird sich auch künftig nach Massgabe der Beteiligung der Verbandsgemeinden zusammensetzen.

Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil steht bald unter neuer Führung.

Bauprojekte in Vorbereitung

An der Delegiertenversammlung 2020 ist der beantragte Projektierungskredit von 287'000 Franken für das Projekt «Solino plus» genehmigt worden, heisst es weiter. Geplant ist die Realisierung eines Neubaus auf der Ostseite. Man gehe von Baukosten von etwas über neun Millionen Franken aus. Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung soll im Herbst 2021 über den notwendigen Baukredit abstimmen.

Das Coronavirus hinterlasse auch im «Solino» Spuren, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Der genaue Umfang sei noch unklar.

Leiter Markus Brändle geht in Pension.

Nachfolgeregelung für die Geschäftsleitung

Im Herbst 2021 wird Markus Brändle nach über 20-jähriger Tätigkeit als Gesamtleiter des Regionalen Seniorenzentrum Solino in Pension gehen. Die interessante und vielseitige Stelle für eine neue Geschäftsleiterin oder einen neuen Geschäftsleiter wird zur Bewerbung ausgeschrieben.

Donnerstag, 22. Oktober, 13:55 Uhr

SRFT schafft eigenes rheumatologisches Angebot in Wil und Wattwil

(pd/dh) Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) erhält mit Dr. med. Natalie Köger eine eigene Spezialistin für Rheumatologie, teilt die Spitalregion mit. Köger baut zunächst ein neues rheumatologisches Angebot im Spital Wil auf, wird ab 2021 aber auch die rheumatologische Sprechstunde im Spital Wattwil betreuen, die noch bis Ende Jahr vom langjährigen Konsiliararzt Michael Späth geführt wird.

Mit der Anstellung von Natalie Köger bietet die SRFT zum ersten Mal in ihrer Geschichte eigene rheumatologische Sprechstunden und Behandlungen an.

Die 43-Jährige war bereits von 2007 bis 2009 als Assistenzärztin und von 2010 bis 2015 als Oberärztin Medizin im Spital Wil tätig. Natalie Köger hat zuletzt am Kantonsspital St.Gallen als Oberärztin in der Klinik für Rheumatologie gearbeitet.

Die Rheumatologie beschäftigt sich mit zahlreichen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Diese können lokalisiert auftreten aber auch auf den ganzen Körper verteilt sein. Bei einigen dieser Erkrankungen sind auch andere Organsysteme (Haut, Nerven, Herz, Lunge oder Niere) betroffen, wobei oft ein Zusammenhang mit dem Immunsystem besteht. Aufgrund dieser Komplexität sei eine exakte und rasche Diagnose häufig eine Herausforderung.

Donnerstag, 22. Oktober, 12:19 Uhr

Oberbüren und Zuzwil legen Zwischenabschluss der Rechnung 2020 vor

Während Zuzwil von einem Minus für das Jahr 2020 ausgeht, rechnet Oberbüren mit einem besseren Ergebnis als ursprünglich angenommen.

(pd/dh) Der Zuzwiler Gemeinderat hat vom Zwischenabschluss der Rechnung 2020 Kenntnis genommen. Für das Rechnungsjahr sah das Budget ein operatives Minus von fast 1,24 Millionen Franken vor, heisst es in einer Mitteilung. Aus heutiger Sicht könne festgestellt werden, dass die prognostizierten Erträge mehrheitlich eingehen respektive die budgetierten Aufwände eingehalten werden können.

Die Finanzplanung vom Januar 2020 rechnete für das Jahr 2021 mit einem Minus von rund 1,9 Millionen Franken. Die Corona-Pandemie lasse für das Jahr 2021 eine Verschlechterung der Finanzen erahnen. Das kantonale Steueramt prognostiziere einen Rückgang bei den Steuererträgen. Dazu müssen die Gemeinden bei einigen Aufgaben mit höheren Aufwänden beziehungsweise tieferen Einnahmen rechnen, heisst es weiter. So beispielsweise bei den Abgabebeiträgen an den öffentlichen Verkehr, uneintreibbaren Krankenkassenprämien oder der Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung.

Der Gemeinderat hat die Budgetrichtlinien für das Jahr 2021 festgelegt. Diese wurden im Interesse einer verantwortungsvollen Finanzpolitik und einem ausgeglichenen Gemeindehaushalt sowie einer möglichst einheitlichen Budgetierungspraxis erlassen. Grundsätzlich soll bei allen Konsum- und Investitionsausgaben eine mögliche Zurückhaltung ausgeübt werden.

Oberbüren prognostiziert besseren Abschluss

Auch die Oberbürer Finanzverwaltung hat per Ende September einen Zwischenabschluss des Rechnungsjahres 2020 erstellt. Die Hochrechnungen lassen gemäss Mitteilung darauf schliessen, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde besser als budgetiert abschliessen wird. Bei den Steuern wird ein Mehrertrag erwartet. Zudem könne bei den Sozialhilfeleistungen sowie bei den Schulen mit einem Minder­aufwand gerechnet werden.

Donnerstag, 22. Oktober, 08:14 Uhr

Zuzwil verzichtet für das Jahr 2020 auf die Erhebung von Benutzungsgebühren bei Vereinen

Die Vereine konnten wegen Corona viele Anlässe nicht wie geplant durchführen.

(pd/dh) Die Coronapandemie zwingt viele Organisatoren ihre Anlässe und Veranstaltungen zu verschieben oder ganz abzusagen. Das führt bei vielen Vereinen und Organisationen in diesem Jahr zu Einkommensausfällen. Die Gemeinde Zuzwil kommt den Vereinen entgegen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der Gemeinderat habe entschieden, den Vereinen und Organisationen entgegenzukommen und in diesem Jahr vollständig auf die Erhebung der Benützungsgebühren zu verzichten. Es werden rund 11'000 Franken nicht verrechnet. So sollen die Vereinskassen in diesem speziellen Jahr etwas entlastet werden. Zu den Infrastrukturen der Gemeinde gehören unter anderem die Turnhallen, die Rasensportanlagen sowie der Mehrzweck- oder der Gemeindesaal.

Mittwoch, 21. Oktober, 18:18 Uhr

Gemeinde Uzwil konkretisiert Sparmassnahmen

Die Gemeinde Uzwil gibt bekannt, wo gespart werden soll.

(pd/dh) Vergangene Woche kommunizierte die Gemeinde Uzwil ihr Budget – mit fast einer Million Franken Defizit. Grund dafür seien Mehrkosten, die durch die Coronapandemie entstehen, so etwa beim öffentlichen Verkehr. Zusätzlich gebe es Kostenverschiebungen vom Kanton auf die Gemeinden. Zugleich teilte die Gemeinde mit, dass Sparmassnahmen getroffen werden. Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde konkretisiert sie, wie diese aussehen.

So seien etwa verschiedene Unterhaltsarbeiten für Immobilien aus dem Budget gestrichen. Wie auch die vierjährliche Umfrage, die die Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner erfasst. Ebenfalls verzichtet werde auf die Erneuerung der Homepage von Gemeinde, Schulen und Technischen Betrieben, obwohl der Bedarf längst bestehe. «Die Seiten sind nicht kundenfreundlich, nicht mobiletauglich. Die Kundenreaktionen sind nicht gut», heisst es dazu.

Des Weiteren werde die Informatiklösung für die Administration der Einbürgerungsgesuche nicht beschafft. Sie würde die Prozesse effizienter gestalten und den digitalen Dossieraustausch mit dem Kanton ermöglichen. Gestrichen wurde auch der Ersatz der Gemeindebroschüre und einer weiteren Publikation. Und die Gemeinde zieht sich aus der Finanzierung des Niederuzwiler Frühlingsmarktes zurück.

Mittwoch, 21. Oktober, 17:17 Uhr

Vernissage und Theater finden in Uzwil am Wochenende statt

(dh) Wegen der Coronapandemie werden derzeit viele Anlässe abgesagt. Die Vernissage von der Ausstellung Sein&Stein in der Galerie am Gleis in Uzwil wird mit den nötigen Schutzmassnahmen stattfinden, wie am Mittwoch von den Veranstaltern zu erfahren ist. Die beiden Oberuzwiler Künstler Marlies Gemperle und Norbert Rechsteiner halten verschiedene Arten von «Sein» künstlerisch fest. Während Marlies Gemperle den Lauf des Lebens auf Leinwand bannt, meisselt Norbert Rechsteiner seine Interpretationen aus Stein.

Die Proben waren nicht umsonst. Die Theatergruppe Henau kann auftreten.

Ebenfalls stattfinden können die Aufführungen der Theatergruppe Henau. «Wir können die Aufführungen mit einem neuen Schutzkonzept durchführen», heisst es von der Gruppe am Mittwoch. Dies, weil nur zwischen 25 und 30 Gäste vor Ort sein werden. Mit «An Hundstagen Glück» interpretieren die Darsteller Sagen und Märchen aus der Region. Laut Veranstalter besteht am 25. Oktober oder an den Vorstellungen des zweiten Wochenendes die Möglichkeit für die Reservation eines einzelnen Platzes.

Mittwoch, 21. Oktober, 15:13 Uhr

Jonschwiler Fahnen auf dem Bielersee

(pd/dh) Der Lions Club Büren, zusammen mit dem Motorschiff Jura, riefen im März 2020 schweizweit zu einem Fahnenwettbewerb auf, wer die kreativste Fahne gestaltet. Zugelassen waren Schulklassen ab der 5. Klasse.

Die Klasse 2c holte den ersten Platz mit dieser Fahnengestaltung.

Den ersten Platz durfte die Jonschwiler Klasse 2c mit der Fahne «Rettungsring» in Anspruch nehmen, während die Klasse 2b mit der Fahne «Brüllender Löwe» den zweiten Platz gewann.

Die Klasse 2a erhielt ebenfalls für das Mitmachen einen Preis. Den Siegern winkt eine Lagerwoche auf der MS Jura. Die Siegerfahnen bleiben nun mindestens ein Jahr auf der MS Jura und werden dort im Wind wehen beziehungsweise auf dem Schiff ausgestellt werden.

Die MS Jura ist unterwegs auf den drei Juraseen. Der Oldtimer – es ist das erste dieselbetriebene Kursschiff auf dem Bielersee aus dem Jahr 1932 – steht für Seeschulwochen, Kinder- und Jugendlager zu Verfügung sowie Ferien für Institutionen und Familien und Tages- oder Wochenendfahrten.

Mittwoch, 21. Oktober, 14:58 Uhr

Nach Zusammenbruch des Werbemarktes wegen der Coronakrise: Onlinemagazin für den Fussballnachwuchs wird eingestellt

(rus) Anfang des Jahres lancierten die Wiler Kanawai Medien AG und Future Champs Ostschweiz (FCO) gemeinsam das Newsportal «hallochamps.ch». Gedacht war es als Plattform für den Fussballnachwuchs in der ganzen Ostschweiz. Nun wird das Angebot per Ende Monat eingestellt.

Das Onlinemagazin Hallochamps.ch.

Als Grund nennt der FC St.Gallen, der bedeutendste Beteiligte bei FCO, in einer Mitteilung den eingebrochenen Werbemarkt in Folge der Covid-19-Pandemie. Ein solches Onlinemagazin liesse sich so nicht betreiben.

Die Wiler Kanawai Medien AG betreibt auch die Plattform «hallowil.ch». Auch diese wird derzeit einer vertieften Prüfung unterzogen, wie Anfang des Monats bekannt wurde.

Mittwoch, 21. Oktober, 13:18 Uhr

Keine Feier in Flawil: Trägerverein sagt Anlass zu 20 Jahren Jungunternehmerförderung ab

Am 27. Oktober 2000 wurde der Trägerverein Tedi-Zentrum (Technologie- und Dienstleistungszentrum) Flawil gegründet. In den kommenden Jahren sollte aus diesen ersten Bemühungen, Jungunternehmer zu fördern, ein Netzwerk von Jungunternehmerzentren im Raum Gossau-Flawil-Wil-Toggenburg werden. Exakt 20 Jahre später hätte das gefeiert werden sollen. Doch die für nächsten Dienstag angesetzte Feier wird abgesagt, wie der Trägerverein am Mittwochmittag mitteilte.

Mittwoch, 21. Oktober, 09:31 Uhr

Jonschwiler Jahrbuch: Vernissage abgesagt – Buch wird aber trotzdem verkauft

(dh) Das 30. Jonschwiler Jahrbuch in Folge seit 1991 ist zugleich das letzte und ein spezielles Jahrbuch in einer besonderen Zeit. So wird das diesjährige Jonschwiler Jahrbuch angepriesen. Eigentlich hätte es bei einer Vernissage am 30. Oktober gefeiert werden sollen. «Die neusten Vorgaben zur Eindämmung der Coronapandemie verunmöglichen eine Durchführung des Anlasses», schreibt die Gemeinde aber am Mittwoch in einer Mitteilung. Da es sich um die letzte Jahrbuch-Ausgabe handelt, will die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt einen Abschlussanlass organisieren. Der Zeitpunkt dieses Anlasses sei derzeit völlig offen.

Sieht so das neue Jahrbuch aus? Mit diesem Bild wird die Publikation in einem Inserat beworben.

Das Jahrbuch soll jedoch trotzdem in den Verkauf gelangen. Es erscheint trotzdem wie geplant am 30. Oktober und kostet 20 Franken. Zudem kann das Buch auch an ausgewählten Daten in Restaurants zusammen mit einem Kaffee oder Mineral vor 23 Franken in Empfang genommen werden: am Samstag, 31. Oktober, 9 bis 11 Uhr, im Restaurant Krone, Jonschwil und am Samstag, 14. November, 9 bis 11 Uhr, bei Möbel Svoboda, Schwarzenbach. Am Samstag, 7. November, 9 bis 11 Uhr, wird es auf dem Vorplatz beim Dorfbeck und Volg mit einem Gratis-Punch ausgehändigt.

Das Jahrbuch kann auch direkt beim Thur-Verlag an der Wildbergstrasse 14 bezogen werden (Voranmeldung erwünscht). Dieser bringt das Jahrbuch auch gerne nach Hause. Weitere Verkaufsstellen sind die Raiffeisenbank Schwarzenbach, der Dorfbeck Kobelt in Jonschwil sowie die Gemeindeverwaltung.

Weitere Informationen: Telefon 071 923 57 05 oder E-Mail info@thur-verlag.ch

Mittwoch, 21. Oktober, 08:30 Uhr

Oberuzwiler wird Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen

Johannes Gunzenreiner, neuer Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen.

(pd/rus) An der gestrigen Jahresversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen wurde Johannes Gunzenreiner zum Präsidenten gewählt. Er übernimmt von Hubertus Schmid, der das Amt 14 Jahre innehatte. Der Oberuzwiler Gunzenreiner ist Prorektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen.

Neben einem neuen Präsidenten wählte die Versammlung mit Dr. Thomas Riklin, Markus Meli, Prof. Dr. Larissa Schuler drei neue Vorstandsmitglieder und mit Rolf Huber und Daniel Jordan zwei neue Revisoren.

Mittwoch, 21. Oktober, 08:23 Uhr

Alle geplanten Veranstaltungen bis Jahresende im Gare de Lion abgesagt

(pd/rus) Nachdem der Kanton St.Gallen letzten Freitag beschlossen hat, ein Tanzverbot einzuführen und die Konsumation nur noch im Sitzen zu erlauben, sagt das Wiler Kulturlokal Gare de Lion alle Veranstaltungen bis Jahresende ab. «An einen ausgelassenen Party-, Tanz- oder Konzertabend ist derzeit nicht zu denken», schreiben die Verantwortlichen. Man habe Verständnis für die getroffenen Massnahmen, die dem Schutz aller dienen. Aber der Betrieb liesse sich so nicht aufrecht erhalten.

Im Gare de Lion wurden alle Veranstaltungen abgesagt.

Zwei Veranstaltungen gibt es dennoch, als Livestream unter www.garedelion.ch. Es sind dies die BandXost-Qualifikation am 24. Oktober und die OJK Jazz Jam Session am 30. Oktober.

Dienstag, 20. Oktober, 19:39 Uhr

Informationsveranstaltung zur Sanierung und Erweiterung des Bütschwiler Hallenbads zum zweiten Mal abgesagt

(pd/rus) Das Coronavirus führt erneut zu zahlreichen Absagen. Nun trifft es auch den Informationsabend zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil, der für morgen Mittwoch angesetzt gewesen wäre. Und das schon zum zweiten Mal. Bereits am 16. April hätte dieser Informationsabend stattfinden sollen und musste verschoben werden.

Das Hallenbad Bütschwil soll saniert und erweitert werden.

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands schreibt am Dienstag in einer Mitteilung: «Es ist fraglich, wie repräsentativ die Veranstaltung wäre, wenn verschiedene Personen aus Vorsicht vor Ansteckung oder wegen der Maskenpflicht den Anlass nicht besuchen.» Nun würde nach einer Möglichkeit gesucht, die Informationen zeitnah auf andere Weise an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen.

Die Sanierung wird nötig, weil nach über 40 Betriebsjahren die Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen nicht mehr den Anforderungen genügen. Der Sanierungsbedarf wurde im März dieses Jahres auf etwa 1,2 Millionen Franken geschätzt. Gleichzeitig mit der Sanierung soll das Angebot erweitert werden und die Wasserfläche vergrössert werden. Hier werden die Kosten auf 2,6 Millionen Franken geschätzt. Auch weitere Optionen wie zum Beispiel drei Becken mit unterschiedlichen Temperaturen stehen zur Debatte.

Gegen die Erweiterung gab es Widerstand aus Lütisburg. Die Gemeinde sprach sich nur für eine Sanierung aus.