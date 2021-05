Wil Team am Anschlag, Bewohner in Zimmerisolation: Wohngemeinschaft Hofberg blickt auf aussergewöhnliche Monate zurück Die Therapeutische Wohngemeinschaft Hofberg in Wil hatte im vergangenen Jahr viele Hürden zu überspringen. Am schwierigsten war es ausgerechnet um die Weihnachtszeit, als sich eine Bewohnerin mit dem Coronavirus infizierte. Felicitas Markoff 23.05.2021, 13.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hofberg oberhalb von Wil liegt im naturnahen Umfeld. Bild: PD

Die Therapeutische Wohngemeinschaft Hofberg in Wil hat ein hartes Jahr hinter sich. Aus dem Jahresbericht des Vereins wird klar: 2020 würde man am liebsten vergessen. Nach dem Motto: Deckel drauf und vorwärtsschauen.

Der Hofberg bietet erwachsenen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Wohn- und Beschäftigungsplätze. Noch Anfang des vergangenen Jahres feierte man zu Ehren von Thomas Seemann ein Überraschungsfest zum Anlass seines 15-Jahr-Jubiläums als Heimleiter. Doch danach hatte die Coronapandemie alles fest im Griff: Strenge Hygiene-Schutzmassnahmen, Isolation und soziale Distanz machten das Leben in der Wohngemeinschaft komplizierter. Doch die Bewohnerschaft liess sich von den schwierigen Umständen nicht unterkriegen. So arbeitete sie weiter an ihrer persönlichen Entwicklung und mobilisierte ihre Ressourcen.

Positiver Coronatest führt zu Isolation aller Bewohner

Weil eine Bewohnerin positiv auf Corona getestet wurde, mussten alle Bewohner gegen Ende Jahr zu ihrem eigenen Schutz acht Tage isoliert in ihren Zimmern verbringen – und das ausgerechnet an Weihnachten. Das war eine grosse Herausforderung für die Bewohner. Heimleiter Thomas Seemann sagt:

«Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen mit einer Beeinträchtigung grundsätzlich schwierig. Und in diesem Jahr konnten sie viele Dinge, die Ihnen guttun, nicht mehr machen.»

Der Heimleiter erzählt, wie sie sich die Zeit während der Isolation vertrieben haben: «Es gab Bewohner, die gelesen, Serien geschaut oder Videospiele gespielt haben. Andere haben mehr geschlafen. Einige benötigten in dieser schwierigen Zeit zusätzliche Medikamente.»

Auch für das Hofberg Team war diese Zeit eine besondere Herausforderung: Normalerweise reisen die meisten Bewohner über die Festtage zu ihrer Familie oder Freunden. Das war im vergangenen Jahr nicht möglich. Um die Betreuung während der Quarantäne zu gewährleisten, musste das Team die ganze Woche fast rund um die Uhr verfügbar sein. Das war für die Mitarbeiter fast nicht mehr zu bewerkstelligen, wie Seemann schildert. Die Solidarität des Teams sei aber gross gewesen, und die Kolleginnen und Kollegen hätten zusätzliche Aufgaben wie Kochen, Einkaufen und die Tierpflege übernommen.

Das Hofberg-Team leistete auch zusätzliche Einsätze wie etwa bei der Pflege der Tiere. Bild: PD/Thomas Seemann

Bewohnerin fiel die Decke auf den Kopf

Eine Bewohnerin des Hofbergs, die namentlich nicht genannt werden möchte, sagt:

«Ich war geschockt, als es plötzlich hiess, wir müssen in unseren Zimmern bleiben.»

Ihr ging es in dieser Zeit körperlich gut, aber die Decke fiel ihr zunehmend auf den Kopf. Die Frau erzählt, dass sie sich gut selbst beschäftigen kann. So hat sie sich die Zeit während der Quarantäne mit Yoga und basteln vertrieben. Auch hat sie während dieser Zeit mehr telefoniert als früher. Sie sagt:

«Nach dieser Zeit habe ich gelernt, mehr Wertschätzung und Dankbarkeit für die alltäglichen Dinge wie Essen und das Dach über dem Kopf zu haben.»

Die Bewohnerin spricht damit an, dass es anderen Menschen in dieser Zeit schlechter erging als ihr. Nachdem die Quarantäne geendet hatte, waren sie und die anderen Bewohner sehr erleichtert. Sie ist für die Unterstützung des Hofberg Teams dankbar.

Mit Kreativität lässt sich die Zeit gut vertreiben. Bild: PD/Thomas Seemann

Solidarische Unterstützung

Viele Werkstätten oder Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen mussten aufgrund der Coronapandemie geschlossen werden, weiss Heimleiter Seemann. Im Hofberg stehen im Bereich Beschäftigung normalerweise zehn solche Plätze zur Verfügung. Aus dem Jahresbericht geht hervor, dass diese eine Belegung von 110 Prozent aufwiesen. Seemann erklärt:

«Aus Solidarität haben wir Bewohnern, die üblicherweise auswärts arbeiten, eine interne Beschäftigung angeboten.»

Auf die Frage, ob der Verein vorhat, den Bereich Beschäftigung zu erweitern, antwortet Thomas Seemann: «Nein, wir wollen nicht erweitern. Wir sind eine therapeutisch ausgerichtete Institution und haben wenige Plätze für interne Beschäftigung zur Verfügung, damit die Bewohnerschaft sich möglichst bald extern orientiert. Wir möchten das so beibehalten.»

Der Jahresbericht weist für den Verein einen betrieblichen Verlust von gut 20'000 Franken aus. Dieser kann über den gut dotierten Schwankungsfonds gedeckt werden. Der Heimleiter sagt zudem: «Wir werden vom Amt für Soziales des Kantons begleitet. Sie sorgen für eine solide finanzielle Basis.»

Trotz diesem schwierigen Jahr berichtet der Verein über viele positive Entwicklungen: So verbesserte sich der Zusammenhalt im Hofberg und man unterstützte sich gegenseitig.