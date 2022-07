Wil: Tempo 30 in Bronschhofen und Rossrüti könnte Thema werden

Wil Stadtrat sendet positive Signale für Tempo 30 in der Innenstadt und auf Kantonsstrassen Der Wiler Stadtrat hat eine Interpellation von Matthias Loepfe beantwortet. Demnach soll Tempo 30 in allen Wohnquartieren von Bronschhofen und Rossrüti geprüft werden. Doch nicht nur in Siedlungsgebieten könnten Temporeduktionen in Zukunft ein Thema werden. Pablo Rohner 05.07.2022, 05.00 Uhr

Verkehr am Schwanenkreisel. Wird Tempo 30 auch in der Wiler Innenstadt ein Thema? Bild: PD

Weitgehend Tempo 30 – nicht nur in Wohnquartieren, auch in der Innenstadt. Was in Zürich und Winterthur seit letztem Jahr fixer Bestandteil der Verkehrsplanung ist und in den nächsten Jahren Realität werden soll, schwebt Stadtparlamentarier Matthias Loepfe von den Grünen Prowil auch für Wil vor. Im Mai wollten Loepfe und 15 Mitunterzeichnende mittels Interpellation in Erfahrung bringen, wie der Stadtrat verschiedene Aspekte des Themas sieht. Nun liegt die Beantwortung vor.

Neben wenig verbindlichen Formulierungen zum Thema, zur «verkehrsfreundlichen Umsetzung», zur Abwägung zwischen den «Interessen verschiedener Anspruchsgruppen» wie Gewerbe, Anwohnerinnen und Anwohnern und der Wichtigkeit der «Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden», liefert der Stadtrat auch einige griffige Antworten. Und zwar just bei den beiden konkretesten Fragen der Interpellation.

Stadt hat bereits einen Zeitplan für Abklärungen

So wollte Loepfe wissen, ob der Stadtrat gewillt sei, auf allen Gemeindestrassen und «in allen Quartieren sowie der Innenstadt» Tempo 30 einzuführen. Wie es nun in der Antwort heisst, wird die Machbarkeit von Temporeduktionen für «diverse Strassenabschnitte von Gemeindestrassen in der Innenstadt» demnächst geprüft. Die Resultate der Abklärungen sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vorliegen.

Zudem soll im kommenden Jahr auch die Einführung von Tempo 30 in allen Wohnquartieren von Bronschhofen und Rossrüti geprüft werden. «Ich bin positiv überrascht, dass es bereits einen Zeitplan gibt», sagt Matthias Loepfe auf Anfrage.

Grün eingezeichnet die aktuellen Tempo-30-Zonen in Wil. Gelb die Fussgängerzonen Obere Bahnhofstrasse und Altstadt, rot die Begegnungszonen in der Altstadt und um den Stadtweiher. Grafik: Geoportal SG

Ebenfalls freue ihn die Antwort auf die Frage, ob der Stadtrat gewillt sei, Tempo 30 auf Abschnitten von Kantonsstrassen zu forcieren – Strassen wie die Toggenburgerstrasse, die Konstanzerstrasse, die Zürcherstrasse oder die Tonhallenstrasse also. Er gehe davon aus, schreibt der Stadtrat, dass mit dem überarbeiteten kantonalen Richtplan mehr Möglichkeiten entstehen, das Tempo auf «verkehrs- und siedlungsorientierten» Kantonsstrassen zu reduzieren. Und:

«Der Stadtrat unterstützt diese Stossrichtung.»

Wil müsse den Lärm in den Griff kriegen

Er habe den Eindruck, dass Stadtrat «die Dringlichkeit und Wichtigkeit von Tempo 30 als Massnahme zur Aufwertung von Quartieren und Innenstadt durchaus sieht», sagt Loepfe. Dass auch das Potenzial auf den Kantonsstrassen genannt werde, stimmt ihn positiv.

Matthias Loepfe, Stadtparlamentarier Grüne Prowil. Bild: PD/Barbara Hauschel

Mehr Tempo-30-Zonen seien auch für die weitere bauliche Entwicklung in Wil wichtig, sagt Loepfe:

«An vielen Orten in Wil kann wegen Lärmschutzüberschreitungen gar nicht mehr gebaut werden.»

Wil müsse «den Lärm in den Griff bekommen», Tempo 30 sei dafür eine gut umsetzbare und günstige Massnahme. Gleichzeitig würden sich dadurch «Chancen für die Gestaltung attraktiver Strassenräume» eröffnen, so Loepfe.