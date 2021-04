Wil Die Thurvita schreibt ein Minus wegen Corona Die Thurvita AG veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2020. Wegen Corona war es kein einfaches Jahr. Doch mittlerweile sind erste Schritte zurück zur Normalität möglich. 09.04.2021, 11.41 Uhr

Der Sonnenhof wurde von Corona hart getroffen. Bild: Dinah Hauser

(pd) Die Thurvita AG legt den Geschäftsbericht 2020 vor und zieht darin Bilanz aus einem schweren Jahr: Das Coronavirus hat die Einrichtungen der Thurvita hart getroffen, im vergangenen Jahr kam es zu mehreren Ausbrüchen. 2020 erkrankten rund 40 Prozent der Bewohnenden und 20 Prozent der Mitarbeitenden. Bis zum Jahresende verzeichnete Thurvita 24 Todesfälle aufgrund von Covid-19. Hinter diesen Zahlen verbergen sich Trauer, Ängste und Arbeit unter schwierigsten Bedingungen, schreibt die Thurvita in einer Mitteilung.

Das Schlimmste ist aber überstanden: Für die Bewohnenden gelten wieder gewisse Lockerungen. Wer möchte, darf wieder mit vielen anderen im Speisesaal essen. Spaziergänge und Besuche bei Angehörigen zu Hause sind möglich. Ebenso finden in den Heimen wieder mehr Aktivitäten statt. Fürs Personal gibt es aber weiterhin regelmässige Covid-19-Tests mittels Speichelproben. Zum Wohl der Bewohnenden bleibt eine sehr wirksame Schutzmassnahme bestehen.

580’638 Franken Verlust

Corona bedeutete einerseits erhebliche Einschränkungen für die Bewohnenden. Anderseits verursachte die durch die Schutzmassnahmen aufwendigere Arbeit in den Heimen eine höhere Arbeitslast. Hohe Zusatzkosten für Schutzmaterial und temporäres Personal standen Mindererträgen gegenüber: Die Bettenauslastung sank im vierten Quartal um 20 Prozent. So verursachte das Coronavirus ein negatives Jahresergebnis von 580’638 Franken in der sonst ausgeglichenen Unternehmensrechnung.

Auf Ende Jahr hat zudem die Gemeinde Rickenbach die Vereinbarung für ambulante und stationäre Leistungen bei Thurvita gekündigt. Die Dienste, welche die Thurvita Spitex in Rickenbach erbrachte, beliefen sich auf 10 Prozent der gesamten Spitex-Leistungen.

Ausbaupläne für die Zukunft

Die Pläne zur Sanierung und Erweiterung des Alterszentrums Sonnenhof schreiten auch im laufenden Jahr voran. Mit der Vorstellung des Siegerprojekts des Architekturwettbewerbs im Februar erfolgte der Auftakt für die weiteren Planungsschritte. Zudem plant die Thurvita in Rossrüti neben dem bestehenden Altersheim Rosengarten einen Neubau für demenzbetroffene Menschen.