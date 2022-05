Wiler Badi gehört zu den teuersten der Ostschweiz

Wil Kostet mehr als ein Zoobesuch: Das Wiler Freibad Bergholz gehört zu den teuersten Badis der Ostschweiz 165 Franken zahlt ein auswärtiger Gast im Abonnement für fünf Monate Badeplausch im Freibad Bergholz, 135 Franken, wenn er vom subventionierten Tarif profitiert. Damit gehört die Badi im Wiler Südquartier zu den teuersten der Ostschweiz. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Vorverkauf, der vom 25. April bis zum 6. Mai dauerte, wurden 339 Saisonabonnements abgesetzt, die zum Besuch der Badi Bergholz berechtigen. Bild: PD

Bei den Tarifen für Outdoor-Badevergnügen spielt die Stadt Wil in der obersten Liga. Nach der Preiserhöhung der Wiler Sportanlagen AG (Wispag) um 15 bis 20 Prozent auf die Saison 2022 reicht es sogar für einen regionalen Spitzenplatz. Denn teurer sind nur Badis von besonderer Exklusivität, wie etwa der Caumasee bei Flims. Wobei hier die Preise zur Beschränkung des Tagestourismus bewusst angehoben wurden und Gästekarte-Inhaber wiederum weniger zahlen als in Wil.

11 Franken kostet der Einzeleintritt im Bergholz (inklusive Hallenbad) für eine erwachsene Person, die nicht in einer jener Gemeinden wohnt, die den Sportparkbau mitfinanziert haben und sich an den Betriebskosten beteiligen. 9 Franken beträgt der subventionierte Tarif für Gäste aus Bettwiesen, Braunau, Eschlikon, Jonschwil, Kirchberg, Niederhelfenschwil, Rickenbach, Sirnach, Wilen und Zuzwil. Die Preise für eine Saisonkarte liegen bei 165 Franken beziehungsweise 135 Franken für Einwohner der Partnergemeinden. Diese ermöglicht allerdings auch den Zugang zum Schwimmbad Weierwise.

Der Besuch jener Badi ist günstiger. Auswärtige zahlen hier 9 Franken, «Einheimische» 7.50 Franken, für ein Saison-Abo 117 bzw. 98 Franken. Ins Bergholz kann der Badegast mit diesem aber nicht.

Uzwil und Oberuzwil am günstigsten

Im Vergleich verschiedener Freibäder im erweiterten Einzugsgebiet dieser Zeitung kommt die vor der Eröffnung stehende, umgebaute Badi in Wattwil denjenigen in Wil tarifbezogen noch am nächsten. Dort kostet die Saisonkarte für alle zwar lediglich 90 Franken, der Einzeleintritt für Erwachsene aber 7 Franken. Unterwasser zieht für den Besuch des beheizten Schwimmbads 6 Franken pro erwachsene Person und Tag ein. 120 Franken kostet die Saisonkarte – aber nur für «Auswärtige».

Seit vergangenem Jahr mit einer neuen Rutsche ausgestattet: das Schwimmbad Weierwise in Wil. Bild: PD

Am günstigsten badet es sich in Uzwil und Oberuzwil, wo der Einzeleintritt 4.50 Franken und die Abos 55 beziehungsweise 50 Franken kosten. Im Mittelfeld spielen das Freibad Böden in Flawil (5/60 Franken), das Parkbad Murg, Münchwilen (6/80 Franken für Nicht-Genossenschafter), die Badi mit Seeanstoss in Arbon (8/80 Franken) oder das Schwimmbad Lerchenfeld in St.Gallen (5.50/82.50 Franken). Mit einem Eintrittspreis von 8 Franken ist selbst das Baden in der Stadt Zürich, etwa im «Letzigraben» oder im Freibad Seebach günstiger als in Wil.

Kostspieliger Familientag

Eins-zu-eins-Vergleiche hinken, wenn Faktoren wie die Infrastrukturen und Flächen unberücksichtigt bleiben. Das ändert aber nichts daran, dass die Kosten für einen Familien-Baditag – insbesondere im Bergholz in Wil signifikant hoch sind.

So zahlen Eltern mit zwei Kindern allein für den Eintritt 38 Franken – ohne Glace, ohne Pommes frites, ohne Cola. Selbst für Einwohner der Umgebung sind es noch 31 Franken. Leistet sich eine vierköpfige Familie ein Sommerabo, werden 570 respektive 466 Franken (Partnergemeinden) fällig. Zum Vergleich eine alternative Freizeitaktivität: Für 218 Franken hat eine Familie mit Kindern ein Jahr lang Zugang zum Gossauer Walter Zoo.

Nachfrage nach Bergholz-Abos gestiegen

Die Preiserhöhungen auf diese Saison hatte die Wispag als Betreiberin im Frühjahr mit dem «strukturellen Defizit» begründet, welches seit Jahren bestehe. Obwohl die Besucherzahlen bis 2019 gestiegen waren.

Dann kam Corona. Im Lockdown von 2020 fand nicht einmal ein Abo-Vorverkauf statt. Jetzt liegen die Zahlen für die Saison 2022 vor. Und diese stimmen zuversichtlich, wie Sabin Rickenbach, Geschäftsleiterin der Wispag, nach Abschluss der Bezugsfrist bilanziert.

«Im Freibad Bergholz verzeichneten wir einen Anstieg von über 30 Prozent der Saisonabo-Verkäufe gegenüber 2021.»

Dennoch sei das Niveau von 2018 und 2019 noch nicht erreicht. Was das Schwimmbad Weierwise betrifft, seien die Verkaufszahlen nahezu identisch mit dem Vorjahr. «Wir liegen im Durchschnitt, verglichen mit den Jahren 2018 und 2019.»

Leistungsvereinbarung auf dem Prüfstand

In Zahlen ausgerückt heisst dies: 339 Personen haben bereits ein Abonnement fürs Bergholz gekauft, 426 sicherten sich eines fürs Schwimmbad Weierwise. Tatsächlich, sagt Rickenbach, habe man Kundenreaktionen auf die Preiserhöhung erhalten – aber weniger als erwartet.

Dennoch: Die Preiserhöhung bringt die Diskussion um die künftige Tarifgestaltung in Gang. Unter anderem ist eine Interpellation von Stadtparlamentarierin Anja Bernet hängig. Darin erkundigt sich die SP-Politikerin danach, ob die Tarife durch höhere Gemeindebeiträge oder den Einbezug weiterer Partnergemeinden reduziert werden könnten. Aber nicht nur. Auch die Wispag bewegt sich. Sabin Rickenbach sagt: «Nicht nur die Eintrittspreise, sondern vor allem die Betriebsbeiträge der Stadt und der Partnergemeinden sind für das Gesamtbudget relevant. Deshalb müssen die bestehenden Leistungsvereinbarungen neu verhandelt werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen